Ylen gallup: Koronakriisi paisutti SDP:n suosiota – pääministeripuolue nousi lähes perussuomalaisten rinnalle

Pääministeri Sanna Marinin toiminta koronaviruskriisin aikana on selvästi kasvattanut SDP:n suosiota. Puolueen kannatus on pompannut koronakriisin aikana peräti kolme prosenttiyksikköä. Samaan aikaan perussuomalaisilta on sulanut 2,4 prosenttiyksikköä.