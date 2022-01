MTV seuraa koronatilannetta: Suomessa on todettu 8 382 uutta koronatartuntaa

Keskiviikko 19.1.

11.54: Suomessa on raportoitu 8 382 uutta koronavirustartuntaa. Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana on raportoitu noin 113 000 tartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tiistai 18.1.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

14.49:

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tilarajoitusten jatkamista kahdella viikolla. Ryhmän suosituksen takana on sairaalahoidon kuormituksen kasvun jatkuminen.

Nykyiset rajoitukset olisivat päättymässä ensi viikon maanantaina 24. tammikuuta, mutta ryhmä suosittaa rajoitusten jatkamista 8. helmikuuta asti. Ryhmä suosittaa, että 2003 tai sitä myöhemmin syntyneiden lasten ja nuorten harrastaminen saisi kuitenkin jatkua normaalisti. Lisäksi ryhmä toivoo, että erityisryhmien liikunnan mahdollistamiselle löydettäisiin ratkaisu.

HUS-alueella on sairaalahoidossa yhteensä 347 koronapotilasta.

13.43:

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa ottanut nyt 1,97 miljoonaa ihmistä eli noin 41 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi rokotetta on puolestaan ottanut noin 4,05 miljoonaa ihmistä eli noin 85 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Vähintään yhden rokotteen taas on ottanut 4,23 miljoonaa suomalaista, mikä tarkoittaa yli 88:aa prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien lukumäärä päivitetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen kerrottiin, että sairaalahoidossa oli 701 ihmistä, joista 63 tehohoidossa.

13.24: Suomen koronaepidemian hoidossa aiemmin käytetty malli tartuntojen testaamisesta ja jäljityksestä ei enää suuressa osassa maata pysty hidastamaan tartuntojen leviämistä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Arvio sisältyy lausuntoon, joka on toimitettu hallitukselle tiistain koronakokouksen alla. THL:n mukaan strategisten painopisteiden tulisi keskittyä rokotusten edistämiseen, väestön ohjaamiseen kotieristykseen oireiden perusteella sekä aikuisväestön korkean tartuntariskin tilanteiden rajoittamiseen, kunnes ylikuormituksen uhka sairaaloissa väistyy.

12.04: Suomessa on raportoitu lähes 6 000 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana raportoitujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 2 000 sataatuhatta asukasta kohti.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana noin 400 000 tautitapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu kahdeksan. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 761 koronakuolemaa.

7.28: Koronavirus leviää eri puolilla Suomea, myös varuskunnissa. Puolustusvoimien mukaan alkuvuoden aikana varusmiehillä on todettu jo lähes 2 200 koronatartuntaa. Uusia tartuntoja on viikonlopun jälkeen raportoitu lähes 770.

Maanantai 17.1.

18.50: Helsingissä aletaan antaa ylihuomisesta lähtien kolmansia koronarokotuksia ilman ajanvarausta kahdessa rokotuspisteessä.

Keskiviikosta 19.1. lähtien 18 vuotta täyttäneet ja vanhemmat voivat mennä ottamaan kolmosrokotteen ilman ajanvarausta Messukeskuksen ja Jätkäsaaren rokotuspisteissä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

12 vuotta täyttäneet saavat ensimmäisen ja toisen rokotuksen edelleen ilman ajanvarausta kaikilta rokotuspisteiltä.

17.31 Helsingissä annettiin viime viikolla ennätysmäärä koronarokotuksia.

Helsinki alkoi tehostaa ja nopeuttaa rokottamista joulun alla, ja rokotuksia annetaan nyt myös iltaisin ja lauantaisin. Viime viikon aikana rokotuksia annettiin ennätysmäärä: 57 000 kappaletta.

– Viime viikolla rokotimme enemmän kuin koskaan aiemmin epidemian aikana. Esimerkiksi viime lauantaina rokotuksia annettiin kolmella rokotuspisteellä ja neljällä terveysasemalla yhteensä yli 9 600 kappaletta, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo.

Koronarokotukseen voi päästä nyt nopeasti kaikissa Helsingin rokotuspisteissä. Kaupunki on lisännyt uusia rokotusaikoja, mutta myös peruutusajan voi saada jopa samalle tai seuraavalle päivälle.

13.33: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt 1,9 miljoonaa ihmistä eli 40,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo.

Määrä on kasvanut eilisestä runsaalla 43 000:lla. Kolmesti rokotettujen osuus koko väestöstä on nyt 35,5 prosenttia.

Toisen annoksen ottaneita on vajaat 4,1 miljoonaa, noin 84,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Kahdesti rokotettujen osuus koko väestöstä on THL:n mukaan nyt 74,6 prosenttia.

11.56: Suomessa on todettu 22 217 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa ovat myös viikonlopun tartunnat. Sairaalahoidossa on THL:n tietojen mukaan 701 koronapotilasta, mikä on 29 enemmän kuin perjantaina. Heistä tehohoidossa on 63 potilasta, mikä on kaksi enemmän kuin perjantaina.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lue lisää: Suomessa on todettu viikonloppuna 22 217 uutta koronatartuntaa

11.23: Viime viikolla HUS Diagnostiikkakeskuksessa tehdyistä nimenomaan HUS-alueen koronatesteistä 44,2 prosenttia oli positiivisia, mikä on jonkin verran enemmän edellisviikkoon verrattuna (40,0 %).

Asiasta kertoo Twitterissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, jonka mukaan 10.–16. tammikuuta HUS-alueella todetuista tartunnoista liki kaikki (96,2 %) oli S-geeninegatiivisia, eli mitä luultavimmin omikronmuunnoksen aiheuttamia.

Kaikkiaan testejä tuotettiin HUS Diagnostiikkakeskuksessa 10.–16.1. välisenä aikana 69 477 koronavirusanalyysiä.

Perjantai 14.1.

12.02: Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ulota liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräyksiä lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret saavat siis jatkaa ohjattua harrastamista muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa.

Aluehallintovirasto sai 11.1.2022 sosiaali- ja terveysministeriöltä uuden ohjauskirjeen ”Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet” (STM:n ohjauskirje: Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet 11.1.2022), jossa suositellaan tartuntatautiviranomaisia arvioimaan ja ottamaan arvion mukaisesti käyttöön myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdistuvat rajoitukset sisätiloissa huomioiden se, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia.

Etelä-Suomen alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä on tällä viikolla arvioitu ministeriön uuden ohjauksen sisältöä suhteessa alueellisiin epidemiatilanteisiin. Ryhmien arvioiden mukaan nykyisessä tilanteessa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisella ei saavutettaisi riittävää hyötyä epidemian torjunnassa toimista aiheutuvaan haittaan nähden.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

11.55: Koronatartunnan saaneita on sairaalahoidossa THL:n mukaan 672, joista 61 tehohoidossa.

Huomioitavaa kuitenkin on, että noin 20–25 prosenttia koronapotilaista on sairaalahoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronataudin vuoksi, arvioivat sairaanhoitopiirit. Jatkossa sivulöydökset aiotaan raportoida erikseen.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia vahvistettiiin perjantaina 24.

11.50: Suomessa on todettu 9 582 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Eilen Suomessa raportoitiin 14 277 uutta tartuntaa.

THL:n ylilääkäri Otto Helve painotti eilen pidetyssä THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä koronatilannekatsauksessa, että tartuntaluvut eivät monestakaan syystä ole enää vertailukelpoisia aiemmin seurattuihin lukuihin.

Taustalla ovat esimerkiksi se, ettei lieväoireisille riskiryhmiin kuulumattomille suositella viralliseen testiin menemistä, jos heillä ei ole tähän erityistä syytä. Näin ollen tartuntojen todellinen määrä on virallista lukua suurempi.

Torstai 13.1.

21.15: Lasten ja nuorten ohjatun harrastustoiminnan tulee saada jatkua Uudellamaalla, suosittaa Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä. Harrastusten olisi saatava jatkua aiemman linjauksen mukaisina, ryhmä suositti torstaina Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi).

Koordinaatioryhmä päätti samalla jatkaa maskinkäyttö- ja etätyösuosituksia niin, että ne jatkuvat Uudellamaalla 13. helmikuuta asti.

Päätökset koronapandemian ajan rajoituksista tehdään aluehallintovirastossa ja kunnissa.

Äskettäin myös usea muu alueellinen koronakoordinaatioryhmä suositti, että nuorten ja lasten harrastustoiminnan tulee antaa jatkua.

Hallituksen koronaministerityöryhmä ohjasi viime viikon lopulla alueita ottamaan käyttöön koko maassa kaikki tartuntatautilain 58g-pykälän mukaiset toimet, mikä tarkoittaa kaikkien sisätilojen sulkupäätöksiä. Sulkusuositus koski myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

14.53: Lääkeyhtiö Modernan koronarokotteen käyttöä lisätään Uudellamaalla, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Sen mukaan Modernan Spikewax-rokotetta tullaan käyttämään tulevina viikkoina enenevästi kolmansissa annoksissa, vaikka edeltävän piikin olisi saanut Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Husin mukaan toimellä pyritään varmistamaan se, että Pfizerin rokotetta on riittävästi alle 30-vuotiaiden miesten rokottamiseen. Husin mukaan Modernan rokotetta voidaan antaa turvallisesti 12 vuotta täyttäneille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille.

Husin mukaan maailmalta kertyneen kokemuksen perusteella Pfizerin ja Modernan rokotteiden ristiinkäyttö on turvallista ja muodostunut suoja vähintään yhtä hyvä kuin yhtä rokotevalmistetta saaneilla.

13.14: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa ottanut nyt noin 1,69 miljoonaa ihmistä eli miltei 35 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaksi rokotetta on puolestaan ottanut 4,13 miljoonaa ihmistä eli reilut 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Vähintään yhden rokotteen taas on ottanut 4,3 miljoonaa suomalaista, mikä tarkoittaa 88:aa prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

12.52: Suomessa on raportoitu 14 277 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sairaalahoidossa oli THL:n eilisten tietojen mukaan 700 koronapotilasta, joista 59 oli tehohoidossa. Covid-19-tautiin liittyviä uusia kuolemantapauksia on vahvistettu 12.

12.03: Koronaviruskaranteenin kesto voi lyhentyä kymmenestä viiteen päivään, kertoo THL. THL antaa tänään ohjeen, jonka mukaan karanteenin kesto on jatkossa 5–10 päivää. Karanteenin keston ratkaisee tartuntatautilääkäri.

Keskiviikko 12.1.

22.16: Tilojen sulkemiseen velvoittavaa määräystä jatketaan Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla, kertoi Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) keskiviikkona. Määräys tulee voimaan perjantaina ja jatkuu 27. tammikuuta asti.

Sulkupäätös koskee muun muassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäviä sisätiloja.

Suljettuja tiloja voi yhä käyttää lakisääteisiin palveluihin. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Sulkupäätökset eivät myöskään ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella tilojen sulkemista koskeva määräys taas päättyy.

Lisäksi Itä-Suomen avi valmistelee kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä, jonka arvioidaan valmistuvan perjantaina.





Lapin avi jatkaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia eli kieltää edelleen kaikki sisätiloissa järjestettävät, yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Samalla jatketaan asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käyttöä koskevia velvoitteita, joilla ehkäistään lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Määräykset tulevat voimaan ensi viikon sunnuntaina eli 27. tammikuuta ja jatkuvat kuukauden ajan. Määräykset koskevat kaikkia Lapin kuntia.

Koronapassia ei voi käyttää vaihtoehtona aluehallintoviraston määräämille rajoituksille tammikuun loppuun saakka.





Länsi- ja Sisä-Suomen avi valmistelee uusia rajoituspäätöksiä Etelä-Pohjanmaalle ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueelle.

Valmisteilla olevat päätökset koskevat avin mukaan tilojen sulkemista.

Mahdolliset uudet päätökset annetaan avin mukaan aikaisintaan perjantaina, ja ne tulisivat voimaan aikaisintaan ensi viikolla.

Avi on pyytänyt sairaanhoitopiireiltä asiantuntijalausunnot, joiden perusteella arvioidaan mahdollisten rajoitusten tarkempaa sisältöä.

Myös Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan alueelliset koronatyöryhmät ovat esittäneet alueilleen uusia rajoituksia.

Myös Lounais-Suomen avi arvioi loppuviikosta tarvetta jatkaa alueen nykyisiä rajoituksia, jotka ovat voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla vielä lauantaihin asti. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on jo suosittanut rajoitusten jatkamista, ja Satakunnan vastaava koordinaatioryhmä antaa oman suosituksensa perjantaina.

11.59: Suomessa on todettu 8 661 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuus on noin 1 721 sataatuhatta asukasta kohti.

Tiistai 11.1.

17.02: Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulkumääräyksiä Kanta- ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella kokoontumisrajoitusta tiukennetaan niin, että jatkossa kiellettyjä ovat kaikki sisätiloissa järjestettävät yli kymmenen hengen ja kaikki ulkona pidettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet tai yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 13. tammikuuta.

Lapset ja nuoret voivat kuitenkin yhä toistaiseksi jatkaa ohjattua harrastustoimintaa. Kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet tai sitä nuoremmat voivat osallistua harrastustoimintaan muuten suljetuissa tiloissa.

15.50: Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän mielestä lasten ja nuorten liikuntaa ja muita harrastuksia ei pitäisi tauottaa. Koordinaatioryhmä päätti kokouksessaan tänään suosittaa tätä aluehallintovirastolle.

– Jos kokonaisuutta ajatellaan, niin katsoimme, että (lasten ja nuorten) toiminnan tauottamisesta tuleva haitta olisi suurempi kuin siitä saatava hyöty, sanoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä STT:lle.

Hänen mukaansa koordinaatioryhmä suosittaa lisäksi, että terveysturvallisesti käytänteitä noudattaen myös aikuisten yksilöliikuntaa, esimerkiksi kuntosaleja, pitäisi edelleen pitää auki.

15.15: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan kouluissa käyttöön kasvomaskit koko peruskoulussa 1. luokkalaisista. Myös toisessa asteessa käytetään maskeja opetuksen aikana.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän mukaan testeistä jo yli 40 prosenttia on positiivisia. Luku on voimakkaassa nousussa. Sairaalassa teho-osastolla on kuusi potilasta ja vuodeosastolla 35.

– Vallitsevassa epidemiatilanteessa tartunnanjäljityksessä ei ole enää mahdollista hallita tartuntaketjuja. Tartuntojen lähteistä saadaan selville varmuudella enää vain kymmenisen prosenttia. Pirkanmaan tartuntatautilääkärit käsittelevät jäljitystyön linjauksia keskiviikkona, tiedotteessa kerrotaan.

13.37: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa ottanut nyt 1,57 miljoonaa ihmistä eli 32 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi rokotetta on puolestaan ottanut 4,12 miljoonaa ihmistä eli reilut 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Vähintään yhden rokotteen taas on ottanut 4,3 miljoonaa suomalaista, mikä tarkoittaa 88:aa prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien lukumäärä päivitetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen kerrottiin, että sairaalahoidossa oli 620 ihmistä, joista 60 tehohoidossa.

13.16: Maskinkäyttösuositusta sekä etätyösuositusta jatketaan koko pääkaupunkiseudulla 13.2.2022 asti, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjaa. Ryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta saa edelleen jatkua aiemman linjauksen mukaisesti.

Koordinaatioryhmä kuitenkin suosittaa, että kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ja lähitapaamisina järjestettävä harrastustoiminta keskeytetään 31.1.2022 saakka. Aluehallintoviraston sulkemissa tiloissa aikuisten osallistuminen erilaiseen perheharrastustoimintaan ei ole sallittua ja se suositellaan kaikilta muiltakin osin keskeytettäväksi.

THL:n mukaan Suomessa on todettu 9 768 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana todettujen tapausten ilmaantuvuus on noin 1 657 sataatuhatta asukasta kohti, eli suurin koko pandemian aikana. Kahden viime viikon aikana on todettu noin 92 150 tartuntaa, mikä on noin 59 200 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana noin 338 600 tautitapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu kymmenen. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 666 koronakuolemaa.

Maanantai 10.1.

14.31 Lapissa lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu entisellään, tiedottaa Lapin aluehallintovirasto. Avi ei tällä hetkellä harkitse tilojen sulkemiseen velvoittavan päätöksen antamista, koska tartuntatautilain mukaiset edellytykset sulkupäätökselle eivät täyty.

Aluehallintovirasto valmistelee nykyisten rajoitusten jatkamista kuukaudeksi eteenpäin.

11.49: Suomessa on tänään raportoitu 23 325 uudesta koronatartunnasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinin laitos (THL). Luku kattaa koko viikonlopun.

Suomessa on todettu koko pandemian aikana jo reilusti yli 300 000 varmistettua koronavirustartuntaa.

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi 620 ihmistä, joista 60 tehohoidossa. Perjantaina sairaalahoidossa oli 508 koronapotilasta.

Sunnuntai 9.1.

16.49: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt noin 30 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, eli runsaat 1,4 miljoonaa ihmistä.

Kaksi rokoteannosta on puolestaan saanut noin 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli reilut 4,1 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokotteen on saanut 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ainakin kerran rokotteen saaneita on reilut 4,3 miljoonaa ihmistä.

Lauantai 8.1.

17.27 Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt lähes 1,4 miljoonaa ihmistä eli 28,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

Määrä on kasvanut eilisestä vajaalla 32 000:lla. Kolmesti rokotettujen osuus koko väestöstä on nyt hieman yli 25 prosenttia.

Toisen annoksen ottaneita on runsaat 4,1 miljoonaa, mikä on hieman yli 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Kahdesti rokotettujen osuus koko väestöstä on THL:n mukaan nyt 74 prosenttia.

Ensimmäisen rokotteen ottaneita on puolestaan runsaat 4,3 miljoonaa eli noin 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ainakin kerran rokotettujen osuus koko väestöstä on nyt 77,5 prosenttia.

Rokotuksia laajennettiin joulukuun loppupuolella myös lapsiin viidestä ikävuodesta alkaen. Perheet voivat halutessaan hankkia rokotuksen myös 5–11-vuotiaille.

16.25: HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Suomen viralliset koronaluvut maalaavat todellisesta tilanteesta liian kaunistellun kuvan.

– Uskon että meillä jää kiinni yksi viidestä tartunnasta. Oikeasti puhutaan kymmenistä tuhansista tartunnoista päivässä reaalimaailmassa. Oikeita lukuja ei tulla ikinä saamaan, Lehtonen sanoo.

Perjantai 7.1.

14.50: Koronaepidemian aiheuttamat alkoholirajoitukset laajenivat nyt myös kotimaan lentoliikenteeseen. Finnair kertoo, että tästä eteenpäin se lopettaa alkoholin anniskelun kotimaan lennoilla kello 17.

14.48: Osa asiakastiloista pysyy edelleen suljettuina seuraavat kaksi viikkoa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Punkalaitumen kunnassa. Sen sijaan muun muassa kuntosalit ja esimerkiksi padel-kentät saavat jälleen avata ovensa huomisesta alkaen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tänään antama päätös astuu voimaan huomenna, kun avin aiempi sulkumääräys raukeaa. Päätös on voimassa 21. tammikuuta saakka.

Uusi sulkupäätös koskee muun muassa joukkueurheiluun ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviä tiloja, kylpylöitä, uimahalleja, tanssipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä tiloja. Rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla.

Myös kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on päätöksen nojalla kielletty sisätiloissa, muttei enää ulkotiloissa, kuten aiemmin.

11.53: Suomessa koko pandemian aikana raportoitujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt 300 000:n, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomessa raportoitiin tänään 9 921 uutta koronatartuntaa.

Suomessa on sairaalahoidossa yli 500 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 55. Sairaalahoidossa olevien määrä nousi keskiviikosta noin 40:llä ja tehohoidossa olevien kahdeksalla.

Suomessa on raportoitu tänään kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Torstai 6.1.

18.00: Vaikka omikronvirus vaikuttaa olevan Deltaa lievempi, sitä ei tulisi kategorisoida lieväksi, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo.

Hänen mukaansa maailmalla tullaan näkemän tapausten ”tsunami”. Se tulee olemaan Ghebreyesusin mukaan niin iso ja nopea, että se ylittää terveydenhuoltojärjestelmät ympäri maailman.

12.06: Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportoitu tänään kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa kaikkiaan 1 632.

11.48: Suomessa on todettu 5979 uutta koronavirustartuntaa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luvuista. Kahden viime viikon aikana on raportoitu runsaat 65 000 tartuntaa, mikä on noin 39 000 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Keskiviikko 5.1.

17.43: Helsingin koronatilanne on huonontunut voimakkaasti, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Kaupunki nostaa valmiuttaan tilanteen vuoksi. Sairaalahoitopotilaiden määrä on kaupungissa kaksinkertaistunut. Yhtenä toimena valmistaudutaan ottamaan käyttöön Herttoniemen varasairaala, johon saadaan 50 potilaspaikkaa.

Helsinkiläisiä kehotetaan välttämään kaikkia tarpeettomia kontakteja ja käyttämään maskia sisätiloissa, sillä koronatartunnan voi saada nyt mistä vain.

10.46: Kaiunuun koronatilanne heikkenee entisestään, minkä vuoksi muun muassa alueen tartunnanjäljitys on kuormittunut. Kainuun sote tiedottaa, että testitulosten saamisessa on myös viivettä, sillä osa tutkimuksista joudutaan kapasiteettisyistä teettämään Kainuun ulkopuolella.

Kainuun Prikaatissa koronatartuntoja on todettu ainakin viidellä varusmiehellä. Lisäksi tartuntoja on todettu useissa kajaanilaisissa hoitokodeissa (Marian kartano, Arvola-koti, Kallion ryhmäkoti, Attendo Helmi).

– Tilanne yksiköissä on rauhallinen. Altistuneet testataan ja karanteeniin on toistaiseksi asetettu muutamia asukkaita sekä henkilökuntaan kuuluvia, tiedotteessa vakuutetaan.

Eilen Kainuun todettiin lukeutuvan leviämisalueiden joukkoon. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä onkin suositellut uusia koronarajoituksia ja -suosituksia alueelle.

9.41: Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä, eli niin kutsuttu koronanyrkki, esittää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rajoitusten jatkamista kahdella viikolla.

Tämänhetkisten rajoitusten mukaan kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty Uudellamaalla 17. tammikuuta saakka. Tämän lisäksi tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemista koskevat rajoitukset ovat voimassa 10. tammikuuta saakka.

Nyt molempia rajoituksia halutaan jatkaa kahdella viikolla, sillä koronanyrkki katsoo sen olevan välttämätöntä epidemiatilanteen ja terveydenhuollon kantokyvyn vuoksi.

– Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kantokyky on vaarantunut epidemiatilanteen huonontumisen vuoksi, eikä tilanteeseen ole näkyvissä paranemista ainakaan lähiviikkojen aikana, HUSin vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander toteaa tiedotteessa.

Tiistai 4.1.

18.21: Kainuun koronakoordinaatioryhmä on tänään todennut, että koronaepidemian leviämisalueen kriteerit täyttyvät alueella.

Koronakoordinaatioryhmä esittää rajoitusten käyttöönottoa, tiedottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Rajoitusten yksityiskohdista tai voimaantulosta ei toistaiseksi ole tietoa.



Kainuun sairaanhoitopiirin alue oli ainoa, jota ei Suomessa ollut vielä luokiteltu leviämisalueeksi.

Kainuun soten mukaan tilanne alueella on kohtuullinen muihin maakuntiin verrattuna, mutta ilman lähikontaktien rajoittamista viruksen oletetaan jatkavan nopeaa leviämistä.

17:36: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUSissa positiivisista koronatesteistä jo 90 prosenttia on todennäköisesti omikron-virusvarianttia. Positiivisten näytteiden määrä on jo yli 30 prosenttia kaikista tutkituista testeistä.

HUSin mukaan sairaalahoidon tarve on lisääntynyt erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, ruuhkauttaen yksiköitä. Kiireetöntä hoitoa on vähennetty. Vuodeosastoilla oli 3.1. hoidossa 93 koronapotilasta, joista 17 tehohoidossa.

16:02: THL:n mukaan koronaviruksen valtakunnallinen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden ylittää nyt tuhannen. Edellisellä kahden viikon jaksolla vastaava ilmaantuvuusluku oli 426.

15.30: Pirkanmaalla rajoituksia tapahtuma- ja tilarajoituksia esitetään jatkettavaksi pienin lievennyksin.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää tapahtumarajoitua aluehallintovirastolle jatkettavaksi sisätiloissa 8.-22.1. Esityksen perusteella ulkotapahtumia voisi järjestää 8.1. alkaen. Ohjausryhmä kuitenkin suosittelee, että ulkotapahtumissa ei olisi ruoka- tai juomatarjoilua, jotta maskeja voidaan käyttää koko tapahtuman ajan.

Koronapotilaiden vuodeosastohoidon tarve on pysynyt Pirkanmaalla edelleen korkealla tasolla. Tehohoidon tarpeessa ei ole sen sijaan havaittu kasvua, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

13.51: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt runsaat 1,21 miljoonaa ihmistä eli hieman alle 25 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, THL kertoo.

12.51: Helsinki on lisännyt tälle viikolle noin 8 000 uutta aikaa kolmansiin rokotusannoksiin riskiryhmille sekä 60 vuotta täyttäneille. Sitä mukaa myös muut kaupunkilaiset ovat päässeet varaamaan aikoja jo jopa tälle viikolle.

Helsingin viestinnästä kerrotaan, että kaupunki rekrytoi koko ajan aktiivisesti rokottajia ja tarjoaa myös omalle henkilökunnalleen mahdollisuuden tehdä lisätöitä rokotuspisteillä.

– Kun saamme rekrytoitua lisää rokottajia voimme lisätä vielä enemmän rokotusaikoja, viestinnästä todetaan.

Kaupunki avasi Messukeskuksen rokotuspisteen uudelleen eilen.

– Yksityisten työterveyshuoltojen tulo mukaan rokotuksiin vuoden alussa lisää työikäisten rokotusaikoja, ja tämä on meille tervetullut apu, vs. terveysasemien johtajalääkäri Mari Kinnunen totesi kaupungin tiedotteessa.

11.45: Suomessa on todettu 5 492 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Maanantai 3.1.

16.23: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella käytännössä kaikki koronatartunnat ovat omikronvariantin aiheuttamia.

Uudenvuoden viikonlopun aikana joka neljäs tutkittu koronatesti oli positiivinen ja 94 prosenttia näistä oli todennäköisiä omikronvariantin aiheuttamia tartuntoja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Lisäksi Tyksissä on havaittu omikrontartuntoja potilailla, jotka ovat tulleet sairaalaan jostain muusta syystä, kuin koronan aiheuttaman taudin vuoksi.

14.22: Pääkaupunkiseudun koronaryhmä esittää rajoitusten jatkamista, kertoo Helsingin Sanomat omiin tietoihinsa nojaten. Rajoitusten jatkamisesta lopullisen päätöksen tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

– Tilannekuva huomioiden rajoitusten jatkamiselle on perusteet. Epidemia kuormittaa nyt meidän terveydenhuoltoamme, sanoi Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö Helsingin Sanomille.

13.31: Koronaviruksen valtakunnallinen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt 990, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 414. Luvut ovat pyöristettyjä.

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt 1,21 miljoonaa ihmistä eli vajaa neljännes 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, THL kertoo. Toisen annoksen ottaneita on noin 4,1 miljoonaa, mikä on lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen rokotteen ottaneita puolestaan on 4,3 miljoonaa eli noin 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

12.53: Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 17 047 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 55 000 koronatartuntaa, mikä on lähes 32 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

THL:n tilastokuution tietojen mukaan Suomessa on nyt sairaalahoidossa 398 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 53. Vielä perjantaina sairaalapotilaita oli 306, joten viikonlopun aikana sairaalakuormituksessa on selvää nousua, noin 30 prosenttia. Tehohoitopotilaiden määrä laski kuitenkin viidellä.

Perjantain jälkeen on raportoitu 28 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronakuolemia on raportoitu yhteensä 1 592.

Sunnuntai 2.1.

18.13: Potilaiden omaisten vierailut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja yksiköissä on kielletty vuodenvaihteessa. Vierailukielto on voimassa toistaiseksi. Kielto ei koske lasten ja nuorten sairaanhoitoa eikä synnyttäjien oireettomia omaisia.

– HUS rajoittaa potilaiden läheisten vierailuja HUSissa sekä potilaiden että henkilökunnan tartuntariskin vähentämiseksi. Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan läheisten vierailut ovat mahdollisia ja niistä sovitaan hoitavan yksikön kanssa, HUSin tiedotteessa todetaan.

Lauantai 1.1.

16.02: Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt 1,19 miljoonaa ihmistä eli hieman yli 24 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

Määrä on kasvanut eilisestä noin 56 000:lla.

Toisen annoksen ottaneita on noin 4,1 miljoonaa, mikä on liki 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen rokotteen ottaneita puolestaan on 4,3 miljoonaa eli noin 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Perjantai 31.12.

16.55: Helsinki lisää rokotuspisteitä vauhdittaakseen koronarokotuksia. Messukeskukseen avataan maanantaina, 3. ensi kuuta viides rokotuspiste. Samanaikaisesti avataan ikääntyneille tarkoitetut rokotuspisteet Laakson sairaalaan ja Kustaankartanon seniorikeskukseen. Vuoden alussa laajenevat myös rokotuspisteiden aukioloajat.

– Avaamme kaikkiin rokotuspisteisiin lisää rokotusaikoja sitä mukaa, kun saamme lisää rokottajia. Yksityisten työterveyshuoltojen tulo mukaan rokotuksiin vuoden alussa lisää työikäisten rokotusaikoja, ja tämä on meille tervetullut apu, vs. terveysasemien johtajalääkäri Mari Kinnunen toteaa Helsingin kaupungin tiedotteessa.

11.54: Suomessa on todettu tänään 11 334 uutta koronavirustartuntaa. Luvussa on mukana myös joulun ajan tartuntoja.

Kahden viime viikon aikana on todettu lähes 43 000 tartuntaa, mikä on noin 21 600 tartuntaa enemmän kuin tätä edellisillä kahdella viikolla.

Sairaalahoidossa on 375 ihmistä, joista tehohoidossa 52. Tuoreista luvuista kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Torstai 30.12.

17.54: Kainuun sairaanhoitopiiri on Suomessa ainut alue, joka ei vielä ole määritelty leviämisalueeksi. Jouluna ja välipäivinä lisääntynyt matkailu näkyy kuitenkin alueen tartuntamäärissä kasvavana trendinä, minkä vuoksi tartunnanjäljitys on ruuhkautunut myös Kainuussa.

– Kainuun koronatilanne on selkeästi menossa huonompaan suuntaan, joten toivomme kansalaisilta malttia vuodenvaihteen juhlinnassa, Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen kehottaa Kainuun soten tiedotteessa.

Käsmä-Ronkainen huomauttaa, että vaikka Kainuun alueella ei ole käytössään kovia rajoitustoimia, jokaisen on otettava huomioon heikkenevä koronatilanne – myös uudenvuoden juhlinnan osalta.

– Jokainen voi omalta osaltaan pienentää tartuntariskiä noudattamalla voimassa olevia suosituksia sekä välttämällä väkijoukkoja ja oman lähipiirin ulkopuolisia lähikontakteja, hän toteaa.

17.08: Vaasan kaupunginsairaalassa osastolla 6 on todettu koronatartunta. Altistuneita potilaita ja työntekijöitä on yksittäisiä. Jäljitystyö on edelleen kesken. Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Markus Råback kertoo, että osaston potilaat ovat tehostetussa oireseurannassa. Vierailija ei suositella osastolle 6 eikä muillekaan osastoille.

16.40: Kansallisgallerian museot avataan ensi viikolla. Asiasta kertoo pääjohtaja Kimmo Levä tiedotteessa. Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseot avataan yleisölle tiistaina 4. ensi kuuta tavallista pienemmällä asiakasmäärällä. Museovierailta edellytetään edelleen voimassa olevaa koronapassia.

Ateneumin taidemuseon Outi Heiskanen -näyttely ja Sinebrychoffin taidemuseon Aarteet maailmalla -näyttely ovat avoinna suunnitelmien mukaisesti sunnuntaihin 9. ensi kuuta asti, eikä näyttelyiden aukioloa pidennetä.

16.28: Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, tiedottaa alueen sairaanhoitopiiri. Alueella esiintyy runsaasti tartuntaryppäitä, joissa tartuntojen alkuperää ei pystytä jäljittämään, tartuntaluvut ovat korkeimmalla tasolla koko epidemian aikana ja tartunnoista suurin osa on erittäin herkästi tarttuvaa omikronmuunnosta.

– Tartuntoja on todettu viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Tartuntalähteet on viime viikolla saatu toistaiseksi selville noin 51 prosentissa tartuntoja, tiedotteessa kerrotaan.

Positiivisten testien osuus kaikista testeistä Varsinais-Suomessa on nyt 11,8 prosenttia. Viikko sitten positiivisten osuus oli 9,6 prosenttia.

11.54: Suomessa on todettu 9619 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tartunnoista noin 6 000 tapausta on todettu 23.-27. joulukuuta välisenä aikana.

THL kertoo että laboratorioiden ja tartuntatautirekisterin tiedonkulun tekniset ongelmat on nyt korjattu. Lue lisää tästä.

Keskiviikko 29.12.

