Suomessa seitsemän uutta koronakuolemaa – yhteensä kuolleita on nyt 82, Helsingissä liki 50 uutta tartuntaa

Viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa seitsemällä.Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi THL:n mukaan koko maassa 208 ihmistä, joista tehohoidossa on 73. THL kertoi jo aiemmin päivällä, että Suomessa on varmistettu yhteensä 3 489 koronavirustartuntaa. Määrä oli noussut eilisestä 120 varmistetulla tartunnalla.

Helsingissä uusia tartuntoja liki 50

Ikäryhmistä eniten koronapotilaita on 50–59-vuotiaissa, joilla on tavattu Suomessa 724 tartuntaa. Toiseksi eniten eli 603 sairastunutta on todettu 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä.

Suurin osa kuolleista on miehiä

THL:n mukaan 54 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 72 prosenttia on miehiä ja 28 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on kolme, 60-69-vuotiaita on kolme, 70-79-vuotiaita on 18, 80-89-vuotiaita on 22, yli 90-vuotiaita on kahdeksan.