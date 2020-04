Suomen koronakuolemat kaksinkertaistuneet alle viikossa: 40 ihmistä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin – tehohoidossa 82 ihmistä

Kuolleista 25 on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Hyksin erityisvastuualueelta ja 12 Kuopion yliopistollisen keskussairaalan Kysin erityisvastuualueelta. Uusia kuolintapauksia Hyksin ja Kysin alueella on molemmilla alueilla kolme.

Oulun yliopistollisen sairaalan Oysin, Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin erityisvastuualueilla on kaikissa kuollut yksi ihminen, eikä niissä ole uusia kuolemia eilisen jälkeen. Sairaalahoidossa on koronavirustartunnan vuoksi 239, joista 82 on tehohoidossa. 157 potilasta on normaalissa osastohoidossa.