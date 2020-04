Kiuruvesi-lehdeltä shokkiuutinen: Savolaisessa hoivakodissa jo kahdeksan kuollutta vanhusta

Lehden mukaan kaikki koronaviruksen aiheuttamaan tautiin menehtyneet ovat iäkkäitä henkilöitä. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja on sekä henkilöstön että hoivakodin asukkaiden keskuudessa. Lehden mukaan tartuntaketjut ovat terveysviranomaisten tiedossa, ja tartunnan saaneet ovat eristettyinä. Myös mahdollisesti taudille altistuneet on kontaktoitu ja heidät on asetettu kotikaranteeniin.