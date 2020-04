JHL:n varhaiskasvatuksen hätkähdyttävä jättikysely: 30 prosenttia työntekijöistä hoitaa päivän aikana vähintään kymmentä lasta nyt koronaepidemian aikana – "Vanhemmat tuovat sairaita lapsia hoitoon"

Vastaajista naisten osuus on 98 prosenttia, julkisella sektorilla työskentelee 91 prosenttia ja päiväkodeissa 75 prosenttia. Vastauksista ilmenee monta mielenkiintoista asiaa.

– Siellä oli yllättävän paljon vastauksissa sitä, että on reilusti yli 10 lapsen ryhmiä eikä ole mitenkään porrastettu ulkoiluja ja ruokailutilanteita, joissa yritettäisiin pitää edes jonkinlaiset välimatkat lasten ja hoitajien kesken, toteaa JHL:n työelämäasiantuntija Merja Hyvärinen.

Kuntaliitosta muistutetaan, että tahtotila on toimia mahdollisimman pienissä ryhmissä.

– Vahva suositus on, että toimitaan paljon nykyistä pienemmissä ryhmissä ja niin varmasti suurimmassa osassa toimitaan. Aika moni kunta pyrkii toiminnassaan soveltamaan sitä, että ei järjestäisi toimintaa yli kymmenen hengen ryhmissä, mutta väistämättä löytyy varmasti päiväkoteja ja toimipisteitä, joissa tilanteesta johtuen joudutaan toimimaan isommissa ryhmissä, mutta se ei ole tahtotila, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen.

"Huolen määrä päiväkotihenkilöstöllä on ihan valtava"

Kyselystä paistaa syvä huoli suomalaisissa päiväkodeissa.



– Huolen määrä päiväkotihenkilöstöllä on ihan valtava. Pelätään oman turvallisuuden ja tietysti sitä, että viedään mahdollista tartuntaa omille perheenjäsenille. Ja lisäksi on taloudellinen huoli – jonkun verran on näitä lomautuksia jo ollut, Hyvärinen sanoo.

– Ja todella huonosti työnantajat ovat huoleen vastanneet. Eli henkilökunta on jätetty todella yksin huoliensa ja pelkojensa kanssa, jatkaa työelämäasiantuntija.

Yli puolet kertoo päivähoitoryhmien yhdistelemisistä

JHL:n kyselyssä 53 prosenttia vastaajista kertoo päivähoitoryhmien yhdistelemisistä. 28 prosenttia eli noin 600 vastaajaa kertoo joutuvansa siirtymään työpäivän aikana eri yksiköiden tai ryhmien välillä. 30 prosenttia vastaajista hoitaa päivän aikana vähintään kymmentä lasta.

– Se viesti, mikä meille on tullut näistä ryhmien yhdistämisistä, niin siellä on takana kuntien rahatilanne. Ei ole haluttu pitää käynnissä puolityhjiä päiväkoteja. Ymmärrän, että jos raha on tiukilla, mutta kyllä se vähän kalliimmaksi yhteiskunnalle tulee, jos tätä kautta mahdollistetaan turhia tartuntaketjuja, Hyvärinen sanoo.

Kuntaliitosta kerrotaan, että ainakin kymmeniä päiväkoteja on laitettu kiinni.

– Kunnissa on jouduttu laittamaan osa päiväkodeista kiinni. Yleensä tyypillisesti sellaisia päiväkoteja, joissa ei ole lapsia ollenkaan tai jossa on yksittäisiä lapsia. Kun koko Suomea katsotaan, niin varmasti kymmeniä päiväkoteja on kiinni – sadoista en uskalla lähteä veikkailemaan, kertoo erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen.

"Tämä on leväperäisesti hoidettu"

Melkein 40 prosenttia JHL-vastaajista kertoo koronaohjeiden olleen riittämättömiä tai epäselviä.

– Kyselystä ilmeni myös, että heille on todella huonosti varattu mitään suojavälineitä. Kun kysyimme, miten korona-epidemiaan on päiväkodeissa varattu, niin valtaosa vastauksista oli, että käsiä pitää pestä hirveästi. Jos mietitään päiväkotityötä, niin siinä lapsi on sylissä ja tämä on pisaratartunnalla tarttuva tauti. Että jos ei anneta hengityssuojaimia, ja osalla on suojahansikkaistakin pulaa, niin kyllä se suojautuminen on aika heikoissa kantimissa, kommentoi Hyvärinen.

"Ei tällaisestä epidemiasta ihan pelkällä käsienpesulla selvitä"

– Eniten olen huolissani suojauksen tasosta. Minusta tämä on leväperäisesti hoidettu. Ei tällaisestä epidemiasta ihan pelkällä käsienpesulla selvitä. Kyllä suojavälineitä pitiäsi olla käytössä siellä enemmän, toteaa JHL-asiantuntija.

Suositteletteko suojamaskeja työntekijöille?

– Varhaiskasvatuksen henkilökunnassa on paljon sellaisia, jotka itse kuuluvat riskiryhmiin. Ainakin heille, Hyvärinen suosittaa.

Ministeriöltä toivotaan ohjeistusta

Kuntaliitossa toivotaan sosiaali- ja terveysministeriöltä ohjeistusta liittyen suojavarusteisiin.

– Varhaiskasvatuksen suojauskeskustelu käy aika vilkkaana ja toivottaisiin valtakunnallista näkemystä asiaan. Toistaiseksi tämmönen kasvomaskisuojaus ei ole katsottu tarpeelliseksi varhaiskasvatuksessa, mutta toivoisin, että valtakunnassa jonkinlainen yleinen sanoma tulisi, että kunnat voisivat sen perusteella myös rauhoittaa henkilöstöään, toivoo Kuntaliiton Lahtinen.

JHL:stä todetaan, että päivähoidossa on nyt lähinnä ne lapset, joiden vanhemmat pyörittävät yhteiskunnan kriittisiä toimintoja kuten sairaanhoitoa.

– Ja jos terveydenhoitohenkilöstö alkaa sairastumaan sen takia, että [varhaiskasvatuksessa] on hoidettu tämä tartuntojen leviämisen mahdollisuus, niin meillä voi olla aikamoinen pommi edessä.

Tartuntoja työntekijöillä ja asiakkailla

Tällä hetkellä 25 prosenttia varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista osallistuu kuntien varhaiskasvatukseen.

– Tilanne on siinä mielessä rauhallinen, mutta kuntien sisällä päiväkodeittain lasten määrä vaihtelee. On päiväkoteja, joissa ei lapsia ole, joissakin on yksittäisiä, joissakin on useampia lapsia, Lahtinen arvioi.

Siltikään päiväkotimaailma ei ole välttynyt tartunnoilta. 167 työntekijää kyselyyn vastanneista kertoo koronavirustartunnoista joko lapsilla tai heidän perheillään tai työntekijöillä. Toistaiseksi vain yksittäisiä päiväkoteja on jouduttu sulkemaan tartuntapausten vuoksi.

"Vanhemmat tuovat sairaita lapsia hoitoon"

Nyt viesti lähtee myös vanhemmille.