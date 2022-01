MTV Uutiset seuraa: Koronatilanne ja tartunnat

Tiistai 18.1.

14.49:

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tilarajoitusten jatkamista kahdella viikolla. Ryhmän suosituksen takana on sairaalahoidon kuormituksen kasvun jatkuminen.

Nykyiset rajoitukset olisivat päättymässä ensi viikon maanantaina 24. tammikuuta, mutta ryhmä suosittaa rajoitusten jatkamista 8. helmikuuta asti. Ryhmä suosittaa, että 2003 tai sitä myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten harrastaminen saisi kuitenkin jatkua normaalisti. Lisäksi ryhmä toivoo, että erityisryhmien liikunnan mahdollistamiselle löydettäisiin ratkaisu.

HUS-alueella on sairaalahoidossa yhteensä 347 koronapotilasta.

13.43:

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa ottanut nyt 1,97 miljoonaa ihmistä eli noin 41 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi rokotetta on puolestaan ottanut noin 4,05 miljoonaa ihmistä eli noin 85 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Vähintään yhden rokotteen taas on ottanut 4,23 miljoonaa suomalaista, mikä tarkoittaa yli 88:aa prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien lukumäärä päivitetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen kerrottiin, että sairaalahoidossa oli 701 ihmistä, joista 63 tehohoidossa.

13.24: Suomen koronaepidemian hoidossa aiemmin käytetty malli tartuntojen testaamisesta ja jäljityksestä ei enää suuressa osassa maata pysty hidastamaan tartuntojen leviämistä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Arvio sisältyy lausuntoon, joka on toimitettu hallitukselle tiistain koronakokouksen alla. THL:n mukaan strategisten painopisteiden tulisi keskittyä rokotusten edistämiseen, väestön ohjaamiseen kotieristykseen oireiden perusteella sekä aikuisväestön korkean tartuntariskin tilanteiden rajoittamiseen, kunnes ylikuormituksen uhka sairaaloissa väistyy.

12.04: Suomessa on raportoitu lähes 6 000 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana raportoitujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 2 000 sataatuhatta asukasta kohti.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana noin 400 000 tautitapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu kahdeksan. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 761 koronakuolemaa.

7.28: Koronavirus leviää eri puolilla Suomea, myös varuskunnissa. Puolustusvoimien mukaan alkuvuoden aikana varusmiehillä on todettu jo lähes 2 200 koronatartuntaa. Uusia tartuntoja on viikonlopun jälkeen raportoitu lähes 770.

Maanantai 17.1.

18.50: Helsingissä aletaan antaa ylihuomisesta lähtien kolmansia koronarokotuksia ilman ajanvarausta kahdessa rokotuspisteessä.

Keskiviikosta 19.1. lähtien 18 vuotta täyttäneet ja vanhemmat voivat mennä ottamaan kolmosrokotteen ilman ajanvarausta Messukeskuksen ja Jätkäsaaren rokotuspisteissä.

12 vuotta täyttäneet saavat ensimmäisen ja toisen rokotuksen edelleen ilman ajanvarausta kaikilta rokotuspisteiltä.

17.31 Helsingissä annettiin viime viikolla ennätysmäärä koronarokotuksia.

Helsinki alkoi tehostaa ja nopeuttaa rokottamista joulun alla, ja rokotuksia annetaan nyt myös iltaisin ja lauantaisin. Viime viikon aikana rokotuksia annettiin ennätysmäärä: 57 000 kappaletta.

– Viime viikolla rokotimme enemmän kuin koskaan aiemmin epidemian aikana. Esimerkiksi viime lauantaina rokotuksia annettiin kolmella rokotuspisteellä ja neljällä terveysasemalla yhteensä yli 9 600 kappaletta, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo.

Koronarokotukseen voi päästä nyt nopeasti kaikissa Helsingin rokotuspisteissä. Kaupunki on lisännyt uusia rokotusaikoja, mutta myös peruutusajan voi saada jopa samalle tai seuraavalle päivälle.

13.33: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt 1,9 miljoonaa ihmistä eli 40,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo.

Määrä on kasvanut eilisestä runsaalla 43 000:lla. Kolmesti rokotettujen osuus koko väestöstä on nyt 35,5 prosenttia.

