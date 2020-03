THL: Varmennettuja koronatapauksia nyt 792 – sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 40

Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 40, joista 11 on tehohoidossa. Suomessa on todettu yksi koronavirustartunnan aiheuttama kuolema.