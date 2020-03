MTV seuraa koronatilannetta: Suomessa nyt ainakin 240 tartuntaa – Helsingin pormestari Jan Vapaavuori: Koulujen ja päiväkotien sulkeminen olisi hyvin merkittävä liike

Suomessa on todettu kaikkiaan ainakin 240 koronavirustartuntaa, joista suurin osa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Kaikkia tartunnan saaneita ei enää testata, joten luku voi olla suurempi kuin sairaanhoitopiirien ilmoittamat vahvistetut tartunnat.

19.50 Helsinki on tänään täydentänyt päätöksiään ja suosituksiaan koronavirustilanteeseen liittyen. Erityisesti päiväkoteihin ja kouluihin liittyviä ohjeistuksia on tarkennettu.

Päiväkodeissa ja kouluissa tehostetaan toimenpiteitä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Henkilökunta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että sairaana ei saavuta päiväkotiin tai kouluun. Myös vanhemmille on korostettu asian tärkeyttä. Vanhemmat, jotka kokevat lastensa kuuluvan riskiryhmiin, voivat olla yhteydessä päiväkotiin tai kouluun mahdollisten erityisjärjestelyjen varalta.

Yhteistilaisuuksia, kuten aamunavauksia, ei järjestetä. Ruokailut ja välitunnit on porrastettu mahdollisuuksien mukaan ja liikuntatunneilla suositaan ulkoliikuntaa sekä teoriamuotoista opetusta. Myös siivousta on tehostettu ja käsien pesuun kiinnitetään erityishuomiota. Lähiopetuksen rinnalla lisätään verkko-opetusta yläkoulussa ja toisella asteella.

Kaupunki on lisäksi päättänyt suositella, että ulkomailta, paitsi Pohjoismaista ja Virosta, palattaessa lapset tai opiskelijat jäävät kotiin yhdeksi viikoksi paluupäivästä lukien. Leirikoulut ja kouluretket on tältä keväältä peruttu.

18.40 Helsingin pormestari Jan Vapaavuori: Koulujen ja päiväkotien sulkeminen olisi hyvin merkittävä liike. Kuten perjantaina totesin yhteiskunnan keskeisiä toimintoja ei pidä lamaannuttaa ilman raskaita perusteita. Sulkemisten hyötyjen pitää olla sen haittoja suuremmat. Aina pitää miettiä yhteiskuntaa kokonaisuutena.

Jos siihen kuitenkin mentäisiin, siihen pitäisi monien rinnakkaisvaikutusten takia pystyä valmistautumaan. On esimerkiksi huolehdittava, että sote-ammattilaisten, etäopetusta antavien opettajien, turvallisuus- ja pelastusalan ammattilaisten, tärkeää työtä palvelualoilla tekevien ym. pienten kotiin jäävien lasten hoito turvataan. Lapset ja koululaiset eivät toki joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu koronaviruksen riskiryhmiin. Sen sijaan on välttämätöntä, että esim. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky turvataan kaikissa oloissa.

Olen tänään myös saanut viestin yhdeltä huolestuneelta vanhemmalta, jonka lapsi on kehitysvammainen, ja joka anoo, ettei koulua suljettaisi, koska silloin haastava lapsi tulisi kotiin ilman että ylimääräistä apua olisi saatavilla. Hänen mukaansa vanhemmat olisivat todella pulassa, jos koulu suljettaisiin. Koulujen ja päiväkotien sulkeminen tai sulkematta jättäminen onkin todellisuudessa huomattavasti vaikeampi kysymys kuin helposti tullaan ajatelleeksi.

18.10 Valtiovarainministeriön virkamiehellä on todettu koronaviruksen aiheuttama tautitapaus. Virkamies on työskennellyt valtiovarainministeriön Mariankadun toimipisteessä.

