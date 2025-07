Naamioituneet ihmiset hyökkäsivät jalkapallofanien kimppuun helsinkiläisessä ravintolassa

Ravintolan mukaan yli 20 oletettua HJK-fania hyökkäsi noin kymmenen HIFK-fanin kimppuun ja jätti jälkeensä täyden kaaoksen.

Osin naamioitunut joukko hyökkäsi jalkapallokannattajien kimppuun torstai-iltana ravintolassa Helsingin Alppiharjussa. Asiasta kertoi STT:lle ravintola Romanon esihenkilö Enes Kilicarslan.

Yksi ravintolatyöntekijä loukkaantui lievästi lasipullon ja tuolin osumasta.

Ravintolan mukaan yli 20 oletettua HJK-fania hyökkäsi noin kymmenen HIFK-fanin kimppuun. Joukko tunkeutui sisään, kaatoi pöytiä ja heitteli laseja. Ravintolan lattiat, seinät ja terassi vaurioituivat.

Kukaan ei loukkaantunut vakavasti, mutta Kilicarslanin mukaan osa sai mustelmia.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin uutiset.

"Kaikki rikottu"

Ravintolan henkilökunta siivosi sotkuja Kilicarslanin mukaan kello kahteen asti yöllä. Lasinsirpaleita oli ympäriinsä lattioilla ja mattojen alla.

Kilicarslanin mukaan esimerkiksi yli puolet terassikalusteista rikkoutui.

– Lattioita on rikottu, seiniä on rikottu, terassi on rikottu, kaikki on rikottu, Kilicarslan kuvailee.

Ravintolan henkilökunta ja sivulliset asiakkaat olivat hänen mukaansa tilanteessa shokissa. Osa asiakkaista lähti ravintolasta karkuun.

– Jotkut juoksivat keittiöön pyytämään apua.

Ravintolatyöntekijä loukkaantui lievästi, kun hän juoksi keittiöstä katsomaan tilannetta.

Asiasta tehty rikosilmoitus

Ravintoloitsijan mukaan paikalle hälytettiin poliisi, mutta se ei saapunut paikalle. Poliisi kertoi saaneensa hälytyksen kello kymmenen aikaan illalla, kun tilanne oli jo ohi.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Åkerman kertoo MTV Uutisille, että poliisi tutkii asiaa alustavasti rikosnimikkeillä pahoinpitely ja vahingonteko.

– Tutkinta on vielä sen verran alkuvaiheessa, että ne voivat vielä tarkentua, hän sanoo.

Tarkentua saattaa myös rikoksista epäiltyjen määrä, joka on Åkermanin mukaan tällä hetkellä 20–25 henkilöä. Hän ei ota kantaa siihen, onko epäiltyjen henkilöllisyys poliisin tiedossa.

Poliisilla ei ole vielä tarkkaa tietoja vahinkojen laadusta, mutta ravintolan sisä- ja ulkotiloja ja kalusteita rikkoutui rytäkässä.

– Yleistä riehumista, jos näin voi sanoa. Laseja ja kalusteita rikkoutui, Åkerman toteaa.

Ravintola Romano sijaitsee Brahenkentän vieressä. Helsingin Uutisten mukaan kentällä pelattiin myöhään illalla HIFK:n ja Töölön Taiston välinen jalkapallon viidenneksi korkeimman sarjatason ottelu, mutta hyökkäyksen kohteeksi joutuneet epäilivät hyökkääjien olleen HJK:n kannattajia.

Åkermanin mukaan vastaavankaltaisia jalkapallofanien yhteenottoja tapahtuu Helsingissä toisinaan.

– Yhteenotot eivät ole mitenkään jokaviikkoisia, mutta niitä tulee poliisin tietoon aika ajoin. Näin iso joukko ei ole ihan tyypillinen, vaan kyse on pienemmistä yhteenotoista.

Uutista päivitetty 25.7. kello 13.00: Lisätty poliisin kommentit.