"On tämä kova happotesti" – Huoltovarmuuskeskus vakuuttaa ruoan, lääkkeiden ja polttoaineiden riittävän Suomessa koronakriisistä huolimatta

Jo muutenkin vaikeaa koronatilannetta on hankaloittanut riittävä suojavarusteiden saaminen terveydenhuollon työntekijöille. Se johti maanantaina sosiaali- ja terveysministeriön historialliseen määräykseen avata huoltovarmuusvarastot. Esimerkiksi maskeja ja muita suojaimia pitäisi taas riittää yhä useammalle.

– On äärimmäisen tärkeää, että lääkärit ja hoitajat eivät sairastu tähän tautiin, vaan pysyvät työkuntoisina. On erittäin tervetullutta, että varmuusvarastoista saadaan näitä suojavarusteita lisää ja pystytään varmistamaan se, että henkilökunta on saanut riittävän varustuksen potilaiden hoitamiseen, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.