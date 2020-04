Suomen rajaliikennettä tiukennetaan Ruotsin ja Norjan rajoilla, matkustajaliikenne laivoilla pysäytetään väliaikaisesti – Lue uusimmat tiedot hallituksen linjauksista

Hallitus päätti tänään jatkaa rajavalvonnan väliaikaista palauttamista sisärajoille 13. toukokuuta saakka. Tavoitteena on vähentää liikkumista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla olevalla luontaisella työssäkäyntialueella.

– Päätöksissä keskeistä on riskiryhmien suojaaminen ja tehohoidon riittävyys. Erityisesti Pohjois-Suomessa ja Ahvenanmaalla tehohoitokapasiteetti on pieni, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi.

Tiukennuksia karanteeniin

Matkustajalaivaliikenne päättyy väliaikaisesti

Suositus lipunmyynnin lopettamisesta on voimassa 13. toukokuuta saakka. Tavara- ja rahtiliikennettä tämä ei koske.

Henkilöliikenne laivaliikenteen reiteillä Ahvenanmaalta manner-Suomeen on edelleen mahdollista.

Ahvenanmaan sairaanhoito turvataan

Suomalaisia yhä ulkomailla

Ulkoministeri Haaviston mukaan noin 2 000 suomalaista matkailijaa on edelleen ulkomailla. He etsivät keinoa päästä Suomeen. Ensisijaisesti heidän on palattava kaupallisilla reittileinnoilla, mutta tarvittaessa ulkoministeriö järjestää niin sanottuja kotiutuslentoja.