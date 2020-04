Bussikuskien koronavirustartunnat herättävät huolta matkustajissa – Nobina kertoo MTV:lle, miten asiat oikeasti ovat: "Tilanteet on kartoitettu"

MTV Uutiset tavoitti Nobinan toimitusjohtaja Petri Aunon kommentoimaan jopa pienimuotoista kohua herättänyttä aihetta. Hän ei pitänyt tartuntoja mitenkään järisyttävinä uutisina, sillä oli hyvin todennäköistä, että koronavirus kantautuu myös Nobinan henkilöstön keskuuteen.

– Kun on realisti, niin olimme ajatelleet, että tuskinpa Nobinakaan tartunnoilta välttyy, sillä jossain vaiheessa on ollut ennusteita, että jopa kymmeniä prosentteja tulee sairastamaan koronan, Auno sanoo ja lisää, että ennaltaehkäisevää työtä on tehty jo pitkään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Toimitusjohtaja vahvistaa tartunnat

Auno vahvistaa, että terveysviranomaisilta on tullut tieto siitä, että kaksi linja-autokuljettajaa on sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Eilisten tietojen valossa tartunnat on todettu Vantaan Hakunilassa ja Helsingin Roihupellossa.

– Meillä on neljä varikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä henkilöt ovat näihin työpisteisiin sijoitettuina. Kuten kaikki bussikuljettajamme, myös he ovat ajaneet liikennettä eri reiteillä. Ei voi siis sanoa, että tartunnat olisivat liittyneet Roihupeltoon tai Hakunilaan, Auno täsmentää.

Aunon mukaan henkilökuntaa tiedotettiin tartunnoista niiden tultua tietoon.

Toistaiseksi hänen tiedossaan ei ole, että Nobinan henkilöstössä olisi muita tartuntoja. Hänen tiedossaan ei ole, milloin bussikuljettajat ovat saaneet tartunnan, mutta tiettävästi sairastuneet kuljettajat eivät ole oirehtineet työpaikallaan.

– Ohje on ollut, että oireiden ilmennyttyä käydään edellisen 24 tunnin ajalta läpi, ketkä kaikki ovat voineet altistua, Auno kertoo Nobinan viranomaisilta saamaa ohjetta.

"Olemme saaneet tarkat ohjeet"

Koronavirukselle mahdollisesti altistuneet henkilöstön jäsenet on kuitenkin käsketty kotiin odottamaan terveysviranomaisten tarkempaa ohjeistusta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Terveysviranomainen on taho, joka selvitystyön jälkeen päättää, joutuuko mahdollisesti altistunut henkilö jäämään kotikaranteeniin.

– Olemme saaneet terveysviranomaisilta tarkat ohjeet siitä, minkälaiset tilanteet lasketaan altistumisriskeiksi. Tilanteet on kartoitettu, ja niiden perusteella muutamia henkilöitä on kontaktoitu. Työnantajan toimesta heitä on kehotettu pysymään kotona, Auno kertaa.

Nämä toimenpiteet on otettu käyttöön

Auno kertoo, että hän on pettynyt siihen, että esimerkiksi Nobina on tietyllä tapaa niin median kuin kansalaistenkin silmätikkuna: jok’ikistä virhettä valvotaan ahkerasti.

Auno haluaa muistuttaa, että myös Nobina on mahdollistamassa sen, että yhteiskunta pyörii edes jollain tasolla.

Hän toivookin, että kaikki ymmärtävät, että myös he pyrkivät Nobinassa pitämään huolen sekä henkilöstön että asiakkaiden turvallisuudesta.

– Paljon on jo tehty ja paljon halutaan vielä tehdä, Auno sanoo.

