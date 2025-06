Uusi koronamuunnos leviää nyt vauhdilla maailmalla – tällainen vaara se on

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo pitävänsä Suomessakin havaittua koronavirusvariantti Nimbusia tarkasti silmällä. MTV koosti, mitä muunnoksesta tiedetään.

Vähintään kymmenet tuhannet ihmiset ovat sairastuneet Nimbuksena tunnetun koronavirusvariantti NB.1.8.1 aiheuttamaan tautiin kevään ja alkukesän aikana.

Virusmuunnos on levinnyt viime viikkoina laajalti Aasiassa, ja sitä on viime viikkoina löydetty jo ympäri maailmaa.

Yksittäisiä tapauksia on tavattu Pohjoismaissakin, myös Suomessa.

MTV etsi vastaukset viiteen polttavimpaan kysymykseen Nimbuksesta.

Mikä on tautitapausten määrä maailmalla?

WHO:n tietoonsa saamien vahvistettujen koronatapausten määrä edellisen kuukauden ajalta oli toukokuun 18. päivä hieman yli 150 000 kappaletta maailmanlaajuisesti. Todellisista tautitapausmääristä ei ole tietoa, koska koronavirusta ei testata enää lähellekään yhtä paljon kuin pahimpina koronavuosina.

Vahvistetuista tapauksista Nimbuksen osuus on noussut nopeasti. Kun huhtikuun 20. päivä Nimbusta oli vielä alle prosentti kaikista vahvistetuista koronatapauksista, vajaa kuukausi myöhemmin suhteellinen osuus oli jo 13,6 prosenttia.

Tammikuussa ensi kertaa tavattua Nimbusta on löytynyt toistaiseksi yli 20 maasta, erityisesti Aasiassa.

Nousu on ollut erityisen suurta Kiinassa ja Thaimaassa. World Health Networkin tietojen (WHN) mukaan Nimbus-tapausten määrä nousi esimerkiksi Thaimaassa 6 000 tapauksesta 33 000 tapaukseen muutamassa päivässä.

Mikä on tautitapausten määrä Suomessa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vahvisti perjantaina Ylelle, että Nimbusta on löytynyt Suomestakin, toistaiseksi viisi tautitapausta.

Tautia on todettu Suomen lähialueelta myös Ruotsista, kertoo TV4.

Asiantuntijat muistelevat korona-aikaa. Juttu jatkuu videon alla.

1:54 Koronaepidemian alkamisesta on jo yli viisi vuotta. Katso videolta Mika Salmisen ja Hanna Nohynekin ajatuksia koronapandemian alkuajoista.

Miten vakavaa tautia Nimbus aiheuttaa?

Nimbus on Omikronina tunnetusta koronavirusmuunnoksesta mutatoitunut virusvariantti. WHO on lisännyt Nimbusin silmälläpidettävien varianttien listalle. WHO kuvailee sen seurantaa "ehdottoman tärkeäksi".

Toistaiseksi Nimbuksen ei ole havaittu aiheuttavan sen vaarallisempaa tautia kuin muutkaan nyt vallalla olevat virusmuunnokset, kertoo WHO. Sen oireiden kerrotaan olevan samankaltaisia kuin muillakin tällä hetkellä leviävillä koronavirusmuunnoksilla. Niitä ovat muun muassa kuume, kurkkukipu, yskä ja väsymys. Nimbus kuitenkin saattaa aiheuttaa muita variantteja useammin vatsaoireita.

Miksi Nimbus leviää niin voimakkaasti?

Nimbus yleistyy tällä hetkellä todennäköisesti siitä syystä, että se kykenee kiertämään väestön immuniteettia ainakin jollain tasolla paremmin kuin muut koronavirukset, arvioi WHO.

Samaa sanoo THL Ylelle.

– WHO on arvioinut, että muunnos saattaa kiertää väestön immuniteettia hieman paremmin kuin muut tämänhetkiset muunnokset, mutta ei mitenkään merkittävällä tavalla, sanoo THL:n erikoistutkija Erika Lindh.

MTV ei tavoittanut THL:stä asiantuntijaa maanantaina Nimbusta kommentoimaan.

Nimbusista on löydetty useampia mutaatioita, jotka saattavat selittää sen leviämiskykyä. Viruksen piikkiproteiinissa on havaittu muutos, jonka avulla se pystyy kiinnittymään kohteeseensa paremmin. Lisäksi eräiden toisten mutaatioiden on osoitettu heikentävän kehon vasta-aineiden tehoa.

Millainen vaara Nimbus on?

Toistaiseksi WHO ei pidä Nimbusia globaalina riskinä. WHO arvioi toukokuun 23. päivä Nimbusin kokonaisriskin matalaksi.

WHO:n mukaan Nimbuksen pahin vaara on sen leviämisnopeuden kasvu. Järjestö arvioi sen riskin kohtalaiseksi. WHO myöntää kuitenkin, että arvio on tehty puutteellisin tiedoin, sillä WHO:n omalla mittaristolla luottamus arvioon oli matala.

Sekä WHO että THL muistuttavat, että rokotteet antavat suojaa myös uuden variantin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan.