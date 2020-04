JHL:n puheenjohtaja: Päiväkotien koronaohjeistus retuperällä, työntekijän terveydestä huolehdittava – "Kaikki säännöt ja ohjeet ovat lentäneet ilmaan"

– Tämä oli aika huolestuttavaa, ja ihmiset olivat aika peloissaankin siitä, miten he selviävät arjesta. Ja tietysti vielä siitä, että jos tartunta tulisi, niin miten se menee perheeseen. Riskien arviointia ei ole työpaikoilla tehty. Johtajien pitäisi tarkemmin alkaa miettiä, mitä työturvallisuusjohtaminen on.

"Tuntuu, että säännöt ja ohjeet ovat lentäneet ilmaan"

Niemi-Laine muistuttaa, että koronakriisi on tullut kaikille yllätyksenä. Se ei kuitenkaan poista työnantajan vastuuta.

– Tuntuu, että kaikki säännöt ja ohjeet ovat lentäneet ilmaan, ja on ajateltu, että nyt vain mennään ja hoidetaan homma jollain tavalla. Mutta on unohdettu, että työturvallisuus on aina se asia, josta pitää pitää huoli.