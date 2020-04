Koronakriisi on lisännyt kansalaisten luottamusta politiikkaan, kertoo tuore tutkimus – "Ilmiötä kutsutaan lipun ympärille kokoontumiseksi"

Kyselytutkimus selvitti, kuinka koronakriisi on vaikuttanut suomalaisten yhteiskunnallisia toimijoita kohtaan kokemaan luottamukseen. Luottamuksen muutosta tarkasteltiin suhteessa toissa vuonna tehtyyn mittaukseen.

Yli puolet suomalaisista luottaa hallitukseen ja eduskuntaan. Verrattuna toissa vuoden tutkimukseen luottamus hallitukseen on kasvanut 33 prosenttiyksikköä ja luottamus eduskuntaan 17 prosenttiyksikköä.

Virus aiheuttanut yleisen uhan

Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto arvioi, että kasvun taustalla on koronaviruksen aiheuttama yhteinen uhka.

– Muutos on suuri, eikä se mahdu tavanomaisen asennevaihtelun piiriin. Koronaviruksen aiheuttaman yhteisen uhan torjumiseksi kansa on poikkeuksellisen yksituumainen. Ilmiötä kutsutaan lipun ympärille kokoontumiseksi, ja siitä on havaittu koronakriisin yhteydessä merkkejä myös muissa maissa, hän sanoo.