HS-gallup: SDP ponkaisi suosituimmaksi puolueeksi perussuomalaisten ohi

Koronavirusepidemia on nostanut siis reippaasti SDP:n suosiota. Syyksi tähän on arveltu sitä, että Sanna Marin on pääministerinä ollut päävastuussa kriisin hoidosta ja saanut näin jatkuvasti paljon mediahuomiota. Kyselyt ovat kertoneet suomalaisten olleen pääasiassa tyytyväisiä Marinin toimintaan koronakriisin aikana. Ihmisillä on myös taipumuksena tukea hallitustaan kriisitilanteissa.