18.12: Kansallisgalleria sulkee Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseot Helsingissä huomisesta alkaen kolmeksi viikoksi. Kansallisgallerian mukaan asiakkaiden terveysturvallista vierailua museoissa ei voida toteuttaa hallituksen koronapassipäätöksen takia. Valtioneuvosto teki eilen päätöksen rajoittaa koronapassin käyttöä 30.12.2021 ja 20.1.2022 välisenä aikana.

13.22: Koronarokotteen kolmannen annoksen saaneiden määrä on ylittänyt Suomessa miljoonan, ilmoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kolmannen koronapiikin saaneita on nyt yli 1 013 000.

Kolmannen koronarokotteen on saanut yli viidesosa Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi rokoteannosta saaneita on liki 4,1 miljoonaa eli lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Yhden rokotepiikin on Suomessa ottanut noin 4,3 miljoonaa ihmistä.

12.12:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä lähetettiin eilen (28.12.) virheellisiä koronatestituloksia 14 ihmiselle.

Kysymys oli teknisestä virheestä, joka havaittiin tänään. Sairaanhoitopiirin mukaan tekninen vika on nyt saatu korjattua.

12.09:

Suomessa on raportoitu 2 584 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 30 124 tartuntaa, mikä on 9 978 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL kertoi tänään 22 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut maanantaista 37 ihmisellä, kertoo THL. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 343 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 56 potilasta.

Tehohoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista kahdella.

Tiistai 28.12.

16.15:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle poislukien Reisjärvi.

Alueella kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Uusi määräys tulee voimaan 31.12.2021 ja on voimassa 30.1.2022 saakka.

15.30:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) harkitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitusten jatkamista. Mahdolliset päätökset pyritään antamaan keskiviikkona kummankin sairaanhoitopiirin kuntien alueille.

Avi harkitsee, pidentääkö se määräyksiä, joilla yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sekä tietyt tilat määrätty suljettaviksi. Nykyiset määräykset ovat voimassa vuoden loppuun.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan epidemiatilanteissa ei ole avin mukaan tapahtunut käännettä parempaan. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on suosittanut voimassa olevien määräysten jatkamista. Satakunnan koordinaatioryhmä kokoontuu keskiviikkona ja antaa omat suosituksensa samana päivänä.

Itä-Suomen avi arvioi sekin rajoitusten jatkamista tilojen käytössä Essoten ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vuodenvaihteesta eteenpäin. Samalla aluehallintovirasto harkitsee vastaavien rajoitusten asettamista myös Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon alueilla.

Lisäksi pohdittavana on korkean ja kohtalaisen riskin tilaisuuksien ja tilojen käytön kieltäminen alueilla, jotka täyttävät leviämisalueen tunnusmerkit.

Itä-Suomen avi tekee asiassa mahdollisia päätöksiä aikaisintaan torstaina, ja ne tulisivat voimaan aikaisintaan perjantaina.

15.25:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt aiempaa kireämmät rajoituspäätökset Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueille heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat asiakas- ja yleisötilat joudutaan sulkemaan kahdeksi viikoksi, jotta koronaviruksen leviämistä saadaan hidastettua. Koronapassi ei ole rajoitusten vaihtoehto.

Tartuntalain pykälän 58 g mukaisesti sulkupäätös koskee seuraavia julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja:

- joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

- yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

- tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

- huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

- sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

- kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

14.52:

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut maailmassa jo yli 5,4 miljoonaa ihmistä. Laskelman on koonnut uutistoimisto AFP käyttäen virallisia lukuja.

Eniten ihmisiä on kuollut Yhdysvalloissa, jossa on kirjattu yli 800 000 koronakuolemaa. Sitä seuraavat Brasilia, Intia ja Venäjä.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että viralliset luvut ovat vain jäävuoren huippu ja että kuolleiden kokonaismäärä saattaa olla jopa kolminkertainen.

14.20:

Hallitus on päättänyt sisärajavalvonnan käyttöönotosta tästä päivästä alkaen. Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen. Päätös on voimassa 16. tammikuuta saakka.

Lisäksi hallitus kiristi maahantulon rajoituksia niin, että tiistaista alkaen Suomeen ulkomailta saapuvilta vaaditaan todistus täydestä rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista sekä näiden lisäksi todistus alle 48 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta.

13.58:

Koronarokotteen kolmannen annoksen Suomessa saaneiden määrä lähenee miljoonaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kolmannen piikin saaneita on nyt 974 621. Se on lähes 20 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Kaksi rokotetta saaneita on lähes 4,1 miljoonaa. Heidän osuutensa on lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen rokotuksen on saanut lähes 4,3 miljoonaa 12 vuotta täyttänyttä.

13.52:

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen vahvistaa Twitterissä, että HUS-alueella todettiin yli 2000 tartuntaa maanantaina tutkituista näytteistä.

– HUS-alueen koronanäytteissä ylitettiin 27.12. jo 2000 positiivisen näytteen raja, kun yht. 6403 tutkitusta näytteestä 2018 kpl eli 31,5% oli positiivisia, Lehtonen twiittaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kerrotaan, että tiedot päivittyvät sen tartuntatautirekisteriin 2–4 päivän viiveellä. Kolmen suurimman laboratorion osalta viive kasvoi joulun aikana. THL tiedotti tänään 2714 tartunnasta koko maassa.

Näin ollen alueilla voi siis olla omassa raportoinnissaan tuoreempaa tietoa.

12.46 Lounais-Suomen aluehallintovirasto harkitsee jatkavansa määräyksiä, joilla yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sekä tietyt tilat määrätty suljettaviksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Nykyiset määräykset ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun.

Rajoitusten tarkempi sisältö ja kesto varmistuvat keskiviikon aikana. Mahdolliset päätökset pyritään antamaan 29.12.2021 molempien sairaanhoitopiirien kuntien alueille.

11.55 Suomessa on todettu 2714 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL:n luvuissa oli kuitenkin esimerkiksi eilen iso erotus verrattuna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin testaustilastoihin. THL kertoi eilen 3 649 uudesta koronatartunnasta, jotka on todettu useamman päivän ajalta, pääasiassa aikavälillä torstai–sunnuntai. Mukana on myös tartuntoja maanantaiaamulta.

Helsingin Sanomat kuitenkin kertoi, että pelkästään HUSissa todettiin samalla aikavälillä yli 5 000 koronatartuntaa.

Koronakuolemia on raportoitu epidemian ajalta Suomessa nyt yhteensä 1 526.

Maanantai 27.12.

15.05 Valtaosa koronatartunnoista Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirissä on jo omikronmuunnosta.

Omikronista tuli valtamuunnos Husin alueella jo ennen joulua, kertoo diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä STT:lle.

Lehtosen mukaan viime viikon kaikista tartunnoista 77 prosenttia oli todennäköisesti omikronmuunnosta.

13.21 Koronarokotteen kolmannen annoksen Suomessa saaneiden määrä lähenee miljoonaa, kertoo THL. Kolmospiikin saaneita nyt 966 000, eli 19,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Kaksi koronarokotetta saaneita on liki 4,1 miljoonaa eli lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Yhden koronarokotteen on saanut Suomessa puolestaan lähes 4,3 miljoonaa ihmistä.

12.17: Joulun pyhien aikana on todettu 3649 uutta koronavirustartuntaa. Lukuun sisältyvät perjantain jälkeen todetut tartunnat.

12.16 Suomessa on raportoitu tänään 16 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, jotka ovat kertyneet usean päivän aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koronakuolemia on raportoitu nyt yhteensä 1 523.

11.09 Voimakkaasti kasvaneista koronatartuntamääristä huolimatta tehohoidossa on ollut joulun aikana rauhallista, eikä koronapotilaiden määrä ole noussut.

Tänä aamuna tehohoidossa oli yhteensä 58 koronapotilasta, kertoi STT:lle anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Yli puolet tehohoidon potilasta ovat Helsingin ja Uudenmaan alueen sekä Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan sairaaloissa.

Joulunpyhien sairastumiset heijastuvat tehohoitoon noin puolentoista, kahden viikon kuluttua.

Lauantai 25.12.

22.25: Huslabissa tehtiin Helsingin Sanomien mukaan jouluaattona yli 8 000 koronatestiä.

8 000:sta koronatestistä positiivisen tuloksen antoi 21 prosenttia, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin vastaava johtajaylilääkäri Jari Petäjä HS:lle.

– Tämä on erittäin suuri osuus, kun vain kolme päivää sitten vastaava luku oli kymmenen prosentin tuntumassa ja siitä viikkoa aiemmin kuudessa prosentissa. Positiivisten tulosten suuri osuus kertoo sitä vakavaa viestiä, että omikron leviää nopeasti, Petäjä totesi Helsingin Sanomille.

Normaalisti koronatestejä tehdään Huslabissa arkipäivänä noin 10 000, HS kirjoittaa. Jouluaattona testiin hakeuduttiin normaalia korkeammalla kynnyksellä, Petäjä arvioi Helsingin Sanomille.

13.31: Suomessa koronarokotteen kolmannen annoksen on saanut 19,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kolmannen annoksen saaneita on nyt runsaat 960 000, mikä on noin 25 000 enemmän kuin eilen jouluaattona.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 87,8 prosenttia ja toisen annoksen osalta 83,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,3 miljoonaa ja toisen annoksen saaneita noin 4,1 miljoonaa.

Perjantai 24.12.

13.47: Suomessa koronarokotteen kolmannen annoksen on saanut 19,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kolmannen annoksen saaneita on nyt lähes 940 000, mikä on noin 50 000 enemmän kuin vuorokautta aiemmin.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 87,7 prosenttia ja toisen annoksen 83,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,3 miljoonaa ja toisen annoksen saaneita noin 4,1 miljoonaa.

Hallitus muutti koronarokotuksia koskevaa asetusta tällä viikolla siten, että koronarokotuksen voivat vastedes saada kaikki viisi vuotta täyttäneet. Aiemmin koronarokotetta tarjottiin 5–11-vuotiaista vain niille, jotka kuuluvat vakavan koronataudin riskiryhmään.

12.07: Suomessa on raportoitu 3 223 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyseessä on uutisseurannan suurin päiväkohtainen tartuntaluku koko koronaepidemian ajalta. Viimeksi ennätys rikottiin eilen, kun todettuja uusia koronatartuntoja oli 3000.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 27 000 koronatartuntaa, mikä on yli 9 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on sairaalahoidossa on 294 koronapotilasta, joista tehohoidossa 59. Sairaalahoidossa on 13 koronapotilasta vähemmän kuin torstaina. Tehohoidossa olevien määrä väheni yhdellä vuorokauden takaisesta.

THL kertoi perjantaina kolmesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa yli 1 500 koko epidemian aikana.

Torstai 23.12.

15.26: Etelä-Suomen avi linjasi Uudellemaalle kovat rajoitukset. Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet kielletään ensi viikon tiistaista alkaen.

14.11:

Koronarokotteen kolmannen annoksen on saanut Suomessa jo 888 000 ihmistä, kertoo THL. Kolmannen annoksen saaneiden osuus on hieman yli 18 prosenttia Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.Kaksi annosta koronarokotetta saaneita on puolestaan noin 4,09 miljoonaa. Kaksi rokotetta saaneiden osuus on 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Yksi koronarokote on annettu noin 4,30 miljoonalle suomalaiselle. Heidän osuutensa 12 vuotta täyttäneistä on noin 88 prosenttia.

Viimeisen vuorokauden aikana kolmas rokotusannos on annettu yli 60 000 ihmiselle. Ensimmäisen annoksen sai 2635 ja toisen annoksen 4240 ihmistä.

13.20:

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki asiasta päätöksen tänään. Päätös koskee lisäksi Punkalaitumen kuntaa.

Rajoitukset tulevat voimaan joulupäivänä ja kestävät tammikuun 8. päivään saakka.

Määrätyistä kokoontumisrajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

13.12: Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää Satakunnassa kaikki sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Lisäksi suljetaan laajalti tiloja, joissa harjoitetaan liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaa.

Satakunnan koronatartuntatilanne on huonontunut nopeasti ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt alueelle rajoitustoimia estääkseen koronatartuntojen kiihtyvän leviämisen. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja ulkotiloissa 24.-31.12.2021. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

12.55: Ensi viikolla voimaan astuvat matkustusrajoitukset tuovat muutoksia laivamatkustajille. Ensi viikon tiistaista alkaen kaikilta yli 12-vuotiailta Ruotsiin saapuvilta matkustajilta vaaditaan negatiivinen koronatestitulos.

Sujuvan maahansaapumisen takaamiseksi Tallink järjestää Suomesta Ruotsiin matkustaville koronatestimahdollisuuden Tukholman satamassa.

Viroon pääsee yhä matkustamaan Suomesta esittämällä todistuksen täydestä rokotesarjasta tai todistuksen viimeisen kuuden kuukauden aikana sairastetusta koronaviruksesta.

12.08: Tallink aikaistaa Helsinki-Tallinna-reitin suunniteltua liikennöintitaukoa koronavirustilanteesta sekä Suomen matkustusrajoituksista johtuen.

Silja Europan oli tarkoitus jäädä liikennöintitauolle 10. tammikuuta matalan sesongin kaudesta johtuen, mutta tauko alkaa jo uudenvuodenpäivänä.

Europan on määrä palata takaisin reitilleen 10.3.2022. Lisäksi joitain erikoisristeilyjä suunnitellaan edelleen toteutettavaksi liikennöintitauon aikana.

– Pyrimme löytämään korvaavia vaihtoehtoja matkan varanneille matkustajille, sanoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

Europan liikennöintitauon aikana Helsingin ja Tallinnan väliä voi yhä matkustaa Megastarilla ja Starilla.

12.01:

Samana ajankohtana viime viikolla raportoitiin 1 981 uutta tartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 26 168 koronatartuntaa, mikä on noin 8 834 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on varmistettu kolme.

11.47:

Suomessa on todettu 3000 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Eilen keskiviikkona Suomessa todettiin 2877 uutta tartuntaa, mikä ylitti aiemman vuorokausiennätyksen noin 600 tartunnalla. Nyt ennätys meni jälleen uusiksi.

11.06: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle on määrätty 20 henkilön sisätilojen kokoontumisrajoitus, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Määräys tulee voimaan sunnuntaina ja jatkuu tammikuun 23. päivään asti. Kokoontumisrajoituksen voi edelleen ohittaa koronapassilla.

Myös muut aluehallintovirastot saattavat kertoa uusista rajoituksista tänään.

Keskiviikko 22.12.

20.45: THL:n tutkimuksen mukaan kolmas koronarokoteannos tuottaa työikäisille merkittävästi vasta-aineita kaikkia virusmuunnoksia vastaan.

Vasta-aineiden määrä oli tehosteannoksen eli kolmannen rokoteannoksen saaneilla työikäisillä korkea sekä yhden että kahden kuukauden kuluttua rokottamisesta, selviää THL:n uudesta tutkimuksesta. Vasta-aineita löydettiin kaikkia tutkittuja virusmuunnoksia eli delta-, beeta- ja omikronmuunnosta vastaan.

THL:n tutkimuksessa arvioitiin kolmannen rokoteannoksen tuottamia immuunivasteita kahdellakymmenellä 27–63-vuotiaalla aikuisella sekä yhdeksällä 71–89-vuotiaalla hoivakodin asukkaalla.

Tutkittavat olivat saaneet kolmannen rokoteannoksen 6–9 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Vasta-aineita tutkittiin näytteistä, jotka oli otettu 1–2 kuukautta tehosteannoksen jälkeen.

16.52: THL:n päivittämien ohjeiden mukaan rokotetun, jolla on koronaan viittaavia oireita, on erityisen tärkeä hakeutua koronavirustestiin, jos hän on raskaana tai toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään viisi kuukautta eikä hän ole saanut kolmatta rokoteannosta.

Jos oireet ovat lieviä, eikä henkilö kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, hän voi tehdä myös antigeenikotitestin. Kotitestin positiivinen tulos tulee varmentaa terveydenhuollossa tehdyllä testillä, jos on tarve saada virallinen eristyspäätös. Positiivisen kotitestin jälkeen on tärkeää välttää vapaaehtoisesti kontakteja.

THL suosittelee, että alle 12-vuotias testataan koronaviruksen varalta erityisesti silloin, kun lapsella on oireita ja hänen perhepiirissään on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.

Testaaminen on edelleen suositeltavaa silloin, kun lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

15.36: Lisääntyvä kysyntä on johtanut Pfizerin Comirnaty-rokotteen puutteeseen, tiedottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kolmansiin annoksiin käytetään Pirkanmaalla nyt enenevästi Modernan Spikevax-rokotetta. THL:n mukaan koronarokotussarjaa voidaan täydentää myös toisella koronarokotevalmisteella, jos se on tarpeen rokotustoiminnan sujuvuuden vuoksi eikä toisen valmisteen käytölle ole lääketieteellistä estettä. Spikevaxia voidaan käyttää myös ensimmäisellä ja toisella rokotuskerralla.

15.22: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee kolmen viikon täyssulkua yleisötapahtumiin, eli hallituksen linjauksia kireämpää ratkaisua. Ryhmän mukaan koronatartuntojen määrä jatkaa nopeaa päivittäistä nousuaan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella todetuista tartunnoista jo 70 prosenttia on omikron-muunnoksen aiheuttamia. Omikron-virusmuunnoksen tartuntaherkkyyden vuoksi tilaisuuksien terveysturvallisen järjestämisen edellytykset ovat huonontuneet.

Päätöksen rajoituksesta tekee Uudenmaan aluehallintovirasto, mahdollisesti jo torstaina.

14.42:

Annettujen kolmansien koronarokoteannosten määrä oli noussut edellisestä päivästä eli tiistaista yli 47 000 annoksen verran. Kolmannen rokoteannoksen oli saanut 16,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä Suomen väestöstä. Kolmesti rokotettuja ihmisiä oli liki 828 000.

Toisia koronarokoteannoksia oli annettu tiistain jälkeen vajaa 4 000 ja ensimmäisiä reilut 2 000 annosta. Toisen koronarokoteannoksen oli Suomessa saanut 83,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, eli noin 4,08 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen oli saanut 87,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli noin 4,29 miljoonaa ihmistä.

13.30: Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 24 000 koronatartuntaa, mikä on noin 6 300 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia THL raportoi 6.

12.50:

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan tarvittavat koronarajoitustoimenpiteet käynnistävät hätäjarrumekanismin. Kaikki hätäjarrun kriteerit täyttyvät tällä hetkellä hänen mukaansa selvästi. Hallitus tekee asiasta periaatepäätöksen myöhemmin tänään.

Päätösvalta alueellisista rajoituksista säilyy alueilla, ja valtioneuvosto voi vain suositella tartuntatautilain mukaisia toimia. Neljältä alueelta on Kiurun mukaan odotettavissa hyvinkin tiukkoja toimia aluehallintovirastojen päätöksellä. Näitä alueita ovat ainakin Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.

Suomessa alueet neljää lukuun ottamatta ovat leviämisalueita.

Kiurun mukaan kahden viikon päästä aletaan systemaattisesti katsoa, miten nyt kerrotut toimet ovat purreet.

– Jos tämä tuleva hyökyaalto on suuruusluokaltaan sellainen kuin muissa maissa, on tärkeää suojautua ja siksi näitä suojavalleja on nyt rakennettu viimeisten päivien aikana, Kiuru sanoi viitaten koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämiseen eri maissa.

Koronapassin käyttöä rajoitetaan

Osana tuoreita kokonarajoituspäätöksiä hallitus on linjannut, että koronapassin käyttö lopetetaan ensi viikon tiistaista alkaen kolmeksi viikoksi esimerkiksi massatilaisuuksissa, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty. Koronapassin käytön rajoitukset koskevat leviämisalueiden kohtalaisen ja korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja.

– Näihin tilaisuuksiin ei siis enää pääsisi edes koronapassilla, kertoi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) tiedotustilaisuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on jakanut erilaiset tapahtumat matalan, kohtalaisen tai korkean riskin tilaisuuksiksi. Niin sanottu matalan riskin kulttuuri- ja urheilutoiminta voi hallituksen linjauksien mukaan lähtökohtaisesti jatkua.

Kurvisen mukaan esimerkiksi elokuva- ja teatterinäytöksiä, konsertteja ja urheiluotteluita, joissa on numeroidut tai nimetyt istumapaikat, voisi edelleen järjestää koronapassilla niin kuin tälläkin hetkellä. Hän myös sanoi, että monen suomalaisen jouluperinteisiin kuuluu esimerkiksi joulukirkko.

– Joulukirkkoon tai muihin joulun hengellisiin tapahtumiin liittyen totean, että niitä voidaan edelleen järjestää ja voi mennä joulukirkkoon.

Hallituksen tuoreet koronalinjaukset eivät Kurvisen mukaan myöskään estä kirkollisten toimitusten kuten häiden ja hautajaisten järjestämistä.

Aluehallintovirasto tai kuntien terveysviranomainen voi kuitenkin päättää rajoittaa myös matalan riskin toimintaa, jos alueella on tartuntaryppäitä.

Hallitus suositti myös kaikille suomalaisille kotitestin tekemistä aina, kun menee tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Hallituksen linjauksen mukaan ravintolat menevät jo jouluaattona kiinni kello 22, jolloin anniskelu päättyy kello 21. Tämän jälkeen aukioloa ei ole enää mahdollista jatkaa koronapassilla, kuten aiemmin on voinut tehdä.

Jouluaatosta alkaen ravintolat, joissa ei anniskella, eivät voi olla auki ilman koronapassia kello kuuden jälkeen. Koronapassi tulee käyttöön siis myös esimerkiksi hampurilaispaikkoihin, kahviloihin ja pizzerioihin, jos ne ovat auki kello kuuden jälkeen. Ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä myös koko aukioloajan koko Suomessa.

Ensi tiistaina ravintolarajoituksia kiristetään entisestään niin, että anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18 ja anniskelu kello 17. Asiakaspaikkamäärä on puolet sallitusta.

Kiuru kertoo, että ravintoloiden rajoitukset ovat voimassa 20. tammikuuta asti eli noin kolme viikkoa.

Korkeakouluihin suositellaan etäopetusta tammikuun alussa

Lisäksi hallitus suosittaa, että kaikissa korkeakouluissa oltaisiin etäopetuksessa 16. tammikuuta asti. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Suomalainen järjestelmä on kuitenkin sellainen, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot päättävät itse toimivatko lähi- vai etäopetuksessa, Kurvinen huomautti.

Osa kouluista aloittaa opetuksen vasta 17.1. tai sen jälkeen, joten suositus ei silloin koske niitä.

Myös sisärajavalvonta palautetaan Suomen rajoille ensi tiistaista alkaen. Schengen-alueelta ja EU:sta tulevilta vaaditaan todistus rokotuksista tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista ja alle 48 tuntia vanha koronatestitulos. Sama vaatimus tuli voimaan jo Schengen-alueen ulkopuolelta tuleville.

Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta tai pysyvästi Suomessa asuvilta ulkomaalaisilta tai välttämättömän maahantulon vuoksi saapuvalta.

12.47:

Voimakkaasti heikentyneen koronatilanteen vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) valmistelee koronarajoitusten kiristämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Uusista koronatoimista on määrä tiedottaa vielä tämän päivän aikana.

Valmistelussa ovat sekä kaikkien yleisötilaisuuksien kieltäminen sisä- ja ulkotiloissa että asiakas- ja yleisötilojen käytön lyhytaikainen rajoittaminen. Rajoitukset olisivat voimassa tämän viikon torstaista vuoden loppuun.

11.46: Suomessa on todettu 2877 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Lukema on selvästi suurin yhden vuorokauden aikana ilmoitettu koronatartuntojen määrä. Edellinen ennätys 2225 oli viime viikolta.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin takia 314 potilasta, joista 61 teholla. Maanantaihin verrattuna sairaalapotilaiden määrä laski kahdella, mutta tehohoidettavien määrä nousi 14:llä.

Tiistai 21.12.

12.19: Omikronmuunnoksen aiheuttamia koronatartuntoja on varmistettu Suomessa yhteensä 83, kertoivat tänään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö.

12.12: Suomessa on raportoitu tänään 2042 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viime viikolla todettiin yli 13 400 uutta koronavirustapausta.

Maanantai 20.12.

20.18: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) esittää Uudellemaalle tiukkoja lisärajoituksia, uutisoi Helsingin Sanomat maanantai-iltana. Sanomalehden tietopyyntöön vastannut HUS lähetti asiasta lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle maanantaina.

HUS esittää, että yleisötilaisuuksien korkein sallittu osallistujamäärä lasketaan 10 henkilöön ja että liikunta- ja harrastustilat sekä kuntosalit suljettaisiin kolmeksi viikoksi. Rajoitusten tulisi HUSin mukaan astua voimaan viimeistään joulun jälkeen.

HUS ehdottaa suljettavaksi myös yleisiä saunoja, uimahalleja, kylpylöitä, tanssin harrastamiseen tarkoitettuja tiloja, kuoro- ja harrastajateatteritiloja, sisäleikkipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

HUS varoitti aiemmin, että herkästi leviävä omikronmuunnos aiheuttaa joulun ja uuden vuoden aikaan riskin koko erikoissairaanhoidon toimintakyvylle. Se suositteli myös kontaktien omaehtoista välttämistä sekä koronapassin tauolle laittamista.

Aiemmin maanantaina Lounais-Suomen aluehallintovirasto kielsi kaikki yleisötilaisuudet Varsinais-Suomessa määräajaksi sisällä ja ulkotiloissa.

Yleisötilaisuuksien rajoitukset ovat voimassa osallistujamäärästä riippumatta keskiviikosta alkaen vuoden loppuun asti, eikä rajoituksista voi poiketa koronapassilla.

Lisäksi Varsinais-Suomessa suljetaan yleisölle avoimet, tanssipaikkoina, kuorolaulu- tai harrastajateatteritoimintaan tai vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytetyt tilat sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Myös Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä puoltaa uusia rajoituksia. Se on muun muassa suosittanut aluehallintovirastoa kieltämään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset alueella sekä kiristämään ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja. Rajoituksia ei voisi välttää koronapassin avulla.

16.01: Koronanyrkin mukaan resurssit eivät alueella enää riitä sekä testaukseen, rokottamiseen että jäljitykseen. Siksi ryhmä päätyi keskittämään ne sinne, minne ne riittävät.

Koronanyrkki linjasi, että päiväkotilapsien ja koululaisten karanteeneista luovutaan. Muutoin jäljitys priorisoidaan koskemaan ikäihmisiä, riskiryhmäläisiä, rokottamattomia ja sotealan työntekijöitä.

–Lapset ja koululaiset kyllä pääsevät koronatesteihin oireisena, mutta oireettomia lapsia ei lähtökohtaisesti testata, Koronanyrkki toteaa tiedotteessaan.

Viime viikkoina KSSHP:n alueella sairaalahoidossa on ollut 5–10 potilasta. Tällä hetkellä sairaalahoidossa olevista potilaista kaikki ovat rokottamattomia.

Alueella on tällä hetkellä tiedossa yksi varma omikronvariantin tartunta.

11.57: Suomessa on tehohoidossa 60 koronapotilasta. Tämä on kymmenen enemmän kuin perjantaina. Yhteensä sairaalahoidossa on 340 koronapotilasta, mikä on 21 enemmän kuin perjantaina.

11.44: Perjantain jälkeen Suomessa on raportoitu 5 932 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 19 000 koronatartuntaa, mikä on noin 2 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

10.47: Lounais-Suomen aluehallintovirasto harkitsee aiempaa kireämpiä koronarajoituksia alueelleen, virasto tiedottaa.

– Valmistelussa ovat sekä kaikkien yleisötilaisuuksien kieltäminen sisätiloissa ja ulkotiloissa että asiakas- ja yleisötilojen käytön lyhytaikainen rajoittaminen, virasto kertoo.

Aluehallintovirasto kertoo antavansa mahdollisen päätöksen nopealla aikataululla, todennäköisesti vielä tänään maanantaina. Rajoitukset olisivat voimassa 21.–31.12.2021.

Mahdollisia uusia rajoituksia perustellaan heikentyneellä koronatilanteella.

Sunnuntai 19.12.

21.48 Koronatilanteen pahenemisen varalle kaavaillun hätäjarrumekanismin käyttöönoton tarpeellisuus on vielä vähän auki, kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä. STM:n strategiajohtajan Pasi Pohjolan mukaan asia oli vielä arvioitavana.

21:46 Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus aikoo keskustella tiistaina mahdollisuudesta tiukentaa ravintoloiden koronarajoituksia. Marin kertoi asiasta Ylellä Pääministerin haastattelutunnilla.

Lauantai 18.12.

06:39 Aluehallintovirastot (avit) ovat määränneet Suomen rajanylityspaikoille pakollisen terveystarkastuksen matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu omikronmuunnoksen leviämistä. Määräykset tulevat voimaan tänään lauantaina ja jatkuvat tammikuun loppuun asti.

05.42: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esittäneen perjantaina sote-ministerityöryhmälle, että hallitus päättäisi hätäjarrumekanismin käyttöönoton aikataulusta ensi viikolla.

STM:n toimintasuunnitelman mukaan mekanismi tarkoittaisi sitä, että laaja-alaisista rajoitustoimista voitaisiin päättää valtakunnallisesti.

Perjantai 17.12.

17.37: THL ehdottaa valtioneuvoston koronarokotuksia koskevaan asetukseen muutosta, jolla varauduttaisiin siihen, että 5–11-vuotiaille voidaan alkaa tarjota mahdollisuutta koronarokotukseen.

17.35 (Korjattu 18.58): Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kolmannen koronarokotteen annosvälin lyhentämistä. 60 vuotta täyttäneille ja muille riskiryhmille kolmas annos voidaan tarjota 3–4 kuukauden ja muille 4–6 kuukauden päästä toisesta annoksesta.

17.32: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valmiustaso on nostettu täysvalmiuteen koronavirusepidemian vuoksi, kertoo sairaanhoitopiiri. Omikronmuunnos on äkillisesti muuttanut terveydenhuollon kantokykyyn liittyvän riskiarvion.

17.29: Hallitus ehdottaa, että koronapassin käyttö olisi lain nojalla mahdollista myös, kun rajoituksia ei ole voimassa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Lakiluonnos lähtee lausunnoille tänään.

12.47: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä.

Päivitetyn suosituksen mukaan maskia tulisi käyttää silloin, kun lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Suositus koskee 12 vuotta täyttänyttä väestöä, sekä rokotettuja että rokottamattomia.

THL muistuttaa, että koronatartuntariski on sisätiloissa huomattavasti suurempi kuin ulkona.

11.52: VR siirtyy maskisuosituksesta takaisin maskipakkoon kaikissa omissa junissaan tänään perjantaina. VR:llä on ollut vahva maskisuositus syksystä 2020 lähtien ja maskipakko maaliskuusta lokakuuhun 2021.

Lue lisää VR:n maskipakosta täältä.

11.45: Suomessa on todettu 2079 uutta koronatartuntaa. Eilen uusia tartuntoja raportoitiin 1981.

Torstai 16.12.

17.34: AstraZenecan vasta-aine-yhdistelmä nimeltään Evusheld suojaa omikronilta, kertoo tuore tutkimus.

16.18: 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien helsinkiläisten koronarokotukset alkavat lauantaina 18. joulukuuta.

Rokotuksen saa Jätkäsaaren koronarokotuspisteeltä ilman ajanvarausta lauantaina klo 10-16.

Nyt rokotettaviin ryhmiin kuuluvat lapset, joilla on seuraava sairaus tai tila:

elinsiirto tai kantasolusiirto

voimakas immunosuppressiivinen hoito tai voimakas immuunivajaustila

krooniset keuhkosairaudet

osa lasten sydänsairauksista

krooninen munuaissairaus

vaikea krooninen maksasairaus

ylipaino, ISO-BMI vähintään 30

lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys

Downin oireyhtymä

tyypin 1 ja 2 diabetes

säännöllistä lääkitystä vaatima astma. Ryhmään kuuluvat lapset, joilla on käytössä päivittäinen hoitava astmalääkitys. Hoitavan lääkityksen tulee olla pitkäkestoinen niin, että sitä käytetään yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukauden ajan.

15.43: Ravitsemisliikkeitä koskevat koronaepidemian leviämisvaiheen rajoitukset laajenevat koko Lapin maakuntaan sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallitus päätti asiasta tänään. Rajoitukset tulevat voimaan lauantaina heti puolenyön aikaan.

Leviämisvaiheen rajoitusten mukaan alkoholijuomien anniskelu ravintoloissa on sallittu kello 17:n jälkeen vain käyttämällä koronapassia.

12.13: Suomessa on todettu 1 981 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Näin ollen tartuntoja on kirjattu Suomessa koko epidemian aikana yhteensä 211 239.

Eilisen suuressa koronatartuntamäärässä oli mukana tartuntoja, jotka yleensä raportoitaisiin tänään. THL kertoi eilen Twitterissä, että tämän päivän tartuntaluku on vastaavasti pienempi. Eilen raportoitiin 2 225 koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana raportoitu yhteensä noin 20 600 tartuntaa, mikä on liki 4 600 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on varmistettu neljä.

10.58: Kolmansien koronarokoteannoksien rokotukset ovat edenneet vauhdilla. Kolmas rokoteannos on annettu Suomessa noin 565 000 ihmiselle.

10.57: Koronatartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus on edelleen noussut, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viime viikolla Suomessa todettiin yli 10 500 koronavirustapausta.

10.37: Suomessa on eiliseen keskiviikkoon mennessä todettu yhteensä 34 varmistettua omikronlöydöstä, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan.

10.36: Leviämisalueiden tunnusmerkit täyttyvät 17 alueella: Ahvenanmaan maakunnassa sekä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kanta-Hämeen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Keskiviikko 15.12.

17.53: Suomessa koronatartuntojen kahden viime viikon ilmaantuvuus on 360 tapausta sataatuhatta asukasta kohti. Sitä edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli noin 280.

15.37: Sisäministeriön mukaan kolmansista maista saapuvilta täyden rokotussarjan saaneilta matkustajilta aletaan vaatia negatiivinen koronatestitulos 21.12. alkaen. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää torstaina uusista maahantulon rajoituksista.

15.26: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan tänään raportoitussa 2 225:ssä koronatartunnassa on mukana tartuntatapauksia myös tältä aamulta.

– Tavallisesti aamun tapaukset näkyvät vasta seuraavan päivän raportoinnissa, THL kirjoittaa Twitterissä.

Näin ollen huominen tapausluku on vastaavasti pienempi, THL kertoo.

14.59: STM: Koronarokotuksiin ei saa tulla joulutaukoa – eläkeläisiä ja opiskelijoita halutaan mukaan talkoisiin. Lisähenkilöstöä tarvittaisiin erityisesti, jos kolmansien rokotteiden rokotusväliä päätettäisiin lyhentää nykyisestä 5–6 kuukaudesta.

14.24: Kaksi koronarokoteannosta on Suomessa saanut tähän mennessä 82,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, THL ilmoittaa. Se tarkoittaa noin 4,06 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 87,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli noin 4,3 miljoonaa ihmistä.

Kolme rokoteannosta saaneita on 11,5 prosenttia rokotettavasta väestöstä. Kolmesti rokotettuja ihmisiä on liki 565 000.

14.19: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle tiukempia sisätilojen koronarajoituksia tautitilanteen heikentymisen vuoksi, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen Twitterissä.

– Päätös pyritään tekemään tällä viikolla, rajoitukset tulisivat voimaan ensi viikolla. Koronapassi vaihtoehto rajoituksille, Pukkinen sanoo.

11.43: Suomessa on todettu 2 225 uutta koronatartuntaa, kertoo THL.

Tiistai 14.12.

21.02: Sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö ehdottivat tänään hallitukselle, että maahantulon rajoituksia kiristettäisiin merkittävästi, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) Ylellä.

EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta Suomeen saapuvilta edellytetään enintään 48 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronavirustestistä. Kiurun mukaan nyt keskustelussa on se, millaisella aikataululla rajoitukset toteutetaan.

Kiuru kertoo Ylelle myös, että rokotusten täytyy rullata eteenpäin joulun aikana. Ministerin mukaan parhaillaan selvitetään esimerkiksi, voisiko lähihoitajia perehdyttää rokottamiseen. Kiuru totesi Ylelle, että apua on pyydetty lisäksi puolustusvoimilta sekä kansalaisjärjestöiltä.

19.23: Vaikeutuvassa koronaepidemiassa opetusryhmät suositellaan jatkossa pidettäväksi erillään, kertoo opetusministeri Li Andersson (vas.) Twitterissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivittävät koulujen terveysturvallisuussuositukset ennen uuden lukukauden alkua.

Ministerin mukaan alueelliset toimet ovat koronastrategian kärki ja esimerkiksi maskeja voidaan ohjeistaa käyttämään myös peruskouluissa.

Myös etäopetus on edelleen mahdollinen keino alueen terveysturvallisuuden varmistamiseksi, Andersson kirjoittaa.

17.31: Lapin aluehallintovirasto valmistelee yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia kieltävää päätöstä seitsemään Lapin kuntaan. Päätös kokoontumisrajoituksista on tarkoitus antaa viimeistään torstaina 16.12.2021. Päätös tulisi voimaan 18.12.2021.

Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin vaihtoehtona rajoituksille.

17.07: Kolme koronarokotetta ottaneita on Suomessa nyt noin 537 500 eli 11 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Toisen koronarokoteannoksen ottaneita on Suomessa nyt 82,8 prosenttia ja ensimmäisen rokoteannoksen ottaneita 87,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneissä.

17.05: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri (Essote) siirtyy leviämisalueeksi, kertoi alueen koronakoordinaatioryhmä tiistaina. Päätös koskee kaikkia Essoten alueen yhdeksää kuntaa.

16.25: Pirkanmaalla koronatartunnan lähde selvisi viime viikolla vain noin puolessa tartunnoista, kertoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiistaina.

Samalla noin joka kuudennella testatulla on todettu koronavirus. Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan positiivisten testien osuus viikon ajalta on 16,8 prosenttia. Joulukuun alussa positiivisten testien osuus koko maassa oli sosiaali- ja terveysministeriön mukaan reilut kuusi prosenttia.

16.22: Lapissa Kittilässä on havaittu matkailuun liittyviä koronan tartuntaketjuja, kertoi Kittilän kunta tiistaina.

Tiedotteen mukaan tartunnat ovat todennäköisesti kotimaista alkuperää, vaikka tartuntaketjut näyttävät liittyvän matkailuun. Kittilässä sijaitsee suosittu Levin hiihtokeskus.

16.20: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle erilaisia vaihtoehtoisia toimia Suomen rajoilla uuden koronavirusvariantin omikronin torjumiseksi.

THL:n mukaan kaikkien matkustajien testaaminen olisi mahdoton tehtävä maahantuloviranomaisille suurten matkustajamäärien vuoksi, mutta matkustajilta voitaisiin vaatia koronatestin tekemistä ennen maahantuloa.

12.03: Suomessa on raportoitu tänään 1 676 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 19 400 koronatartuntaa, mikä on noin 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia kuolemantapauksia on tänään raportoitu kaksi. Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut koko pandemian aikana Suomessa 1 444 ihmistä.

Maanantai 13.12.

13.45: Annettujen koronarokotteiden määrä on kasvanut lähinnä kolmansissa annoksissa. Kolme koronarokotetta ottaneita on Suomessa noin 524 000 eli 10,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Kolmosannosten määrä on kasvanut eilisestä noin 12 400:lla.

Kaksi koronarokotetta ottaneita on Suomessa nyt noin 4,05 miljoonaa eli 82,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toisia annoksia on otettu noin 700 lisää eilisen jälkeen.

13.08: Kahden viime viikon aikana on raportoitu lähes 19 000 koronatartuntaa, mikä on vajaat 3 700 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana. Kahden viime viikon ilmaantuvuusluku on 340 ja sitä edeltävien kahden viikon 274.

12.41: Suomessa on sairaalahoidossa 296 koronapotilasta, mikä on seitsemän enemmän kuin perjantaina. Heistä tehohoidossa on 52 potilasta, mikä on yksi vähemmän kuin perjantaina.

11.48: Kolmen päivän ajalta uusia koronatartuntoja on todettu yhteensä 4 306 kappaletta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ilmoita erikseen lukuja viikonlopulta, vaan ne ilmoitetaan yhdessä maanantain lukujen kanssa.

Sunnuntai 12.12.

13.59 Rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta yli 12-vuotiailla on nyt 87,3 prosenttia kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Toisen annoksen osalta kattavuus on 82,8 prosenttia ja kolmannen 10,4 prosenttia.

Kolmas annos on annettu jo 512 058:lle henkilölle Suomessa.

THL kertoo huomenna maanantaina uusista viikonlopun aikana ilmenneistä tartunnoista.

Lauantai 11.12.

13.17 Koronarokotuksen ensimmäisen annoksen on nyt saanut 87,2 prosenttia yli 12-vuotiaasta väestöstä, kertoo THL. Toisen annoksen on saanut 82,7 prosenttia. Kolmannen annoksen on saanut 9,8 prosenttia.

Yhteensä rokoteannoksia on maassamme jaettu jo 8 874 177.

THL kertoo maanantaina viikonlopun aikana ilmenneistä uusista tartunnoista.

Perjantai 10.12.

18.28: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan omikronista voi tulla valtavirus jo vuodenvaihteen jälkeen.

17.34: Skoda Transtechin Otanmäen tehtaalla alkaneeseen tartuntaketjuun liittyen on varmistettu 16 uutta koronatartuntaa.

Yhteensä tehtaan työntekijöillä tai heidän lähipiirillä on tähän mennessä todettu 102 koronatartuntaa.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen mukaan tehtaan henkilöstön testausta jatketaan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.

– Laaja ketju on tärkeä saada hallintaan testaamisella, koska osa tartunnoista on oireettomia.

– Sairastuneet ovat tietojemme mukaan lieväoireisia, joka viittaa myös rokotusten suojaavaan vaikutukseen, Käsmä-Ronkainen kertaa.

16.25: Suomessa on varmistettu 11 uutta omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan. Kaikkiaan Suomessa on varmistettu 20 omikrontartuntaa.

13.02: Koko pandemian aikana Suomessa raportoitujen tartuntojen määrä on ylittänyt 200 000:n rajan.

12.30: Etelä-Savossa kielletään yli sadan henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, kertoo Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

Kymenlaaksossa puolestaan kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 50 hengen yleisötilaisuudet, kertoo Etelä-Suomen avi.

Lisäksi Etelä-Karjalassa tulee voimaan erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käyttöä koskeva määräys lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseksi.

Vaihtoehtona rajoituksille on koronapassin käyttäminen. Rajoitukset astuvat voimaan maanantaina.

12.07: Suomessa on tänään raportoitu 1 794 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä reilut 17 700 koronatartuntaa, mikä on vajaat 3 500 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on koronan takia 287 potilasta, joista 54 tehohoidossa. Tehohoidettavien määrä nousi torstaista kahdella potilaalla. Sairaalapotilaiden määrä väheni puolestaan keskiviikosta 12:lla.

Torstaina Suomessa raportoitiin 1 781 uutta koronatartuntaa, mikä oli suurin päivittäinen tartuntaluku koko epidemian aikana. Perjantaina ennätys meni uusiksi.

Torstai 9.12.

18.28: Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät pikatestausta vaihtoehdoksi hoitajien rokotevelvoitteelle, kun eduskunta keskusteli torstaina hallituksen asiaa koskevasta lakiesityksestä.

Hallitus esitti keskiviikkona tartuntatautilakiin uutta pykälää, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä voitaisiin vaatia koronavirusrokotteita. Sote-alalla työskentelevällä olisi lakiesityksen mukaan vastaisuudessa oltava suoja koronaa vastaan rokotusten tai sairastetun taudin kautta.

16.51: Omikrontartunnat näyttävät olleen tähän mennessä pääosin lieviä, kertoo Euroopan lääkevirasto (EMA).

Virasto kuitenkin tutkii edelleen, voisiko omikron aiheuttaa vakavaa tautia.

16.20: Kokoontumisrajoitukset kiristyvät Varsinais-Suomessa ja Satakunnasta, aluehallintovirasto tiedottaa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää edellä mainituilla alueilla sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Lisäksi asiakkaiden on voitava ehkäistä lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnanriskit.

Rajoitus on voimassa huomisesta joulukuun loppuun saakka (10.–31.12.).

Koronapassi on kuitenkin vaihtoehto rajoituksille.

13.50: Koronarokotteen kolmannen annoksen saaneiden määrä on noussut Suomessa yli 400 000:n.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoitti tänään, että kolmannen annoksen on saanut tähän mennessä lähes 407 000 ihmistä.

Kolme rokoteannosta saaneita on nyt 8,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi annosta koronrokotetta saaneita on puolestaan noin 4,03 miljoonaa. Kaksi rokotetta saaneiden osuus on 82,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.Yksi koronarokote on annettu noin 4,26 miljoonalle suomalaiselle. Heidän osuutensa 12 vuotta täyttäneistä on 87,1 prosenttia.

13.28: Suomessa on raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu koko pandemian aikana 1 399.

13.17: 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 87,1 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kaksi rokoteannosta on saanut 82,4 prosenttia ja kolmannen rokoteannoksen 8,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Koko Suomen väestö huomioiden rokotuskattavuus on ensimmäisen rokoteannoksen osalta 76,7 prosenttia, kahden annoksen osalta 72,6 prosenttia ja kolmen rokoteannoksen osalta 7,3 prosenttia.

13.09: Suomessa on raportoitu tänään 1 781 uutta koronatartuntaa, mikä on suurin päivittäinen tartuntaluku koko epidemian aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tartuntoja on raportoitu Suomessa koko epidemian aikana 199 257.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tämänpäiväisessä koronakatsauksessa kävi ilmi, että tapausmäärät ovat Suomessa tasaisessa kasvussa.

10.28: Perusterveydenhuollon kuormitus on erittäin kova. Tehohoidossa on nyt 52 potilasta. Tällä hetkellä sairaalahoidon kuormitus on Suomen epidemian aikaisempien huippujen tasolla.

Samalla myös testimäärät ovat kasvaneet. Testiaktiivisuus on noin kaksinkertaistunut kuukaudessa. Testipositiivisuus on kuitenkin pysynyt samana.

10.13: Kolmansia rokoteannoksia on annettu Suomessa jo pitkään. Lähes puolet yli 80-vuotiaista on jo saanut kolmannen rokotteen.

Alueittain kaikki paitsi yksi alue ylittäneet 80 prosentin rajapyykin. Itä-Suomessa on kaikkein korkein rokotekattavuus.

Keskiviikko 8.12.

11.59: Suomessa on raportoitu tänään 1 296 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Viikko sitten samana päivänä uusia tartuntoja raportoitiin 1 570.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 17 500 koronatartuntaa, mikä on noin 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on Suomessa nyt 309 ihmistä. Heistä 60 on tehohoidossa.

Yhteensä Suomessa on todettu pandemian aikana 197 476 koronavirustartuntaa.

10.11: Maailman terveysjärjestö WHO:n hätätilatoiminnan johtaja Michael Ryan sanoo, että koronarokotteiden voidaan olettaa suojaavan omikronmuunnostartunnan saaneita koronataudin pahimmilta muodoilta.

– Meillä on erittäin tehokkaita rokotteita, jotka ovat tähän asti osoittautuneet tehokkaiksi kaikkia variantteja vastaan ja suojanneet koronataudin vakavimmilta muodoilta, Ryan sanoo.

Ryanin mukaan ei ole tullut esiin tietoja, joiden perusteella nykyisten rokotteiden tarjoama suoja ei tehoaisi omikroniin lainkaan.

10.08: Ympäristöministeri Emma Kari (vihr.) kertoo Twitterissä koronatestinsä tuloksen olleen negatiivinen. Sairastuminen flunssaan vie hänet kuitenkin sängyn pohjalle tänään.

9.08: Ympäristöministeri Emma Kari (vihr.) on sairastunut ja odottaa koronatestin tulosta. Hän kertoi asiasta Twitterissä.

Ministereistä ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr.) todettiin koronatartunta lauantaina. Haavisto työskentelee kotonaan.

Tiistai 7.12.

23.41: Viidellä Isosta-Britanniasta ja Irlannista saapuneella turistilla on todettu Kolarissa koronatartunta. He jäävät tämän takia Suomeen eristykseen noin 10 päivän ajaksi.

20.06: Norjan hallitus on antanut kansalaisilleen ohjeistuksen, jonka mukaan norjalaisten kodeissa ei tulisi olla yli kymmentä vierailijaa. Maassa rajoitetaan lisäksi alkoholin anniskelua: jatkossa se tulee loppumaan joka päivä keskiyöllä.

Hallitus on myös ilmaissut, että koulujen tulisi valmistella toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

17.17: Tanskassa on todettu yhteensä 398 omikrontapausta.

– Meillä on nyt koko yhteiskunnan laajuinen infektio omikronvariantista, Tanskan potilasturvallisuusviranomaisten johtaja Anette Lykke Petri kommentoi toimittajille.

15.43: Varsinais-Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa maskisuositus on muutettu koskemaan peruskoulua 3. luokasta lähtien. Sairaanhoitopiirin mukaan maskisuositus voidaan ulottaa epidemiatilanteen niin vaatiessa koskemaan kunta- tai koulukohtaisesti myös 1.-2. vuosiluokkien oppilaita, tarvittaessa ennaltaehkäisevästikin.

13.53: Suomessa on varmistettu kaksi uutta omikronvariantin aiheuttamaa koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Molemmat tartunnat on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Henkilöt ovat matkustaneet viime aikoina Etelä-Afrikassa ja Nigeriassa. Tapaukset eivät liity aiempaan tartuntaketjuun.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä yhdeksän varmistettua omikronin aiheuttamaa tartuntaa.

13.19: Koronarokotteen toisen annoksen on ottanut Suomessa 4,03 miljoonaa ihmistä eli 82,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vähintään yhden rokotteen on ottanut 4,26 miljoonaa ihmistä eli 87 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

12.15: Suomessa on raportoitu tänään 1 542 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viikko sitten samana päivänä raportoitiin 916 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 17 100 koronatartuntaa, mikä on noin 3 800 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia raportoitiin yksi. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu pandemian aikana 1 384.

Sunnuntai 5.12.

13.44: Koronarokotteen kolmannen annoksen on saanut 7,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kolmannen annoksen on nyt saanut Suomessa reilut 360 000 ihmistä.

Annettujen kolmansien rokoteannosten määrä on noussut eilisestä lähes 19 000:lla. Annettujen ensimmäisten annosten määrä on noussut noin 3 000:lla ja toisten noin 5 000:lla.

12 vuotta täyttäneistä ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut 87 prosenttia ja toisen 82,3 prosenttia.

Lauantai 4.12.

14.33 Ensimmäisen koronarokoteannoksen on nyt saanut 87 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo THL. Lukumääräisesti heitä on lähes 4,26 miljoonaa. Toisen annoksen on saanut 82,1 prosenttia ja kolmannen tasan 7 prosenttia.

Torstain jälkeen rokotteen saaneiden määrä on kasvanut liki 8 000 ihmisellä.

07.17 Ylen mukaan koronarokotteesta ilmenneet vakavat haitat ovat sekä aikuisilla että lapsilla erittäin harvinaisia.

Vakavia allergisia reaktioita rokotteesta on ollut Fimean, Rokotetutkimuskeskuksen ja Lääkevahinkovakuutusyhtiön mukaan yhdellä sadasta tuhannesta koronarokotteen saajasta.

Yhdellä viidestä tuhannesta koronarokotteen saajasta on ilmennyt sydänlihaksen tulehdus toisen rokotteen jälkeen. Vakava, mutta harvinainen oire on esiintynyt nuorilla miehillä. Lue tästä artikkelista lisää.

Perjantai 3.12.

21.34: Venäjällä koettiin pandemian synkin kuukausi koronaan liittyvissä kuolemissa lokakuussa. Maassa kuoli koronavirukseen liittyvistä syistä liki 75 000 ihmistä kuukaudessa, ilmoitti Venäjän tilastoviranomainen Rosstat.

Koko pandemian ajan koronakuolemien määrä on Rosstatin mukaan ainakin 520 000. Hallituksen verkkosivujen mukaan henkensä epidemiassa menettäneiden määrä on hyvin paljon pienempi, noin 280 000.

Venäläisistä vain 40 prosenttia on täysin rokotettuja koronaa vastaan. Maan viranomaiset ja presidentti Vladimir Putin ovat vedonneet toistuvasti rokottamisen puolesta.

16.55: Koronarokote ei ole Suomesta loppumassa ainakaan vähään aikaan, sillä annoksia on maassa lähes kaksi miljoonaa.

– Meillä on tällä viikolla tullut rokotteita sillä tavalla, että tällä hetkellä on noin 1,8 miljoonaa rokoteannosta maassa. Se kyllä hyvin riittää tähän tarpeeseen, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Rokotteita ei Kontion mukaan myöskään ole vaarassa vanhentua käyttämättömänä, sillä ensimmäinen rokote-erä vanhentuu vasta helmikuun puolivälissä.

13.09: Kaikilta Suomeen saapuvilta matkustajilta voidaan jatkossa edellyttää koronatodistus tai sen puuttuessa ohjata matkustajat koronavirustestaukseen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvosto on antanut asiasta uuden asetuksen.

13.01: Suomessa todetut omikronmuunnoksen aiheuttamat koronavirustartunnat ovat samasta viiden ihmisen seurueesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra.





Suomessa on varmistettu kaksi omikrontapausta. Ruotsista tulleen seurueen kolme muuta ihmistä on myös testattu, ja mahdolliset omikrontartunnat selviävät myöhemmin tänään tai ensi viikolla.

11.58: Suomessa on raportoitu tänään 1 496 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 16 150 koronatartuntaa, mikä on liki 4 300 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi tällä hetkellä 283 ihmistä, mikä on kahdeksan koronapotilasta enemmän kuin keskiviikkona.

Tehohoidossa on yhä 51 koronapotilasta. Määrä ei ole muuttunut keskiviikosta.

Lisäksi THL raportoi tänään neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

11.27: Australiassa on todettu ensimmäiset maan sisällä tapahtuneet omikronmuunnostartunnat. Sydneyssä kolmella koululaisella todettiin uuden koronavirusmuunnoksen aiheuttama tartunta. Terveysviranomaisten mukaan koulussa on lisäksi kymmenen epäiltyä omikrontapausta, joita selvitetään parhaillaan.

9.21: Suomen toinen omikronmuunnoksen aiheuttama koronatartunta on varmistettu Varsinais-Suomessa. Asia selviää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Twitter-päivityksestä.

7.13: Asiantuntijat ennustavat, että talvi nostaa koronavirustartuntojen määrän kasvuun Yhdysvalloissa riippumatta siitä, miten omikronmuunnos leviää.

Hillitäkseen koronavirustartuntojen ripeää kasvua maan presidentti Joe Biden kertoo laajentavansa rokotteiden saatavuutta sekä pyrkivänsä kaikille ilmaisiin kotitesteihin.

Torstai 2.12.

22.56: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti Twitterissä, että kaikkien Yhdysvaltoihin saapuvien kansainvälisten matkustajien on käytävä koronatestissä vuorokauden sisällä ennen matkalle lähtöä. Linjaus koskee kaikkia rokotteista ja kansalaisuudesta riippumatta.

Bidenin mukaan tiukempi aikaraja lisää suojaa samalla, kun tutkijat jatkavat omikronmuunnoksen tutkimista. Yhdysvallat on aiemmin vaatinut rokotetuilta matkustajilta negatiivista koronatestitulosta, joka on korkeintaa 72 tuntia vanha.

14.04: Suomessa on todettu ensimmäinen omikrontartunta,tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tartunta on tässä vaiheessa havaittu yhdellä henkilöllä, mutta samaan seurueeseen lukeutuvilla henkilöillä on todettu koronatartuntoja, joiden aiheuttajaa ei ole vielä vahvistettu.

Seurue on THL:n mukaan palannut Ruotsista.

12.44: Suomessa on raportoitu tänään 1 622 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 15 900 koronatartuntaa, mikä on reilut 4 500 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on pandemian aikana todettu nyt 189 730.

Uusia kuolemantapauksia on tänään raportoitu kahdeksan.

Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut koko pandemian aikana Suomessa 1 356.

12.31: Suomessa on raportoitu kahdeksan uutta koronakuolemaa, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut koko pandemian aikana Suomessa 1 356. Päivittäisiä tartuntalukuja ei ole vielä kerrottu teknisen ongelman vuoksi.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli keskiviikkona 275 ihmistä, mikä on 45 koronapotilasta vähemmän kuin edellisellä raportointikerralla maanantaina.

Tehohoidossa oli keskiviikkona 51 koronapotilasta eli yhtä monta ihmistä kuin maanantaina.

11.00: Suomen koronatilanne marras–joulukuun vaihteessa on vakava, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hänen mukaansa tehohoidon kuormitus on selvästi aikaisempia viikkoja suurempi.

Sosiaali- ja terveyministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tänään koronakatsauksen, jossa käsiteltiin muun muassa Suomen epidemia- ja rokotetilannetta sekä kuultiin tuoreimmat tiedot huolta aiheuttavasta omikronmuunnoksesta.

Tilaisuudessa selvisi, että Suomen rokotuskattavuus on nyt 82 prosenttia. Liki kaikissa sairaanhoitopiireissä krokotuskattavuus on yli 80 prosenttia.

Keskiviikko 1.12.

13.22: Yli neljä miljoonaa ihmistä Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on saanut kaksi koronarokoteannosta, kertoo THL. Rokotuskattavuus on liki 82 prosenttia.

12.05: Suomessa on sairaalahoidossa 275 koronapotilasta, mikä on 45 vähemmän kuin maanantaina. Heistä tehohoidossa on 51 potilasta, mikä on sama määrä kuin maanantaina. Uusia koronakuolemia on raportoitu 13.

11.54: Suomessa on raportoitu tänään 1570 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kyseessä on suurin päiväkohtainen tartuntaluku epidemian aikana.

11.30: Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontuu keskiviikkona käsittelemään koronarokotteiden laajentamista.

Ryhmän kantaa odotetaan esimerkiksi kolmannen rokotekierroksen laajentamisesta sekä alle 12-vuotiaiden rokottamisesta.

11.25: Suomessa ei ole toistaiseksi havaittu koronaviruksen omikronmuunnosta, kertoo THL.

THL tutki kahta omikronepäilyä. Toinen tutkituista näytteistä osoittautui koronan deltamuunnokseksi. Toinen näyte tutkitaan vielä uudestaan, koska näytteen virusmäärä oli alhainen.

Lisäksi Suomessa on havaittu kolme uutta omikronepäilyä. Tulokset varmistuvat lähipäivinä.

Tiistai 30.11.

17.35: Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän mukaan oppilaitoksissa järjestettäviin joulujuhliin voivat osallistua ainoastaan oppilaat, opettajat sekä muu välttämätön henkilökunta.

Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin. Jos pikkujoulujuhlia järjestetään sellaisessa paikassa, jossa koronapassia ei voida tarkistaa, koronakoordinaatioryhmä suosittelee harkitsemaan, voidaanko niitä ylipäätänsä järjestää.

– Pikkujoulujuhlia voidaan pitää, jos ne voidaan järjestää terveysturvallisesti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

17.06: Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee Pirkanmaalle etätyötä kaikkiin niihin tehtäviin, joissa etätyötä on mahdollista tehdä.

Lisäksi Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet yli 16-vuotiaille rajoitettaisiin Pirkanmaalla korkeintaan 20 henkilöön.

Isompia tilaisuuksia voisi järjestää, jos käytössä on koronapassi. Myös kunnat voivat itse päättää alueellaan järjestettävien tilaisuuksien rajoituksista.

13.22: Koronarokotteen toisen annoksen on Suomessa saanut 3,99 miljoonaa ihmistä eli 81,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vähintään yhden rokotteen on ottanut 4,24 miljoonaa ihmistä, mikä tarkoittaa 86,7:ää prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Toisen annoksen ottaneiden määrä on kasvanut eilisestä 160 ihmisellä. Ensimmäisen rokotteen ottaneiden määrä on puolestaan kasvanut 118:lla.

11.57: Suomessa on raportoitu tänään 916 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 15 000 koronatartuntaa, mikä on noin 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Maanantai 29.11.

18.04: Britanniassa kaikki aikuiset voivat nyt saada kolmannen koronarokoteannoksen.

Maan rokotuksista vastaava komitea suosittelee kolmatta rokoteannosta annettavaksi nyt myös 18–39-vuotiaille, minkä johdosta rokote on saatavilla koko aikuisväestölle. Syynä on huoli omikronmuunnoksesta, joka on levinnyt jo useisiin maihin.

15.40: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön.

Lisäksi ryhmä suosittaa, että yleisölle avoimien tilojen tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö järjestettäisiin niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Rajoitusten suositellaan jatkuvan vuodenvaihteen yli, jotta joulun ja vuodenvaihteen tapahtumat tulevat rajoituksen piiriin. Toiminnanharjoittajilla on mahdollisuus välttyä rajoituksilta ottamalla käyttöön koronapassi.

15.12: Koronarokotteen kolmannen annoksen Suomessa saaneiden osuus on kohonnut 5,4 prosenttiin 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Kolmannen rokotepiikin on saanut maassa nyt runsaat 262 000 ihmistä.

Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä ei ole edelleenkään ylittänyt THL:n mukaan neljän miljoonan rajaa. Neljästä miljoonasta kakkosrokotteen saaneesta puuttuu joitakin satoja ihmisiä. Toisen rokoteannoksen on saanut 81,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

86,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on puolestaan saanut koronarokotteen yhden annoksen. Kerran rokotettuja on lähes 4,25 miljoonaa.

14.20: Oulun yliopistollinen sairaala OYS ilmoittaa alkavansa perumaan kiireettömiä ajanvarauksia huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Viikonloppuna sairaalahoidossa oli 25 koronapotilasta, ja määrän odotetaan kasvavan.

Sairaalahoidon kuormitukseen varaudutaan perumalla kiireettömiä aikoja ja kasvattamalla tehohoitopaikkojen märää, OYS kertoo. Elokuun alusta lähtien OYS:ssa on hoidettu 127 koronapotilasta, joista 80 prosenttia oli rokottamattomia.

14.02: Keski-Suomen koronanyrkki on päättänyt, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyy kokonaisuudessaan leviämisalueeksi.

Syynä alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä kertoo etenkin perusterveydenhuollon toimintakyvyn heikkenemisen.

Lisäksi jäljitys on kuormittunut tartuntatapausten lisäännyttyä.

– Perusterveydenhuollossa eri tehtävissä olevia henkilöitä on nyt yhä enenevässä määrin jouduttu siirtämään jäljitystehtäviin, mikä on vaikuttanut muun muassa avoterveydenhuollon toimintakykyyn, tiedotteessa todetaan.

Koronanyrkki on esittänyt pyynnön kokoontumisrajoitusten kiristämisestä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, joka todennäköisesti tekee päätöksen uusista rajoituksista tämän viikon aikana.

11.50: Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa yhteensä 317 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 51 ihmistä.

Suomessa on raportoitu 26 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kaikkiaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on Suomessa todettu pandemian aikana 1 335.

Suomessa on raportoitu viikonlopun jälkeen yhteensä 3 338 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 15 004 koronatartuntaa, mikä on 4 199 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana. THL kertoi uusista tartuntaluvuista edellisen kerran perjantaina.

09.14: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa oli aamulla yhteensä 61 koronapotilasta, joista 20 oli tehohoidossa, kertoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Twitterissä.

Lehtosen mukaan koronatestimäärä lisääntyi viime viikolla selvästi edellisviikkoon verrattuna. Testejä analysoitiin viime viikolla kaikkiaan lähes 55 900. Positiivisten näytteiden osuus kuitenkin pieneni. Viime viikolla se oli 5,8 prosenttia, kun edellisviikolla se oli 6,2 prosenttia.

Lehtosen mukaan viime viikolla HUSin diagnostiikkakeskuksessa tuotestuista korona-analyyseistä ei löytynyt yhtään näytettä, joka sopisi omikronmuunnokseen.

Sunnuntai 28.11.

13.38: Kaksi koronarokotusta saaneita on Suomessa pian neljä miljoonaa. Sunnuntaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti, että neljästä miljoonasta kaksi rokoteannosta saaneesta puuttui enää 501 henkilöä.

Kaksi koronarokotetta saaneiden määrä on 81,7 prosenttia Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kolme koronarokotetta saaneita on heitäkin jo noin 260 000, eli 5,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Yhden rokoteannoksen saaneita on puolestaan nyt liki 4,25 miljoonaa. Heidän osuutensa 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on 86,7 prosenttia.

Lauantai 27.11.

13.32 Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut 4 284 071 yli 12-vuotiasta, kertoo THL. Kaksi annosta on annettu 4 022 891:lle.

Ensimmäisen annoksen kattavuus on nyt 86,6 prosenttia, toisen 81,6 prosenttia ja kolmannen 5,1 prosenttia.

Perjantai 26.11.

17.10: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt suositustaan kasvomaskien käytöstä kansalaisille. THL suosittelee huonontuneessa epidemiatilanteessa, että sekä rokottamattomat että rokotetut käyttävät kasvomaskia julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä.

– Koronarokotus ei täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä. Virusta on tällä hetkellä paljon liikkeellä, joten myös rokotettujen kannattaa käyttää maskia, sanoo THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja eikä työyhteisöjä, joita varten on erilliset suositukset.

16.41: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kolmansia koronarokoteannoksia koronapotilaita hoitaville sekä muulle kriittisen hoidon henkilökunnalle. Kolmansia rokotuksia suositellaan myös ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille.

Kolmansia annoksia voidaan antaa myös muuta kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle niissä toiminnoissa, jotka ovat alueiden oman paikallisen arvion mukaan kiireellisiä ja kriittisiä.

Toisen ja kolmannen rokoteannoksen välille suositellaan kuuden kuukauden väliä kaikille kolmanteen annoksiin oikeutetuille ryhmille lukuun ottamatta immuunipuutteisia henkilöitä.

15.27: Tänään on raportoitu 7286 uutta ensimmäistä rokotusannosta. Toisia rokotusannoksia on raportoitu 16022 ja kolmansia 27956. Yhteensä uusia annettuja rokotuksia on raportoitu 51264 kappaletta.

11.48: Tänään on todettu 1406 uutta koronavirustartuntaa.

Viimeisen viikon aikana on tullut 60 uutta koronakuolemaa. Sairaalahoidossa on 336 henkilöä, heistä tehohoidossa on 44.

Hallitus on odotetusti vahvistanut uudet ravintolarajoitukset koronaepidemian leviämisalueille.

Aamupäivällä järjestetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa linjattiin, että ilman koronapassia leviämisalueilla anniskeluravintoloiden täytyy lopettaa alkoholin tarjoilu klo 17 ja sulkea ovensa klo 18. Sote-ministeriryhmä oli tehnyt asiasta esityksen hallitukselle koronaepidemian jälleen kärjistyessä.

Päivitetty asetus tulee voimaan sunnuntaina. Uutena alueena rajoitukset koskevat Etelä-Karjalan maakuntaa.

Torstai 25.11.

18.31: Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että laaja maskisuositus ja etätyösuositus laajenevat koko Uudellemaalle, kertoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedotteessaan torstaina. Pääkaupunkiseudulle suositukset annettiin jo tiistaina.

16.40: Ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan joulukuun 19. päivään asti koronatilanteen takia, kertoo sisäministeriö.

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden välistä liikennettä. Rajoitusten mukaan Suomeen saavat tulla EU- ja Schengen-maiden asukkaiden ohella EU:n vihreän listan maiden asukkaat.

12.16: Koronatestausaktiivisuus on ollut viime viikkoina tasaisessa kasvussa Suomessa.

Lokakuun lopulla testejä tehtiin viikossa vajaat 81 000. Viime viikolla testejä tehtiin jo yli 113 200, eli lähes viidennes enemmän kuin tuota edeltävän viikon aikana.

Viime viikon testausten perusteella tartuntoja todettiin noin 7 200 eli noin viidennes enemmän kuin edeltävällä viikolla.

Lokakuun lopulla puolestaan todettiin yli 4 000 tartuntaa viikossa

Kaikista viime viikolla testatuista näytteistä oli positiivisia 6,3 prosenttia. Positiivisten näytteiden osuus tehdyistä testeistä on niin ikään noussut hienoisesti.

11.49: Suomessa on raportoitu 1 344 uutta koronavirustartuntaa. kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 400 koronatartuntaa, mikä on 3 700 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on vahvistettu kaikkiaan 180 878 koronatartuntaa.

Jätevesiseurannassa koronavirusjäämien määrä on noussut etenkin Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tänään koronakatsauksessa, että lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit ovat saavuttaneet 80 prosentin rokotuskattavuuden.

Rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on Suomessa noin 661 000, kertoo johtava asiantuntija Mia Kontio.

Uusien sairaalahoitojaksojen viikoittainen määrä puolestaan on pysynyt samalla tasolla useiden viikkojen ajan.

Tehohoitopotilaiden on noussut selvästi edellisviikosta. Perusterveydenhuollon potilasmääriin vaikuttavat alueelliset hoivalaitosepidemiat, kertoo johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Eniten sairaalahoitoa vaativa joukko ovat rokottamattomat 50–69 -vuotiaat.

9.30: Koronatartuntojen esiintyvyys on kääntynyt hienoiseen laskuun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella viime ja tällä viikolla. Viisi kuudesta Länsi-Pohjan alueen kunnasta on asettanut kuntaansa kokoontumisrajoituksia. Nämä kunnat ovat Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio.

Lapin aluehallintovirasto katsoo, ettei alueelle ole syytä asettaa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia voimassa olevien rajoitusten lisäksi.

Keskiviikko 24.11.

16.13: Eduskunnan sisätiloissa on jälleen käytettävä maskia. Asiasta linjasi keskiviikkona eduskunnan koronajohtoryhmä sen jälkeen, kun pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ilmoitti tiistaina tiukentavansa maskisuositusta ja asetti voimaan laajan etätyösuosituksen.

Eduskunnan maskipäätös tulee voimaan välittömästi ja jatkuu tammikuun loppuun.

12.33: Suomessa on sairaalahoidossa 306 koronapotilasta, mikä on 22 vähemmän kuin maanantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 42 potilasta, mikä on kolme vähemmän kuin maanantaina.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen yhteensä 1 007 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 200 koronatartuntaa, mikä on yli 3 800 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on kaikkiaan vahvistettu yli 179 500 koronatartuntaa.

Tiistai 23.11.

16.27: Pääkaupunkiseudulla palataan laajaan etätyösuositukseen ja maskisuositus tiukentuu. Maskinkäyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille, myös rokotetuille, kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita ihmisiä. Suositukset voimassa tammikuun puoliväliin.

14.47: Maailman terveysjärjestö WHO pelkää koronavirukseen liittyvien kuolemien määrän kasvavan Euroopassa 700 000:lla ensi maaliskuuhun mennessä, jos nykyinen trendi jatkuu. Tämä tarkoittaisi kuolemantapausten määrän nousua nykyisestä 1,5 miljoonasta 2,2 miljoonaan.

WHO odottaa sairaaloiden teho-osastojen olevan joko äärimmäisen tai erittäin kuormittuneita 49 maassa 53:sta tämän päivän ja ensi maaliskuun ensimmäisen päivän välisenä aikana.

14.02: Kaksi koronarokotetta saaneiden määrä on Suomessa kasvanut eilisestä noin 200 henkilöllä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaksi rokoteannosta on nyt saanut kaikkiaan noin 3,97 miljoonaa ihmistä eli 81,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Ensimmäisen koronarokotteen saaneiden määrässä on eiliseen verrattuna nousua noin 170 henkilöä. Ensimmäisen annoksen saaneita on 86,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli noin 4,23 miljoonaa henkilöä.

Kolmannen annoksen saaneita on Suomessa 3,8 prosenttia yli 12-vuotiaista eli hieman yli 185 000 henkeä.

13.50: Varsinais-Suomi ottaa laajan etätyösuosituksen jälleen käyttöön nopeasti huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Kasvomaskia tulee käyttää kaikissa tilanteissa, sekä sisällä, että ulkona, joissa ei pystytä pitämään tarpeeksi etäisyyttä. Tämä koskee myös rokotettuja henkilöitä.

– Useita viikkoja tilanne on mennyt huonompaan suuntaan ja nyt meidän on toimittava, jotta tartunnat saadaan laskuun, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Etätyösuositus vähentää myös työpaikkaliikennettä ja muiden kontaktien määrää. Etätyösuositus ei velvoita työnantajia, vaan se on vahva suositus.

12.08 Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen yhteensä 1 088 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 000 koronatartuntaa, mikä on lähes 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on kaikkiaan vahvistettu 178 527 koronatartuntaa.

Tänään on raportoitu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa tähän mennessä kuollut kaikkiaan 1 263 ihmistä.

Sunnuntai 21.11.

13.35 Koronavirusrokotteen toisen annoksen on Suomessa saanut nyt 81 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen saaneita on yhteensä reilut 3,96 miljoonaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on 86,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä eli sen on saanut hieman alle 4,23 miljoonaa ihmistä.

Kolmannen rokoteannoksen on saanut vajaat 180 000 ihmistä.

Lauantai 20.11.

13.21 Koronavirusrokotteen toisen annoksen on Suomessa saanut nyt 80,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen saaneita on yhteensä noin 3,96 miljoonaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on 86,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä eli sen on ottanut noin 4,22 miljoonaa ihmistä.

Kolmannen rokoteannoksen on saanut reilut 171 000 ihmistä.

Perjantai 19.11.

17.33: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 26.11.2021-25.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.

16.15: Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää sisätiloissa järjestettävät yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Satakunnassa. Määräys on voimassa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella 22.11.-22.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin.

12.10: Tänään perjantaina on raportoitu 1 191 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu noin 11 800 koronatartuntaa, mikä on noin 3 400 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on nyt 277 koronapotilasta, joista 41 on tehohoidossa.

Sairaalahoidossa on 22 koronapotilasta vähemmän kuin keskiviikkona.

Tehohoidossa on puolestaan kolme enemmän keskiviikkoon verrattuna.

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

11.01: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) aiotaan jatkaa kolmansien koronarokotteiden antamista sen henkilökunnalle.

Alustavan suunnitelman mukaan kriittisissä ja kiireellistä hoitoa antavissa yksiköissä työskentelevää henkilökunta rokotetaan marras-joulukuun vaihteessa. Toisesta rokoteannoksesta on täytynyt tulla kuluneeksi kuusi kuukautta.

– Tällä turvataan erikoissairaanhoidon kantokykyä pahenevassa epidemiatilanteessa, HUSin tiedotteessa muotoillaan.

– Haluamme ajoittaa rokotukset marraskuun loppuun ja joulukuun alkuun, jotta rokotteista saadaan hyöty jo joulunajan toiminnan turvaamiseksi ja henkilökunnan suojaamiseksi”, vastaava johtajaylilääkäri Jari Petäjä toteaa.

Toistaiseksi kolmannen koronarokotteen HUSin henkilökunnasta ovat voineet saada työntekijät, jotka saivat ensimmäiset rokoteannokset alle kuuden viikon aikavälillä.

Torstai 18.11.

21.50: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan rokottamattomien riski saada koronatartunta on nyt korkeampi kuin koskaan aiemmin pandemian aikana.

Rokottamattomien riski joutua tehohoitoon on 33-kertainen ja erikoissairaanhoitoon 19-kertainen verrattuna täyden rokotussuojan saaneisiin.

11.05: MTV Uutiset kertoi jo tiistaina, että tartuntoja todetaan nyt selvästi eniten alle 20-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. THL:n tietokannan perusteella tartuntoja on erityisesti 5–14-vuotiailla.

Kaikista tartunnoista viikon ajalta 5–14-vuotiailla osuus on 29 prosenttia.

THL:n mukaan tartunnat leviävät nyt erityisesti perhepiirissä ja sosiaalisissa tilanteissa.

1:23 Torstain kiinnostavimmat koronaluvut minuutissa – katso paljonpuhuvat kuvat

11.00: Suomessa on raportoitu 1259 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kyseessä on suurin päiväkohtainen epidemian aikana raportoitu tartuntaluku. Eilen Suomessa raportoitiin 1151 tartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 11 400 tartuntaa, mikä on noin 3 200 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu kymmenen uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 243.

Keskiviikko 17.11.

13.45: Ensimmäisiä koronarokoteannoksia on annettu eilisen jälkeen noin 1 300 ja toisia noin 3 400. Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on yhä liki 81 prosenttia ja toisen osalta päälle 86 prosenttia 12 vuotta täyttäneissä.

Kolmannen rokoteannoksen on saanut THL:n mukaan kolme prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 199 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Ilmaantuvuus on yhä suurin Keski-Pohjanmaalla, jossa ilmaantuvuusluku on lähes 314.

12.10: Suomessa on todettu 1151 uutta koronavirustartuntaa. Tehohoidossa on 38 potilasta, mikä on kaksi enemmän kuin maanantaina. Perusterveydenhuollossa koronaviruspotilaita on 110, joka on 20 enemmän kuin maanantaina.

Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu noin 11 000 uutta koronavirustartuntaa.

Tiistai 16.11.

11.55:

Suomessa on todettu 937 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä lähes 10 900 tartuntaa, mikä on yli 3 100 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 233.

Maanantai 15.11.

18.56: Ravintolarajoituksia laajennetaan neljälle uudelle alueelle koronaepidemian pahentuessa. Aukioloaikoja ja asiakasmääriä koskevat muutokset tulevat voimaan keskiviikkona.

Hallitus päätti ylimääräisessä istunnossa rajoituksien käyttöönotosta Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Länsi-Pohjassa ja Kanta-Hämeessä. Alueet ovat määrittäneet olevansa uuden hybridistrategian kriteeristön mukaisia leviämisalueita, joiden epidemiatilanne vaatii hillintää.

Samalla jatketaan nykyisiä rajoituksia kahdeksassa eri maakunnassa.

Hallitus myös jatkoi ravintoloiden väliaikaisia rajoituksia koskevan asetuksen voimassaoloa vuoden loppuun.

18.35: Hallitus on päättänyt ravintolarajoituksien käyttöönotosta Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Länsi-Pohjassa ja Kanta-Hämeessä. Aukioloaikoja ja asiakasmääriä koskevat muutokset tulevat voimaan keskiviikkona.

15.54 Hallitus on ennakkotietojen mukaan säätämässä ravintolarajoituksia Pohjois-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Länsi-Pohjaan ja Kanta-Hämeeseen. Nämä alueet ovat ilmoittaneet olevansa epidemian leviämisvaiheessa, sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan STT:lle.

Hallitus päättää asiasta tänään iltakuudelta alkavassa istunnossa. Samalla jatketaan nykyisiä rajoituksia kahdeksassa eri maakunnassa.

Ravintolarajoitukset ovat olleet voimassa Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Rajoitukset ovat vaikuttaneet liikkeiden öiseen aukioloon ja asiakasmääriin, ja ne ovat pysymässä ennallaan.

15.03 Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 16.11.-16.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut viime viikot koronaepidemian leviämisvaiheessa ja tilanne on edelleen heikentynyt viimeisen viikon aikana.

11.52: Suomessa on raportoitu 3 166 uutta koronavirustartuntaa. THL kertoi viime viikon perjantaina, että teknisestä viasta johtuen uusia tartuntoja ei päivitetty. Tänään julkaistussa tartuntaluvussa on mukana tartuntoja usealta päivältä. Koronaviruksen takia sairaalahoidossa on 293 henkilöä. Heistä tehohoidossa on 36. Perjantaina sairaalapotilaita oli 260, joista teholla 31.

Suomessa on raportoitu 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 230.

Sunnuntai 14.11.

15.30

Koronavirusrokotteen toisen annoksen on Suomessa saanut nyt 80,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen saaneita on Suomessa yhteensä noin 3,94 miljoonaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus puolestaan on 86,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä eli sen on ottanut noin 4,22 miljoonaa ihmistä.

Kummassakin joukossa rokotuskattavuus on noussut eilisestä prosentin kymmenyksellä. Kakkosrokotteen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 4 500:lla. Ensimmäisen rokotteen saaneiden määrä taas kasvoi eilisestä liki 1 500:lla.

Lauantai 13.11.

14.55

Kaksi annosta koronarokotetta saaneiden määrä lähenee Suomessa neljää miljoonaa. Tuplarokotettuja on 3,93 miljoonaa eli 80,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, ilmoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lauantaina.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus oli puolestaan lauantaina 86,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Yhden rokotepiikin on ottanut Suomessa noin 4,21 miljoonaa ihmistä.

Kakkosrokotteen saaneiden määrä nousi perjantaista noin 7 000:lla. Ensimmäisen rokotteen saaneiden määrä taas kasvoi 2 500:lla.

Koronavirusrokotteen kolmannen annoksen on ehtinyt saada Suomessa noin 132 000 ihmistä.

Perjantai 12.11.

18.38 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueella tulevat maanantaina voimaan kohdennetut kokoontumisrajoitukset sisätiloihin. Asiasta päätti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) perjantaina.

13.31 Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut 80,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen saaneita on Suomessa nyt 3,93 miljoonaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen osalta 12 vuotta täyttäneiden rokotuskattavuus on 86,1 prosenttia eli noin 4,21 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen rokotteen saaneiden määrä kasvoi eilisestä noin 2 500:lla ja toisen rokotteen saaneiden alle 8 000:lla.

12.31 Teknisistä viasta johtuen koronakartta ei päivity tänään perjantaina, kertoo THL. Uudet tartuntaluvut päivittyvät seuraavan kerran maanantaina.

Koronaviruksen vuoksi tänään sairaalahoidossa on 260 ihmistä, joista 31 on tehohoidossa. Määrä on kasvanut sairaalahoidossa kahdeksalla ja tehohoidossa kolmella keskiviikosta, jolloin koronasairaanhoidon määristä viimeksi kerrottiin.

11.16: Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä esittää tapahtumia koskevia rajoituksia alueelleen. Syynä on alueen huonontunut epidemiatilanne sekä huoli terveydenhuollon kantokyvyn riittävyydestä.

Uudet rajoitustoimet vaativat Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksen, joka tehdään, kun avi on saanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä sekä alueen kunnilta kirjalliset lausunnot.

– Mahdolliset päätökset voitaisiin tehdä todennäköisesti ensi viikon loppupuolella, Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Oona Moisa pohtii.

– Uusien päätösten valmistelu vaatii kattavaa taustatyötä, minkä vuoksi emme voi antaa arviota nopeammasta aikataulusta, hän jatkaa.

Jos yleisötilaisuuksiin kohdistuvia rajoituksia päädytään ottamaan käyttöön, tapahtuman järjestäjän on mahdollista ottaa koronapassi.

Torstai 11.11.

16.35: Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kannustavat 12–15-vuotiaita ottamaan koronarokotteen, jos se vielä puuttuu. Koronarokote suojaa hyvin sairaalahoitoon joutumiselta ja vakavalta koronavirustaudilta, vaikka se ei täysin poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä.

Oulun kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että sekä ulkomailla että Suomessa on todettu, että ylipaino lisää myös nuorilla muiden ikäluokkien tapaan vakavan taudin riskiä, vaikka nuorella ei olisi muuta perussairautta. Tästä syystä koronarokote on erityisen tärkeä nuorille, jotka ovat ylipainoisia. On kuitenkin edelleen hyvin harvinaista, että lapsi tai nuori saa koronavirusinfektiosta vakavan tautimuodon.

Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 12–15-vuotiaiden rokotekattavuus on hieman muuta Suomea jäljessä.

12.26: Uusia koronavirustartuntoja on Suomessa raportoitu tänään 863, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 9 574 tartuntaa, mikä on yli 2 000 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu Suomessa noin 167 000.

Tänään on raportoitu myös neljä uutta koronakuolemaa. Koronakuolemia on Suomessa kirjattu nyt kaikkiaan 1 216.

Keskiviikko 10.11.

16.12: Lounais-Suomen aluehallintovirasto harkitsee uusia koronarajoituksia vaikeutuneen epidemiatilanteen vuoksi.

Varsinais-Suomessa koronavirustartuntojen lähteitä ei pystytä tunnistamaan entiseen tapaan. Lisäksi virus leviää ja tartuu väestössä yleisemmin.

Aluehallintovirasto harkitseekin yleisötilaisuuksiin kohdistuvia rajoituksia, mutta myös muistuttaa, että tilaisuuksien järjestäjät voivat ottaa koronapassin käyttöön tilaisuuksissaan.

15.49: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee kohdennettuja sisätilojen kokoontumisrajoituksia Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueille.

Aluehallintovirasto perusteli päätöstä heikentyneellä koronatilanteella.

Toimilla halutaan muun muassa ehkäistä koronaviruksen laajempi leviäminen, suojata riskiryhmiä sekä turvata terveydenhuollon kantokyky.

Päätökset kokoontumisrajoituksista voidaan tehdä aikaisintaan perjantaina, ja ne voisivat astua voimaan aikaisintaan ensi viikolla.

11.48: 80 prosentin rokotekattavuus on nyt saavutettu, kertoo THL.

– Odotettu 80 prosentin virstanpylväs on nyt täyttynyt myös toisen rokoteannoksen osalta, mikä on yhteisen ponnistelumme tulos. Ihmiset ovat ahkerasti käyneet hakemassa rokotteita, ja valtaosa vakavalle taudille alttiista on saatu hyvään suojaan, mikä on hieno asia, kiittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio.

Kontion mukaan nuorten rokotekattavuus on noussut viime aikoina.

Tiistai 9.11.

18.23: Pirkanmaa on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen. Asiasta kerrotaan Tampereen yliopistollisesta sairaalasta Taysistä. Niin tartuntojen kuin osastohoidossakin olevien määrät ovat kasvaneet.

Rokottamattomien on Taysin kehotuksen mukaan vältettävä korkean riskin tapahtumia. Vahva maskisuositus on annettu julkisiin sisätiloihin, mukaan lukien joukkoliikennevälineet. Kouluille kaksi viikkoa sitten annettua maskilinjausta ei Taysin mukaan tässä vaiheessa muuteta. Kuntakohtaisia päätöksiä tehtäessä voidaan tarkastella rokotuskattavuutta. Työpaikoilla suositellaan edelleen etätyötä hybridimallissa, jolloin työpaikalla oloa vuoroteltaisiin.

Ensi viikolla alueelle voi mahdollisesti tulla lisää rajoituksia.

18.20: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kertoo nostaneensa valmiustilaansa koronatilanteen vuoksi. HUSin sairaalahoidossa viikon aikana olleista lähes puolet ovat kahdesti rokotettuja.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esittää valtioneuvostolle tiukennuksia ravintolarajoituksiin.

13.30: Suomessa ei ole päästy edelleenkään 80 prosentin rokotuskattavuuteen kaksi rokoteannosta saaneessa 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Kattavuusluku on tänään 79,9 prosenttia, ilmoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Terveysviranomaiset asettivat aiemmin tavoitteeksi 80 prosentin rokotuskattavuuden kaksi rokotepiikkiä saaneille.

Kaksi koronarokotteen annosta on nyt saanut Suomessa runsaat 3,9 miljoonaa ihmistä. Yhden koronarokotteen saaneita on hieman yli 4,2 miljoonaa, eli 86 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Suomessa on myös alettu antaa jo rokotteen kolmansia annoksia. Sen on saanut tähän mennessä runsaat 108 000 ihmistä.

12.15: Suomessa on todettu vuorokaudessa yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo THL. Koronaan liittyvistä syistä on kuollut Suomessa nyt kaikkiaan 1 209 ihmistä koko pandemian aikana.

Maanantai 8.11.

16.00: Terveydenhuollon ammattilaisten rokotussuoja vakavaa sairaalahoitoista koronatautia vastaan säilyi erinomaisena puoli vuotta toisen rokoteannoksen jälkeen. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suoja infektioita vastaan heikkeni.

Suoja koronavirustautia vastaan oli parhaimmillaan ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Tämän jälkeen suoja hiipui seuraavien kolmen kuukauden aikana noin 85 prosentista noin 65 prosenttiin.

– Koronaviruksen vakavia tautimuotoja vastaan rokotteiden suojateho säilyi kahden rokoteannoksen jälkeen erinomaisena vähintään puolen vuoden ajan, THL kertoo tiedotteessaan.

12.14 Suomessa on todettu 2016 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Uusista tartunnoista tiedotetaan arkipäivisin, joten luvussa on mukana myös viikonlopun aikana ilmenneitä tartuntoja.

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi 256 potilasta, joista tehohoidossa on 34 potilasta.

Sairaalahoidossa on 15 koronapotilasta enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa olevien määrä kasvoi viidellä.

Perjantai 5.11.

13.08: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos alkaa julkaista päivittäin tiedot myös annetuista kolmansista koronarokoteannoksista.

12.12: Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu tänään 788, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu runsaat 8 340 tartuntaa, mikä on 649 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu tänään neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Torstai 4.11.

13.00: Koronatartuntojen nousu Euroopassa on Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan "vakava huolenaihe". Jos tämänhetkinen kehityskulku jatkuu, Euroopan alueella voitaisiin nähdä helmikuuhun mennessä puoli miljoonaa uutta koronakuolemaa, sanoi WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge tiedotustilaisuudessa tänään. WHO:n Euroopan alueeseen kuuluu myös Keski-Aasian maita.

12.49: Suomessa on tänään raportoitu 740 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 112 tartuntaa, mikä on 241 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Eilisen jälkeen on raportoitu kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 184.

Keskiviikko 3.11.

13.24: Kahden rokoteannoksen kattavuus ei vielä yllä 80 prosenttiin. Suomessa ainakin kaksi koronarokoteannosta on saanut nyt 79,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toisen annoksen saaneita on noin 3,87 miljoonaa.

12.20: Suomessa on tänään raportoitu peräti 1 150 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut maanantaista 12:lla. Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 238 koronatartunnan saanutta potilasta, joista 32 on tehohoidossa. Tehohoidossa on kolme koronapotilasta enemmän kuin maanantaina.

Tiistai 2.11.

15.41: Pohjois-Pohjanmaalla tartuntamäärät ovat kasvaneet ja alue on siirtynyt jälleen kiihtymisvaiheeseen oltuaan epidemian keveimmällä vaiheella eli perustasolla.

Tilanne ei vielä tuo alueelle uusia suosituksia tai rajoituksia, sillä tartuntamäärät eivät ole vielä näkyneet sairaalahoidon kuormituksessa.

– Tartuntoja todetaan tällä hetkellä pitkälti rokottamattomassa väestössä, ja etenkin sairaalahoitoon joutuvat ovat pääosin rokottamattomia. Nyt onkin korkea aika ottaa rokote, ellei sitä ole vielä tehnyt, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Oulun yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Terhi Nevala kertoo tiedotteessa.

12.01: Suomessa on tänään raportoitu 807 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 675 tartuntaa, mikä on 54 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 173.

Maanantai 1.11.

12.28: Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koronakuolemia on kirjattu Suomessa kaikkiaan 1 170.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu perjantain jälkeen 1 460. Kahden viime viikon aikana on raportoitu hieman yli 7 500 tartuntaa, mikä on noin 200 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu Suomessa noin 159 000.

11.46: Suomessa on todettu 1460 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Luvuissa on mukana tartuntoja koko viikonlopun ajalta. Sairaalahoidossa on koronaviruksen takia 226 potilasta, joista 29 tehohoidossa.

Sunnuntai 31.10.

16.01: Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 78,9 % 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhden rokoteannoksen saaneita on puolestaan 85,7 % 12 vuotta täyttäneistä.

Perjantai 29.10.

14.42: THL korjaa: Suomessa on raportoitu tänään neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu Suomessa kaikkiaan 1 158.

13.54: Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut nyt 78,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, ilmenee THL:n tuoreista luvuista. Kaksi rokoteannosta saaneita on runsaat 3,8 miljoonaa.

Yhden rokoteannoksen saaneita on puolestaan 85,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Yhden rokotepiikin on Suomessa saanut nyt liki 4,2 miljoonaa ihmistä.

Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa marraskuun alussa, viikolla 44 tai 45, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

12.50:

Suomessa on todettu 572 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo. Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin takia 225 ihmistä, joista tehohoidossa 31. Sairaalahoidettavien määrä nousi selvästi eilisestä.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu runsaat 7 500 tartuntaa, mikä on 300 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt noin 135 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Maakunnista suurimmat ilmaantuvuudet ovat Keski-Pohjanmaalla (228) ja Päijät-Hämeessä (224). Pienintä ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla (10).

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu yli 157 500.

Suomessa ei ole raportoitu tänään uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia. Koronakuolemia on kirjattu Suomessa kaikkiaan 1 158.

Torstai 28.10.

11.52:

Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koronakuolemia on raportoitu Suomessa kaikkiaan 1 154.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu tänään 673. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu 7 471, mikä on 368 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu 156 959.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen takia tällä hetkellä 206 ihmistä, tehohoidossa 33.

Keskiviikko 27.10.

12.15:

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 369 tartuntaa, mikä on 463 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana koronavirustartuntoja on todettu Suomessa yhteensä 156 286.

Eilisen jälkeen on raportoitu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus. Yhteensä koronakuolemia on todettu Suomessa 1 150.

11.49: Suomessa on todettu 739 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo. Sairaalahoidossa on 206 potilasta, joista teholla koronaviruksen aiheuttaman taudin takia 33. Maanantaista koronapotilaiden määrä sairaalassa on vähentynyt yhdeksällä.

Viimeisen viikon aikana koronatartuntoja on todettu eniten 5-9-vuotiaiden (305) ja 10-14-vuotiaiden (314) ikäryhmissä.

Tiistai 26.10.

15.45: Pirkanmaan yleinen maskisuositus jatkuu ennallaan. Kouluissa maskeista voidaan luopua viikon kuluttua siitä, kun 12-15 -vuotiailla oppilailla on kunnassa ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Kunnat tiedottavat kouluille ajankohdasta, jolloin maskeista voidaan luopua. Asiasta tiedottaa sairaanhoitopiiri.

13.44: Toisen koronavirusrokotuksen on Suomessa saanut 77,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo THL. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,78 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen koronavirusrokotuksen on saanut 85,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,17 miljoonaa.

13.08:

Koronaviruksen ilmaantuvuudessa on havaittavissa maltillista laskua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 130, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 140.

Suomessa on raportoitu tänään 659 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 155 547.

Suomessa oli maanantaina sairaalahoidossa 215 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa oli 34. THL kertoo koronan vuoksi sairaalassa olevista seuraavan kerran keskiviikkona.

Maanantai 25.10.

13.28: Toisen koronavirusrokotuksen on Suomessa saanut 77,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,78 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen koronavirusrokotuksen on saanut 85,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,17 miljoonaa.

12.35: Koronaviruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta on nyt 132 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden, kun tätä edeltävällä kahden viikon ajanjaksolla ilmaantuvuus oli 138.

Suhteellinen ilmaantuvuus on suurin Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on 236. Toiseksi suurinta ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla, jossa ilmaantuvuusluku on 224.

Pienimmät ilmaantuvuusluvut ovat Ahvenanmaalla (13) ja Etelä-Savossa (17). Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

12.34: Kahden viikon ajanjaksolla raportoitujen koronatartuntojen määrä on kääntynyt laskuun.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 354 tartuntaa, mikä on 298 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Ennen tätä Suomessa on uutisoitu nousevista koronaluvuista kahden viikon tarkastelujaksolla lokakuun alkupuolelta saakka.

Tänään kerrottiin 1 732 uudesta viikonlopun aikana raportoidusta koronavirustartunnasta.

THL ei kerro uusista koronatartunnoista viikonloppuisin, joten luvussa on mukana usean päivän tartuntoja.

11.59: Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista kymmenellä ihmisellä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Suomessa on nyt sairaalahoidossa 215 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 34.

Tehohoidossa olevien määrä on noussut perjantaista neljällä.

Perjantain jälkeen on raportoitu 11 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 150.

Tänään kerrottiin 1 732 uudesta viikonlopun aikana raportoidusta koronavirustartunnasta.

10.39: Järvi-Pohjanmaan ja etenkin Lappajärven koronatilanne on heikentynyt hurjaa vauhtia, kertoo paikallislehti Järviseutu.

Lappajärvellä on todettu viime viikon maanantaista (18.10.) lähtien kaikkiaan 51 koronatartuntaa, jotka liittyvät Järviseudun samaan Lappajärven yhteiskoulun tartuntaketjuun.

Lehden mukaan Lappajärven kunnan ilmaantuvuusluku seitsemän vuorokauden ajalta on 1 706 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Järviseudun mukaan tartunnan saaneilla on pääosin lieviä oireita. Osalla oireet ovat kuitenkin vakavia ja 1–3 henkilöä on lehden mukaan sairaalahoidossa.

Heikentyneen koronatilanteen vuoksi Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta kokoontui kiireellisesti päättämään toimista tilanteen helpottamiseksi.

Järviseudun mukaan lautakunta päätti, että Lappajärven yhteiskoulun 4.–9. luokkalaiset siirtyvät tästä päivästä alkaen etäopetukseen.

Lappajärven yhteiskoulun ja lukion tilat on määrätty suljettavaksi.

Lappajärvellä olleita ja oireisia henkilöitä suositellaan hakeutumaan koronatesteihin matalalla kynnyksellä.

Perjantai 22.10.

13.35: Kaksi koronarokotusta on Suomessa saanut 76,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli noin 3,75 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut vuorokaudessa noin 18 000:lla.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa 85,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen on saanut yli 4,16 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut vuorokaudessa noin 6 000:lla.

13.26: Turussa koronatilanne on ottanut askeleen parempaan suuntaan, sillä tartunnat ovat kääntyneet lievään laskuun.

Kaupungissa ilmenee viikoittain 150–160 tartuntaa ja laskussa oleva ilmaantuvuusluku on 180.

– Varotoimista ei voi kuitenkaan vielä lipsua. Toinen rokotekierros on yhä kesken ja sairaalahoito on kuormittunutta. Erityisesti ensimmäisten rokoteannosten osalta rokotuskattavuus tulee saada korkeammaksi, sillä vain riittävällä kattavuudella pidetään terveydenhuollon kuormitus hallinnassa. Lähimaissa on kokemuksia siitä, jos rokotuskattavuus jää matalaksi, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa tiedotteessa.

Kaupungin tiedotteen mukaan sairaalahoitoon joutuu rokottamattomia. Teholle joutuneista peräti 90 prosenttia on rokottamattomia.

11.46: Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 449 uutta koronatartuntaa. Sairaalahoidossa on 205 potilasta, joista 30 tehohoidossa.

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 139.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 377 tartuntaa, mikä on 29 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 153156 tartuntaa.

Torstai 21.10.:

17.30: Rauman telakalla syyskuun puolivälissä alkanut tartuntarypäs on saatu hallintaan, tiedottaa telakkayhtiö.

Rauman telakan syksyn tartuntaryppään ensimmäiset tartunnat todettiin RMC:n omissa oireettomien henkilöiden satunnaistesteissä 17.9. RMC laajensi yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa satunnaistestaamista välittömästi tartunnan saaneiden kanssa työskennelleisiin henkilöihin, jotka pystyttiin yhtiön turvallisuussuunnitelman mukaisen tiimiajattelun ansiosta kartoittamaan nopeasti.

Seuraavien päivien aikana RMC:n teettämissä testeissä todettiin lisää tartuntoja, joiden myötä RMC ja Rauman kaupungin terveysviranomaiset päättivät suorittaa laajoja lisätestauksia kaikille rakenteilla olevan laivan parissa työskenteleville. Testejä tehtiin lähes 1 000, ja osa henkilöistä testattiin kahteen tai useampaan kertaan. Myös rokotetut testattiin.

