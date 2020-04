Hengityssuojaimista puhuvat kaikki: "Nyt on huutava pula" – Mikä on varmuusvarastojen tilanne ja mihin toiveet kohdistetaan?

Helsinki-Vantaan lentokentän ongelmat ratkottiin, mutta hallitus on saanut uuden kauhukysymyksen asialistalleen. Hengityssuojainten perään on vedottu viime päivinä liki epätoivoisesti.

Samaa viestiä on kuultu monesta suunnasta: hengityssuojainten ja maskien perään ovat kyselleet niin oppositiopoliitikot kuin hoitoalan ammattijärjestötkin.

– Meille on annettu kuva, että rekat jakavat maskeja Huoltovarmuuskeskuksesta. Tämä ei kyllä ole suurissa kaupungeissa valitettavasti totta. Yhtään rekkaa ei ole täällä nähty, ei edes pikkupakuja käy. Nyt on huutava pula, Viljanen täräyttää.

Tilanne on ollut vaihteleva. Esimerkiksi HUS Logistiikan toimialajohtaja Jyrki Putkosen mukaan suojamaskien saatavuus on kohentunut viime päivinä.

– HUS:lla on nyt riittävästi suojavarusteita muutaman viikon tarpeeseen, ja paljon lisää on tilattu. Alussa erityisesti maskien saatavuus oli heikompaa, mutta nyt niiden saatavuus tuntuu kohentuneen, vaikka kulutus onkin jyrkästi lisääntynyt, Putkonen sanoo.

Pekonen: Varastot tyhjenivät odotettua nopeammin

Hoitohenkilökunnan suojaaminen on pandemiatilanteessa ensiarvoisen tärkeätä, jotta hoitavat käsiparit riittävät. Tämän takia standardit täyttävät suojavarusteet ovat kansainvälisillä markkinoilla erittäin haluttua kauppatavaraa.

– Jos lukumäärissä katsotaan, kirurgisia suojaimia, maskeja ja satojatuhansia hengityssuojaimia on sitten käytössä miljoonia. Eivät ne tule loppumaan, Sillanaukee sanoi tuolloin.

Lausuntoa on syytetty jälkikäteen ylimieliseksi, ja juuri varmuusvarastojen tilanne onkin herättänyt monessa ihmetystä.

"Varmuusvarastoilla ostetaan aikaa"

Valtion varmuusvarastoissa on edelleen hengityssuojaimia. Niitä toimitetaan eteenpäin sitä mukaan, kun sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyksiä, sanoo varastoista vastaava Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema.

– Suojaimia on varsin rajallinen määrä, ainakin tähän asti ollut. On selvää, että niiden jakamisessa täytyy olla melko pidättyväinen, jotta varmistetaan, että niitä on kaikkein tärkeimmissä paikoissa käytettävissä, Lounema sanoo.