THL:ltä lisätietoa koronaviruksen tappamista suomalaisista: yksikään lapsi ei ole kuollut – tämä tapauksista tiedetään

Lähes puolet kaikista kuolemista on tapahtunut sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä, mikä on tilanne myös monissa muissa Euroopan maissa.

Rajoitukset purreet influenssaankin

Kuolleisuutta ei epidemia ole Suomessa lisännyt. Tammi-maaliskuun aikana Suomessa kuoli noin 14 000 ihmistä, mikä on Tilastokeskuksen tietojen mukaan hieman alhaisempi kuin alkuvuonna yleensä.

Maiden vertailu kuolleisuudessa voi johtaa harhaan

Tapauskuolleisuus, eli kuolleiden osuus laboratoriovarmistetuista koronavirustartunnoista, vaihtelee maailmalla merkittävästi. Singaporessa luku on noin 0,1 prosenttia kun taas Ranskassa se on 14 prosenttia. Suomessa tapauskuolleisuus on tällä hetkellä noin 4,5 prosenttia.