Sairastunut virkamies on hyväkuntoinen ja oireet ovat lievät. Henkilön ilmoittamat lähikontaktit (noin 10 kpl) ohjattiin heti tartuntaepäilyn ilmettyä etätöihin.´Tartunnan nyt varmistuttua terveydenhuolto antaa mahdolliset karanteenimääräykset. Muutamilla altistuneilla on lieviä hengitystieinfektio-oireita ja he ovat olleet yhteydessä terveydenhuoltoon.

Työskentelytilat Mariankadulla on tehopuhdistettu ja tiloissa voidaan jatkaa työskentelyä.

17.14 Suomen pankki päätti 500 miljoonan euron ohjelmasta rahoituksen turvaamiseksi koronapandemian keskellä.

15:11 Keski-Suomen keskussairaalan sisätiloihin potilaiden kanssa voivat jatkossa tulla vain potilaan hoidon turvaamisen kannalta välttämättömät saattajat. Näin pyritään suojaamaan koronavirustartunnoilta sekä sairaalan sisällä olevia potilaita että henkilökuntaa.

14:55 Huittinen kertoo sulkevansa kaikki koulut kahdeksi viikoksi koronaviruksen takia.

14:25 Vaasan yliopisto keskeyttää lähiopetuksen 16.3.-29.3.2020. Kurssit pyritään siirtämään etäopetukseen mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Myös kaikki ajanjaksolle sijoittuvat yliopiston tiloissa järjestettävät tentit siirretään myöhemmäksi.

14:08 Muun muassa Nurmijärven kunta toivoo, että esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset otetaan kotiin mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatuksen poissaoloista voi hakea maksuvapautusta kunnassa maaliskuun loppuun saakka. Esiopetuksessa vastuu opetussuunnitelman noudattamisesta jää huoltajille.

14:07 Myös Sipoo siirtää perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukion luokat 1-2 etäopetukseen. Kaupungin mukaan toimet ovat voimassa huhtikuun loppuun saakka.

13:33Vantaan lukiot siirtyvät etäopetukseen kymmeneksi päiväksi.

12:05 Taysin työntekijä on sairastunut koronavirukseen. Työntekijä jäi torstaina pois töistä henkilökunnan matkustusta koskevan säännöksen takia. Hän ei ole ollut työpaikalla oireisena.

11.48 Suomessa on todettu 30 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. MTV Uutiset laski jo eilen lukuihin mukaan HUSin ilmoittamat eiliset 12 tartuntaa, joten tänään uusia tartuntailmoituksia on 18.

11.06 Lääkkeiden kysyntä Suomessa on noussut ennätystasolle koronavirustilanteen vuoksi, kertovat lääkejakelijat Oriola ja Tamro. Erityisen kysyttyjä ovat olleet kuume- ja kipulääkkeet, mutta myös muiden lääkkeiden kysyntä on kasvanut.

Jakelijoiden mukaan Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole pulaa lääkkeistä.

10.23 Pääkaupunkiseudulla on todettu 10 uutta tartuntaa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Tartuntoja on nyt yhteensä HUSin alueella 127.

10.12 Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on todettu yksi uusi koronavirustartunta, kertoo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä. Tartunta varmistui eilen, ja se on saatu Itävallasta.

Potilas on tällä hetkellä kotona ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut 17 lähikontaktia.

Sunnuntai 15.3. kello 6.32 Hallituksen johtoviisikko kokoontuu tänään pohtimaan lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

20.18 HUSissa 13.3. todetuista koronavirustartunnoista kaksi oli henkilökunnan tartuntoja. Tartunnan saaneet työntekijät työskentelevät neurokirurgiassa ja nuorisopsykiatriassa. Koronavirustartunnoilla on vaikutusta HUSin neurokirurgian ja nuorisopsykiatrian toimintoihin.

HUSin neurokirurgiassa koronavirustartunta todettiin hoitajalla. Neurokirurgiassa tartunnalle on altistunut yhteensä 12 HUSin työntekijää, joista 4 on lääkäreitä ja 8 hoitohenkilökuntaa. Potilaita ei ole altistunut tartunnalle hoitajan työn luonteen vuoksi. Altistuneet työntekijät on asetettu kotikaranteeniin. Tämän seurauksena joitakin kiireettömiä leikkauksia joudutaan perumaan tulevan viikon alussa.

Toinen tartunta todettiin nuorisopsykiatrilla. Hänen tapauksessaan noin 20 nuorisopsykiatrian avohoidon työntekijää sekä 24 potilasta ja heidän saattajaansa on altistunut. Heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

19:22 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kumonnut aiemman linjauksensa koskien ulkomailta palanneiden työntekijöiden karanteenia. Uudessa linjauksessa oireettomat työntekijät voivat palata suoraan takaisin töihin. Asiasta uutisoi ensimmäisenä HS.

17:48 Jyväskylän yliopisto keskeyttää kaiken kontaktiopetuksen välittömästi ja siirtyy etäopetukseen.

17:34 Ammattikorkeakouluissa siirrytään ensi viikolla etäopetukseen koronaviruksen vuoksi, kertoo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Twitterissä. Asiasta kerrotaan tarkemmin maanantaina.

Päätöksen taustalla on koronaviruksen tarttumismahdollisuuksien vähentäminen.

Jokainen oppilaitos tekee asiasta päätöksen itsenäisesti ja siirtyminen tapahtuu kussakin oppilaitoksessa omalla aikataululla. Lampisen mukaan muutos koskee yli 120 000:ta opiskelijaa.

15:57 Uudenmaan Päivystysapu-puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Palvelu on tarkoitettu kiireellistä apua tarvitseville. HUS vetoaa alueella asuviin, että palveluun soitetaan vain päivystyksellisissä asioissa, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin.

16:46 HUS on lauantaina muuttanut koronavirustestin kriteereitä. Muutoksia on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön testauskriteereissä. Ikääntyneiden testaamisessa ikärajaksi muutettiin 70-vuotta ja pitkäaikaissairaanhoidon laitoksissa olevia testataan, jos laitoksessa havaitaan hengitystieinfektioita, joiden syy on epäselvä. Italiasta ja Itävallan Tirolista palanneita matkailijoiden testejä jatketaan.

16.10 Espoon lukioiden muut kuin kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät itsenäiseen etäopiskeluun ensi viikon alusta neljännen jakson arviointiviikon alkuun. Opettajat huolehtivat ohjeistusten antamisesta omien opetusryhmiensä opiskelijoille.

15:37 Hallituksen viisikko kokoontuu huomenna käsittelemään tarvittavia lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi, kertoo pääministeri Sanna Marin Twitterissä. Hänen mukaansa hallitus on koolla maanantaina.

14:47 Tampereen lukioiden oppilaat siirtyvät etäopetukseen maanantaista lähtien koronatartuntojen estämiseksi. Myös peruskoulun yläluokkien oppilaille tarjotaan etäopetusta, mutta lähiopetuskin on mahdollista. Vuosiluokat yhdestä kuuteen jatkavat toimintaansa normaalisti.

14:43 Finnair kertoo peruvansa matkustusrajoitteiden vuoksi lentonsa tässä kuussa Tanskaan, Norjaan, Venäjälle, Prahaan ja Puolaan. Ensimmäiset peruutukset ovat huomenna.

13:49 Puolustusvoimissa on varmistettu toinen koronavirustartunta. Sairastunut on henkilökuntaan kuuluva ja palannut viime viikonloppuna epidemia-alueelta. Altistuneet on kartoitettu.

12:26 Kymmeniä koronavirukselle altistuneita on pantu karanteeniin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella koronatartunnan seurauksena. Karanteeniin on päätynyt noin 80 ihmisen joukko.

Virustartunnan saanut on Lahden kaupungin työntekijä, ja altistumiset ovat tapahtuneet hänen työpaikallaan.

Työntekijästä otettiin näyte kotimaassa tapahtuneen korona-altistumisen perusteella.

Potilas voi hyvin, eikä karanteeniin pannuissa ole tämänhetkisen tiedon mukaan vakavasti viruksesta sairastuneita. Karanteeni kestää kaksi viikkoa. Kotikaranteeni koskee vain altistuneita, ei heidän läheisiään.

Yhtymä on tavoittanut suurimman osan altistuneista.

12:15 Suomessa on THL:n mukaan todettu 55 uutta tartuntaa. Tähän lukuun ei sisälly Husin alueen tämänpäiväiset 12 uutta tapausta, joten uusia tartuntoja on 67.

11:39 Husin alueella on eilisen ja tämän päivän aikana todettu 48 uutta tartuntaa.

Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) sanoi Ylen ykkösaamussa, että ei näe vielä tarvetta ottaa valmiuslakia käyttöön koronaviruksen takia.

11:31 Lapin sairaanhoitopiirin alueella varmistunut yksi uusi koronavirustartunta.

10:59 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin eilen perjantaina 6 uutta koronatartuntaa, jotka kaikki ovat aiemmin todettujen positiivisten potilaiden lähialtistuneita. Potilaat ovat kotona hyväkuntoisina. Altistuneita on vähäinen määrä ja heidät on tavoitettu.

10:58 Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin eilen perjantaina aikana kolme uutta koronatartuntaa. Kaksi tartunnoista on todettu matkailijoilta Pohjois-Italiasta ja yksi Sveitsistä. Kaikkien lähikontaktit on lauantaiaamupäivään mennessä kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Lisäksi THL selvittää kahden eri lennon aikana tulleita altistuksia.

10:44 Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Molemmat ovat saaneet tartunnan itävallassa ja altistuneet koronavirukseen karanteenin aikana. He ovat nyt kotona eristyksessä ja hyväkuntoisia.

Molempien sairastuneiden kautta taudille altistuneet henkilöt ovat tiedossa ja heidät on määrätty karanteeniin. Sairaanhoitopiiri jatkaa sairastuneiden ja altistuneiden seurantaa.

Tähän mennessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 14 koronavirustartuntaa.

Lauantai 14.3. kello 10:27: Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on todettu koronavirustartunta. Kyseessä on ensimmäinen todettu koronatartunta sairaanhoitopiirissä. Tartunta varmistui perjantaina ja se on saatu Ruotsista, kertoo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotteessa. Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut 10 lähikontaktia.

Suomessa on todettu nyt 157 koronatartuntaa.

20.44: Useat yhtiöt ilmoittavat yt-neuvotteluista koronaviruksen takia. Tällaisten yhtiöiden mukana ovat muun muassa Valmet Automotive, matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava Sokotel, Eckerö Line sekä Wasaline. Suomen lentokenttiä operoiva Finavia kertoi henkilöstön lomautussuunnitelmista jo keskiviikkona. Lentoyhtiö Finnair tiedotti yt-neuvotteluistaan jo viime viikolla.

20.36: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoo, että ensimmäinen tartunta maakunnan asukkaalla on varmistettu, eli vahvistettuja tartuntoja on kaiken kaikkiaan Suomessa 156.

20.30: Finnkino kertoo rajaavansa elokuvasalien katsojamäärän alle sataan, jolloin sen elokuvasalien katsojamäärä rajataan 60 prosenttiin normaalista. Teatterinäytöksiä on peruttu koronaviruksen takia paikoin kuukausiksi, mutta elokuvateattereiden lisäksi museoihin pääsee vielä.

19.52:Pohjoismaiden suurimman pankin, Nordean, asiakkaat voivat saada asuntolainoihinsa enintään kuusi kuukautta lyhennysvapaata. Pienille ja keskisuurille yrityksille Nordea tarjoaa tarvittaessa kolmen kuukauden lyhennysvapaata sekä muita apukeinoja.