Koronatilanne alkoi rauhoittua viime viikolla, josta lähtien RMC on jatkanut jo keväällä aloitettuja satunnaistestauksia. Tilanne on pysynyt telakalla rauhallisena: tämän viikon noin sadan satunnaistestin joukosta ei ole havaittu uusia tartuntoja.

Viimeisen viikon aikana on todettu 4 tartuntaa karanteenissa olevilla henkilöillä, joten yhteensä tartuntoja on todettu 17.9. alkaen 217 kappaletta.

13.20: Suomessa 85 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen on saanut yli 4,16 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut vuorokaudessa noin 4 000:lla.

Kaksi koronarokotusta on Suomessa saanut 76,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, eli 3,73 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut vuorokaudessa noin 15 000:lla.

12.07: Suomessa on raportoitu 608 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 509 tartuntaa, mikä on 355 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu kahdesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 135.

Keskiviikko 20.10:

13.42: Kaksi koronarokotusta on Suomessa saanut jo 76 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, THL kertoo. Toisen rokotusannoksen saaneita on nyt noin 3,72 miljoonaa.

Vähintään yhden koronarokoteannoksen on saanut 84,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Ensimmäisen annoksen on saanut yli 4,15 miljoonaa ihmistä.

12.09: Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset Helsingin Hernesaaressa sijaitsevan Helsinki Shipyard Oy:n telakalla työskenteleville koronatilanteen vuoksi.

Telakalla työskentelee yli tuhat ihmistä.

Aluehallintoviraston mukaan tänä syksynä telakalla on todettu lukuisia koronavirustartuntoja, jotka ovat aiheuttaneet laajoja ja vaikeasti hallittavia tartuntaketjuja.

Testauksella pyritäänkin saamaan telakan epidemiatilanne hallintaan ja katkaisemaan tartuntaketjut.

11.53: Suomessa on raportoitu 312 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 605 tartuntaa, mikä on 707 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu viidestä uudesta koronakuolemasta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 133.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi Suomessa yhteensä 208 potilasta, joista 32 on tehohoidossa.

11.24: Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne jatkuu vakavana. Tartuntoja esiintyy eniten alle 10-vuotiailla sekä 10–19-vuotiaiden parissa, ja valtaosa tartunnoista tapahtuu perhepiirissä, todetaan alueellisen koronaryhmän tiedotteessa.

Tartunnan saaneet ovat pääosin rokottamattomia tai vasta hiljattain rokotuksen saaneita.

Sairaanhoitopiiri siirtyi 8. lokakuuta koronan leviämisvaiheeseen. Uusista koronarajoituksista ei tänään tehty päätöksiä, vaan nykyiset suositukset muun muassa kasvomaskin käytöstä ja etätyöstä jatkuvat edelleen.

Tiistai 19.10:

13.07 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kolmansia koronarokoteannoksia kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta sekä eräille lääketieteellisille riskiryhmille. Lue tästä artikkelista lisää.

11.50 Suomessa on raportoitu 580 uutta tartuntaa, kertoo THL. Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on yhä 218 ihmistä, joista tehohoidossa 33.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

11.14: Koronavirusinfektion vuoksi sairaalahoitoon joutuneista yhä useampi on rokottamaton. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietojen mukaan 77 prosenttia sairaalahoitoon viikon aikana tulleista potilaista ei ole saanut koronarokotetta.

Lue lisää aiheesta täältä.

11.13: Pirkanmaalla oli viime viikolla sairaalahoidossa keskimäärin toistakymmentä potilasta koronataudin takia.

Koronatartuntoja todettiin Pirkanmaalla viime viikolla lähes saman verran kuin edellisviikolla eli 367 tapausta. Eniten tartuntoja oli 10–19 -vuotiaiden sekä 20–29 -vuotiaiden ikäryhmissä.

Yhden rokotuksen saaneita on nyt 85,3 prosenttia yli 12-vuotiaista pirkanmaalaisista. Nousua edelliseen viikkoon on 0,6 prosenttia.

Kaksi koronarokotusta on saanut nyt 75,0 prosenttia yli 12-vuotiaista pirkanmaalaisista, nousua edelliseen viikkoon 1,9 prosenttia.

Maanantai 18.10.

16.20: THL:n selvityksen mukaan itäisessä Suomessa rokotuskattavuus on korkeampi kuin läntisessä Suomessa. Koko maassa eroja on myös sairaanhoitopiirien välillä sekä kuntakohtaisesti sairaanhoitopiirien sisällä.

Osin eroja selittää kuntien ja alueiden väestörakenne, sillä vanhemmat ikäryhmät ovat saaneet rokotteita muita aiemmin ja myös ottaneet niitä innokkaammin.

Selvityksen mukaan suomea tai saamen kieliä puhuvista 74 prosenttia on saanut molemmat koronarokotteet. Muita kuin virallisia kieliä eli suomea, ruotsia tai saamen kieliä puhuvista rokotteet on saanut 45 prosenttia.

Suurin rokotuskattavuus on ruotsia äidinkielenään puhuvilla. Heistä kaksi rokoteannosta on saanut 82 prosenttia.

Kaikista rokottamattomista selvä enemmistö eli 75 prosenttia puhuu äidinkielenään suomea tai saamen kieliä.

12.05 Suomessa on todettu 1310 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Sairaalahoidossa koronan vuoksi on nyt 218 potilasta, mikä on runsaat sata enemmän kuin kuukausi takaperin. Potilaista tehohoidossa on 33.

Perjantain jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta.

11.00 THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta muistuttaa erityisesti syyslomalaisia siitä, että epidemia jatkuu yhä.

– Syyslomaviikon alkaessa ja uusien kontaktien lisääntyessä on hyvä muistaa, että epidemia jatkuu, rokottamattomia on paljon ja hygieniaohjeita, etäisyyksiä ja maskisuosituksia yms. suositellaan edelleen noudatettaviksi, etenkin riskitilanteissa, kirjoittaa Tervahauta Twitter -tilillään.

Sunnuntai 17.10.

13.15: 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista 75,6 prosenttia on saanut kaksi koronarokotetta. Vähintään yhden rokoteannoksen on saanut 84,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

13.10: Tällä viikolla monissa ravintoloissa ja baareissa käyttöön otettu koronapassisovellus ei toimi aukottomasti, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastaja Leena Piipponen STT:lle. Avi on saanut koronapassia käyttäviltä ravintoloilta tietoonsa, että passi näyttää tarkastuksessa punaista, jos sen haltija on saanut jo kolmannen rokotteen tai sitten Janssenin rokotteen, jota annetaan vain yksi annos.

Lue lisää aiheesta täältä.

Lauantai 16.10.

13.16: Suomessa on nyt koronarokotettu yli 12-vuotiasta vähintään kerran 84,7 prosenttia. 75,3 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokoteannosta. Ensimmäisen annoksen saaneita on eiliseen nähden 4 550 enemmän. Toisen rokoteannoksen kohdalla vastaava luku on 17 071.

Perjantai 15.10.

12.00: Suomessa on raportoitu 723 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 763 tartuntaa, mikä on 1 632 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 149 897 koronavirustartuntaa.

Eilisen jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 116.

11.59: Suomessa on sairaalahoidossa 192 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 36.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut keskiviikosta viidellä. Tehohoidossa on sama määrä ihmisiä kuin keskiviikkona.

Torstai 14.10.

15.01: Keski-Pohjanmaa palaa ravintolarajoitusten piiriin. Valtioneuvosto päätti asetuksella tänään, että epidemiatilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi Keski-Pohjanmaalla otetaan käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset ravintoloille.

Muutos tulee voimaan perjantaina.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden etujärjestö MaRa pitää Keski-Pohjanmaan aseman muutosta lainvastaisena ja aikoo kannella päätöksestä oikeuskanslerille.

Kantelun perusteena on se, että rajoitukset eivät ole MaRan mukaan välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, kuten tartuntatautilaki edellyttää.

12.52: Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 74 prosenttia oli saanut kaksi rokoteannosta keskiviikkoon mennessä. Samasta ikäryhmästä 85 prosenttia oli saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen.

Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuuteen on edelleen mahdollista päätä lokakuun loppuun mennessä, jos rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

12.51: Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana Suomessa on raportoitu lähes kolmannes enemmän koronatartuntoja kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Ne tiedottivat koronatilanteesta viikoittaisessa katsauksessaan torstaina.

Uusia koronavirustartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 140 sataatuhatta asukasta kohden. Tämä on yli 30 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana.Tartuntojen määrän nousu on Suomessa kuitenkin tasaantunut. Viikoittainen todettujen koronatapausten määrä on viimeiset kaksi viikkoa pysynyt lähes samana.

Keskiviikko 13.10.

14.23: Toisen koronarokoteannoksen on THL:n mukaan saanut Suomessa 74,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli noin 3,62 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 84,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli noin 4,13 miljoonaa ihmistä.

12.05: Suomessa on raportoitu 753 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 760 tartuntaa, mikä on 1 948 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 148 672 koronavirustartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu kaksi. Koronakuolemia on raportoitu Suomessa yhteensä 1 111.

11.55: Suomessa on sairaalahoidossa 187 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 36.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut maanantaista seitsemällä ihmisellä. Tehohoidossa on niin ikään seitsemän ihmistä enemmän kuin maanantaina.

Tiistai 12.10.

12.23: Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on THL:n mukaan kuollut Suomessa yhteensä 1 109 ihmistä. Kuolleista useampi kuin neljä viidestä on ollut yli 70-vuotiaita.

12.00: Suomessa on raportoitu 622 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 667 tartuntaa, mikä on 1 927 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu pandemian aikana 147 919 koronavirustartuntaa.

Maanantai 11.10.

13.40: Toisen koronavirusrokotuksen on Suomessa saanut 73,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,6 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen koronavirusrokotuksen on saanut 84,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,13 miljoonaa.

12.13: Suomessa on tänään raportoitu 1 618 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL ei enää kerro uusista koronatartunnoista viikonloppuisin, joten luvussa on mukana usean päivän tartuntoja.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 476 tartuntaa, mikä on 1 706 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

12.11: Suomessa on sairaalahoidossa 180 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Heistä tehohoidossa on 29.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista yhdeksällä ihmisellä, ja tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin perjantaina.

Perjantain jälkeen on raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta

Sunnuntai 10.10.

19.02: Toisen rokoteannoksen yli 12-vuotiaista on saanut 73,6 prosenttia, kertoo THL. Ensimmäisen annoksen osalta vastaava luku on 84,4 prosenttia.

Lauantai 9.10.

13.26 Toisen koronarokoteannoksen on saanut 73,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.Toisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 19 000 ihmisellä. Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 84,3 prosenttia yli 12-vuotiaista. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 3000:lla.

Perjantai 8.10.

14.25 Eilisen jälkeen Suomessa on raportoitu neljä uutta koronakuolemaa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa kaikkiaan 1 096.

13.20 Toisen koronarokoteannoksen on saanut 73 prosenttia yli 12-vuotiaista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut 3,57 miljoonaa ihmistä. Määrä nousi eilisestä noin 32 000 ihmisellä.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 84,3 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 4,12 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 5 000:lla.

12.00 Suomessa on sairaalahoidossa 171 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Heistä tehohoidossa on 28.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut keskiviikosta 26 ihmisellä, mutta tehohoidossa on viisi ihmistä vähemmän kuin keskiviikkona.

Tänään Suomessa on raportoitu 325 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 154 tartuntaa, mikä on 1 337 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Torstai 7.10.

16.29 Päijät-Hämeessä otetaan perjantaina käyttöön tiukimmat eli leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeissä. Etelä-Karjalassa puolestaan luovutaan ravitsemisliikkeiden rajoituksista. Syynä muutoksiin ovat alueiden muuttuneet koronaepidemiatilanteet.

Leviämisvaiheen rajoitukset ovat perjantaista alkaen voimassa Varsinais-Suomen, Pohjanmaan, Satakunnan ja Päijät-Hämeen maakunnassa sekä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Näillä alueilla anniskelu päättyy puoliltaöin ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki tuntia myöhempään. Myös asiakkaiden määrässä ja tilojen käytössä on rajoituksia.

Muualla maassa ravitsemisliikkeiden asiakasmäärää tai anniskelu- ja aukioloaikoja ei erikseen rajoiteta. Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat kuitenkin edelleen voimassa koko maassa.

13.36 Toisen koronavirusrokotuksen on Suomessa saanut 72,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo THL. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,54 miljoonaa ihmistä.

11.56 Tänään on todettu 689 uutta tartuntaa, kertoo THL. Sairaalahoidossa on 145 potilasta, joista 33 on tehohoidossa.

10.35 Modernan rokotetta ei enää anneta alle 30-vuotiaille miehille Suomessa. Lue tästä artikkelista lisää.

10.33 Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertovat, että sairaalahoidon kuormitus koronapotilaiden vuoksi on kasvussa useissa sairaanhoitopiireissä.

Rokottamattomilla 50−79-vuotiailla on ollut 18-kertainen riski joutua sairaalahoitoon verrattuna saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotettuihin.

Keskiviikko 6.10.

13.23: Toisen koronavirusrokotuksen on saanut lähes 72 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,52 miljoona ihmistä.

Ensimmäisen koronavirusrokotuksen on saanut hieman yli 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on yli 4,11 miljoonaa ihmistä.

12.25 Koronapotilaiden määrä sairaalahoidossa jatkaa kasvuaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 145 ihmistä, mikä on yhdeksän enemmän kuin maanantaina, jolloin edellisen kerran raportoitiin sairaalahoidossa olevista.

145:stä sairaalapotilaasta 33 on tehohoidossa, ja heidän määränsä on kasvanut maanantaista viidellä.

Viimeisten kahden viikon ajalta koronavirustartuntojen määrä on yli 6 800, mikä on lähes 900 tapausta enemmän kuin edeltävien kahden viikon ajalta. Uusia tartuntoja on tänään raportoitu 666.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on koko maassa 123, kun se edeltävän kahden viikon ajalta on noin 107.

Tiistai 5.10.

13.33 Suomessa on todettu kuluneiden kahden viikon aikana 6 716 koronavirustartuntaa. Se on yli 700 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista.

Myös ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden on noussut kuluneella kahden viikon jaksolla. Ilmaantuvuusluku on nyt noin 120, kun se tätä edeltävien kahden viikon aikana oli noin 108.

11.52 Suomessa on todettu 583 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

9.19 Useammalla paikkakunnalla on todettu koronatartuntoja hiljattain Suomeen saapuneilla vierastyöläisillä, kertoo THL tiedotteessa. Osa tartunnan saaneista on joutunut sairaala- tai tehohoitoon.

Työntekijöiden työturvallisuudesta huolehtiminen on aina työnantajan vastuulla. Turvallisten työolojen varmistamisen lisäksi työnantajien kannattaa kannustaa työntekijöitään ottamaan koronarokote sekä käymään testeissä vähäisistäkin oireista.

Maanantai 4.10.

12.10: Suomessa on raportoitu 1 302 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Edellisen kerran THL kertoi uusista koronatartunnoista perjantaina. THL on kertonut, että lokakuusta alkaen se ei enää päivitä koronalukuja viikonloppuisin.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 544 tartuntaa, mikä on 445 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

11.52: Suomessa on sairaalahoidossa 136 koronaa sairastavaa ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 28.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on noussut perjantaista neljällätoista ihmisellä. Tehohoidossa on neljä koronavirusta sairastava enemmän kuin perjantaina.

Sunnuntai 3.10.

14.11: Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 71,5 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina.

Toisen rokoteannoksen saaneita on hieman vajaat 3,5 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on 84,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, eli ensimmäisen rokotteen on saanut noin 4,11 miljoonaa ihmistä.

Perjantai 1.10.

13.55: Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 70,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,46 miljoonaa ihmistä.

12.02: Suomessa on raportoitu 562 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 116 tartuntaa, mikä on 527 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 142 114.

Suomessa on koronaviruksen takia sairaalahoidossa 122 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 24.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on laskenut keskiviikosta neljällä ihmisellä. Tehohoidossa on yksi koronavirusta sairastava vähemmän kuin keskiviikkona.

Torstai 30.9.

16.26: Tampereen kaupunki aloittaa kolmannen koronarokotusannoksen antamisen niille henkilöille, jotka alkuvuonna 2021 saivat kaksi ensimmäistä rokotustaan alle kuuden viikon annosvälillä.

Ryhmään kuuluu koronapotilaiden parissa toimivaa terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstöä sekä muun muassa hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavia työntekijöitä.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotteesta on kulunut yli kuusi kuukautta, kaupunki tiedottaa.

Kolmatta annosta ei toistaiseksi suunnitella alle 30-vuotiaille miehille.

Tampereella on jo aiemmin aloitettu kolmannen koronarokotteen antaminen niille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia

13.24: Pääkaupunkiseudun busseissa ja raitiovaunuissa etupenkit otetaan matkustajien käyttöön huomisesta alkaen.

Etupenkit ovat olleet poissa käytöstä maaliskuusta 2020 asti, kun koronapandemia alkoi. Nyt rajoituksista voidaan HSL:n mukaan luopua.

12.06: Suomessa on raportoitu tänään 663 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 954 tartuntaa, mikä on 859 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 141 552.

10.20: Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakatsauksessa kerrottiin, että maskisuositus muuttuu.

Jatkossa alueellinen tilanne ei enää vaikuta maskisuositukseen vaan maskin käyttäminen perustuu jokaisen omaan harkintaan.

Maskia kuitenkin suositellaan edelleen käytettävän julkisissa sisätiloissa ja julkisissa liikennevälineissä. Maskia suositellaan etenkin rokottamattomille.

Lue lisää maskisuosituksesta: Uusi maskisuositus julki – toisen rokoteannoksen kattavuus ylittänyt 70 prosenttia

10.05: Tämän päivän toisen rokoteannoksen kattavuuden prosentti Suomessa on 70,2. Hallituksen tavoite on 80 prosenttia.

10.00: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on päivittänyt tiedot koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista 12–17-vuotiaiden suomalaisten osalta.

Fimean tiedotteen mukaan tiistaihin (28.9.) mennessä keskus oli vastaanottanut 238 haittavaikutusilmoitusta, jotka liittyivät 12–17-vuotiaiden rokotuksiin. Valtaosa oireista on lieviä.

Keskiviikko 29.9.

18.06: Rauman telakalla työskentelevillä on todettu tällä viikolla 96 koronavirustartuntaa, kertoo Rauma Marine Constructions (RMC). Laajennetut koronatestaukset ovat edenneet telakalla koronatartuntojen ryppään paljastuttua viime viikolla.

Telakalla on viimeisten kahden viikon aikana todettu yhteensä 136 koronatartuntaa. Noin 120 työntekijän testitulokset ovat vielä saamatta, joten tartunnan saaneiden määrä voi vielä kasvaa.

13.16: Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 69,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo THL.

Toisen rokotteen saaneiden määrä on noussut eilisestä yli 28 000:lla ihmisellä.

Kaksi rokoteannosta on tähän mennessä saanut noin 3,4 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,8 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut lähes 4,1 miljoonaa ihmistä.

11.55: Suomessa on raportoitu 802 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 798 tartuntaa, mikä on 1 224 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tämän viikon maanantaina testatuista koronatartunta todettiin 614 ihmisellä. Näytteenottopäiviä tarkasteltaessa kyseessä on suurin päiväkohtainen luku sitten syyskuun alun.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 140 889.

Ilmaantuvuusluku eli tautitapausten määrä kahdelta viikolta sataatuhatta asukasta kohti on nyt koko Suomen osalta 105.

Alueellisesti korkein ilmaantuvuusluku on Satakunnassa, jossa se on 164. Toiseksi korkein luku on Pohjois-Savossa, 156. Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on nyt 126 ihmistä, joista 25 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olleiden määrä on pienentynyt maanantaista seitsemällä, ja tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana.

Tiistai 28.9.

15.17: Varsinais-Suomen koronatilanne on ylilääkäri Esa Rintalan mukaan huolestuttava, vaikka tartuntojen trendi on laskusuunnassa. Rintalan mukaan ilmaantuvuus ja tapausmäärät laskevat poikkeuksellisen hitaasti.

– Olemme aikaisempien huippujen puolivälitasolla, eli luvut ovat vielä hyvin korkeita, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Tapauksia on edelleen runsaasti erityisesti rokottamattomien vieraskielisten keskuudessa. Myös sairaalahoitoon joutuneissa tämän ryhmän osuus korostuu edelleen.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 126,6. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 133. Positiivisten testien osuus on noussut ja on nyt melkein kuusi prosenttia.

– Korkea positiivisten testien osuus osoittaa, että testaus on hyvin kohdennettua, Rintala sanoo.

Etätyösuositus loppuu Varsinais-Suomessa kaksi viikkoa ennen kansallista linjausta, eli 30.9.

– Emme usko tämän lisäävän tartuntoja olennaisesti, koska etätyötä nyt tekevillä aloilla on työpaikoilla yleensä hyvä mahdollisuus huolehtia turvallisesta työympäristöstä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Koronatauti leviää nyt eniten perheissä tai samassa taloudessa asuvilla, lähipiirissä ja työpaikoilla, jotka ovat muu kuin sosiaali- ja terveyshuollon alalla.

15.02: Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 69,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina. Toisen rokotteen saaneiden määrä nousi maanantaista vain muutamalla sadalla. THL:n mukaan alkuviikon luvut ovat tyypillisesti pienempiä kuin loppuviikolla.

Kaksi rokoteannosta on tähän mennessä saanut noin 3,38 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,7 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut yli 4,09 miljoonaa ihmistä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä noudattaa valtakunnallista linjausta etätyösuosituksesta. Näin ollen etätyötä suositellaan jatkettavaksi 15.10.2021 asti, minkä jälkeen terveysperustainen etätyösuositus pääkaupunkiseudulla päättyy. Tämän jälkeen voidaan siirtyä työpaikkojen omiin käytäntöihin.

Maskisuosituksen osalta odotetaan edelleen valtakunnallisia linjauksia.

12.31: Kansanedustajista 168 edustajaa on ilmoittanut eduskunnan työterveyshuollolle, että on saanut kaksi koronarokotusta, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio STT:lle.

Tuoreimmat tiedot ovat tiistaiaamupäivältä. Rauhio kertoo, että lisäksi on ainakin muutamia, jotka ovat saaneet ensimmäisen annoksen.

12.00: Suomessa on raportoitu 409 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 623 tartuntaa, mikä on 1 580 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 140 087.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa tähän mennessä yhteensä 1 072.

Maanantai 27.9.

Suomessa on raportoitu 273 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 677 tartuntaa, mikä on 1 634 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on nyt 119 ihmistä, joista 25 tehohoidossa. Perjantaina sairaalahoidossa oli 15 ihmistä vähemmän, eli 104, teholla tuolloin 21.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 139678.

Sunnuntai 26.9.

12.50 Suomessa on raportoitu 827 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa on todennäköisesti mukana myös eilen raportoimatta jääneitä tartuntoja.

Uusien koronatartuntojen määrä ei päivittynyt THL:n sivuille eilen. THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho arvioi STT:lle, että määrä täydentynee tänään automaattisesti.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 770 tartuntaa, mikä on 1 752 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa on raportoitu reilut 160 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Koko Suomen ilmaantuvuusluku on noin 104.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 139 405 koronavirustartuntaa.

Lauantai 25.9.

16.35: Suomessa kaksi koronarokoteannosta on saanut 68,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi lauantaina. Kaksi rokoteannosta on tähän mennessä saanut yli 3,35 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,6 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 4,09 miljoonaa ihmistä.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoi STT:lle, että THL:n tiedot varmistetuista uusista koronavirustartunnoista eivät päivittyneet lauantaina.

Yrttiaho arvioi, että uusien koronatartuntojen määrä täydentynee THL:n verkkosivuille sunnuntaina automaattisesti.

12.02: Suomessa on raportoitu 510 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 748 tartuntaa, mikä on 1 917 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa reilut 138 500.

Perjantai 24.9.

16.42: Rauman telakalla työskentelevillä on yhtiön teettämissä testauksissa todettu viime viikon perjantaista alkaen 40 koronatartuntaa, joista 34 on todettu tällä viikolla.

Tartunnat kohdistuvat pääasiassa verkostoyrityksien työntekijöihin ja ne on paikannettu rakenteilla olevan laivan tiettyyn osaan.

Lisätartuntojen estämiseksi telakka on yhdessä Rauman kaupungin terveysviranomaisten kanssa laajentanut satunnaistestausta merkittävästi ja pitää noin 200 rakenteilla olevassa laivassa työskentelevää henkilöä poissa töistä tulevana viikonloppuna.

12.38: VM ja STM esittävät, että etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta. Ministeriöt arvioivat rokotuskattavuuden olevan siihen mennessä lähellä 80 prosentin tavoitetta.

11.54: Uusia koronatartuntoja on raportoitu tänään 510. Sairaalahoidossa on 104 ihmistä ja tehohoidossa 21. Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on laskenut keskiviikosta viidellä ihmisellä. Tehohoidossa on yksi koronavirusta sairastava enemmän kuin keskiviikkona.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 777 tartuntaa, mikä on 2 105 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa lähes 139 000.

10.27: Helsinki aloittaa koronarokotteen kolmannen annoksen antamisen henkilöille, jotka ovat saaneet rokotteen ensimmäisen ja toisen annoksen alle kuuden viikon aikavälillä vähintään kuusi kuukautta sitten.

Helsingin kaupungin mukaan nyt rokotettavaan ryhmään kuuluu vähintään 85 vuotta täyttäneitä. Myös voimakkaasti immuunipuutteisten kolmannen annoksen rokotukset ovat käynnissä.

Koronarokotteen kolmannen annoksen saa ilman ajanvarausta Helsingin rokotuspisteiltä, Helsingin kaupunki kertoo.

Iäkkäille helsinkiläisille tiedotetaan kolmannesta rokotuksesta tekstiviestillä, joka lähetetään ensi viikon aikana.

10.21: Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa.

Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia, Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo.

Aluehallintovirasto perustelee päätöstä sillä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan kokoontumisrajoituksia ei ole enää välttämätöntä jatkaa lokakuussa.

Lue koko juttu täältä.

Torstai 23.9.

14.34: Ravintolarajoitukset kiristyvät Satakunnassa, keventyvät Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla sekä poistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo valtioneuvosto.

Leviämisvaiheen rajoitukset tulevat voimaan Satakunnassa. Kevennys leviämisvaiheen rajoituksista kiihtymisvaiheen rajoituksiin tulee Pirkanmaalle ja Kymenlaaksoon.

Perustasolla olevalla Pohjois-Pohjanmaalla ravintolarajoitukset poistuvat.

Muutokset alueellisissa rajoituksissa perustuvat valtioneuvoston asetuksen muutokseen, joka tulee voimaan huomenna perjantaina.

14.33: Epidemian rauhoittumisen myötä etätyösuositukseen on tulossa muutoksia, mutta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan vielä ei pystytä sanomaan aikataulua.

– Virkatyönä on valmisteltu etätyösuosituksen – en sanoisi jatkoa – vaan ohjeistusta, joka liittyy siihen, että siirrytään lisääntyvän läsnätyön ja etätyön hybridimalliin. Tämä asia on vielä aivan viimeistelyvaiheessa, ja näin ollen tänään ei vielä pystytä sanomaan lopullista aikataulua, Voipio-Pulkki sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Lue koko juttu täältä.

11.48: Suomessa on todettu 474 koronatartuntaa edellisen vuorokauden aikana, kertoo THL. Lukema on lähes identtinen keskiviikkoon, jolloin tartuntoja todettiin 477. Sairaalahoidossa on koronan takia 109 potilasta, joista 20 tehohoidossa. Viimeisen viikon aikana eniten tartuntoja on todettu 20–24-vuotiailla (292, eli 14 prosenttia kaikista tartunnoista). Myös vuorokauden ajalta tartunnoista valtaosa on todettu 20–30-vuotiailla (145).

Keskiviikko 22.9.

12.00: Suomessa on sairaalahoidossa 109 koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastavaa ihmistä, joista tehohoidossa on 20, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on noussut eilisestä yhteensä 15:llä. Tehohoidossa on yksi koronavirusta sairastava enemmän kuin tiistaina.

Uusia tartuntoja on todettu 477.

Tiistai 21.9.

17.44 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tänään ohjeistanut kuntia ja sairaanhoitopiirejä antamaan kolmannen rokoteannoksen niille, jotka saivat koronarokotteen rokotusjärjestyksen kärkipäässä lyhyemmällä 3–4 viikon annosvälillä. Lue lisää tästä artikkelista.

17.30 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tarkastellut sairaalahoitoa vaativan sydänlihastulehduksen ilmaantuvuutta koronarokotteen saaneilla. THL on myös tarkastellut sydänlihastulehduksen ilmaantuvuutta koronavirusinfektion jälkeen. Tulehdukset rokotetuilla ovat Suomessa erittäin harvinaisia suhteutettuna rokotettujen määrään. Lue lisää tästä artikkelista.

15.31: Suomessa on rekisteröity Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 860 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntatautirekisteriin tulleessa korkeassa luvussa on THL:n mukaan edellisiltä päiviltä raportoimatta jääneitä tapauksia.

Viikko sitten vuorokauden vastaava tartuntaluku oli 454.

Sunnuntaina Suomessa raportoitiin vain 51 uutta koronavirustartuntaa, mutta luvut saattoivat olla puutteellisia THL:n verkkopalveluissa viikonloppuna tehtyjen huoltotöiden vuoksi. THL:n viestinnästä kerrottiin, että huoltotyöt ovat voineet vaikuttaa lukujen päivittymiseen ja viikonlopun lukuja saattaa päivittyä järjestelmään alkuviikosta.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia ei ole THL:n mukaan tullut tietoon vuorokauden aikana Suomessa.

Suomessa koronarokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneessä väestössä on THL:n mukaan ensimmäisen annoksen osalta 83,3 prosenttia ja toisen annoksen osalta 66,6 prosenttia.

Maanantai 20.9.

18.48 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt suosituksensa alle 12-vuotiaiden lasten koronavirustestaamisesta.

Uuden suosituksen mukaan lapsi olisi syytä viedä testiin näissä tilanteissa:

– Lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

– Lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen

– Lasta hoitava lääkäri arvioi testin tarpeelliseksi.

Suositukset muuttuivat myös koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen puolella. Voit lukea lisää tästä artikkelista.

15.22: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronatilanne on ottanut käänteen huonompaan suuntaan, kertoo alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä, niin sanottu koronanyrkki.

Koronavirustilanne on huonontunut erityisesti Jyväskylässä, missä tartunnat leviävät rokottamattomien ja vajaan rokotesuojan omaavien nuorten aikuisten keskuudessa yöelämässä.

Sairaanhoitopiiri pysyy silti perustasolla.

Myös Jyväskylä pysyy perustasolla, vaikka kiihtymisvaiheen kriteerit täyttyvät. Havaitut tartunnat eivät ole aiheuttaneet sairaalakuormitusta.

– Suuri osa tartunnoista on todettu 18–30-vuotiailla nuorilla aikuisilla, jotka ovat olleet joko rokottamattomia tai kerran rokotettuja. Sairastuneet ovat liikkuneet Jyväskylän keskustan ravintoloissa ja baareissa. Laajat ravintola-altistumiset kuormittavat tartunnanjäljitystä, sillä altistuneiden tavoittaminen on hankalaa, tiedotteessa todetaan.

– Odotettavissa on, että tartunnat lisääntyvät tiedossa olevien tartuntaketjujen seurauksena.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa myös, että toisen rokoteannokset ottaminen on tärkeää rokotesuojan saamiseksi.

13.32: Koronarokotuksen saaneiden määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan eiliseen verrattuna.

Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 4,07 miljoonaa ihmistä ja toisen annoksen noin 3,25 miljoonaa eli 66,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

13.16: Tartuntatautirekisteriin on tullut tänään 341 ilmoitusta uusista koronavirustapauksista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Twitterissä.

Eilen Suomessa raportoitiin vain 51 uutta koronavirustartuntaa, mutta luvut saattoivat olla puutteellisia THL:n verkkopalveluissa viikonloppuna tehtyjen huoltotöiden vuoksi.

THL:n viestinnästä kerrottiin eilen, että huoltotyöt ovat voineet vaikuttaa lukujen päivittymiseen ja viikonlopun lukuja saattaa päivittyä järjestelmään alkuviikosta.

11.52: Suomessa sairaalahoidossa on 93 koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastavaa ihmistä, joista tehohoidossa on 19, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on laskenut perjantaista viidellä ihmisellä. Tehohoidossa on yksi koronavirusta sairastava vähemmän kuin perjantaina.

Sunnuntai 19.9.

13.58: Suomessa on raportoitu 51 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tänään päivitetyt THL:n raportoimat luvut saattavat olla puutteellisia THL:n verkkopalveluiden huoltotöiden vuoksi.

Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 4,07 miljoonaa ihmistä eli 83,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Toisen annoksen saaneita on Suomessa noin 3,25 miljoonaa eli 66,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Lauantai 18.9.

13.57: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on saanut 66,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Eilen vastaava luku toisen annoksen osalta oli 65,9 prosenttia.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,2 prosenttia yli 12-vuotiailla. Eilen vastaava rokotuskattavuusprosentti oli 83,1.

12.13: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan Suomi on varustautunut rokottamaan kaikki yli 12-vuotiaat kolmannen kerran, kertoo Yle.

Kiuru kertoi sähköpostitse Ylelle, että rokotteista on tehty hankintasopimukset, joilla turvataan mahdollisten tehosterokotteiden riittävyys.

12.12: Suomessa on raportoitu 391 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 426 tartuntaa, mikä on 1 973 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa hieman yli 136 000.

Perjantai 17.9.

15.09: THL ohjeistaa kuntia tarjoamaan kolmansia rokoteannoksia voimakkaasti immuunipuutteisille. Kunnissa voidaan alkaa rokottaa tätä ryhmää kolmansilla annoksilla välittömästi.

14.23: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo aloittavansa kolmansien koronarokoteannosten antamisen niille 12 vuotta täyttäneille, jotka ovat voimakkaasti immuunipuutteisia taudin tai hoidon vuoksi.

Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat todenneet, että kolmansien rokoteannosten anto voimakkaasti immuunipuutteisille voidaan aloittaa.

13.50: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on saanut 65,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo THL. Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,1 prosenttia.

13.10: Turku kertoo aloittavansa kolmansien koronarokoteannosten antamisen niille 12 vuotta täyttäneille, jotka ovat voimakkaasti immuunipuutteisia taudin tai hoidon vuoksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan muun muassa elinsiirto- ja dialyysipotilaat.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että kolmas rokotekierros immuunipuutteisille aloitetaan kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Helsingin Sanomien mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on tarkoitus antaa perjantaina suositus kolmansien koronavirus­rokoteannosten antamisesta. Kyse on kolmansien rokoteannosten antamisesta vakavasta immuunipuutoksesta kärsiville.

– Vaikka THL ei ole vielä ehtinyt antaa tästä ohjeistusta, tieto siitä, ettei tähän ole estettä, on välitetty HUSille ja muillekin sairaanhoitopiireille, sosiaali ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoo lehdelle.

12.33: Sairaalahoidossa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 98 koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastavaa ihmistä, joista tehohoidossa on 20.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on noussut toissa päivästä yhdellä. Tehohoidossa on yhdeksän koronavirusta sairastavaa vähemmän kuin keskiviikkona.

Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu yhteensä 1 052 koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Suhteessa väkimäärään tartuntoja todettu eniten Vaasan sairaanhoitopiirissä

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 119, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 152.THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 209, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 178. Pienintä ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla ja Pohjois-Karjalassa, joissa se on 17. Luvut ovat pyöristettyjä.

11:52: Suomessa on raportoitu tänään 501 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 601 tartuntaa, mikä on 1 854 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa lähes 136 000.

9.00: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä aloitetaan kolmas koronavirusrokotekierros hävikin estämiseksi.

– HUS päätti Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä yhdessä kuntien kanssa käynnistää ennen asetuksen voimaan tuloa kolmansien koronavirusrokoteannosten antamisen heti, jotta vanhenemassa oleva rokote-erä saadaan hyödynnettyä, HUS kertoo tiedotteessa.

Kolmas rokote annetaan niille immuunipuutteisille, jotka pystytään tavoittamaan käytettävissä olevan ajan puitteissa. Lisäksi rokotteita annetaan koronaviruspotilaita hoitavalle sote-henkilöstölle, jotka saivat rokotteen ensimmäiset annokset kolmen viikon väliajalla vuoden alussa.

– Kolmannen rokotuskierroksen käynnistäminen ennen asetuksen voimaan tuloa on poikkeuksellista, mutta katsoimme, että rokotteiden vanheneminen on riittävä peruste tähän ratkaisuun. Olemme olleet yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön ja saaneet suullisen luvan, alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Jari Petäjä kertoo.

Torstai 16.9.

13.55: Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Parantuneen epidemiatilanteen ansiosta aukiolo- ja anniskeluaikoja koskevat rajoitukset poistuvat Kainuussa sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ja kevenevät Etelä-Pohjanmaalla.

Asetuksen muutos tulee voimaan huomenna.

Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat huomisesta alkaen voimassa Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Perustason rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Ahvenanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Perustasolla asiakasmääriä tai anniskelu- ja aukioloaikoja ei rajoiteta.

13.16: Vakavasta immuunipuutoksesta kärsivien tulisi saada Suomessa kolmas koronarokotteen annos mahdollisimman pian, linjaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen. Tähän ryhmään kuuluvia on hänen mukaansa noin 50 000.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kolmatta koronarokotetta vakavan immuunipuutoksen henkilöille.

Tehosterokotteena annettavan kolmannen koronapiikin tarpeellisuutta muille suomalaisille arvioidaan Puumalaisen mukaan parhaillaan. Kolmas rokote voisi tulla harkintaan niille, jotka saivat kaksi koronarokotetta alkuvuodesta lyhyellä aikavälillä.

12.02: Koronatartunnan Suomessa viimeisen viikon aikana saaneista suuri osa on ollut rokottamattomia, ilmoittavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Rokottamattomien tautitaakka on Suomessa nyt erittäin korkea, sanoo osastopäällikkö Taneli Puumalainen STM:stä.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on ilmaantunut suhteellisesti eniten rokottamattomien 20–49-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa. Heidän keskuudessaan tapauksia on esiintynyt noin 345–375 kappaletta 100 000 henkilöä kohden 14 vuorokaudessa.

12.00: Suomessa on raportoitu 487 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 781 tartuntaa, mikä on 1 762 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa yli 135 000.

Keskiviikko 15.9.

16.34: Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne, kertoo ministeriö tiedotteessa.

Matkustustiedotteiden maakohtaisen päivittäminen keskeytettiin koronapandemian alkuvaiheessa viime vuoden maaliskuussa.

Tällä hetkellä ulkoministeriön pääsääntöinen matkustussuositus on noudattaa erityistä varovaisuutta sekä EU- ja Schengen-alueen maissa että alueen ulkopuolisissa maissa.

13.38: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on saanut nyt 64,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut yli 3,16 miljoonaa ihmistä.

Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä lähes 27 000:lla.

Ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on 82,9 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 4,05 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 4 000:lla.

12.48: Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 97 ihmistä, joista tehohoidossa on 29, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut toissapäivästä kolmella. Tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin maanantaina.

11.55: Suomessa on raportoitu 522 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 906 tartuntaa, mikä on 1 667 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa yli 134 000.

Tiistai 14.9.

14.28: Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt koronatestaus- ja jäljitysstrategiaansa. Koronatestejä tehdään jatkossa ensisijaisesti rokottamattomille, jotka ovat altistuneet virukselle ja joilla on oireita. Toinen testaamisen kohderyhmä ovat rokottamisen jälkeenkin vakavalle infektiolle alttiit ihmiset.

Uutta linjausta perustellaan muun muassa sillä, että nykyisen testaus- ja jäljityskapasiteetin ylläpito kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa.

Tavoitteena on yhä, että testiin pääsee vuorokaudessa ja että testitulos valmistuu vuorokaudessa.

13.38: Koronarokotteen toisen annoksen on saanut yli 64 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut lähes 3,14 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on puolestaan noin 4,05 miljoonaa.

11.45: Suomessa on tänään todettu 454 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 110 tartuntaa, mikä on 1 446 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa runsaat 134 000.

9.20: MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus on hyväksynyt eilen uuden koronan testaus- ja jäljitysstrategian.

Lievästi oireileville perusterveille ihmisille, jotka eivät kuulu erikseen määriteltyihin ryhmiin ja jotka ovat saaneet kaksi rokotetta, ei jatkossa suositella hakeutumista koronatesteihin. Suositus koskee myös niitä, jotka ovat sairastaneet koronavirustaudin yli kuusi kuukautta sitten ja saaneet sen jälkeen yhden rokoteannoksen.

MTV Uutisten tietojen mukaan testeihin ei myöskään tarvitse mennä lieväoireisten lasten, jos he eivät ole altistuneet koronalle.

Maanantai 13.9.

20.37: Hallitus sopii ravintolarajoitusten höllentämisestä tiistaina. Kokonaan rajoitukset eivät poistu, mutta aukioloajat pitenevät tunnilla kiihtymis- ja leviämisalueilla.

Toistaiseksi ravintolarajoituksia säädetään niin sanotusti vanhan hybridimallin mukaan. Kiihtymisvaiheen alueilla ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikaa aiotaan pidentää tunnilla. Anniskelu olisi sallittu kello 07-01 ja aukiolo olisi sallittu kello 05-02.

Lue koko juttu täältä.

13.36: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on saanut nyt 64,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 82,8 prosenttia.

Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut yli 3,13 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on puolestaan lähes 4,05 miljoonaa.

11.53: Suomessa on raportoitu 213 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 200 tartuntaa, mikä on 1 347 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 133 851.

Sunnuntai 12.9.

13.27: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on saanut 63,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 82,8 prosenttia.

Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut yli 3,1 miljoonaa ihmistä. Määrä kasvoi eilisestä noin 29 000:lla.

Ensimmäisen annoksen saaneita on lähes 4,05 miljoonaa. Ensimmäisiä annoksia annettiin vuorokaudessa noin 4 600.

12.32: Suomessa on todettu 976 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luku on tavanomaista suurempi, sillä mukana on myös eilen raportoimatta jääneet tartunnat.

Kahden viikon aikaiset tartunnat jatkavat yhä laskuaan. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 445 tartuntaa, mikä on 1 139 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) sekä Vaasan sairaanhoitopiirissä ja pienintä Ahvenanmaalla.

Lauantai 11.9.

13.33: Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on saanut 63,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 82,7 prosenttia.

Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut lähes 3,1 miljoonaa ihmistä. Määrä kasvoi eilisestä noin 28 000:lla. Ensimmäisen annoksen saaneita on yli 4,04 miljoonaa. Ensimmäisiä annoksia annettiin vuorokaudessa noin 4 000.

12.40: Tämän päivän koronalukujen raportoinnissa on ilmennyt ongelmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan oikeaa tartuntamäärää ei välttämättä saada tänään ilmoitettua.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo STT:lle, että tiedot täydentyvät huomenna. Yrttiahon mukaan kyseessä on samanlainen tilanne kuin viime viikonloppuna. Viikko sitten lauantaina ilmoitettu uusien tartuntojen määrä oli virheellisen pieni, koska THL:n järjestelmän laskenta-ajo oli myöhästynyt.

Perjantai 10.9.

14.25: HUS on avannut Koronatietoni.fi-sivulle palvelun, jossa koronavirustartunnan saanut voi itse kirjata mahdolliset altistuneet henkilöt ja näin nopeuttaa tartunnanjäljittäjien työtä.

13.54: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 82,7 prosenttia yli 12-vuotiasta suomalaisista. Toisen annoksen on saanut 62,8 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Hallituksen tuoreen koronastrategian mukaan tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

12.15: Suomessa on todettu 490 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 826 tartuntaa, mikä on 1 168 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 94 ihmistä, joista 22 tehohoidossa.

Torstai 9.9:

16.55: Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä on päättänyt muuttaa koronatestauksen kriteereitä.

Koronavirustestiä ei jatkossa pääsääntöisesti tarvita lievästi oireilevalta, jos hän on täysin rokotettu ja toisesta rokotuksesta on vähintään viikko, tai jos hän on sairastanut varmennetun koronavirusinfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Muutos ei koske koronavirukselle altistuneita eikä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä olevia työntekijöitä, ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa. Myös koronavirusinfektion vakavaan riskiryhmään kuuluvien pitää käydä testissä normaalisti jatkossakin.

Ohjeistus astuu voimaan heti.

– Kriteerien muuttuminen edellyttää teknisiä päivityksiä sekä Koronabottiin että Omaoloon. Nämä pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian, Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, HUSin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä toteaa tiedotteessa.

14.19: Suomi aikoo lahjoittaa ennakkoon ostamiaan koronarokotteita, jotka jäävät käyttämättä.

3,6 miljoonaa koronarokotetta lahjoitetaan kehittyville maille EU-yhteistyön kautta, kertoo ulkoministeriö tiedotteessaan. Rokotteiden lahjoittamisella ei ole vaikutusta rokotusten etenemiseen Suomessa.

Rokotteet jaetaan COVAX AMC -rokoteyhteistyömekanismin kautta matalan ja keskitulotason valtioille, joilla on ollut ongelmia rokotteiden saatavuudessa.

Valtioneuvosto päätti istunnossaan tänään lahjoittaa kolme miljoonaa Astra Zenecan ja 650 000 Johnson & Johnsonin rokoteannosta. Rokotteiden arvo on 10 miljoonaa euroa.

11.58: Koronarokotusten tavoitteen 80 prosentin kattavuudesta kahden rokoteannoksen osalta arvioidaan toteutuvan lokakuun loppuun mennessä, kertoo johtava asiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Tällä hetkellä runsaat 61 prosenttia Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta.

Hallituksen uuden koronastrategian mukaan tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

11.43: Suomessa on todettu 486 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Sairaalahoidossa on 98 ihmistä, joista 22 tehohoidossa. Yhteensä tartuntoja on Suomessa nyt todettu 132 172.

10.10: Suomessa on todettu tänään hieman alle 500 uutta koronavirustartuntaa, kerrottiin STM:n ja THL:n infossa. Tarkkaa lukua ei kuitenkaan esitelty, koska päivittäisluku ei ole enää hyvä mittari kuvastamaan epidemiaa.

– Aikaisemmin käytetyt mittarit eivät palvele enää epidemian seurannassa, THL:n ylilääkäri Otto Helve selittää.

9.25: KAKS:in drive in -näytteenottopaikka Kainuussa siirtyy ensi perjantain käyttämään pääasiassa pikatestejä PCR-testien sijaan. Uudistuksen tarkoitus on nopeuttaa testitulosten saantia ja helpottaa laboratorion testiruuhkaa.

PCR-testinäytteitä otetaan aamuisin kello 8–10 ja sen jälkeen käytetään pikatestinäytteitä.

Tiedotteen mukaan kumpikin testi on yhtä laadukas, mutta PCR-testin avulla voidaan tehdä virustyypitys, jonka avulla esimerkisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee seurantaa erilaisten koronamuunnosten leviämisestä.

Keskiviikko 8.9.

15.41: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka alueensa kokoontumisrajoituksia nyt voimassa olevien rajoitusten päätyttyä, avi tiedottaa.

Alueisiin kuuluu Vaasa (8.9.), Etelä-Pohjanmaa (9.9.), Pirkanmaa (12.9), Keski-Pohjanmaa (14.9.) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (9.9.). Suluissa olevat päivämäärät kertovat, milloin kokoontumisrajoitukset ovat viimeistä päivää voimassa alueilla.

Avin mukaan rajoitukset eivät ole enäää välttämättömiä. Kunnat voivat kuitenkin antaa tartuntatautilain mukaisia rajoituspäätöksiä omalla alueellaan.

– Lisäksi kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat antaa erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia koskevia suosituksia alueillaan, avi kertoo tiedotteessa.

14.40: Suomessa on todettu yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL.

Kuolemat ovat tapahtuneet viime keskiviikon ja tämän päivän välillä. Yhteensä tautiin liittyviä kuolemia on todettu Suomessa koko pandemian aikana 1 039.

12.26: Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 98 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 22 ihmistä.

Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut kolmella maanantaista. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kahdella.

Koronaviruksen valtakunnallinen kahden viikon ilmaantuvuus suhteessa väkilukuun on THL:n mukaan 145 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tätä edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 173.

Asukaslukuun suhteutettuna eniten tartuntoja kahdelta viime viikolta on Helsingin ja Uudenmaan (243), Kainuun (206) ja Varsinais-Suomen (178) sairaanhoitopiireissä.

Vähiten tartuntoja on ollut Ahvenanmaan (17), Pohjois-Karjalan (24) ja Keski-Suomen (25) sairaanhoitopiireissä.

Luvut ovat pyöristettyjä.

11.53: Kainuussa rokotekattavuus etenee: 12 vuotta täyttäneistä 84,2 prosenttia on saanut jo yhden rokoteannoksen ja 65,2 prosenttia kaksi. Hallituksen asettaman tavoitteen mukaan yhteiskunta voidaan avata, kun 80 prosenttia rokotusikäisistä on saanut kaksi koronarokotetta tai heillä on ollut mahdollisuus siihen.

Kainuussa tavoitteena on, että 80 prosentin kattavuuteen päästään lokakuun loppuun mennessä, Kainuun sote kertoo tiedotteessa.

– Kainuu on rokotuksissa jo muun Suomen tasolla, edelleen suurin rokotevaje on 20–39 vuotiaissa. Myös 12–15 vuotiaiden rokotekattavuudessa on parantamisen varaa, sen ollessa noin 60%.

Alueella sekä paikalliset että alueella pitkäaikaisesti oleskelevat voivat käydä hakemassa rokotteen riippumatta asuinpaikasta.

11.46: Suomessa on todettu 632 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 017 tartuntaa, mikä on 1 554 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tiistai 7.9.

16.11: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa muutoksia rokotettujen testaukseen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esittää, että koronatestaus ei pääsääntöisesti koskisi enää oireettomia tai lievästi oireisia täysin rokotettuja, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko. Testistä vapautettaisiin myös varmennetun koronainfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana sairastaneet ja kerran rokotetut.

Muutos ei kuitenkaan koskisi esimerkiksi koronalle altistuneita eikä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä olevia.

Harrastusten puolesta lähtökohtana on nyt se, että kaikenikäisten harrastaminen ja kilpailutoiminta on mahdollista sisä- ja ulkotiloissa.

16.08: Koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla nyt 104 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon ajalta. Sairaalahoidon tarve on hiukan vähentynyt.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että yli 55-vuotiaista pirkanmaalaisista kaksi rokoteannosta on saanut yli 80 prosenttia. Sen sijaan 16–34-vuotiaissa rokotekattavuus näyttää alhaisemmalta kuin muissa ikäryhmissä. Ensimmäisen rokotteen on ottanut noin 72 prosenttia. Luku ei ole juurikaan noussut viikon kuluessa.





–Virus näyttää nyt sairastuttavan niitä henkilöitä, jotka ovat rokottamattomia, eli käynnissä on rokottamattomien epidemia, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri Jaana Syrjänen arvioi tiedotteessa.

Sairaalahoidossa kesä-syyskuun aikana olleista 75 prosenttia on ollut täysin rokottamattomia ja 20 prosenttia kertaalleen rokotettuja. Kahden rokotuksen jälkeen sairaalahoitoon joutuneet ovat olleet vaikeasti immuunipuutteisia. Tämä väestöryhmä saa jatkossa toisen tehosterokotteen

Rokotusten merkitys epidemian hallinnassa kasvaa Syrjäsen mukaa jatkossa entisestään.

11.47: Suomessa on raportoitu 544 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 8 056 tartuntaa, mikä on 1 599 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

THL kertoo myöhemmin tänään tuoreimmat tiedot rokotettujen määrästä.

Maanantai 6.9.

20.25: Tartuntatautilain 58g-pykälän täytäntöönpano keskeytetään Kajaanissa välittömästi ja kaikki kyseisen lain perusteella 1.9. alkaen suljettu toiminta voi jatkua normaalisti. Turvavälipykälä on kuitenkin edelleen voimassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksellä suljettu toiminta voi jatkua normaalisti, kunnes hallinto-oikeus on käsitellyt päätöksestä tehdyn valituksen tai toisin määrännyt.

17.01: Tampereella toisen rokotuksen voi saada nyt jo kuuden viikon päästä ensimmäisestä pistoksesta. Aikaistetun rokotuksen voi saada ajanvarauksella Ratinan yksiköstä. Ajan voi varata verkossa osoitteessa tampere.fi/koronarokotukset tai puhelimitse numerosta 03 5657 0023 (joka päivä kello 7–22).

Ratinassa rokotukset jatkuvat lokakuun alkupuolelle saakka, minkä jälkeen niitä jatketaan terveysasemilla.

Syyskuussa ensimmäiseen rokotukseen tulevat saavat toisen rokotuksensa valitsemallaan kaupungin terveysasemalla.

16.30: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on siirtynyt epidemian perustasolle. Alueen tartuntamäärät ovat jatkaneet laskuaan ja tartuntoja on ilmennyt vain rokottamattomilla ja kerran rokotetuilla.

Samalla myös alueen testauskriteerejä kevennetään. Jatkossa koronatesti ei ole enää välttämätön kahdesti rokotetuille, joilla on vain lievät oireet, ei tietoa altistumisesta ja jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön. Rokotesuoja katsotaan täydeksi, kun toisesta rokotteesta on kulunut viikko. Myös alle 12-vuotiaiden testauksesta pääsääntöisesti luovutaan

Alueella on yhä käytössä laaja maskisuositus.

16.19: Oulu on yhä epidemian kiihtymisvaiheessa. Alueellinen koordinaatioryhmä arvioi tilannetta uudelleen huomenna.

Viime viikon uusien tartuntojen määrä pieneni hieman edelliseen viikkoon verrattuna, samoin altistuneiden määrä. Joukkoaltistumisten määrä, etenkin koulualtistumisista johtuen kasvoi. Sairaalahoidon tarve Oulussa ei ole kasvussa.

15.43: Itä-Savoon ei aseteta kokooontumisrajoituksia, tiedottaa Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Avi on saanut sairaanhoitopiiriltä arvion, jonka mukaan rajoituksille ei ole tarvetta.

14.00: Jyväskylä palannut epidemian perustasolle. Epidemian perustasolle siirtymisen johdosta kaupunki lieventää testaamiskäytäntöjä. Kaksi rokotetta saaneiden sekä alle 12-vuotiaiden testaaminen ei ole jatkossa välttämätöntä, jos tiedossa ei ole koronavirusaltistumista, pois lukien riskiryhmään kuuluvien kanssa toimivat.

Ilmaantuvuusluku on kaupungissa viimeisen 14 vuorokauden ajalta 31,2 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Sairaalahoidon tarvetta ei ole. Vaikka kaupunki siirtyi perustasolle, se jatkaa edelleen maskisuositusta kaikille yli 12-vuotiaille.

13.10: Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 72,4 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 53,2 prosenttia.

11.53: Suomessa on todettu 408 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 997 tartuntaa, mikä on 1 745 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on raportoitu runsaat 130 000 koronatartuntaa.

Suomessa koronaviruksen vuoksi on sairaalahoidossa 101 ihmistä, joista 20 tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä kasvoi kymmenellä perjantaihin verrattuna. Tehohoidossa olevien määrä väheni yhdellä.

Sunnuntai 5.9.

16.32:

Ravintoloiden toimintaa koskevat koronarajoitukset lievenevät Satakunnassa ja Rovaniemellä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että Satakunnassa otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen rajoitukset ja Rovaniemen kaupungissa perustason rajoitukset. Muutos tulee voimaan maanantaina.

Leviämisvaiheen ravitsemusliikkeissä anniskelu päättyy iltakymmeneltä ja paikat saavat olla auki iltayhteentoista saakka. Kiihtymisvaiheen alueella valomerkki tulee vasta puoliltaöin ja ovet on suljettava viimeistään aamuyhdeltä. Lisäksi sekä leviämis- että kiihtymisvaiheen alueilla rajoitetaan asiakaspaikkojen määrää.

Perustason alueilla ei ole erillisiä rajoituksia, jotka liittyisivät anniskeluaikoihin tai aukioloon.

13.31: Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 4,02 miljoonaa ihmistä eli 72,4 prosenttia koko maan väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Toisen annoksen rokotuskattavuus on puolestaan nyt 53 prosenttia eli noin 2,94 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 4 500:lla. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 27 000:lla.

Prosenttiluvuissa on huomioitu koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

11.40: Suomessa on todettu 910 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Luvussa on todennäköisesti mukana lauantailta ilmoittamatta jääneitä tartuntoja. Lauantaina tartuntoja ilmoitettiin vain 87, eli viikonlopun ajalta yhteensä 997. Vuorokauden keskiarvo olisi näin noin 500 tartuntaa.

Koronatartuntojen kokonaismäärä ylitti virallisesti 130 000:n määrän, tarkan luvun ollessa nyt 130 102.

Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 4,02 miljoonaa ihmistä eli 72,4 prosenttia koko maan väestöstä. Toisen annoksen rokotuskattavuus on puolestaan 53 prosenttia eli noin 2,94 miljoonaa ihmistä.

Lauantai 4.9.

14.25: Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 4,02 miljoonaa ihmistä eli 72,3 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen on puolestaan saanut noin 2,92 miljoonaa ihmistä eli 52,5 prosenttia väestöstä.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 6 500:lla. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa runsaalla 37 000:lla.

Prosenttiluvuissa on huomioitu koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

13.10: THL raportoi tänään vain 87 uutta koronatartuntaa, mutta luku ei pidä paikkaansa. Suomessa tänään raportoitu koronatartuntojen pieni määrä on virheellinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) kerrotaan STT:lle. THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo, että järjestelmän laskenta-ajo on myöhästynyt.

THL kertoi aiemmin, että Suomessa olisi tänään raportoitu vain 87 uutta koronatartuntaa. Viime päivinä määrä on ollut huomattavasti tätä suurempi, kun THL on raportoinut useita satoja tartuntoja päivässä.

– Tässä luvussa on mukana vain perjantaiaamupäivän lukuja. Vastavuoroisesti olettaen, että ajot menevät onnistuneesti läpi sunnuntaina, luvut tulevat sunnuntain osalta näyttämään normaalia suuremmilta, sanoo Yrttiaho.

Normaali käytäntö on, että päivän aikana THL:lle raportoidaan sairaanhoitopiireistä useamman päivän aikana tehtyjen testien tuloksia, joista suurin osa on edellisen vuorokauden aikana tehtyjen testien satoa. THL:n luku taas muodostuu Yrttiahon mukaan viimeisen vuorokauden aikana THL:lle raportoiduista luvuista.

13.55: Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 4,02 miljoonaa ihmistä eli 72,3 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen on puolestaan saanut noin 2,92 miljoonaa ihmistä eli 52,5 prosenttia väestöstä.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 6 500:lla. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa runsaalla 37 000:lla.

Prosenttiluvuissa on huomioitu koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

Perjantai 3.9.

13.16: Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 4,01 miljoonaa ihmistä eli 72,2 prosenttia koko Suomen väestöstä. Koronarokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa THL:n mukaan noin 2,88 miljoonaa ihmistä. Toisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut vuorokaudessa noin 56 000:lla.

11.46: Suomessa on todettu 561 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa nyt 91 ihmistä, joista tehohoidossa on 21.

09.19: Kainuun alueella todettiin torstaina yhteensä 13 uutta koronatartuntaa ja koronaviruksen ilmaantuvuus on Kainuussa tällä hetkellä 243,1.

Kajaanissa seminaarin koulussa tapahtui koronalle altistuminen, minkä seurauksena 39 henkilöä joutui karanteeniin.

Kainuussa rokotuksen saa nyt myös ilman ajanvarausta. Keskiviikkona Prismaan avatussa rokotuspisteessä on kahden päivän aikana käynyt hakemassa ensimmäisen rokoteannoksen noin 200 henkilöä.

Kainuussa noin 82,5% kaikista 12 vuotta täyttäneistä on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa, kahteen kertaan rokotettuja on noin 56%.

Torstai 2.9.

14.35: Ravintolarajoitukset kiristyvät Etelä-Pohjanmaalla ja lientyvät Ahvenanmaalla sunnuntaista alkaen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Etelä-Pohjanmaalla ravintolat sulkeutuvat viimeistään kello 23 ja ne saavat anniskella alkoholia kello 22 saakka.

Ahvenanmaalla ei enää rajoiteta ravintoloiden aukioloa tai anniskelua sunnuntain jälkeen.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ravintolat täytyy jatkossa sulkea kello 24 ja anniskelu lopettaa kello 23 muun Etelä-Savon maakunnan tavoin.

13.18: Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut runsaat 4 miljoonaa ihmistä eli 72 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen annoksen on saanut noin 2,82 miljoonaa ihmistä eli 50,8 prosenttia väestöstä.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

12.00: Suomessa on raportoitu tänään 683 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on tarkentunut koronaviruksen tilannekatsauksessa aiemmin tänään kerrotusta.

Yhteensä Suomessa on todettu pandemian aikana yli 128 500 tartuntaa.

Keskiviikko 1.9.

20.07: THL ohjeistaa uuden tutkimustiedon valossa, että PCR-testillä varmistetun koronataudin sairastaneille voidaan antaa kahden sijasta vain yksi koronarokoteannos. THL:n tiedotteen mukaan tuoreet tutkimukset sekä Suomesta että muualta osoittavat, että yksi rokoteannos synnyttää koronataudin sairastaneelle vähintään yhtä hyvän suojan kuin kaksi annosta tuottaa ihmiselle, joka ei ole sairastanut tautia.

THL tiedottaa myös, että kunnat voivat harkintansa mukaan lyhentää ensimmäisen ja toisen koronarokoteannoksen välisen ajan kuuteen viikkoon, koska koronaviruksen nopeasti leviävä deltamuunnos on muuttunut valtavirukseksi. THL ei kuitenkaan suosittele tätä lyhyempää annosväliä, koska silloin rokotuksen tuottama immuunivaste jää elimistössä heikommaksi kuin yli kuuden viikon välillä.

15.57: Kahdesti rokotetun ei tarvitse enää hakeutua Oulussa koronatestiin, jos henkilöllä on lieviä hengitystieinfektion oireita ja kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli viikko, tiedottaa Oulun kaupunki.

Henkilöltä, joka on kahdesti rokotettu, otetaan jatkossa koronavirusnäyte hänen hakeutuessaan oireiden vuoksi hoitoon tai jos hän sairastuu osastohoidon aikana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemä linjaus ei koske sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa tai koronavirukselle altistuneita henkilöitä, joiden on syytä edelleen käydä testissä lievilläkin koronavirustautiin viittaavilla oireilla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on lisäksi linjannut, että yhden henkilön testaus riittää, jos perheessä useampi henkilö sairastaa samaan aikaan.

Lievienkin hengitystieinfektion oireiden aikana tulee kuitenkin edelleen sairastaa kotona. Sairaana ei siis tule mennä töihin tai harrastuksiin. Myös kontakteja muihin on syytä välttää.

15.22:Lapin sairaanhoitopiirin mukaan Rovaniemellä reilu viikko sitten pidettyihin tapahtumiin Simerockiin ja Napapiiri-Jukolaan ei voida liittää yhtään koronatartuntaa, asiasta uutisoi Yle. Tapahtumiin osallistui yhteensä yli 30 000 ihmistä.

15.10: Itä-Savon sairaanhoitopiirin alue on koronatilanteessa siirtynyt perustasolta kiihtymisvaiheeseen, tiedottaa avi. Itä-Suomen aluehallintovirasto selvittää Itä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän näkemystä tartuntatautilain mukaisista rajoituspäätöksistä alueella. Päätöksen mahdollisista rajoituksista aluehallintovirasto tekee viikolla 36.

13.17: Suomessa yli puolet väestöstä on saanut koronarokotteen kaksi annosta. Tämä tarkoittaa 2,79:ää miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen on saanut 3,99 miljoonaa ihmistä eli 71,9 prosenttia koko Suomen väestöstä.

12.25: Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 98 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 23 ihmistä.

Koronan vuoksi sairaalahoidossa on yksi ihminen enemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kolmella. Viime keskiviikon jälkeen Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus.

Yhteensä koronaan liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa kirjattu 1 030. Tautiin liittyvien kuolemantapausten määrä perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin, jotka voivat tarkentua takautuvasti.

11.56: Suomessa on todettu 679 uutta koronavirustartuntaa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista.

Tiistai 31.8.

16.38 Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3,99 miljoonaa ihmistä eli 71,8 prosenttia koko Suomen väestöstä. Toisen annoksen rokotuskattavuus on 49,7 prosenttia eli noin 2,76 miljoonaa ihmistä.

Uusia koronavirustartuntoja on tänään todettu Suomessa 617.

Sunnuntai 29.8.

12.29: Kainuun soten mukaan etenkin Kajaanissa koronatilanne kehittyy huonompaan suuntaan. Kajaanilaisessa ikäihmisten hoivakodissa Attendo Kajaanin Helmessä on todettu yhdeksän koronavirustartuntaa, joiden lisäksi kaksitoista henkilöä on määrätty karanteeniin.

Kainuun soten tiedotteen mukaan koronatilanteen huonontuminen näkyy myös kouluissa. Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan viime viikonlopun juhlatapahtumissa Kajaanissa on ollut erityisen paljon ihmisiä liikkeellä eikä koronan toimintaohjeet tunnu olevan ihmisillä muistissa.

12.06: Suomessa on todettu 472 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 341 tartuntaa, mikä on 1 946 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 97 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 20 ihmistä.

14.25: Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3,99 miljoonaa ihmistä eli 71,8 prosenttia Suomen väestöstä. Toisenkin annoksen on saanut 2,75 miljoonaa ihmistä eli 49,5 prosenttia väestöstä. Kaikkiaan annettujen rokoteannosten määrä on lisääntynyt eilisestä lähes 32 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

14.23: Suomessa on raportoitu tänään 619 uutta koronatartuntaa, eli täsmälleen sama määrä kuin eilen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 8 392 tartuntaa, mikä on 1 852 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 10 244 tartuntaa kahdessa viikossa.

Lauantai 28.8.

13.21: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,98 miljoonaa ihmistä eli 71,6 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä yli 12 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 49,1 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,73 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa yli 35 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

13.20: Suomessa on raportoitu tänään 619 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viikon aikana on raportoitu yhteensä 8 620 tartuntaa, mikä on 1 605 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 10 225 tartuntaa kahdessa viikossa.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu 125 474 tartuntaa.

Perjantai 27.8.

