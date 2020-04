Presidentti Niinistö teki virtuaalivierailun HUSiin – kiittää ja kehuu vuolaasti hoitajia: "Tulee sellainen olo, te olette nyt saaneet kiinni siitä pirulaisesta"

– Se on jättänyt hyvin vakuuttavan tunteen meille kaikille. Juuri sellainen luottamuksen tunne on äärettömän tärkeää ihmisten keskuudessa. Että tietää, että johonkin voi luottaa. Ja terveydenhoitojärjestelmämme kokonaisuudessaan on antanut erinomaisen vastauksen.