Toisen annoksen ottaneita on vajaat 4,1 miljoonaa, noin 84,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Kahdesti rokotettujen osuus koko väestöstä on THL:n mukaan nyt 74,6 prosenttia.

11.56: Suomessa on todettu 22 217 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa ovat myös viikonlopun tartunnat. Sairaalahoidossa on THL:n tietojen mukaan 701 koronapotilasta, mikä on 29 enemmän kuin perjantaina. Heistä tehohoidossa on 63 potilasta, mikä on kaksi enemmän kuin perjantaina.

11.23: Viime viikolla HUS Diagnostiikkakeskuksessa tehdyistä nimenomaan HUS-alueen koronatesteistä 44,2 prosenttia oli positiivisia, mikä on jonkin verran enemmän edellisviikkoon verrattuna (40,0 %).

Asiasta kertoo Twitterissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, jonka mukaan 10.–16. tammikuuta HUS-alueella todetuista tartunnoista liki kaikki (96,2 %) oli S-geeninegatiivisia, eli mitä luultavimmin omikronmuunnoksen aiheuttamia.

Kaikkiaan testejä tuotettiin HUS Diagnostiikkakeskuksessa 10.–16.1. välisenä aikana 69 477 koronavirusanalyysiä.

Perjantai 14.1.

12.02: Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ulota liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräyksiä lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret saavat siis jatkaa ohjattua harrastamista muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa.

Aluehallintovirasto sai 11.1.2022 sosiaali- ja terveysministeriöltä uuden ohjauskirjeen ”Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet” (STM:n ohjauskirje: Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet 11.1.2022), jossa suositellaan tartuntatautiviranomaisia arvioimaan ja ottamaan arvion mukaisesti käyttöön myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdistuvat rajoitukset sisätiloissa huomioiden se, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia.

Etelä-Suomen alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä on tällä viikolla arvioitu ministeriön uuden ohjauksen sisältöä suhteessa alueellisiin epidemiatilanteisiin. Ryhmien arvioiden mukaan nykyisessä tilanteessa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisella ei saavutettaisi riittävää hyötyä epidemian torjunnassa toimista aiheutuvaan haittaan nähden.

11.55: Koronatartunnan saaneita on sairaalahoidossa THL:n mukaan 672, joista 61 tehohoidossa.

Huomioitavaa kuitenkin on, että noin 20–25 prosenttia koronapotilaista on sairaalahoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronataudin vuoksi, arvioivat sairaanhoitopiirit. Jatkossa sivulöydökset aiotaan raportoida erikseen.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia vahvistettiiin perjantaina 24.

11.50: Suomessa on todettu 9 582 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Eilen Suomessa raportoitiin 14 277 uutta tartuntaa.

THL:n ylilääkäri Otto Helve painotti eilen pidetyssä THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä koronatilannekatsauksessa, että tartuntaluvut eivät monestakaan syystä ole enää vertailukelpoisia aiemmin seurattuihin lukuihin.

Taustalla ovat esimerkiksi se, ettei lieväoireisille riskiryhmiin kuulumattomille suositella viralliseen testiin menemistä, jos heillä ei ole tähän erityistä syytä. Näin ollen tartuntojen todellinen määrä on virallista lukua suurempi.

Torstai 13.1.

21.15: Lasten ja nuorten ohjatun harrastustoiminnan tulee saada jatkua Uudellamaalla, suosittaa Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä. Harrastusten olisi saatava jatkua aiemman linjauksen mukaisina, ryhmä suositti torstaina Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi).

Koordinaatioryhmä päätti samalla jatkaa maskinkäyttö- ja etätyösuosituksia niin, että ne jatkuvat Uudellamaalla 13. helmikuuta asti.

Päätökset koronapandemian ajan rajoituksista tehdään aluehallintovirastossa ja kunnissa.

Äskettäin myös usea muu alueellinen koronakoordinaatioryhmä suositti, että nuorten ja lasten harrastustoiminnan tulee antaa jatkua.

