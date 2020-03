Eduskunta käsitteli hallituksen esitystä ravintoloiden sulkemisesta – oppositio vaati selkeitä linjauksia ja ripeitä jatkotoimia

– Näissä auki jäävissä on mahdollisuus massatapaamiseen. Kannatan tätä esitystä, siitä ei ole kahta kysymystä, mutta sekä ulosmyyntiasiassa että tässä, että jotkut (ravintolat) jätetään auki, on nyt tultava nopeasti säännöt siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, Risikko sanoi.

"Nyt on kyse siitä, miten vuokranantajat tulevat vastaan"

– Tätä lainsäädäntöä on ravintolapuolelta toivottu ja on ajateltu, että tätä kautta saataisiin keskeytysvakuutusten kautta korvauksia. Voi olla, että tässä on vähän liikaa toiveikkuutta valitettavasti. Kun olen keskustellut ja käynyt läpi näitä sopimuksia, on loppujen lopuksi aika harvassa näistä keskeyttämisvakuutuksistakin tämä pandemia mainittu.