Pahentuneet korona-arviot olivat ravintoloiden sulkemisen taustalla – hallitus käsittelee Uudenmaan ongelmallista eristämistä taas tänään

– Eettinen velvollisuutemme on nyt se, että huolehditaan tehohoito-paikkojen riittävyydestä. Joudutaan rajoittamaan liikkumista ja sulkemaan ravintoloita ja kuppiloita. On pähkähullua, ettei ole jo laitettu kiinni. Nyt ei ole oikea aika mennä tuopille. On pysyttävä perhepiirissä omissa ympyröissä, Mykkänen pohti.

Eristetäänkö Uusimaa?

– Toinen suuri asia on Uudenmaan eristäminen. Tähän meillä on vahvat perusteet ja selkä tarve, mutta lainsäädännöllisesti tämä on erittäin haastava toteuttaa. Se on monen lukon takana. Teemme valmistelutyötä, jotta tässä voidaan edetä, pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiistaina.