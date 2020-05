Hallituksen neuvottelut koronarajoituksista jatkuvat Säätytalolla – sisäministeri Ohisalo muistuttaa Suomen olevan yhä kahden metrin turvavälin maa

– Tauti on yhä täällä. Tartuntakäyriä on saatu höllennettyä. Jos rajoituksia nyt höllennetään, niitä voidaan myöhemmin joutua kiristämään, Ohisalo sanoo.

– On laaja kokonaisuus. Käymme läpi sitä, mikä on hyvä aikataulu purkaa rajoituksia. Keskustelu on vilkasta ja perusteellista. En näkisi, että tässä on mitään asetelmaa puolueiden välillä. Kyse on siitä, että asiat ovat hankalia ja niitä on paljon, Marin puhui mennessään Säätytaloon.