Hallituksen koronaministerityöryhmä ohjasi viime viikon lopulla alueita ottamaan käyttöön koko maassa kaikki tartuntatautilain 58g-pykälän mukaiset toimet, mikä tarkoittaa kaikkien sisätilojen sulkupäätöksiä. Sulkusuositus koski myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

14.53: Lääkeyhtiö Modernan koronarokotteen käyttöä lisätään Uudellamaalla, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Sen mukaan Modernan Spikewax-rokotetta tullaan käyttämään tulevina viikkoina enenevästi kolmansissa annoksissa, vaikka edeltävän piikin olisi saanut Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Husin mukaan toimellä pyritään varmistamaan se, että Pfizerin rokotetta on riittävästi alle 30-vuotiaiden miesten rokottamiseen. Husin mukaan Modernan rokotetta voidaan antaa turvallisesti 12 vuotta täyttäneille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille.

Husin mukaan maailmalta kertyneen kokemuksen perusteella Pfizerin ja Modernan rokotteiden ristiinkäyttö on turvallista ja muodostunut suoja vähintään yhtä hyvä kuin yhtä rokotevalmistetta saaneilla.

13.14: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa ottanut nyt noin 1,69 miljoonaa ihmistä eli miltei 35 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaksi rokotetta on puolestaan ottanut 4,13 miljoonaa ihmistä eli reilut 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Vähintään yhden rokotteen taas on ottanut 4,3 miljoonaa suomalaista, mikä tarkoittaa 88:aa prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

12.52: Suomessa on raportoitu 14 277 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sairaalahoidossa oli THL:n eilisten tietojen mukaan 700 koronapotilasta, joista 59 oli tehohoidossa. Covid-19-tautiin liittyviä uusia kuolemantapauksia on vahvistettu 12.

12.03: Koronaviruskaranteenin kesto voi lyhentyä kymmenestä viiteen päivään, kertoo THL. THL antaa tänään ohjeen, jonka mukaan karanteenin kesto on jatkossa 5–10 päivää. Karanteenin keston ratkaisee tartuntatautilääkäri.

Keskiviikko 12.1.

22.16: Tilojen sulkemiseen velvoittavaa määräystä jatketaan Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla, kertoi Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) keskiviikkona. Määräys tulee voimaan perjantaina ja jatkuu 27. tammikuuta asti.

Sulkupäätös koskee muun muassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäviä sisätiloja.

Suljettuja tiloja voi yhä käyttää lakisääteisiin palveluihin. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Sulkupäätökset eivät myöskään ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella tilojen sulkemista koskeva määräys taas päättyy.

Lisäksi Itä-Suomen avi valmistelee kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä, jonka arvioidaan valmistuvan perjantaina.

Lapin avi jatkaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia eli kieltää edelleen kaikki sisätiloissa järjestettävät, yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Samalla jatketaan asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käyttöä koskevia velvoitteita, joilla ehkäistään lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Määräykset tulevat voimaan ensi viikon sunnuntaina eli 27. tammikuuta ja jatkuvat kuukauden ajan. Määräykset koskevat kaikkia Lapin kuntia.

Koronapassia ei voi käyttää vaihtoehtona aluehallintoviraston määräämille rajoituksille tammikuun loppuun saakka.

Länsi- ja Sisä-Suomen avi valmistelee uusia rajoituspäätöksiä Etelä-Pohjanmaalle ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueelle.

Valmisteilla olevat päätökset koskevat avin mukaan tilojen sulkemista.

Mahdolliset uudet päätökset annetaan avin mukaan aikaisintaan perjantaina, ja ne tulisivat voimaan aikaisintaan ensi viikolla.

Avi on pyytänyt sairaanhoitopiireiltä asiantuntijalausunnot, joiden perusteella arvioidaan mahdollisten rajoitusten tarkempaa sisältöä.

Myös Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueelliset koronatyöryhmät ovat esittäneet alueilleen uusia rajoituksia.

Myös Lounais-Suomen avi arvioi loppuviikosta tarvetta jatkaa alueen nykyisiä rajoituksia, jotka ovat voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla vielä lauantaihin asti. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on jo suosittanut rajoitusten jatkamista, ja Satakunnan vastaava koordinaatioryhmä antaa oman suosituksensa perjantaina.

11.59: Suomessa on todettu 8 661 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuus on noin 1 721 sataatuhatta asukasta kohti.