19.42:Liikenne- ja viestintäministeri valmistelee kolmen teleoperaattorin kanssa uutta käytäntöä, jolla ulkomailla olevia suomalaisia voidaan tiedottaa koronavirustilanteesta paremmin.

19.30: Presidentti Sauli Niinistö ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina koronavirustilanteesta ja valmiuslain mahdollisesta käyttöönotosta. Valtioneuvoston tiedotteesta ei käy ilmi, tehtiinkö kokouksessa päätöksiä asiasta.

18.46: Eurooppa on nyt koronaviruspandemian keskus, linjaa Maailman terveysjärjestö WHO.

18.30: Myös muut matkanjärjestäjät peruvat matkojaan. Aurinkomatkat peruu koronaviruksen takia kaikki pakettimatkat, kaupunkilomat sekä Finnair Holidays -matkat ajalta 13.3.–12.4..

17.30: VR tiedottaa, että junalipun ostanut asiakas voi halutessaan muuttaa matkan ajankohtaa 2 viikon päähän ilmaiseksi. Matkakohteen ja matkustusluokan on kuitenkin pysyttävä samoina. Alle kahden viikon muutoksiin pätee tavalliset muutosehdot.

17.28: TUI Finland peruu kaikki lomamatkansa 3. huhtikuusta asti eli seuraavan kolmen viikon ajalta. Myös matkatoimisto Tjäreborg peruu lomamatkansa huomisesta alkaen 12. huhtikuuta asti.

15.03: Puolustusvoimissa on todettu koronatapaus, kertoo Demokraatti. Tartunnan saanut kuuluu Puolustusvoimien henkilökuntaan. Tiedotuspäällikkö Max Arhippainen sanoo lehdelle, että tartunnan saanut on poistettu työyhteisöstä.

Tällä hetkellä tiedossa on kourallinen ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti altistuneet tartunnalle. Arhippaisen mukaan tutkittavien joukossa on yksi varusmies.

14.23: Kansallisteatteri peruu kaikki kevätkauden näytöksensä. Katsojat voivat vaihtaa lippunsa syksyn näytäntöihin, lahjakorttiin tai pyytää rahansa takaisin. Teatteri on tänään kertonut, että sen asiakaspalvelu on nyt poikkeuksellisen ruuhkainen. Lippuja voi vaihtaa 29. toukokuuta saakka, joten kiirettä lipunvaihdolle ei teatterin mukaan ole.

Kansallisteatteri lupaa tiedottaa elo–lokakuun lipunmyynnin aloittamisesta heti kun päivitetty esityskalenteri on valmistunut. Teatterin mukaan tilannetta kannattaa seurata sen verkkosivuilta.

14.12: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut lisätietoja kuudesta uudesta koronavirustartunnasta, joista se tiedotti jo aamupäivällä. Osa sairastuneista oli saanut tartunnan ulkomaanmatkalta ja osa tiedossa olevalta tartunnan saaneelta henkilöltä. Kaikkien sairastuneiden kohdalla altistumisreitti on saatu selvitettyä, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Yksi sairastuneista potilaista on ollut lyhytaikaisessa sairaalahoidossa, mutta siirretty eristykseen kotiin. Muut sairastuneet ovat olleet alusta alkaen hyväkuntoisia ja kotona eristyksessä. Sairaanhoitopiiri jatkaa sairastuneiden ja altistuneiden seurantaa.

Tähän mennessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksitoista koronavirustartuntaa.

13:47: Aurinkomatkat peruu uuden koronaviruksen takia kaikki pakettimatkat, kaupunkilomat sekä Finnair Holidays -matkat ajalta 13.3–12.4..

Yhtiö palauttaa matkan hinnan asiakkaille. Muutos ei koske jo kohteessa olevia asiakkaita.

