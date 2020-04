Yksi huonon onnen konsertti, hääjuhlat, iltariennot pohjoisessa... Näissä Suomen kolkissa korona on levinnyt räjähdysmäisesti

Koronaviruksen leviämistä on pyritty hidastamaan Suomessa nyt jo useiden viikkojen ajan. Yleisötapahtumien peruminen ja liikkumisrajoitukset ovat selvästi auttaneet tilannetta, mutta joitakin tartuntaketjuja on onnistuttu jälkikäteen jäljittämään esimerkiksi näihin paikkoihin.

Helsingin musiikkitalon naistenpäivän konsertti

Lapin hiihtokeskukset

– V'inkkarilla edelleen humppa soi ja bileet jatkuu. Aito huoli on, että Levi on Suomen Ischgli, eräs paikallinen kuvaili MTV Uutisten haastattelussa tapahtumia hiihtokeskuksessa.

Ravintolaillallinen Vuokatissa

Hääjuhlat Etelä-Suomessa

Ruotsin raja

– Kyllähän se pikkuisen ristiriitaista on, kun Tornio ja Haaparanta on rakennettu yhteen ja meillä on yhteiset palvelut ja työssäkäyntialueet, ja sitten molemmilla on ihan erilaiset strategiat koronan suhteen.