20.48: Oulussa on todettu tällä viikolla perjantai-iltapäivään mennessä koululaisilla yhdeksän koronatartuntaa, jotka on saatu koulussa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessaan. Tartuntoja on ollut useissa alakouluissa, mutta suurin osa on todettu Myllytullin alakoululla ja sen useilla luokka-asteilla.

– Poikkeuksellista on se, että meille on tullut näin lyhyessä ajassa näin monta tartuntaa koulualtistumisista. Se on ollut hyvin harvinaista tähän asti, kertoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Varotoimenpiteenä Myllytullin alakoulu on päätetty siirtää ensi viikon ajaksi osin etäopetukseen.

– Seuraamme tilannetta tarkasti, mutta emme näe vielä syytä pidemmälle meneviin johtopäätöksiin, Mäkitalo sanoo.

Yläkouluikäisillä ei Oulussa ole tiettävästi ollut kouluperäisiä tartuntoja. Kuudesluokkalaisista ylöspäin kouluissa on voimassa maskisuositus.

Oulussa tartuntojen jäljitys on kuormittunut ja karanteeniin on asetettu tällä viikolla runsaasti koululaisia.

Myös esimerkiksi Espoossa on lukuvuoden alkamisen jälkeen ollut oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa kymmeniä altistustilanteita, kertoo Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen.

Koulualtistus on hänen mukaansa kuitenkin vähäriskinen tilanne, koska vain muutama prosentti kaikista altistuneista saa tartunnan.

– Tämän perusteella arvioisin, että koulujen alkaminen ei ole merkittävästi lisännyt tartuntojen määrää, Paananen sanoo.

Tartunnanjäljitys ja koulut ovat kuitenkin tiivistäneet Espoossa yhteistyötään joukkoaltistumisten varalle. Kun tieto kulkee rehtorien ja jäljittäjien välillä, päätökset esimerkiksi etäopetukseen siirtymisestä voidaan tehdä nopeasti. Kaksi henkilöä tartunnanjäljityksestä on irrotettu koulualtistusten selvittelyyn.

15.07: Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) kumoaa kokoontumisrajoitukset ja lähikontaktin välttämisvelvoitteet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Kumoamispäätökset tulevat voimaan välittömästi.

Molemmat maakunnat ovat edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa, mutta sairaanhoitopiireiltä saatujen asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain soveltamiselle säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Näin ollen yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista poistuu lähikontaktin välttämisvaatimus, avin tiedotteessa kerrotaan.

Vaikka avin edellämainitut päätökset on kumottu, asiakas- ja yleisötilojen hallinnasta vastaavat toimijat on edelleen velvoitettu estämään epidemian leviämistä ylläpitämällä hyvää hygieniaa.

14.46: Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) säilyttää Uudenmaan rajoitukset ennallaan, huolimatta STM:n aiemmin antamasta ohjauskirjeestä.

13.20: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,96 miljoonaa ihmistä eli 71,1 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 14 000:lla

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 48,5 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,69 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa hieman yli 40 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

13.05: Suomessa on todettu 570 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 8 906 tartuntaa, mikä on 1 230 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 94 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 23 ihmistä. Kaikkien sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut eilisestä kahdeksalla. Tehohoidossa olevien määrä puolestaan on noussut eilisestä yhdellä.

Torstai 26.8.

15.09: THL tarkensi aamupäivällä kertomiaan lukuja rokotteen saaneista.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 71,1 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL). Toisen rokoteannoksen on saanut 47,7 prosenttia.

14.41: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ei tee niin kutsuttua turvavälipäätöstä Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskeva kokoontumisrajoitus on edelleen voimassa sairaanhoitopiirin alueella. Avi muistuttaa myös, että tartuntatautilaissa säädettyjä yleisiä hygieniavaatimuksia tulee yhä noudattaa.

Vaasan sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen.

Tilannekuva Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on kehittynyt nopeasti heikompaan suuntaan. Elokuun aikana viruksen ilmaantuvuus on kolminkertaistunut alueella ollen tämän viikon maanantaina 122.

Noin puolet tapauksista on esiintynyt Vaasassa, mutta koronatartuntoja on myös lähes kaikissa muissa alueen kunnissa.

14.16: Pirkanmaalla täysin rokotettujen ei tarvitse enää mennää koronatestiin, mikäli heillä on lieviä hengitystieinfektion oireita, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Täysin rokotetuilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta ja joiden viimeisestä rokoteannoksesta on yli viikko.

Suositus ei koske henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirustartunnalle eikä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä. Heitä testataan yhä matalalla kynnyksellä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri muistuttaa, että vaikka koronanäytteenottokriteerit muuttuvat, hengitystieinfektion oireiden yhteydessä ei kuitenkaan tule mennä töihin ja on hyvä välttää kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lieventyneet.

14.01: THL:n mallinnuksessa selvisi, että rokotuskattavuuden nousu mahdollistaa yhteiskunnan asteittaisen avautumisen.

Mallinnuksessa selvitettiin rokotuskattavuuden vaikutusta syksyn epidemianäkymiin.

Rokotuossuojan laajetessa konktaktien lisääntyminen ei ole enää entisenkaltainen riski ja rajoituksista voidaan asteittain luopua.

– Rokotukset ovat edenneet Suomessa kesän aikana hyvin. Kaikkein tärkein asia on saada rokotuskattavuus nousemaan edelleen mahdollisimman nopeasti. Ja tärkeää on myös, että otetaan toinen rokoteannos, yksi ei riitä, sanoo ylilääkäri Tuija Leino THL:stä.

11.03: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 72 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) johtaja Mika Salminen tiedotustilaisuudessa. Toisen rokoteannoksen on saanut 47 prosenttia.

Salminen muistuttaa, että pandemiasta ei päästä eroon, ellei myös kansainvälistä rokotuskattavuuden epätasaisuutta saada ratkaistua.

Helsingin kaupungin tietojen mukaan koronatartuntoja on ollut ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen reilulla 1,5 prosentilla rokotetuista. Toisen annoksen jälkeen todennäköisyys putosi 0,09 prosenttiin.

10.05: Suomessa on todettu torstaina 650 koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Uusien koronavirustapausten määrä näyttää Suomessa kääntyneen laskuun. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin yhteensä 4 334, mikä on noin 800 vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 5 176.

Tartuntojen ilmaantuvuus väheni kuluneen viikon aikana lähes kaikissa ikäryhmissä edellisviikkoon verrattuna. Alle 10-vuotiailla tartuntoja taas ilmaantui 14 prosenttia edellisviikkoa enemmän, kertovat THL ja STM tiedotteessaan.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut viimeisten viikkojen aikana vakaa. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

Keskiviikko 25.8.

13.25: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,94 miljoonaa ihmistä eli 70,9 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä vajaalla 12 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 47 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,61 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa runsaalla 33 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

11.51 Suomessa on todettu 574 uutta koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa koronan vuoksi on tällä hetkellä 98 potilasta, joista tehohoidossa on 23 potilasta.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 510 tartuntaa, mikä on 207 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

9.38: Oulussa on voinut altistua koronavirukselle 18. tätä kuuta, eli viime keskiviikkona, useissa eri paikoissa.

Oulun kaupungin tiedotteen mukaan altistuksia on voinut olla Vuolle-opistolla (kello 8–16) Ravintola Piknic Valkea (kello 14.30–15), Kahvila Bacaro Doppio Valkeassa (kello 12.45–13.05 ja Äitiys- ja lastenvaateliike Jasminissa (kello 13.10–14.30.)

Tuolloin paikoissa olleiden kehotetaan tarkkailla vointiaan ja hakeutumaan herkästi testiin, jos ilmenee koronavirustartuntaan viittaavia oireita.

Tiistai 24.8.

15.10: Kouluissa annettavat rokotukset on saatu Helsingissä tältä erää päätökseen. 74 prosenttia 12–15-vuotiaista on nyt rokotettu joko koulussa tai rokotuspisteillä, tiedottaa kaupunki. Tehosterokotuksen 12–15-vuotiaat saavat myös tehosterokotteen kouluilla 8–12 viikon kuluttua.

12­–15-vuotiaat saavat jatkossa koronarokotteen rokotuspisteillä ja pop-up-pisteillä. Rokotuspisteeltä tai pop-up-pisteeltä voi hakea ilman ajanvarausta koronarokotuksen ensimmäisen annoksen. Rokotuspisteelle voi varata myös ajan.

– On todella hienoa, että koululaiset ovat käyneet aktiivisesti ottamassa rokotuksia. Kannustan vielä heitä, jotka rokotteen ottamista pohtivat, hakemaan rokotuksen, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo kaupungin tiedotteessa.

– Kouluilla järjestetty rokottaminen osoittautui odotetusti hyväksi tavaksi saavuttaa lapset ja nuoret. Kun rokotteen sai koulupäivän aikana, sen ottaminen oli helppoa ja vaivatonta.

Lukkarisen mukaan kaupunki aikoo jatkossa lisätä pop-up-pisteitä entisestään.

Kaikkiaan noin 500 000 helsinkiläistä on käynyt ensimmäisessä rokotuksessa. Toisen rokotteen on saanut tähän mennessä yli 330 000 helsinkiläistä

13.09: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 70,7 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut 46,4 prosenttia.

11.43: Suomessa on todettu tänään 644 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Yhteensä koronavirustartuntoja on Suomessa tilastoitu epidemian alusta alkaen 123 061. Eilen uusia koronatartuntoja raportoitiin 371.

9.15:Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on eilisen jälkeen todettu kolme uutta koronavirustapausta, joista kaksi on lähtöisin Ruotsin puolelta. Toinen niistä on todettu ulkopaikkakuntalaisella. Yksi tartunnoista on sairaanhoitopiirissä mukaan karanteenin sisältä.

Johtajaylilääkärin viransijainen Petra Portaankorva muistuttaa tiedotteessa, että kuntien koronanäytteenottopisteet on tarkoitettu oireisille potilaille, ulkomailta vastikään saapuneille, koronavilkun hälyttämille sekä tartuntatautiviranomaisen erikseen koronatestiin määräämille henkilöille.

– Koronatestiin ei sen sijaan pidä varata aikaa oireettomana varalta, eikä negatiivinen testitulos vapauta karanteenista altistumisen jälkeen. Mikäli ulkomaille matkustavan täytyy käydä ennen matkaa koronatestissä, on koronanäytteeseen varattava aika yksityissektorille. Mikäli työnantaja määrää työntekijän koronatestiin, työnantajan on ostettava koronatestit henkilöstölleen yksityissektorilta, Portaankorva toteaa.

8.10: Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari arvioi, että koronatilanne alkaa normalisoitua, kun rokotuskattavuus nousee 90 %:n tasolle. Hänen mukaansa sen osoittavat tämän hetken tutkimustiedot rokotuksista sekä epidemiatiedot maailmalta.

– Tämä edellyttää myös nuorimpien ikäluokkien rokottamista, Koukkari toteaa.

– Siihen asti jatkunevat yhteiskunnalle kalliiksi ja hankalaksi käyvät varotoimet, kuten eristykset ja karanteenit tai maskit ja turvavälit. Meillä on siis kaikki mahdollisuudet käsillä, mutta kyllähän tässä punnitaan myös nykymaailman yksilön ja yhteisön suhdetta.

Kainuussa todettiin eilen 25 uutta koronatartuntaa, joista kymmenen jo karanteenissa olleilla kainuulaisilla. 12 tartuntaa on todettu karanteenissa olleilla ulkomaisilla marjanpoimijoilla. Uusia karanteeneja on määrätty kymmenkunta.

Maanantai 23.8.

18.27:

Pohjanmaa on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen, kertoo Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä.

Ryhmä toteaa, että koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Elokuun aikana koronan ilmaantuvuus on kolminkertaistunut alueella, ja maanantaina luku on 122 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Tartuntoja on puolestaan todettu viimeisen viikon aikana 124. Tilanne on viisinkertaistunut verrattuna kuukauden takaiseen, ryhmä kertoo tiedotteessa. Painopiste sairastuneissa on rokottamattomissa tai vain yhden rokotteen saaneissa lapsissa ja nuorissa.

Asiasta kertoi aiemmin Ilkka-Pohjalainen.

17.24:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt jälleen kokonaisuudessaan kiihtymisvaiheeseen, tiedottaa alueen sairaanhoitopiiri.

Kiihtymisvaiheeseen on siirtynyt myös aiemmin leviämisvaiheessa ollut Jyväskylän kaupunki, jonka tartuntamäärät ovat nyt laskeneet.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan vapaita rokoteaikoja on saatavilla alueella runsaasti. Lisäksi koronatestiin hakeutuminen on jälleen helpottunut aiemmin ruuhkautuneessa Jyväskylässä.

15.39: Kokoontumisrajoitukset kiristyvät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi). Rajoitukset tulevat voimaan keskiviikkona ja jatkuvat 14. syyskuuta asti.

Avin päätöksen mukaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään 10 ihmistä sisätiloissa ja enintään 50 ihmistä rajatuissa ulkotiloissa.

Suurempia tilaisuuksia voidaan järjestää, jos terveysturvallisuus voidaan varmistaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti.

Reisjärvi ei kuulu rajoitusten piiriin.

13.39: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,92 miljoonaa eli 70,6 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä 2 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 46,2 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,57 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa runsaalla 9 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

11.49: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 101 ihmistä, joista tehohoidossa 23.

11.47: Suomessa on todettu 371 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 563 tartuntaa, mikä on 210 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sunnuntai 22.8.

16.03: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen oli sunnuntaihin mennessä saanut noin 3,92 miljoonaa ihmistä eli 70,6 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen annoksen rokotuskattavuus oli sunnuntaina 46,1 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,56 miljoonaa ihmistä.

13.35: Suomessa on raportoitu tänään 503 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Lauantai 21.8.

13.18: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 3,91 miljoonaa ihmistä eli 70,3 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 19 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 45,5 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,53 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 38 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

12.14: Suomessa on raportoitu tänään 673 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 916 tartuntaa, mikä on 1 145 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 121 543.

Perjantai 20.8.

14.54: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,89 miljoonaa ihmistä eli 70 prosenttia koko Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 20 500:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 44,8 prosenttia eli noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 39 000:lla.

Prosenttiluvuissa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.

13.17: Koronavirustilanne on heikentynyt Sipoossa merkittävästi viime viikkojen aikana. Kahden viikon aikana tartuntatapauksia on tullut yli 40 ja Sipoon ilmaantuvuusluku on noussut yli 200:aan. Sipoo on nyt siirtynyt kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

13.16: Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan nykyisiä kokoontumisrajoituksia jatketaan Uudellamaalla 12.9.2021 asti. Päätös koskee muita Uudenmaan kuntia paitsi pääkaupunkiseutua, jossa on voimassa tiukempia rajoituksia. Sosiaali- ja terveysministeriön 19.8.2021 antaman ohjauksen vaikutusten arviointia rajoituksiin jatketaan ensi viikolla.

11.58: Suomessa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa 99 ihmistä. Heistä 29 on tehohoidossa.

11.52: Suomessa on raportoitu 684 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 993 tartuntaa, mikä on 1 538 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Torstai 19.8.

19.16: Leviämisvaiheen ravintolarajoitukset tulevat sunnuntaista alkaen voimaan koko Uudenmaan alueella ja Etelä-Karjalassa. Tämä tarkoittaa, että ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 22 ja suljettava kello 23.

Hallitus päätti asiasta illalla valtioneuvoston ylimääräisessä istunnossa.

Leviämisvaiheen rajoitukset ovat jo aiemmin olleet voimassa Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Satakunnassa sekä pääkaupunkiseudulla.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri siirtyy puolestaan kiihtymisvaiheen mukaisiin rajoituksiin, joiden mukaan anniskelu on lopetettava kello 24. Nämä rajoitukset koskevat suurta osaa muustakin Suomesta.

Vain Itä-Savon sairaanhoitopiirissä sekä Lapissa Rovaniemeä lukuun ottamatta anniskelu- ja aukioloaikoja ei rajoiteta.

12.58: Kuuden suurimman kaupungin johtajat vaativat valtiota korvaamaan koronasta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti ja oikeudenmukaisesti.

Kirjeen allakirjoittaneet Oulun, Helsingin, Tampereen, Turun, Vantaan ja Espoon kaupunginjohtajat uskovat hallituksen olevan rikkomassa lupaustaan koronan kustannuksien korvaamisesta. Tämä merkitsisi kaupungeille miljoonien eurojen menetyksiä.

Helsingiltä korvauksia jäisi tämän hetken arvion mukaan saamatta ainakin noin 70 miljoonaa euroa, Espoolta noin 30 miljoonaa euroa, Tampereelta noin 20 miljoonaa euroa, Vantaalta noin 20–30 miljoonaa euroa, Turulta noin 10–20 miljoonaa euroa ja Oululta noin 14 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajien mukaan summat ovat merkittäviä ja niiden saamatta jääminen vaarantaa peruspalvelujen toteuttamista.

12.46: Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoo Twitterissä, että kahden metrin turvaväleistö ja lohkoista luovutaan tapahtumissa.

Tapahtumia koskevien koronarajoitusten muutoksista kerrotaan tarkemmin tulevassa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä alueviranomaisille.

– 2 metrin turvavälivaatimuksesta ja mahdottomista lohkoista luovutaan. Tavoitteena aluksi kaikkein turvallisempiin tapahtumien mahdollisuus, Kurvinen kirjoittaa.

11.59: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on raportoitu tänään 866 uutta koronatartuntaa. Aiemmin tänään THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoi tiedotustilaisuudessa, että tartuntoja raportoitaisiin 865.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 10 092 tartuntaa, mikä on 2 056 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

10.16: Rokotettavasta väestöstä puolet on saanut täyden rokotussarjaan, kertovat THL ja STM tiedotustilaisuudessaan.

10.09: Suomessa todettu 865 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Keskiviikko 18.8.

16.36: Helsingin kaupunki kertoo kannattavansa suunnitelmia koronapassin pikaisen käyttöönoton edistämiseksi. Tavoitteena on saada koronapassi käyttöön rajatuilla toimialoilla kuten kulttuuri, tapahtumat ja ravintolat.

14.04: 11 Uudenmaan kuntaa on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen, HUS tiedottaa. Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmä totesi eilisessä kokouksessaan, että epidemiatilanne Uudellamaalla ei ole helpottanut ja useimmat kunnat täyttävät leviämisvaiheen kriteerit.

Eilisessä kokouksessa leviämisvaiheeseen siirtyivät Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Aiemmin leviämisvaiheessa olivat jo Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vantaa. Kiihtymisvaiheessa jatkavat Askola, Hanko, Inkoo, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Raasepori ja Siuntio.

13.54: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 3,85 miljoonaa ihmistä eli 69,3 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 16 500:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 43,5 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,41 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 36 000:lla.

12.35: Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut yhteensä 1 008 ihmistä. Viime keskiviikkona kuolemia kerrottiin olevan 995, joten viikossa kuolemantapauksia on raportoitu 13 lisää.

11.41: Sairaalahoidossa koronan takia on yhteensä 106 ihmistä. Heistä 29 on tehohoidossa.

11.39: Suomessa on todettu 673 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tiistai 17.8.

16.55: Oulun kaupunki tietottaa mahdollisista altistumispaikoista 9.–16.8. Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

Höyhtyän Grilli ma 9.8. klo 10:30–11:30

Gamlas Hem lounas, ti 10.8. klo 10:30–11:30

Sticky Wingers keskusta ke 11.8. klo 18:30–19:30

Oulunsalon jäähallin kuntosali, Tuohikuja 6 to 12.08. klo 17:45–18:30

Oulunsalon jäähalli to 12.8. klo 16:15–17:15 sekä pe 13.08. 16.15–17.15

Keskustan Panchovilla pe 13.8. klo 18:15–19:30

Kotipizza Hiukkavaara, Paraatikatu 8, pe 13.8. klo 11–12

Bar Lumo, Höyhtyän ostoskeskus pe 13.8. klo 16–17

Antell Asema, Hallituskatu 36 B, ma 16.8. klo 11–12

Tuolloin paikoissa olleita ohjeistetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan herkästi testiin, jos koronavirukseen viittaavia oireita ilmenee.

15.42: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanteessa on nähtävissä tasaantuminen. Sairaanhoitopiirin alue on kuitenkin edelleen leviämisvaiheessa. Koronan ilmaantuvuus kuluneen kahden viikon ajalta on 184 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa tehdyistä testeistä oli 4,3 prosenttia viikolla 32.

Taysissa on hoidettu kesä-elokuussa 67 koronapotilasta. Hoidetuista on ollut rokottamattomia 51 potilasta. 13:lla on ollut yksi rokotus ja kolmella täysi rokotussarja.

Sairaalahoidossa kesällä olleista 85 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita. Näistä noin puolet ovat olleet alle 40-vuotiaita.

– Tämä viestii siitä, että kaksi rokotetta kannattaa ottaa, jotta tästä epidemiasta halutaan eroon. Lasten tartuntoja ei voida kokonaan estää, ellei yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus nouse, kommentoi ylilääkäri Jaana Syrjänen.

13.14: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut nyt 3,83 miljoonaa ihmistä eli 69 prosenttia väestöstä.

Molemmat rokoteannokset on saanut 2,38 miljoonaa, eli 42,8 prosenttia Suomen väestöstä.

11.46: Suomessa on todettu 665 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Eilen tartuntoja todettiin 451.

Sairaalahoidossa on koronan takia 104 ihmistä. Heistä 31 on tehohoidossa.

Lue lisää: Suomessa on raportoitu 665 uutta koronavirustartuntaa

Maanantai 16.8.

15.10: Koronavirukseen liittyvistä syistä on kuollut pandemian aikana virallisten tietojen mukaan maailmanlaajuisesti yli 4,3 miljoonaa ihmistä.

14.20: Jyväskylä on edelleen koronan leviämisvaiheessa – tartuntamäärät kuitenkin tasaantumassa. Jyväskylässä todettiin viime viikolla 127 uutta koronatartuntaa, kun aiemmalla viikolla niitä oli 159. Tartuntojen määrä on siten kääntynyt ainakin hienoiseen laskuun, mutta vasta seuraavat viikot näyttävät, onko suunta pysyvä.

Myös Oulussa tartuntojen määrän kasvu on taittunut.

14.11: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3,83 miljoonaa ihmistä eli 68,9 prosenttia väestöstä. Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut nyt 2,37 miljoonaa ihmistä eli 42,6 prosenttia Suomen väestöstä.

11.46: Suomessa on todettu 451 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa koronan takia on 107 ihmistä, joista 30 on tehohoidossa.

Pandemian alusta alkaen Suomessa on todettu yhteensä 117 982 tartuntaa.

Sunnuntai 15.8.

13.11: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 68,9 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut 42,5 prosenttia.

12.17: Suomessa on todettu 535 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL:n mukaan koronavirustartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt lähes 181, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 122,5. Suurin ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on noussut reiluun 301:een.

Lauantai 14.8.

17.01 Rovaniemellä noin 70 prosentilla 260 marjanpoimijasta on todettu koronatartunta. Lapin sairaanhoitopiirin tietojen mukaan tartunnan saaneet on aiemmin rokotettu yhdellä annoksella Astra Zenecan rokotetta.

Jatkotartunnat pyritään ehkäisemään karanteenijärjestelyin ja marjanpoiminta keskeytyy tartunnan saaneiden osalta.

Voit lukea aiheesta lisää tästä artikkelista.

13.14 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 68,7 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut 42 prosenttia.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 20 500:lla. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 42 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,33 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 42 300:lla.

12.24: THL:n mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on 300,6.

Ilmaantuvuus on korkea myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (195,5) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (194).

11.52: Suomessa on todettu 765 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 10 071 tartuntaa, mikä on 3 667 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Perjantai 13.8.

16.16: Satakunta on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjuntaryhmä on suosittanut otettavaksi käyttöön lisätoimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi. Tarkemmat tiedot alueen rajoituksista voi tarkistaa avin sivuilta.

13.18: THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 68,3 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut 41,2 prosenttia.

12.10: Mitään harrastamista ei ole erityisesti kielletty, kerrotaan Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoista (avi). Avista täsmennetään, että lasten ja nuorten osalta ei ole tehty mitään uusia päätöksiä, eikä harrastustoimintaa ole rajoitettu. Ainoa uusi, kolme viikkoa kestävä rajoitus koskee tiloja.

12.05: Suomessa on raportoitu 926 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 10 000 tartuntaa, mikä on noin 4 000 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

10.10: Kainuussa 8 uutta tartuntaa, tartunnanjäljitys hidasta kielivähemmistöjen keskuudessa

Torstaina 12.8. on Kainuussa todettu 8 uutta koronatapausta. Tartunnan saaneista neljä on ollut jo karanteenissa altistumisen vuoksi. Uusia karanteeneja on määrätty 20 kpl. Kainuun ilmaantuvuus on nyt 97,2/ 100 000 / 14 vrk. Koko Kainuu on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa.

Tartunnanjäljityksessä on ollut vaikeuksia etenkin eri kielivähemmistöjen kanssa. Mahdollisen tartunnan saaneen kontakteja ja käymiä paikkoja on joissain tilanteissa ollut vaikea selvittää ja tietoa mahdollisista altistumisista ei saada. Tartunnanjäljityksen ainoa tavoite on saada välitettyä tietoa mahdollisesta altistumisesta tartunnan saaneen henkilön kontakteille.

09.30: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu 2 uutta koronavirustapausta eilisen jälkeen.

Torstai 12.8.

16.54: Kirkkonummi siirtyy leviämisvaiheeseen Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän päätöksellä. Ryhmä suosittelee Aville, että Kirkkonummelle asetetaan samanlaiset rajoitukset kuin pääkaupunkiseudulle.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

13.09: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,77 miljoonaa ihmistä eli 67,9 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 21 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 40,4 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,24 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 55 000:lla.

11.52: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee raskaana olevia ottamaan koronavirusrokotteen.

11:21: Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt uusia kokoontumisrajoituksia yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin pääkaupunkiseudulle 20. elokuuta alkaen. Uudet määräykset koskevat Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia.

11:02: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 90 prosenttia kaikista uusista koronatapauksista deltavarianttia – katso tästä jutusta THL:n ja STM:n koronainfo.

10:14: Suomessa on todettu tänään 1024 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kysessä on suurin päiväkohtainen tartuntaluku, mitä epidemian aikana on Suomessa raportoitu.

8.06: Hallitus kokoontuu iltapäivällä Säätytaloon neuvottelemaan koronatoimien jatkosta. Esillä on niin sanotun hybridistrategian päivittäminen.

Keskiviikko 11.8.

16.05: Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) viestii Twitterissä paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle 4.–9. elokuuta välisenä aikana.

Voit katsoa altistumispaikat alla olevasta tviittiketjusta tai Taysin verkkosivuilta.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

14.55: 6.–9.-luokkalaisten ja lukiolaisten koronarokotukset käynnistyvät Oulun kouluilla perjantaina 13. elokuuta. Lisäksi 12 vuotta täyttäneillä on ollut jo rokotusmahdollisuus Ouluhallilla maanantaista 9.8. lähtien.

Keskustan alueen lukiolaisille järjestetään rokotukset Ouluhallilla lukioiden kanssa sovittuina päivinä. Muiden lukioiden rokotusajankohdista ollaan yhteydessä kunkin lukion kanssa.

14.47: Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu 11 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta viime keskiviikon jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu yhteensä 995.

Tautiin liittyvien kuolemantapausten määrä perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin, jotka voivat tarkentua takautuvasti.

13.56: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää neljään Kekski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaan kookoontumisrajoituksen sekä turvavälimääräyksen asiakas- ja toimitiloihin.

Määräykset ovat voimassa Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Äänekosken kunnissa 13.8.–9.9. alueiden heikentyneen koronatilanteen vuoksi.

Edellä mainituissa kunnissa yleisötilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujia on enintään 10. Ulkotiloissa puolestaan yleisötilaisuuksia voi järjestää, jos osallistujia on enintään 50.

Myös isompia tilaisuuksia voi järjestää, mutta edellyttäen, että niissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5. antamaa ohjetta.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

13.30: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut nyt noin 3,75 miljoonaa ihmistä. Se on 67,6 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä runsaalla 9000:lla.

Toisen rokoteannoksen on saanut noin 2,19 miljoonaa ihmistä eli 39,4 prosenttia väestöstä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 25500 :lla.

11.58: Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 83 ihmistä, joista tehohoidossa 19. Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista yhdellätoista. Tehohoidossa olevien määrä taas on noussut maanantaista kolmella.

11.53: Suomessa on raportoitu 844 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 9 635 tartuntaa, mikä on 4 466 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tiistai 10.8.

18.02: Pohjois-Pohjanmaa siirtyy koronaepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Tilanne on huonontunut erityisesti Oulussa. Tartunnan saaneet ovat pääosin nuoria ja rokottamattomia.

16.56: Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut on julkaissut listan paikoista, joissa on voinut viime viikolla 4.-6.8. altistua koronavirukselle Oulussa.

Keltainen Aitta, perjantaina 6.8. klo 20.30-21.30, Bussi 35BK torstaina 5.8. Pekuri P-pysäkki vuoro klo 16.10 Kiiminkiin, Ravintola Luoto ja myrsky, Yrttipellontie 1, keskiviikko 4.8. klo 11-12

Tuolloin mainituissa paikoissa olleiden tulee tarkkailla vointiaan ja hakeutua herkästi testiin, jos ilmenee koronavirustartuntaan viittaavia oireita.

15.31: Pirkanmaan alue on edelleen leviämisvaiheessa, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

Alueella todettiin viime viikon aikana 559 uutta koronatartuntaa, mikä on uusi, ikävä ennätys tartuntaluvuissa.

Pirkanmaalla tartunnat ovat lähtöisin etenkin kotipiiristä.

– Kolmasosa sairastuneista oli edeltävästi karanteenissa. Tämä antaa toivoa, että tartuntojen leviäminen voisi olla tasaantumassa, tiedotteessa muotoillaan.

Ravintoloista saaduista koronatartunnoista on tiedotteen mukaan liikkeellä vääriä käsityksiä.

– Tartuntaa ei tilastoida ravintolatartunnaksi vain sen perusteella, että sairastunut on käynyt ravintolassa, vaan tartuntaan täytyy olla yhdistettävissä selkeä altistumistilanne, eli todetusti koronaan sairastunut kontakti, tiedotteessa tarkennetaan.

Tiedotteen mukaan tartuntajäljitys on ruuhkautunut, ja altistuneiden tavoittamisessa on ajoittain viivettä. Siitä huolimatta sairastuneisiin on saatu otettua yhteyttä vuorokaudessa.

15.06: Aura Festin yhteyteen suunniteltu Seikkisfest-perhetapahtumaa ei järjestetä tulevana viikonloppuna, tiedottaa Turun kaupunki.

Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran kesällä 2022.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä epidemian leviämisvaiheessa. Peruuttamispäätös tehtiinkin siksi, että avoimen perhetapahtuman toteuttaminen vallitsevassa koronatilanteessa terveysturvallisesti ja hallitusti olisi ollut haastavaa.

14.38: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri puolestaan tiedottaa, että alueella on todettu 12 uutta koronavirustartuntaa, joista lähes kolmannes (30 %) on todettu rajatestauksen yhteydessä Tornion läpikulkumatkalaisilta.

Tartuntojen jäljityksen yhteydessä on käynyt ilmi, että koronavirukselle on voinut altistua viime viikonloppuna Kemissä järjestetyssä Satama Open Air -tapahtumassa.

Lauantaina 7. elokuuta tapahtumaan osallistuneiden kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin pienestäkin oireesta.

14.36: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt kiristää Vaasan sairaanhoitopiirin kokoontumisrajoituksia 12.8.–8.9. väliseksi ajaksi.

Rajoituksia kiristetään heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Tiedotteen mukaan tartuntojen määrä on ollut Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kasvussa.

13.45: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt noin 3,74 miljoonaa ihmistä eli 67,4 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 2,16 miljoonaa ihmistä eli 38,9 prosenttia.

13.39: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alue pysyy edelleen epidemian leviämisvaiheessa. Tuoreimpien tietojen valossa alueen ilmaantuvuus on peräti 203,1 (per 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana). Viikko sitten ilmaantuvuus oili 174,3.

– Näyttää siltä, että epidemia-aalto on saavuttanut huipun tai olisi ainakin tasaantumassa. Se jää kuitenkin vielä nähtäväksi, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä ei tehnyt muutoksia alueella voimassa oleviin suosituksiin.

Sairaalahoidossa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) on alle viisi potilasta. Suurin osa sairaalahoidossa olevista potilaista on täysin rokottamattomia. Alueen valtavariantti on koronaviruksen delta-variantti.

13.11: Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) tiedottaa Twitterissä, että useissa paikoissa, kuten ravintoloissa ja kaupoissa, on voinut altistua koronavirukselle.

Katso altistumispaikat alla olevasta tviittiketjusta tai Taysin verkkosivuilta.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

11.44: Suomessa on todettu 781 uutta koronavirustartuntaa.

11.40: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Kemin kaupunki järjestävät avoimen POP-UP-koronarokorustilaisuuden huomenna keskiviikkona 11.8. Rokotteita saa kello 15-18 Kemin Tervahallilla.

Tilaisuuteen voi tulla ilman ennakkoajanvarausta hakemaan ensimmäisen annoksen koronavirusrokotetta kaikista Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnista. Tilaisuus on avoin myös Länsi-Pohjassa opiskeleville.

Annettava rokote on Modernan mRNA-rokote Spikevax. Rokotteita on rajallinen määrä ja ne annetaan henkilöiden saapumisjärjestyksessä. Ikäraja rokotukselle on 12 vuotta.