Yhtiö huomio myös ne asiakkaat, jotka ovat oma-aloitteisesti peruneet matkapakettinsa sen jälkeen, kun ulkoministeriö torstaina päivitti tiedotteensa. Myös he saavat matkan hinnan takaisin, mikäli matkan lähtöpäivä olisi ollut 13.3.-12.4.2020.

13.30: Presidentti Sauli Niinistö julkaisi twiitin, jossa hän vetoaa kansakunnan yhteiseen voimaan poikkeustilanteiden edessä.

– Tänään syttyi 105 kynttilää, yksi jokaiselle talvisodan päivälle. Moni antoi henkensä ja terveytensä. Yhdessä voi pienikin kansakunta voimansa ylittäen yltää uskomattomiin saavutuksiin. Myös tänään vaikeudet kohdataan yhteistuumin ja ne voitetaan yhteisillä päätöksillä, presidentti kirjoittaa.

Kello 13.04: Laitilan Tokmanni on jouduttu sulkemaan, kun sen myymälähenkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on todettu koronatartunta. Asiasta kerrotaan Tokmannin sosiaalisessa mediassa.

Kello 12:51: Veikkausta on Twitterissä vaadittu sulkemaan peliautomaatteja koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Nyt Kaaren Prismassa olevat pelikoneet on suljettu.

Kello 12.43: THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan niiskuttaminen ja hikoilu tiedotustilaisuudessa herättivät paljon huomiota ja kysymyksiä. Tervahauta pyysikin käyttäytymistään myöhemmin anteeksi Twitter-tilillään.

Kello 12.11: Koronavirustilanne vaikuttaa myös ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3.



Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua koronavirustilanteen laajetessa.

Kello 12.08: Suomessa on todettu 51 uutta koronavirustartuntaa eri puolilla maata. Yhteensä tartuntoja on nyt 155.

Kello 11.38: Pirkanmaalla todettiin eilisen aikana viisi uutta koronavirustapausta, joista yksi liittyy Kangasalan Pitkäjärven koulun koronavirusaltistukseen. Tartunnan saanut on ollut karanteenissa eikä ole altistanut koulun oppilaita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa todettiin eilen puolestaan seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Tapaukset ovat lieväoireisia.

Kello 10.44: Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu kuusi uutta tartuntaa. Sairaanhoitopiiri tiedottaa asiastaa lisää myöhemmin tänään.

Kello 10.34: THL:n Salminen mukaan Suomessa on todettu nyt 155 koronavirustartuntaa.

Kello 10.10: THL pitää parhaillaan tiedotustilaisuutta koronavirukseen liittyen. Heti tilaisuuden aluksi kerrottiin, että Suomessa ollaan siinä kynnyksellä, että koronaviruksesta tulee maassa epidemia. Paikalla tiedotustilaisuudessa ovat THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Kello 09.20: HUSissa todettiin eilisen aikana 23 uutta koronatartuntaa. Yhteensä HUSin alueella on todettu 69 tartuntaa, jotka kaikki ovat liittyneet matkailuun epidemia-alueille tai kontaktiin tartunnan saaneen kanssa.

THL järjestää tiedotustilaisuuden Suomen koronatilanteesta kello 10 alkaen.

Kello 08.37: HUSin nuorisopsykiatrian työntekijällä on todettu koronavirustartunta. Tartunta on saatu Itävallasta, mutta kyseinen sairaanhoitaja ei osannut epäillä koronatartuntaa oireidensa aiheuttajaksi, koska alue ei ollut vielä epidemia-aluetta, kun hän palasi sieltä.

Tartunnalle on altistunut 33 HUSin työntekijää, joista suurin osa on nuorisopsykiatrian henkilökuntaa. Heidät kaikki on asetettu karanteeniin. Potilaita ei ole altistunut, koska kyseinen työntekijä ei ole tehnyt potilastyötä.

HUSin alueella on todettu yhteensä 69 koronavirustartuntaa.

