Sami Kurenniemi on sairastanut long covidia neljä vuotta – oirelista on pitkä: "Meitä on Suomessa paljon"

Pitkittyneestä koronataudista, long covidista, kärsii yhä tuhansia suomalaisia. Tarkkaa lukumäärää eivät tiedä edes terveysviranomaiset, koska taudin diagnosointi on vaikeaa. Moni on kärsinyt oireista jo vuosia. Yksi heistä on Sami Kurenniemi.

Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen varatoiminnanjohtaja Sami Kurenniemi otti suositusten mukaan kaksi koronarokotetta vuonna 2021. Rokotusten jälkeen tuli heti kummallisia oireita, mutta olo kuitenkin koheni.

– Enkä minä siinä vaiheessa osannut ajatella otanko kolmatta rokotetta vai en. Otin sen sitten vuodenvaihteessa 2021–22, ja silloin tilanne taas meni huonoksi.

Moninaisia oireita

Varsinaisen koronataudin Kurenniemi sairasti vasta vuosi kolmannen rokotuksen jälkeen. Nyt ensimmäisestä koronapiikistä on mennyt neljä vuotta, koko ajan sairastaen. Oirelista on pitkä.

– Huimaus, tasapainohäiriöt ja vapina ja tärinä. Yksi noin 20 oireesta on essentiaalinen vapina.

Monilla covid-potilailla on unettomuutta, lihas- ja nivelkipuja, keskushermostollisia oireita ja aivosumua, joka haittaa keskittymiskykyä.

Kurenniemi on sairastanut long covidia neljä vuotta.

Kurenniemi on pettynyt julkiseen terveydenhuoltoon, joka ei hänen mukaansa ota vakavasti koronan jälkitautia. Työterveyden kautta menneet lähetteet eri alojen lääkäreille ovat tulleet bumerangeina takaisin.

– Kannassa lukee, että lähettävälle lääkärille on toimitettu kuntoutushoito-ohjeet. Ainoa ohje, jonka lähettävä lääkäri oli saanut, on, että ei ole erikoissairaanhoidon tarvetta.

Entinen aktiivinen vesillä ja lumilla liikkuja hakee apua huteraan oloonsa omatoimisesti. Koko heinäkuun hän viettää ylipainehappihoidossa.

Hyvinvointiyrittäjä Mikko Räntilän Hyvän Elämän Koulu -yrityksestä kertoo, että ylipainehappiterapia ei varsinaisesti ole mikään koronahoito.

– Sillä autetaan ihmisten yleistä terveydentilaa ja heidän paranemistaan ja jaksamistaan. Se on hyvin olennainen asia tässä.

– Kymmenen tai kymmenien hoitojen sarjoilla on todettu todella isoja muutoksia ihmisten terveydessä, hyvinvoinnissa ja jaksamisessa, Räntilä sanoo.

Hyvinvointiyrittäjän mukaan virallinen lääketiede suhtautuu ylipainehappihoitoon avoimesti ja tutkivasti.

– Maailmalla ylipainehappiterapialla hoidetaan erityyppisillä laitteilla hyvin moniakin vaivoja, yli 130.

Sami Kurenniemi ylipainehappiterapiahoidossa.

Ei täsmähoitoa eikä -lääkkeitä

Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta ei löydy vastausta siihen, onko long covid rokotteiden syytä. Se todetaan, että rokotusten pitäisi suojata myös jälkitaudilta. Kurenniemi on sitä mieltä, että todellisuudessa asia on juuri päinvastoin.

– Tässä on selvä ajallinen yhteys. Olin rokotteen jälkeen 2–3 päivää korkeassa kuumeessa. Sitten kuume laski ja oli vähän höntti olo, ja ehkä noin viikon viiveellä alkoi tulemaan kaikennäköisiä oireita ja tosiaan vielä se kolmas rokote pahensi sitä tilannetta uudestaan.

THL ilmoitti MTV Uutisille, että long covid määriä ei pysty poimimaan rekistereistä, koska sairaudella ei ole yksiselitteistä kirjaamiskoodia.

HUS puolestaan kertoo, että long covid -diagnooseja on asetettu Suomessa noin 40 000 kertaa. Huippuvuosi oli 2022, jolloin diagnooseja asetettiin 25 000. Sen jälkeen on ollut nopeaa laskua. Yhdellä prosentilla oireet voivat jäädä pysyviksi.

Sami Kurenniemi uskoo kuuluvansa tähän prosenttiin.

– Tällä hetkellä kyllä, jos ajattelee, että tässä on kohta neljä vuotta mennyt.

Long covidiin ei ole vielä täsmähoitoa eikä täsmälääkkeitä.

– Minä näkisin, että jokaiselle hyvinvointialueelle vähintään pitäisi perustaa semmoinen yksikkö, missä olisi moniammatillinen hoito. Meitä tässä tilassa olevia on Suomessa kuitenkin aika paljon, Kurenniemi sanoo.

– Toistaiseksi minulla on sairausloma syksyyn asti ja en tiedä, kun tämä on tällä tavalla kroonistunut, että paranenko tästä ikinä. Mutta jos ja kun tästä toivottavasti joskus työkuntoon palaan, siellä on työpaikka odottamassa, hän jatkaa.