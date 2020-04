Kiinasta ostetut yli kaksi miljoonaa hengityssuojainta ja maskia eivät sovellu sairaalakäyttöön – "Suojamateriaali ei ole eurooppalaisten standardien mukaista"

Materiaalia on testattu VTT:n laboratoriossa Tampereella.

– Asiakirjat ovat olleet ihan kunnossa siinä vaiheessa kun kauppa on tehty, kaikki näyttää hyvältä, ja sitten tuote ei olekaan sitä mitä sen kuuluisi olla. Tämä on valitettavan yleistä, Lounema sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan suojaimia voidaan silti käyttää hoivayksiköissä ja kotiin vietävissä palveluissa, kun tarkoituksena on ehkäistä esimerkiksi iäkkäiden henkilöiden sairastumista tilanteessa, jossa hoitohenkilökunta saattaa mahdollisesti kantaa koronavirusta.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan sopimattomuus on sinänsä pettymys, muttei erityisen suuri sellainen; muualta Euroopasta on jo aiemmin tullut tietoa siitä, etteivät Kiinasta saadut materiaalit ole aivan sitä mitä on oletettu.