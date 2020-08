MTV seuraa koronan etenemistä Suomessa: Kahdessa viikossa yli 300 uutta tartuntaa, Vaasassa koronalinko, Helsingissä, Espoossa ja Turussa altistumisia päiväkodissa ja kouluissa

Vaasassa on todettu seitsemän koronavirustartuntaa, jotka ovat peräisin The Old Irish Pubista. Viikon aikana kaupungissa on todettu kahdeksan tartuntaa.

Helsingin kaupungin päiväkodissa on asetettu yhdeksän lasta ja neljä henkilökunnan jäsentä karanteeniin kahdeksi viikoksi koronavirusaltistuksen vuoksi, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Päiväkodissa olevien lasten perheille sekä henkilökunnalle on tiedotettu altistuksesta.

Yksityisyyden suojan vuoksi päiväkodin nimeä ei kerrota julkisuuteen.

Jatkossa Helsinki tiedottaa kaupungin oppilaitos-, koulu- ja päiväkotialtistuksista kootusti keskiviikkoisin tartuntatilastojen päivityksen yhteydessä hel.fi -sivuilla.

Espoossa koululuokka asetettu karanteeniin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu uusia koronavirustartuntoja. Altistumisia on havaittu muun muassa Espoossa sijaitsevassa Postipuun koulussa, Espoon kaupunki kertoo tiedotteessa.

Tartunnan saanut henkilö on asetettu eristykseen. Espoon kaupungin mukaan yhden luokan oppilaat ja pieni määrä henkilökuntaa on altistunut koronalle.

Heidät on kaikki asetettu kotikaranteeniin 1.9.2020 asti. Muilla koulun tiloissa olleilla ei katsota olevan tartuntariskiä, tiedotteessa kerrotaan.

Espoon tartuntatautiyksiköstä on otettu henkilökohtaisesti yhteyttä kaikkiin koronavirukselle altistuneiden lasten vanhempiin.

Koulun muiden oppilaiden huoltajille ja henkilökunnalle on kerrottu tilanteesta Wilmassa. Koulun toiminta jatkuu ja kotikaranteeniin määrätyt oppilaat saavat tarkemman tiedon opetuksen järjestämisestä karanteenin aikana, Espoon kaupunki kertoo.

Turun ammatti-instituutin opiskelijalla koronavirustartunta

Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalon opiskelijalla on todettu koronatartunta, kertoo ammatti-instituutti tiedotteessa.

Samassa ryhmässä olleet opiskelijat ja opettaja on siirretty etäopetukseen ja -työhön terveydenhuollon ohjeiden mukaisesti. Opiskelijoihin ja henkilökuntaan on oltu yhteydessä, ja he saavat ohjeet jatkoa varten, ammatti-instituutti kertoo.

Tartuntatautilain ja kansallisten ohjeiden mukaisia mahdollisia karanteeniin johtavia altistumisia selvitetään, tiedotteessa kerrotaan.

Suomessa 29 uutta tartuntaa, ei uusia koronakuolemia

Suomessa on 29 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 317, mikä on 143 enemmän kuin edellisellä vastaavalla jaksolla. Kaikkiaan tartuntoja on todettu tähän mennessä 7 871.

Suomessa ei ole perjantaina 21.8. todettu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia. Virukseen liittyviä kuolemia on tähän mennessä todettu yhteensä 334.

Viime aikoina tartuntoja on tullut runsaasti ulkomailta, ja ne päivittyvät rekisteriin viiveellä. THL ilmoittaa mahdollisista virukseen liittyvistä kuolemantapauksista ja sairaalahoidossa olevien määrän myöhemmin tänään.