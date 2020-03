TUI ja Aurinkomatkat peruvat lomamatkojaan – maksavat asiakkaille takaisin

TUIn päätöksen taustalla on Suomen ulkoministeriön eilen antama suositus, jonka mukaan tarpeetonta matkustamista on nyt syytä välttää.

Aurinkomatkat peruu kuukaudeksi matkansa

Muutos ei koske jo kohteessa olevia asiakkaita, jotka voivat jatkaa lomaansa normaalisti. Heidät kotiutetaan joko alkuperäisen matkavarauksen mukaisena paluupäivänä tai aiemmin, riippuen siitä, miten kohteista on lentoja saatavilla.

Aurinkomatkat lupaa olla yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden paluumatkaan tulee muutoksia. Yhtiö huomio myös ne asiakkaat, jotka ovat oma-aloitteisesti peruneet matkapakettinsa sen jälkeen, kun ulkoministeriö torstaina päivitti matkustustiedotteensa. Myös he saavat matkan hinnan takaisin, jos matkan lähtöpäivä olisi ollut 13.3.–12.4.2020.

– Nyt peruttujen matkojen asiakkaiden ei tarvitse ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, vaan olemme heihin yhteydessä ja palautamme matkan hinnan automaattisesti. Asiakaspalvelumme on tilanteen vuoksi hyvin ruuhkainen. Olemme yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden matkat perutaan. Varausten käsittely ja viestien lähettäminen tapahtuu vaiheittain ja voi viedä useamman päivän, kertoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa tiedotteessa.

KKV: Rahat takaisin poikkeusoloissa

Kilpailu -ja kuluttajaviraston mukaan koronatilanne on sen verran uudenlainen, että monissa kuluttajasuojaa koskevissa tilanteissa käytäntöjä ollaan vasta luomassa.

– Siinä tilanteessa, että esimerkiksi vältetään matkustamista maahan tai on maahantulokielto. Voi olla tilanne, jossa on julistettu hätätila ja kaikki palvelut suljettu, jolloin matkaa ei voida toteuttaa sovitulla tavalla, sanoo KKV:n kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Omatoimisesti varatun matkan osalta on syytä tarkistaa matkan ehdot, sekä mitä oma matkavakuutus turvaa.

– Riippuu lentojen ja hotellien ehdoista, niiden mukaan mennään. Jos lentoyhtiö itse peruuttaa, on oikeus saada rahat takaisin. Jos esimerkiksi hotelli on julistettu karanteeniin, niin on oikeus peruuttaa kuluitta.