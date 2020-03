Helsinki-Vantaalle laskeutuvia kaitsevat nyt terveydenhuollon ammattilaiset – saapujia kehotetaan välttämään julkista liikennettä

Suomen hallitus ja ulkoministeriö ovat molemmat kehottaneet suomalaisia olemaan matkustamatta ulkomaille ja jos he ovat olleet siellä, niin heitä on kehotettu palaamaan välittömästi takaisin Suomeen. Suomeen saapuukin lähipäivinä huomattava määrä suomalaisia eri puolilta maailmaa kotiutuslennoilla.

Koska saapuvia matkailijoita on paljon, on lentoasemalla kiinnitetty erityistä huomiota palaavien matkailijoiden liikkumiseen lentoasemalla ja sen lähistöllä. Lentoasemalla Finavia ohjeistaa matkailijoita THL:n ohjeiden mukaisesti vähintään yhden metrin turvaväliin.

Tiedotteen mukaan matkustajille on järjestetty rajatarkastuksen edustalle odotustilat, joissa he voivat odottaa ennen rajatarkastukseen siirtymistä. Tämä on tarpeen siksi, että lennoilta saapuvien matkustajien on mahdollista odottaa väljemmin kuin tiiviissä jonossa.