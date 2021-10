Sairaalahoidossa 187 koronapotilasta – määrä kasvanut viikossa noin 40 ihmisellä

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut maanantaista seitsemällä ihmisellä. Tehohoidossa on niin ikään seitsemän ihmistä enemmän kuin maanantaina.

Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on ollut viime aikoina kasvussa. Sairaalahoidossa on nyt noin 40 koronapotilasta enemmän kuin viikko sitten. Kahden viikon takaisesta sairaalapotilaiden määrä on kasvanut noin 60:llä.