Suomalaisia kannustetaan keksimään ratkaisuja koronaongelmiin – 48 tunnin tempaus alkaa tänään

Suomessa haaste on levinnyt muutamassa päivässä kulovalkean lailla, ja nyt mukaan on ilmoittautunut jo yli 300 tiimiä, joissa toimii kaikkiaan 1 500–2 000 ihmistä.

Tiimien apuna toimii eri aloja edustavia mentoreita, joita on ilmoittautunut mukaan jo lähes sata.

Hack the crisis -formaatista on kovaa vauhtia muodostumassa maailmanlaajuinen ilmiö. Vastaavanlainen tempaus on vireillä ainakin Saksassa, Puolassa, Moldovassa, Ukrainassa ja Liettuassa. Valmistelut on käynnistetty muun muassa Itävallassa, Meksikossa ja Intiassa. Toteutukset eri maissa ovat hyvin erilaisia, koska valmista, lukkoon lyötyä strategiaa ei ole.