Tiistai 11.1.

17.02: Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulkumääräyksiä Kanta- ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella kokoontumisrajoitusta tiukennetaan niin, että jatkossa kiellettyjä ovat kaikki sisätiloissa järjestettävät yli kymmenen hengen ja kaikki ulkona pidettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet tai yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 13. tammikuuta.

Lapset ja nuoret voivat kuitenkin yhä toistaiseksi jatkaa ohjattua harrastustoimintaa. Kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet tai sitä nuoremmat voivat osallistua harrastustoimintaan muuten suljetuissa tiloissa.

15.50: Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän mielestä lasten ja nuorten liikuntaa ja muita harrastuksia ei pitäisi tauottaa. Koordinaatioryhmä päätti kokouksessaan tänään suosittaa tätä aluehallintovirastolle.

– Jos kokonaisuutta ajatellaan, niin katsoimme, että (lasten ja nuorten) toiminnan tauottamisesta tuleva haitta olisi suurempi kuin siitä saatava hyöty, sanoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä STT:lle.

Hänen mukaansa koordinaatioryhmä suosittaa lisäksi, että terveysturvallisesti käytänteitä noudattaen myös aikuisten yksilöliikuntaa, esimerkiksi kuntosaleja, pitäisi edelleen pitää auki.

15.15: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan kouluissa käyttöön kasvomaskit koko peruskoulussa 1. luokkalaisista. Myös toisessa asteessa käytetään maskeja opetuksen aikana.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän mukaan testeistä jo yli 40 prosenttia on positiivisia. Luku on voimakkaassa nousussa. Sairaalassa teho-osastolla on kuusi potilasta ja vuodeosastolla 35.

– Vallitsevassa epidemiatilanteessa tartunnanjäljityksessä ei ole enää mahdollista hallita tartuntaketjuja. Tartuntojen lähteistä saadaan selville varmuudella enää vain kymmenisen prosenttia. Pirkanmaan tartuntatautilääkärit käsittelevät jäljitystyön linjauksia keskiviikkona, tiedotteessa kerrotaan.

13.37: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa ottanut nyt 1,57 miljoonaa ihmistä eli 32 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi rokotetta on puolestaan ottanut 4,12 miljoonaa ihmistä eli reilut 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Vähintään yhden rokotteen taas on ottanut 4,3 miljoonaa suomalaista, mikä tarkoittaa 88:aa prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien lukumäärä päivitetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen kerrottiin, että sairaalahoidossa oli 620 ihmistä, joista 60 tehohoidossa.

13.16: Maskinkäyttösuositusta sekä etätyösuositusta jatketaan koko pääkaupunkiseudulla 13.2.2022 asti, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjaa. Ryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta saa edelleen jatkua aiemman linjauksen mukaisesti.

Koordinaatioryhmä kuitenkin suosittaa, että kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ja lähitapaamisina järjestettävä harrastustoiminta keskeytetään 31.1.2022 saakka. Aluehallintoviraston sulkemissa tiloissa aikuisten osallistuminen erilaiseen perheharrastustoimintaan ei ole sallittua ja se suositellaan kaikilta muiltakin osin keskeytettäväksi.

THL:n mukaan Suomessa on todettu 9 768 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuus on noin 1 657 sataatuhatta asukasta kohti, eli suurin koko pandemian aikana. Kahden viime viikon aikana on todettu noin 92 150 tartuntaa, mikä on noin 59 200 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana noin 338 600 tautitapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu kymmenen. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 666 koronakuolemaa.

Maanantai 10.1.

14.31 Lapissa lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu entisellään, tiedottaa Lapin aluehallintovirasto. Avi ei tällä hetkellä harkitse tilojen sulkemiseen velvoittavan päätöksen antamista, koska tartuntatautilain mukaiset edellytykset sulkupäätökselle eivät täyty.

Aluehallintovirasto valmistelee nykyisten rajoitusten jatkamista kuukaudeksi eteenpäin.

11.49: Suomessa on tänään raportoitu 23 325 uudesta koronatartunnasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinin laitos (THL). Luku kattaa koko viikonlopun.

Suomessa on todettu koko pandemian aikana jo reilusti yli 300 000 varmistettua koronavirustartuntaa.