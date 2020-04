Poliisi kirjoitti 4 uutta sakkoa Uudenmaan rajoituksen rikkomisesta, 145 ajoneuvoa ja 16 junamatkustajaa käännytettiin – "Uusintayrittäjiä tavattu"

Katso yllä oleva video: Poliisi kertoo, millä syillä Uudenmaan raja on ylitetty!

Helsingin poliisin mukaan Uudenmaan rajalle saapuvien ajoneuvojen kokonaismäärä on laskusuunnassa.

– Tilanne on jatkunut eilisen tapaan rauhallisena. Ruuhkia ei ole juuri ollut. Käännytettävien määrä on pysynyt kohtuullisena ja se on laskussa, kertoo ylikomisario Heikki Porola tiedotteessa.