Nämä suomalaiset ammattilaiset ovat nähneet, mitä koronavirus tekee potilaalle ja sairaanhoidolle – "Ei hyvältä näytä näin eturintamalta katsottuna"

MTV Uutiset on viime viikkojen aikana haastatellut useita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat kertoneet havainnoistaan koronaviruksen tuoman työtaakan ja rajoitusten paineessa. Monen tarinat ovat sellaisia, joita etätoimistotyöläinen ei tule koronakeväänä itse näkemään.

"Iho meinaa lähteä käsistä"

Meilahdessa sijaitseva koronateho on valmiudessa yötä päivää epidemian jyllätessä koko maassa, mutta erityisesti Uudellamaalla.

– Tehohoitotyö on aina raskasta, mutta suojavarusteiden myötä se on muuttunut entistä raskaammaksi.

Henkilökunnan on suojauduttava pitkähihaisella takilla ja hengityssuojaimella, mikä asetellaan kasvoille niin, ettei reunoista vuoda ilmaa. Hengitys tapahtuu maskissa olevan suodattimen läpi. Lisäksi suojavarustukseen kuuluvat hiusmyssy, silmiä suojaava kasvovisiiri ja suojakäsineet.

– Kroppa on niiden alla kovilla. Elimistö hikoilee jatkuvasti ja nestetasopaino on koetuksella. Suojavarusteet määrittävät nykyään myös meidän tauot, koska jokaisen tauon jälkeen on puettava uudet varusteet. Siksi yritämme käyttää niitä säästeliäästä ja keskittää monta asiaa samalle tauolle, esimerkiksi syömisen ja vessassa käynnin.