Perjantai 13.3. kello 07.10: Hyvinkään Pohjoispuiston henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on todettu koronatartunta ja 30 koulun oppilasta ja opettajaa on asetettu kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi. Koulussa opiskelee noin 380 oppilasta 7.–9. luokilla, mutta vain osa on altistunut tartunnalle.

Kello 22.16: Helsingin Laakavuoren ala-asteen koulun luokkien 5A, 5B, 6A, 6B, 1–6C ja 1–6D oppilaita ja henkilökuntaa on asetettu altistuksen vuoksi kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi, kertoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Karanteeniin asetettuja oppilaita on 73 ja koulun henkilökuntaan kuuluvia 13. Koulussa on oppilaita yhteensä 253.

Kello 20.37: Hallitus suosittelee, että kaikki ulkomailta palaavat jäävät kahdeksi viikoksi kotiin matkansa jälkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei enää erittele tiettyjä maita epidemia-alueiksi, sillä koronavirus on luokiteltu kaikkialle levinneeksi pandemiaksi.

Kello 18.46: Torstai alkuiltaan mennessä uusia koronavirustartuntoja on todettu 50 kappaletta torstain aikana.

Kello 17.16: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pandemiajohtoryhmä kokoontuu tänään ensimmäisen kerran olemassa olevan pandemiasuunnitelman mukaisesti. Pandemiajohtoryhmä kokoontuu päivittäin seuraamaan koronaviruksen etenemistä niin Keski-Suomessa kuin koko Suomessa.

Kello 16.30: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vahvistaa, että aiemmin tiedotetut 17 koronavirustartuntaa on havaittu Oulun yliopiston opiskelijoilla. Kaikki tartunnansaaneet ovat lieväoireisia ja voivat hyvin. Altistuineita kartoitetaan edelleen.

Yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa.

Oulun yliopistossa 17 koronavirustartuntaa

Oulun yliopiston opiskelijoiden keskuudessa todettiin aiemmin tänään 17 koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vahvistaa, ettät artunnat on todettu samasta Itävallassa epidemia-alueella vierailleesta seurueesta.

Kaikki potilaat ovat hyväkuntoisia ja hyvin lieväoireisia, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

– He ovat olleet kotona karanteenissa näytteenotosta lähtien. Parhaillaan selvitetään mahdollisia altistuneita.

Oulun yliopisto kertoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa jatkotoimenpiteiden ja tartuntojen ehkäisyn suhteen. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 18 koronavirustartuntaa.

Pirkanmaalla neljä uutta

Pirkanmaalla on selvinnyt eilisillan ja tämän aamun aikana neljä uutta tartuntaa, jotka kaikki liittyvät suoraan epidemia-alueella matkailuun Itävallan Tirolin alueella.

Tapauksissa on paljon altistuneita ja tilannekuvan luominen on kesken, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Uusiin tapauksiin liittyy altistumisia Kangasalan Suoraman koulussa ja Tampereen yliopistolla sekä harrastuksissa. Tiedotteen mukaan sairaanhoitopiiri päättää yhteistyössä THL:n kanssa, missä laajuudessa altistuneita ryhdytään selvittämään.

Kangasalan Pitkäjärven yläkouluun tai rippikoulutapaamiseen liittyviä uusia tapauksia ei ole ilmennyt.

Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä kummassakin kaksi tapausta

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunnan saaneista on altistunut koronavirukselle Suomessa ja toinen Pohjois-Italiassa.

Kanta-Hämeessä uusia virustartuntoja on puolestaan kertynyt neljä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedotti aamupäivällä 14 uudesta tartunnasta ja henkilöstössään ilmenneestä koronatartunnasta. Hus-alueen tartuntamäärä on yhteensä 46. Husin mukaan tartunnan saaneisiin lukeutuu yksi sairaanhoitopiirin työntekijä eli sydänkirurgi.