Aunon mukaan Nobina on varautunut koronavirustilanteeseen ja tehnyt riskienhallintatoimenpiteitä jo useita viikkoja. Nobinan ohjausryhmä käy joka arkiaamu läpi muun muassa uusimmat viranomaisohjeistukset ja -määräykset ja käyvän ryhmän kesken läpi, mitä se tarkoittaa käytännössä heidän toimintansa kannalta. Tilannetta arvioidaan myös henkilöstön edustajien kanssa vähintään kerran viikossa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Annamme henkilökunnalle lähes päivittäin ohjeistusta. Olemme lisänneet tietysti siivousta ja kohdistaneet sitä taudin tartunnan kannalta olennaisiin asioihin, jaettu suojavälineitä, parannettu bussien suojausta, olemme parantaneet hygienian ylläpitoa käsidesillä ja -saippualla sekä kuvallisilla ohjeilla, Auno antaa esimerkkejä tilanteesta.

Entä kohahduttanut ohjeistus?

Eilisten tietojen mukaan bussikuskeja on ohjeistettu viettämään taukojaan mahdollisuuksien mukaan ulkona tai bussin ohjaamossa – yleisissä taukotiloissa saa oleskella korkeintaan 15 minuuttia.

Nobinan toimitusjohtaja Petri Aunon mukaan henkilöstöä on ohjeistettu välttämään turhaa oleskelua taukotiloissa. Ohjeistuksessa ollut 15 minuuttia perustuu terveysviranomaisten ohjeistuksiin ja on luonteeltaan suositus.

– Terveysviranomaiset ovat linjanneet niin, että yli 15 minuutin lähikontakti koronavirukseen sairastuneen kanssa altistaa tartunnalle. Me haluamme tietenkin altistumista välttää.

Tarkkasilmäisimpiä lukijoita huoletti ohjeistuksessa ollut ohje siitä, että tauko olisi mahdollisuuksien mukaan vietettävä bussin ohjaamossa. Onko kyseinen ohjeistus turvallinen kuljettajan tai matkustajan kannalta, Petri Auno?

– Olen itse sen ohjeistuksen kirjoittanut, ja se on minusta oikein hyvä ohje. Joskus tauot on järjestetty niin, että tauko voi olla esimerkiksi kauppakeskuksen terminaalissa, jossa on kaikkien liikennöitsijöiden yhteiskäyttöön tarkoitetut taukotilat. Tilanne voi olla myös se, että parkissa seisoo bussi, jossa ei ole matkustajia sillä hetkellä, Auno alustaa.

– Silloinhan tilanne voi olla se, ettei kuljettaja halua kuluttaa taukoaan terminaalialueella tai kauppakeskuksessa, vaan voisi mieluimmin haluta viettää tauon yksin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kuin kaupassa kävisi

Auno vakuuttaa, että bussit ovat edelleenkin turvallinen tapa liikkua arjen välttämättömien asioiden hoitamiseen. Hänen mukaansa tilannetta voi verrata vaikkapa kaupassa käymiseen – riski sairastumiseen on olemassa myös siellä.

– Samat ohjeet, jotka on annettu kaikille Suomen kansalaisille yleisesti koronavirukseen liittyen, pätevät myös julkisissa kulkuvälineissä. Koska bussien matkustajamäärät ovat pudonneet useita kymmeniä prosentteja, bussin sisällä voi hyvin useissa tilanteissa pitää suositusten mukaisen turvavälin kanssamatkustajaan.

Auno huomauttaa, että matkustaja ohittaa bussinkuljettajan hyvin nopeasti – ”se on ohikiitävä hetki”.

– Reilun viikon päästä meidän kaikissaliikenteessä olevissa busseissa on turvaohjaamo, jossa kuljettajan tila on eristetty pleksillä. Se on häviävän pieni mahdollisuus, että kuljettaja saisi tartunnan matkustajalta tai matkustaja kuljettajalta, Auno vakuuttaa.

– Kannattaa käsihygieniasta ja turhien ihmiskontakteista välttämisestä pitää kiinni, toimitusjohtaja päättää.