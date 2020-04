Varmennetut koronavirustapaukset julki: Jyväskylässä 64, Seinäjoella 17 – katso tästä oman kuntasi koronavirustilanne

Tautiin on kuollut THL:n mukaan Suomessa kaikkiaan 27 ihmistä. Eilen kuolleita kerrottiin olevan 28, mutta THL:n mukaan yhden erityisvastuualueen ilmoituksessa oli laskentavirhe.

THL tiedotti aiemmin tänään, että Suomessa on todettu nyt 2 176 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä oli kasvanut eilisestä 249 tartunnalla, eli päivässä oli tapahtunut suuri hyppäys. Suurin osa koronavirustartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Alla on listaus varmistetuista koronavirustartunnoista kunnittain. THL:n päivittämissä luvuissa eivät ole mukana kunnat, joissa tapauksia on vähemmän kuin viisi. Viimeisimmät tapaustiedot ovat tartuntatautirekisterin tilanteesta 5. huhtikuuta. Tiedoissa on siis jonkin verran päivitysviivettä.