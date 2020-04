Ensitiedot koronan vasta-ainetesteistä julki: Yli 500 näytettä tutkittu – Uudellamaalla vain harvalla vasta-aineita

Katso yllä oleva video: Miksi koronatestin tulokseen ei voi aina luottaa? Testeistä on saatu negatiivisia tuloksia myös sairailta.

Näytteenotto alkoi HUSin alueella 9. huhtikuuta. Sitä on laajennettu nyt kaikkien yliopistosairaaloiden alueelle.

THL on saanut tähän mennessä yli 1000 näytettä, joista 516 on tutkittu.

Seulontatestillä positiivisiksi todettuja näytteitä on 11, joista 9 on tutkittu neutralisaatiotestillä tähän mennessä. Näistä vain yksi näyte on ollut positiivinen.