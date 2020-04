"Tässä tarvitaan nyt ryhtiliike" – VNK patistaa ministeriöitä parempaan tiedonkulkuun eduskunnan suuntaan

Valtiosihteeri Mikko Koskisen allekirjoittaman kirjeen taustalla on muun muassa perustuslakivaliokunnan maaliskuun lopussa laatima Uudenmaan sulkemiseen liittynyt mietintö, jossa valiokunta suorasanaisesti kehotti valtioneuvostoa kiinnittämään huomiota eduskunnan tiedonsaantioikeuteen.

– Perustuslakivaliokunnan kritiikki on pantu merkille. Pyrimme korjaamaan ja nostamaan perustelujen tasoa niin kuin perustuslakivaliokunta esittää, valtioneuvoston kanslian istuntoyksikön päällikkö Arno Liukko kertoo.

Liukon mukaan perustuslakivaliokunnan kritiikki on perusteltua, mutta hän muistuttaa myös, että etenkin koronavirusepidemiaan liittyviä esittelymuistioita on laadittu hyvinkin kireällä aikataululla.

– Kun kyse on covid 19 -epidemiasta, tilannekuva on ollut muuttuva. Asiantuntijoilla on ollut käsityksiä, jotka ovat tarkentuneet ajan myötä, Liukko sanoo.