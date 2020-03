Ravintolat menossa säppiin, kohta myös koko Uusimaa – MTV koosti: Miten suomalaisten elämää tällä hetkellä rajoitetaan?

Viimeksi eilen tiistai-iltana hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat, kahvilat, pubit ja vastaavat määrätään suljettaviksi toukokuun loppuun asti. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi, että ravintolat voivat halutessaan jatkaa ruoan myymistä ulos. Työpaikkaruokalat voivat jatkaa toimintaansa.

Tätä koskevan lainsäädännön on määrä valmistua eduskunnasta jo lauantaina.

Tänään ministeriöissä esillä on Uudenmaan tai mahdollisesti vain pääkaupunkiseudun eristäminen muulta Suomelta – työpaikkaliikennettä lukuunottamatta. Todennäköisenä pidetään sitä, että ainakin kriittisten alojen työntekijät saisivat liikkua.

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen muistutti MTV:n Uutisaamussa tänään, että tällä pyritään varmistamaan Uudenmaan viiden naapurimaakunnan tehohoitokapasiteetti. Jos tartunnat pääsevät leviämään Uudenmaan lailla, esimerkiksi hengityskoneita ei riitä riittävään tehohoitoon alueilla, Mykkänen varoittaa.

Perusoikeuden rajoitus poikkeuksellista

Hallituslähteistä kerrotaann STT:lle että olennaisin kysymys on rajoitusten välttämättömyyden määrittely. Kansalaisten vapaa liikkuvuus Suomen sisällä on perusoikeus ja sitä voidaan rajoittaa vain aivan poikkeustapauksessa. Sen takia hallituksessa on pohdittu tarkoin poikkeustoimien rajaamista.

Hallitus kokoontuu tänään neuvotteluihinsa kello 18 alkaen. Uusista toimenpiteistä on tarkoitus tiedottaa illan kuluessa.

Hallitus on tällä tietoa aktivoimassa valmiuslain 118. pykälän. Sen myötä voitaisiin kieltää tai rajoittaa oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella. Rajoitus voitaisiin tehdä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Rajoituksen valvonta kuuluisi poliisille, jonka keinovalikoimassa ovat kehottaminen, käskeminen ja tarvittaessa sakottaminen. Puolustusvoimissa on varauduttu antamaan viranomaisille tarvittaessa virka-apua.

Pysy kotona, jos voit

Mutta rajoitteita arkiseen elämään Suomessa piisaa jo nyt. Oheinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kuva kertoo selkeästi, mitkä asiat ovat nyt kiellettyjä, mitkä sallittuja suojaetäisyydellä ja mitä on syytä välttää. Rajoitukset on laadittu erityisesti riskiryhmien (yli 70-vuotiaat sekä vakavasti sairaat) suojelemiseksi.

Kaikenlaiset yli 10 hengen kokoontumiset ja tapahtumat on kielletty toistaiseksi niin terveiltä, riskiryhmäläisiltä, flunssaoireisilta tai karanteenissa olevilta. Näin ollen esimerkiksi kirjastot ja uimahallit ovat sulkeneet ovensa. 14 päivän karanteeniin on määrätty mm. ulkomailta palaavia sekä heitä, joiden altistuminen koronavirustartunnalle on vahvistettu.

THL:n linjausten mukaan nyt on syytä välttää ylipäänsä ihmisten tapaamista ja hoitaa kuulumisten kysely ystäviltä ja sukulaisilta joko puhelimitse tai videoyhteydellä. Vältä halailua ja kättelyä muiden kuin terveiden perheenjäsenten kesken.

Koulut on suljettu erityistä tukea saavia lukuunottamatta kaikilta yli 3-luokkalaisilta, ja nuorempiakin lapsia on kehotettu pysymään kotona etäopetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Päiväkodit on pidetty auki, mutta lapset kehotetaan pitämään kotona.

Flunssaoireisia on ohjeistettu pysymään kotona. Vain kevyt ulkoilu on sallittu oman voinnin mukaan, kunhan pitää muutaman metrin suojaetäisyyden kaikkiin muihin ihmisiin. Sama suojaetäisyys on ohjeena myös muille ulkoileville ihmisille. Kaupassa saavat nyt käydä vain perusterveet alle 70-vuotiaat, jotka eivät ole karanteenissa.

Julkista liikennettä ei ole lopetettu, mutta sen käyttöä on kehotettu välttämään. Rajat on suljettu ja ulkomaille matkustaminen on kielletty ilman erittäin painavaa syytä. Lentojen ja junavuorojen määrää on laskettu dramaattisesti.

Etätyö on otettu laajasti käyttöön kaikilla työpaikoilla, missä se on mahdollista.

Mutta mitä rajoitustoimia voisi tehdä Uudenmaan eristämisen jälkeen? Hallituspuolueiden edustajat eivät keskiviikon Uutisaamussa osanneet vielä sanoa tähän mitään. Keskustan Eeva Kalli muistutti aiheellisesti, että se, miten käyttäydymme tänään, näkyy koronavirusmaailmassa vasta kahden viikon päästä. Ennustaminen ei ole helppoa.

