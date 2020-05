Hallituksen neuvottelut jatkuvat tänään kello 10 – näihin asioihin odotetaan päätöksiä

Hetemäen raportti pohjana

Hallituksen päätöksenteon pohjana on raportti, jonka valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen johtama ryhmä on laatinut. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi ennen sunnuntain neuvotteluita, että selvityksessä on noin 80 sivua, mutta sen sisältöä ei viikonlopun aikana kerrottu. Linjana oli, että raportti olisi julkinen vasta hallituksen neuvotteluiden jälkeen.

– Me voimme pikkuhiljaa avata yhteiskuntaa ja luopua joistakin rajoituksista. Mutta me emme ole missään nimessä vielä päihittäneet koronavirusta, joten jossain vaiheessa saattaa tulla myös kiristyksiä, Kulmuni sanoi sunnuntaina aamupäivällä.

Jatketaanko poikkeusolojen toimivaltuuksia?

Hallituksen on otettava kantaa siihen, onko epidemiatilanne yhä sellainen, että valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia on syytä jatkaa. Niiden voimassaolo päättyy 13. toukokuuta, ellei jatkamisesta erikseen päätetä.Valmiuslain nojalla on ollut mahdollista muun muassa rajoittaa lääkkeiden myyntiä ja vientiä sekä joustaa terveydenhoitohenkilökunnan, poliisien ja hätäkeskustyöntekijöiden vuosilomista ja lepoajoista. Valmiuslain puitteissa on myös joustettu varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisvelvollisuudesta ja kiireettömän hoidon määräajoista.