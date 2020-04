THL: Suomessa varmistunut yli 1 900 koronavirustartuntaa – määrä nousi 45:llä

– Jos epidemia kulkisi aivan esteettä väestössä, niin odottaisimme huomattavan paljon enemmän tapauksia per päivä.

Eniten tartuntoja varmistunut Husin alueella

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on varmistunut 1 189 koronatartuntaa, THL:n tiedoista selviää. Se on edelleen reilusti enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Esimerkiksi Pirkanmaalla tartuntoja on varmistunut 128 kappaletta, Varsinais-Suomessa 102, Keski-Suomessa 78 ja Pohjois-Pohjanmaalla 73. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla on varmistunut vain seitsemän tartuntaa. Sama on tilanne myös Itä-Savossa ja Ahvenanmaalla.