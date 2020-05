Miten Suomi alkaa palata normaaliin? Tämä kaikki tiedetään hallituksen koronarajoituksia purkavista neuvotteluista

Päätökset tehdään valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen johtamam niin sanotun exit-työryhmän laatiman raportin pohjalta. Raportti on julkinen vasta hallituksen neuvottelujen jälkeen.

Näistä asioista luvassa konkreettisia päätöksiä

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksessa on haluja avata ainakin kirjastoja, mutta joitakin rajoituksia niiden käyttöön on kuitenkin odotettavissa.

Jatketaanko poikkeustilaa ja joudutaanko rajoituksia tiukentamaan?

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi sunnuntaiaamuna, että siitäkin keskustellaan, onko poikkeustilan jatkamiselle yhä perusteita. Hänen mukaansa nyt on pyrittävä vähentämään valmiuslain nojalla tehtyjen toimien käyttöä.

Päätökset ravintoloista myöhemmin

Ravintolat on määrätty pysymään kiinni toukokuun loppuun asti. Eduskunta on todennut, että ravintoloita pitää tukea tilanteessa, jossa niiden elinkeinotoimintaa on rajoitettu lailla.