Maanantai 9.8.

16.36: Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään pyytänyt alueensa sairaanhoitopiireiltä arviot epidemiatilanteesta ja näkemykset epidemian hallinnan edellyttämistä välttämättömistä toimista.

Lausunnot on pyydetty 12. elokuuta mennessä, ja niiden pohjalta avi päättää mahdollisista rajoitustoimista ensi viikolla.

Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen kokoontumisrajoituksista vain, jos se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Hallituksen hybridistrategian mukaan kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla suositellaan kokoontumisten rajoittamista.

14.32: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt noin 3,74 miljoonaa ihmistä eli 67,3 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 2,15 miljoonaa ihmistä eli 38,7 prosenttia.

13.35: Turun seudun joukkoliikenne Föli palauttaa maskipakon liikenteeseensä. Maskipakko astuu voimaan tiistaina ja se koskee yli 12-vuotiaita. Fölin mukaan kuljettajat käyttävät maskia mahdollisuuksien mukaan.

13.20: Jyväskylä on siirtynyt koronaviruksen leviämisvaiheeseen.

Tartuntojen määrät ovat kasvaneet kaupungissa viime aikoina merkittävästi, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Viime viikolla Jyväskylässä todettiin 159 uutta koronatartuntaa, kun aiemmalla viikolla niitä oli 84 ja sitä edeltävällä viikolla 74. Määrä on toiseksi korkein yhden viikon aikana raportoitu tartuntamäärä Jyväskylässä.

Eniten tartuntoja on tapahtunut 16–50-vuotiaiden keskuudessa. Kaupungin ilmaantuvuusluku 14 vuorokauden osalta on 158,2 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

11.50: Suomessa on todettu 449 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.

Suomessa koronavirustaudin vuoksi sairaalahoidossa on tällä hetkellä 94 ihmistä, joista tehohoidossa on 16.

Sairaalahoidossa olevien määrä on vähentynyt kuudella perjantaista, jolloin THL viimeksi tiedotti asiasta. Tehohoidossa olevien määrä puolestaan on laskenut perjantaista kahdella.

THL kertoo koronarokotustilanteesta myöhemmin tänään.

Sunnuntai 8.8.

16.54: Koronaan liittyviä kuolemia on todettu tähän mennessä yhteensä 991. Se on seitsemän tapausta enemmän kuin THL raportoi viime keskiviikkona.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,74 miljoonaa ihmistä eli 67,3 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen annoksen taas on saanut noin 2,15 miljoonaa ihmistä eli sen osalta kattavuus on 38,6 prosenttia.

Ensimmäisen annoksen saaneita on nyt lähes 26 000 enemmän kuin eilen. Toisen annoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 58 000:lla.

13.58: Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,74 miljoonaa ihmistä eli 67,3 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen annoksen taas on saanut noin 2,15 miljoonaa ihmistä eli sen osalta kattavuus on 38,6 prosenttia.

Ensimmäisen annoksen saaneita on nyt lähes 26 000 enemmän kuin eilen. Toisen annoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 58 000:lla.

11.52: Suomessa on todettu sunnuntaina 1322 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lukema on yksittäisen päivän suurin pandemian aikana, mutta päivän lukemassa on mukana tartuntoja viiveellä aiemmilta päiviltä.

Lauantaina THL kertoi, että päivän tartuntaluvuissa oli puutteita, sillä lauantaiaamupäivän tartunnat eivät olleet rekisteröityneet päivän kokonaislukuun, joka oli 165. Kahden päivän ajalta tartuntoja on siis 1487, eli noin 740 vuorokautta kohden. Se vastaa viime aikojen päivittäislukemia. Yhteensä pandemian aikana Suomessa on todettu 112 207 tartuntaa.

09.40: Keski-Pohjanmaalla on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa, Soite tiedottaa. Tartuntaketjut ovat selvillä.

Katso Soiten kaikista altistumispaikoista.

09.20: Huittisissa ilmoitettiin eilen kolme uutta koronatartuntaa, kertoo Huittisten terveyskeskus. Kaikki altistuneet on asetettu karanteeniin.

Lauantai 7.8.

13.58: THL tiedottaa Twitterissä, että päivän tartuntaluvuissa saattaa olla puutteita. Tekninen tuki toimii arkisin, joten asia tarkistetaan ja korjataan viimeistään maanantaina.

13.35: Suomessa on todettu lauantaina 165 uutta koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa sata potilasta.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,73 miljoonaa ihmistä eli 67,2 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 18 000 enemmän kuin eilen.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 38,2 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2,12 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa suunnilleen 32 000:lla.

9.44: Kainuun sote tiedottaa, että Kainuun alueella Kajaanissa todettiin eilen perjantaina neljä uutta koronatartuntaa.

Kainuun ilmaantuvuusluku on nyt 113, 9 (100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana). Koko Kainuun alue on kiihtymisvaiheessa.

Perjantai 6.8.

17.19: 16–19-vuotiaiden rokotuskattavuus on tänään ylittänyt 60 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

– Syksyn lähestyessä ja koulujen alkaessa on hyvä uutinen, että myös nuoret ikäryhmät ottavat rokotuksia aktiivisesti”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Anna Scherleitner.

16.40: Riihimäen vankila keskeyttää toimintansa koronatilanteen takia, kertoo Rikosseuraamuslaitos (RISE).

Riihimäen vankilassa todettiin alkuviikosta yksi henkilöstön koronatartunta, johon on liittynyt altistumisia. Yksi jatkotartunta on todettu ja vankeja sekä henkilökuntaa on asetettu karanteeniin.

Vankilan toimintoja keskeytetään ja poistumisluparajoituksia jatketaan 20. elokuuta asti.

RISE:n mukaan Riihimäen vankilan toimintojen keskeytys on tarpeen laitosturvallisuuden ja terveysturvallisuuden takaamiseksi.

Rajoitustoimilla vähennetään merkittävästi vankien keskinäisiä kontakteja laitoksen sisällä, kunnes seulontatestauksilla on selvitetty, kuinka moni henkilö on mahdollisesti saanut koronavirustartunnan.

RISE kertoo, että jatkotartunnan vuoksi on mahdollista, että koronaviruksen leviäminen on laajempaa, joten Riihimäen vankilassa järjestetään laaja seulontatestaus sekä vangeille että henkilöstölle.

15.16: Oulu aloittaa 12–15-vuotiaiden rokotukset maanantaina 9.8. Rokotukset käynnistyvät joko käyttämällä Ouluhallin ykkösrokotteen walk in -linjaa tai varaamalla ajan Ouluhallille. Nettiajanvaraus 12–15-vuotiaiden rokotuksiin aukeaa tänään 6.8. klo 15 jälkeen.

Jos 12–14-vuotias saapuu Ouluhallille rokotettavaksi yksin, on mukana oltava lupalomake vanhemmilta. 15-vuotiaat eivät tarvitse lupalomaketta. Lisäksi Oulu aloittaa rokotukset 12–15-vuotiaille kouluilla 9.8. alkavan viikon loppupuolella myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

13.27: Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,71 miljoonaa ihmistä eli 66,8 prosenttia ja toisenkin annoksen noin 2,09 miljoonaa ihmistä eli 37,6 prosenttia Suomen väestöstä.

13.26: Suomessa on todettu 738 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 100 koronapotilasta. Heistä tehohoitoa saa 18 potilasta.

10.30: Pääkaupunkiseudun koronarajoituksiin ei tehdä vielä muutoksia, kertoo Etelä-Suomen avi. Ravintolarajoitukset sen sijaan tulevat voimaan sunnuntaina.

09:40: Tapahtumateollisuudessa koronapassia odotetaan innolla. Asian kanssa ollaan kuitenkin jo auttamatta myöhässä, lausuu tapahtumateollisuus ry:n edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto.

Hän muistuttaa, että passista puhuttiin jo keväällä, jolloin asiaa ei lähdetty viemään eteenpäin.

– Monen muun asian tavoin tämän kanssa ollaan kovasti myöhässä. Jo keväällä mekin lausuimme, että tapahtuma-alan toiminnan kannalta olisi kriittistä saada toimintamalli.

09.35: Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää, että yksityisen terveydenhuollon resursseja voidaan käyttää esimerkiksi testauskapasiteetin kasvattamisessa.

Julkinen sektori on esittänyt huolen koronatestauskapasiteettinsa riittävyydestä, jos koronapassi otetaan käyttöön. Kun julkisen terveydenhuollon voimavaroja sidotaan testaukseen, se on pois muusta toiminnasta.

LPY:n mielestä koronapassin käyttöönoton tuomiin haasteisiin voidaan vastata tiivistämällä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Myös mahdollisen kolmannen rokotuskierroksen toteuttamista voidaan nopeuttaa hyvällä ennakkosuunnittelulla ja yksityisen sektorin resursseja hyödyntäen, LPY esittää.

09:30: Huittisissa ilmoitettin eilen kolme uutta koronatartuntaa. Kaikki tapauksiin liittyvät on asetettu karanteeniin.

Brewerockissa 30.7-1.8.2021 on ollut koronapositiivinen henkilö. Tapahtumassa olleita pyydetään hakeutumaan herkästi koronatestiin, mikäli oireita ilmenee.

Torstai 5.8.

21.51: Rauman kaupunki on siirtynyt koronatilanteessa leviämisvaiheeseen. Rauman koronatilanne on viimeisten kahden viikon aikana heikentynyt nopeasti. Kaupungin ilmaantuvuusluku on 268 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöksen mukaan kaupunki on leviämisvaiheessa perjantaista alkaen 19. elokuuta asti.

15.31: Ulkorajoja koskeviin maahantulon rajoituksiin tulee ilmaantuvuuslukuihin perustuvia muutoksia koronavirusepidemian jatkuessa, kertoo sisäministeriö.

Valtioneuvosto päätti asiasta tänään. Päätös tulee voimaan 9. elokuuta ja on voimassa 22. elokuuta 2021 asti. Suomeen voi kuitenkin tulla kaikista maista esittämällä hyväksyttävän todistuksen täydestä rokotussarjasta.

Aiempaa 15. heinäkuuta tehtyä päätöstä muutetaan 9. elokuuta alkaen niin, että maahantulon rajoitukset poistetaan Ukrainan asukkailta Ukrainasta Suomeen saapuvassa liikenteessä.

Maahantulon rajoitukset palautetaan Azerbaidžanin, Etelä-Korean, Japanin, Moldovan, Serbian ja Singaporen asukkaille mainituista maista Suomeen saapuvassa liikenteessä.

Jos näistä maista saapuva henkilö ei ole saanut täyttä rokotussarjaa, sallittuja maahantuloperusteita ovat paluu Suomeen, paluu muihin EU- tai Schengen-valtioihin, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla tai muu välttämätön syy.

Muulta osin ovat edelleen voimassa 19. heinäkuuta voimaan tulleet ulkorajoja koskevat maahantulon rajoitukset, joista valtioneuvosto päätti 15. heinäkuuta. Nämä rajoitukset ovat voimassa 22. elokuuta asti.

14.35: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä totesi tänään kokouksessaan, että alueen koronatartunnat ovat nousseet ennätyksellisen korkealle nopeasti. Tilannetta pidetään huolestuttavana.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku KSSHP:n osalta oli 111 sairastanutta 100 000 asukasta kohden.

Tartuntoja ovat saaneet erityisesti 20-39 -vuotiaat henkilöt pääosin yksityistilaisuuksista, ravintoloista ja festivaaleilta.

Eniten koronatartuntoja on viime päivinä ilmennyt Jyväskylässä ja Äänekoskella. Tartuntojen määrä ei kuitenkaan näy alueen sairaaloissa.

13.57: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tiedottaa avaavansa kaksi koronavirustestauksen näytteenottopistettä Helsinkiin.

Pisteet avataan Hartwall Arenalla ja Vironkadun terveysasemalle tällä viikolla. Lisäksi kolmas täysin uusi piste avataan lähiaikoina.

Pisteitä tarvitaan, sillä epidemiatilanteen huonontuminen on lisännyt testiin hakeutujien määrää ja ruuhkauttanut näytteenottopisteitä kesälomakauden lopussa.

Helsingissä näyteenottoon on päässyt keskimäärin noin 20 tunnissa eli viimeistään seuraavan päivän aikana.

Espoossa ja Vantaalla näytteenottoon on päässyt saman päivän aikana. Tavoitteena on, että jatkossa myös Helsingissä näytteenottoon pääsee saman päivän aikana.

13.50: THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pitivät tiedotustilaisuuden epidemiatilanteesta ensimmäistä kertaa moneen viikkoon torstaina.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä kertoo, että erikoissairaanhoidon kuormitus on lievästi kasvussa.

– Kaikki viittaa siihen, että kahdesti rokotetut ovat hyvin suojattuja koronaa vastaan.

Voipio-Pulkin mukaan koronatestissä käydään ahkerammin kuin aiemmin kesällä, ja tämä on hieno asia.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan STM esittää hallitukselle, että koronarokotukset laajennetaan koskemaan myös nuorempia, eli myös 12–15-vuotiaat koronarokotettaisiin. Asetusmuutos tulisi voimaan.

Lisäksi STM esittää ravintoloille aukiolorajoituksia kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen alueille ensi viikon maanantaista alkaen.

13.46: Suomessa on raportoitu tänään 752 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoi saman lukeman jo aiemmin tänään tiedotustilaisuudessa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 969 tartuntaa, mikä on 3 855 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 109 982.

Sairaalahoidossa on tänään 94 ihmistä, joista 15 on tehohoidossa.

Keskiviikko 4.8.

17.23: Kuhmossa tänään todettu korkea tartuntamäärä, 43, tartuntaa, selittyy ulkomaalaisten marjanpoimijoiden koronatapauksilla, jotka ovat tilastossa kirjautuneet Kuhmon tartuntatapauksiksi.

Tapausten kirjautuminen Kuhmon tilastoihin johtuu ulkomaalaiset testanneen laboratorion sijainnista. Kuhmon koronatilanne on rauhallinen ja tuoreita tartuntoja ei ole todettu viime päivinä.

13.35: Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kertoo paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle. Tiedot Taysin sivuilta.

12.30: THL:n mukaan koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 95 ihmistä, joista tehohoidossa on 15.

Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut maanantaista kahdella ja tehohoidossa olevien määrä kahdeksalla. Tehohoidossa olevien määrä on siis tuplaantunut maanantain jälkeen.

Lisäksi THL kertoo kahdesta uudesta koronaan liittyvää kuolemantapauksesta viime keskiviikon jälkeen. Tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu yhteensä 984.

11.45: Suomessa on keskiviikkona raportoitu 872 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 109 230.

7.42: Oulussa viime viikonloppuna järjestetyllä Qstock-kesäfestivaalilla on voinut altistua koronavukselle.

Festivaalin verkkosivuilla kerrotaan, että altistuminen on ollut mahdollista perjantaina ja lauantaina, sillä molempina päivinä tapahtumaan osallistui henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta.

Oulussa on heinäkuun lopulla ollut mahdollisuus altistuakoronavirukselle myös ravintoloissa seuraavasti:

keskiviikkona 28. heinäkuuta Club Teatria, Nevski & The Prospectsin keikka

tiistaina 27. heinäkuuta kello 13.30–14.30 Tuba Food & Lounge

6.46: Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee uusia päätöksiä alueen koronatoimiin liittyen, kertoo Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö Twitterissä.

Tällä hetkellä alueella on voimassa muun muassa päätökset sisätiloissa järjestettyjä yli 10 hengen tilaisuuksia sekä ulkotiloissa järjestettyjä yli 50 hengen tilaisuuksia koskien.

Aronkytö uumoilee, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto mahdollisesti tiukentaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

Tiistai 3.8.

18.03: Uusimaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella jatkaa koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan (Hus) vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä STT:lle. Aiemmin tänään linjattiin pääkaupunkiseudun siirtymisestä leviämisvaiheeseen.

17.30: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen. Sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku viimeisen 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohden on hieman yli 33.

17.25: Pääkaupunkiseutu siirtyy koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja koulut alkavat lähiopetuksessa, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö STT:lle.

Lähiopetus koskee kaikkia luokka-asteita ja myös toisen asteen oppilaitoksia. Aronkydön mukaan päätökset tehtiin yksimielisesti. Leviämisvaiheeseen siirtymiseen vaikutti muun muassa se, että sairaalahoidon tarve on kasvussa, vaikkei se vielä ole kovin suurta.

15.26: Myös Pirkanmaa tiedottaa siirtyneensä epidemian leviämisvaiheeseen. Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 521 uutta koronatartuntaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös sairaalahoidon tarve on kasvanut.

14.51: Varsinais-Suomi on siirtynyt koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen, tiedottaa sairaanhoitopiiri.

Koronatartunnat ovat lisääntyneet vauhdilla Varsinais-Suomessa. Uusia koronatapauksia on todettu lähes 100 päivittäin.

11.44: Suomessa on tiistaina raportoitu 692 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 108 358.

10.10: Kainuussa on todettu kymmeniä koronatartuntoja ulkomaalaisten marjanpoimijoiden keskuudessa.

Kainuun terveysviranomaiset testasivat eilen koronaviruksen pikatestien avulla alueella liikkuvan ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ryhmän. 74 hengen ryhmästä todettiin yhteensä 44 koronatartuntaa.

Kaikki tartunnan piiriin kuuluvan ryhmän henkilöt on asetettu eristykseen tai karanteeniin.

Maanantai 2.8.

17.21: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei tällä hetkellä suosittele karanteenin lyhentämistä testauksella.

Pirkanmaalla koronatestaus on ruuhkautunut. Jotta suuremmat viiveet näytteenottoon pääsyssä vältettäisiin, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee tällä hetkellä, että karanteenissa olevat oireettomat eivät hakeutuisi testiin karanteeniaikaa lyhentääkseen.

Mikäli karanteenin aikana tulee oireita, testiin pitää hakeutua, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri keskittää nyt testaamisen ensisijaisesti oireisille potilaille.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että vaikka karanteeniaika lyhenee kymmeneen päivään, altistuneen tulee seurata oireiden ilmaantumista 14 päivää altistuksen alkamisesta.

14.51: Paraisten kaupungin tartuntatautiyksikkö tiedottaa mahdollisesta korona-altistumsiesta Ravintola Korpoströmissä.

Mahdolliset altistumiset ravintolassa sijoittuvat ajoille 24. heinäkuuta kello 12–15 ja 25. heinäkuuta kello 12–15.

Kaupungin terveydenhuolto kehottaa kaikkiaa tarkkailemaan vointiaan ja ilmoittamaan pienistäkin oireista terveydenhuoltoon.

Kaupunki huomauttaa, että puhenlinlinjat ovat ajoittain ruuhkautuneet, joten Omaolo-palvelun käyttöä kannattaa suosia, jos suinkin mahdollista.

14.42: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sairaanhoitopiirit tiedottavat altistumispaikoistaan verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavilla.

13.20: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,68 miljoonaa ihmistä eli 66,2 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 35,2 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 1,95:tä miljoonaa ihmistä.

12.55: Kainuun sote tiedottaa, että eilen sunnuntaina Kainuussa on havaittu kolme uutta koronavirustartuntaa.

Ilmaantuvuus on Kainuun alueella nyt 104,2 (per 100 000/14 vrk).

Lisäksi Kainuun sote tiedottaa, että Kajaanissa sijaitsevassa Liikku-kuntokeskuksessa on voinut altistua koronavirukselle maanantaina 26.7. sekä tiistaina 27.7. kello 19.30–21.00 välisenä aikana.

Kainuun sote suosittelee hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

12.15: Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) mukaan useissa ravintoloissa, baareissa ja tilaisuuksissa on voinut altistua koronavirukselle. Tays tiedottaa asiasta muun muassa Twitterissä.

22.7. kello 23.30–2.00 Pub Kujakolli, Tampere

24.7. kello 20.30 eteenpäin, Rönnin lavan tanssit, Orivesi

26.7. kello 17.00–19.00 Vanha Monttu, Tampere

27.7. kello 15.30–16.30 Periscopen terassi, Tampere

27.7. kello 17.00–18.30 Keskustorin yhteisterassi, Tampere

27.7. kello 22.00–2.00 LOLA Club, Tampere

27.7. kello 16.30–20.00 Teivon ravirata, ravit (valjastuskatokset, takarinki), Ylöjärvi

27.7. kello 20.00–20.30 Sippuran siipibaari, Ylöjärvi

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

12.00: Suomessa on maanantaina raportoitu 345 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa olevien määrä nousi 93:een, mikä on 28 enemmän kuin viime perjantaina.

THL ilmoitti myös aiemmin maanantaina, että koronalle altistuneiden karanteenisuositus lyhenee kymmeneen päivään.

10.41: Koronalle altistuneen karanteenin kestoksi suositellaan jatkossa kymmentä vuorokautta aiemman 14 vuorokauden sijaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaan sairastuneen eristysaikaa ei olla muuttamassa.

Lue lisää: THL: Altistuneen karanteenisuositus lyhenee kymmeneen päivään

Sunnuntai 1.8.

14.43 Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuusluku on noin 120, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla se oli noin 64, kertoo STT.

Suurin ilmaantuvuusluku on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, missä se on 200. Lisäksi ilmaantuvuusluku on yli sata Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Kainuussa.

11.39 Suomessa on raportoitu 519 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Eilen uusia koronatartuntoja raportoitiin 794.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 107 321 .

Sairaalahoidossa on koronaviruksen takia 65 ihmistä. Heistä seitsemän on tehohoidossa.

Lauantai 31.7.

11.40 Suomessa on raportoitu 794 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 106 802.

Sairaalahoidossa on tänään koronaviruksesta johtuen 65 ihmistä. Heistä tehohoidossa on seitsemän.

Perjantai 30.7.

14.17: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,65 miljoonaa eli lähes 66 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä 12 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt vajaat 34 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,87:ää miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 45 000:lla.

12.01: Suomessa on todettu 748 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Eilen uusia tartuntoja todettiin 765.

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan HUS-alue on leviämisvaiheen kynnyksellä.

– Useiden kuntien tartunnanjäljitykset ovat ruuhkautuneet, jolloin sairastuneita ja altistuneita ei pystytä tavoittamaan riittävän nopeasti ja asettaa eristykseen ja karanteeniin. Lisäksi festivaaleilla ja baareissa tapahtuvien altistumisten seurauksena tartuntaketjut pääsevät etenemään, koska paikalla olijoita ei pystytä nimeämään, sanoo HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiedotteessa.

– Nykyisen tilanteen ollessa voimassa esitämme tapahtumajärjestäjille käytössä olevan maskisuosituksen tiukentamista siten, että suositus koskee sisätilojen lisäksi myös ulkotiloja. Muita terveysturvatoimia unohtamatta, sanoo HUSin johtajaylilääkärin viransijainen Jukka Louhija.

Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että myös yksityistilaisuuksissa noudatettaisiin kokoontumisista annettuja rajoituksia.

Suosituksen mukaan yli 10 hengen kokoontumisia sisätiloissa ei tulisi järjestää, ellei niissä voida varmistua osallistujien välillä kahden metrin turvaetäisyydestä.

10.01: Kainuussa on todettu eilen 15 koronavirustartuntaa, joista seitsemän on todettu Kainuun prikaatissa palvelevilla varusmiehillä, kertoo Kainuun sote tiedotteessaan.

Kainuun tartuntajäljityksen mukaan koronavirukselle on voinut altistua Kajaanin keskusta ja lähialueen liikkeissä alkuviikosta seuraavasti:

maanantaina 26.7. kello 12–15.30 välisenä aikana

tiistaina 27.7. kello 13–15 välisenä aikana

Tiedotteen mukaan eristykseen määrättyjä on noin 80, ja koronavirukselle altistuneita alle 250.

9.59: Pirkanmaan laboratoriossa on todettu 112 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) Twitterissä.

– Myös tänään teemme ikäviä ennätyksiä tartuntaluvuissa, tviitissä muotoillaan.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

Torstai 29.7.

20.59: Koronaepidemia leviää edelleen nuorten aikuisten keskuudessa. Suomen suurimman sairaanhoitopiirin Husin alueella 36 prosenttia sairaaloiden vuodeosastoilla olevista koronapotilaista on ollut 19–39-vuotiaita viimeisen kolmen viikon aikana.

17.55: Enemmistö eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajista kannattaa koronapassin käyttöönottoa, selviää Uutissuomalaisen kyselystä.

Uutissuomalainen tavoitti valiokunnan 17 jäsenestä 14. Heistä yhdeksän kannattaa passia vähintään varovaisesti.

Neljä jäsentä ei ota kantaaa ennen tarkempaa asian selvitystä. Yksi jäsen ei kannata koronapassin käyttöönottoa.

17.03: Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan pohjamuistiota koronapassista siltä varalta, että hallitus päättää passin käyttöönotosta Suomessa.

Asiasta MTV Uutisille kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Ministeri korostaa, että kyse on koronapassista, ei rokotuspassista.

14.50: Valtioneuvosto on päättänyt, että ravintoloiden aukioloaikaa ja anniskeluaikaa rajoitetaan kiihtymisvaiheen mukaisesti Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan maakunnissa.

Aikaisemmin asetetut kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Lue lisää: Ravintolarajoitukset tiukentuvat useissa maakunnissa

11.14: Kai­nuus­sa on tiistaina (27.7.) tul­lut tie­toon yh­dek­sän ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta nel­jä aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la, Kainuun sote kertoo. Sai­ras­tu­nei­den ko­ti­paik­ka­kun­ta on Ka­jaa­ni, lu­kuun ot­ta­mat­ta yh­tä ul­ko­maa­lais­ta hen­ki­löä.

Kai­nuun Pri­kaa­ti on puolestaan tie­dot­ta­nut nel­jäs­tä uu­des­ta ko­ro­naan sai­ras­tu­nees­ta va­rus­mie­hes­tä. Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa on Puo­lus­tus­voi­mien mu­kaan nyt 10 ko­ro­na­tar­tun­taa.

11.45: Suomessa on todettu tänään 765 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu 105 260 koronavirustartuntaa.

Keskiviikko 28.7.

16.43 Helsinkiläisessä Hopeatien palvelutalossa on todettu useita koronatartuntoja, kertoo Helsingin kaupunki. Yhteensä tartunnan on saanut seitsemän asukasta ja seitsemän työntekijää.

Tartunnan saaneet asukkaat ja työntekijät ovat kahdesta eri yksiköstä. Hopeatien palvelutalossa on yhteensä 96 asukasta ja 76 työntekijää.

Lähes kaikki asukkaat ovat saaneet molemmat koronarokotteet. Helsingin kaupungin mukaan tähän mennessä tartunnan saaneiden oireet ovat tästä johtuen pääosin lievempiä kuin aikaisemmissa hoivapalveluiden tartunnoissa

14.12 Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt laajentaa tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset koko Varsinais-Suomeen, avi kertoo tiedotteessaan.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla on tosiasiallisesti mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa Covid-19 tartuntojen ehkäisemiseksi.

Rajoitus koskee yli 10 sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa.

Määräys on voimassa ajalla 29.7.–15.8.2021.

Maakunnan koordinaatioryhmä on antanut laajan, leviämisvaiheen mukaisen maskisuosituksen, aluehallintovirasto muistuttaa.

Tiistai 27.7.

16.47: Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä koronatilanne on hankaloitunut entisestäään. Pirkanmaa pysyy edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta leviämisvaiheeseen siirtyminen ei ole kaukana. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronan ilmaantuvuus on kuluneen kahden viikon ajalta 85 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Koronatilanne on mennyt selkeästi huonompaan suuntaan jo muutaman viikon ajan, ja viime aikoina tartuntamäärien nousu on ollut jyrkkää. Myös sairaalahoidon tarve on lisääntynyt hieman.

14.37: Varsinais-Suomi jatkaa koronan kiihtymisvaiheessa. Maakunnan koordinaatioryhmä suosittelee koko alueelle tiukkaa maskisuositusta. Ryhmä näkee, että rokotuskattavuuden nousu on tällä hetkellä tehokkain tapa hillitä taudin leviämistä. Ryhmä puoltaa rokotusvälin lyhentämistä kahdeksaan viikkoon.

13.24: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut yli 65 prosenttia Suomen väestöstä. Koronarokotteen toisen annoksen on saanut 31,6 prosenttia Suomen väestöstä, mikä tarkoittaa lähes 1,76 miljoonaa ihmistä.

13.14: Suomessa on todettu 612 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä todettu pandemian aikana 103 851.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen. Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen, sillä alueen tartuntojen ilmaantuvuus on viime viikon aikana ollut nousussa.

Tartunnat ovat olleet vahvassa nousussa lähinnä Jyväskylän sekä Äänekosken alueilla, jotka kattavat maakunnan alueesta noin 70 %. Merkittävä osa tartunnoista on ollut lähtöisin kesän yksityisistä että julkisista tapahtumista, yökerhoista ja ravintoloista.

Maanantai 26.7.

18.04: Tampereen yliopistollinen sairaala tiedottaa mahdollisista altistumispaikoista Twitterissä. Oireisia pyydetään hakeutumaan testiin.

Koronalle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

21.7. klo 12-15 K-Citymarket Pirkkala

22.7. klo 12.30-14 Laukon Kartanon ravintola (Vesilahti)

23.7. klo 20.35 Finnkino Plevna, sali 2, näytös Fast & Furious 9 (Tre)

24.7. klo 21.30-23.30 Periscope (Tre)

24.7. klo 23.30-00.30 Pyynikin Brewhouse (Tre)

15.12: Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut kokeilee Hiekkaharjussa Varian rokotuspisteellä ensimmäisen koronarokotteen jakamista ilman ajanvarausta.

Walk in -pilotti aloitetaan huomenna tiistaina. Palvelu on tarkoitettu ensimmäiseen rokotukseen tuleville.

Rokotuspiste on avoinna 30. heinäkuuta saakka.

13.32: Vaasassa Ruukinkartanon palvelutalossa yhteensä 19 altistui koronavirukselle viime viikon perjantaina, Vaasan kaupunki tiedottaa.

Yksikössä todettiin yksi koronavirustartunta, jolle altistui 11 henkilökunnan jäsentä ja kahdeksan palvelutalon asukasta.

Altistuneet ovat pääosin tiedossa. Altistuneet työntekijät on asetettu karanteeniin ja asukkaat eristykseen eli heitä hoidetaan heidän omissa huoneissaan.

– Tällä hetkellä altistuneilla ei ole todettu koronavirustartuntaan sopivia oireita, mutta heitä tarkkaillaan tiiviisti. Jos oireita ilmenee, testaamme heidät viipymättä, kertoo koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Markus Råback.

11.42 Suomessa on todettu tänään 267 uutta koronavirustartuntaa.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi 53 ihmistä, joista 8 on tehohoidossa.

11.25: Kainuun sote tiedottaa, että alueen koronatilanne on edelleen huono. Alueen tartuntajäljityksen tietojen mukaan Kajaanissa on voinut altistua koronavirukserlle useammassa paikassa.

PeeVeeBarissa keikan aikana, yöllä 16.7.

Lungibaari Grön pe–la 16.–17.7. sekä la–su 17.–18.7. noin kello 00–02

LadyLinen kuntosalilla 19–22.7. kello 9–12 välisenä aikana

– Tapahtumissa, yleisötilaisuuksissa ja ravintoloissa on syytä yleiseen varovaisuuteen, vaikka näitä koskevia varsinaisia rajoituksia ei olekaan voimassa, tiedotteessa huomautetaan.

11.16: Tampereella, Ikaalisissa ja Kangasalla on voinut altistua useissa paikoissa koronavirukselle.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) kehottaa Twitterissä hakeutumaan testeihin viipymättä, jos on ollut paikassa, jossa mahdollisuus altistumiselle on ollut.

Katso altistumispaikat alla olevasta tviittiketjusta.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

8.45: Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) tiedottaa Twitterissä, että Pirkanmaan laboratoriossa on viikonlopun aikana todettu 136 uutta koronatartuntaa.

Tviitin mukaan perjantaina todettiin 63 positiivista testitulosta, lauantaina 35 ja sunnuntaina puolestaan 38.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

5.34: Koronapandemian vuoksi säädetyt matkustusrajoitukset ovat keventyneet tästä päivästä alkaen, kun maahantulorajoitukset sisärajoilla poistuivat puolenyön aikaan.

Jos tviitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

Sunnuntai 25.7.

13.39 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,61 miljoonaa ihmistä eli yli 65 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä yli 9 000:lla.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut reilut 31 prosenttia Suomen väestöstä, mikä tarkoittaa noin 1,74 miljoonaa ihmistä.

Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa liki 30 000:lla.

11.55 Suomessa on todettu 360 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 585 tartuntaa, mikä on 1 769 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin koronavirustartuntoja raportoitiin 2 816.

Kaikkiaan Suomessa on tähän mennessä todettu liki 103 000 koronavirustartuntaa.

Lauantai 24.7

13.11 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 64,9 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut 30,9 prosenttia väestöstä.

12.55 Suomessa on raportoitu 570 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), jossa se on 146, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä, 124.

Perjantai 23.7.

18.41 Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö toimivat keväällä lainvastaisesti 65–69-vuotiaiden Astra Zeneca -rokotuksissa, kertoo Helsingin Sanomat.

Apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisunsa useisiin kanteluihin tänään.

Keväällä 65–69-vuotiaita pakotettiin ratkaisun mukaan monissa kunnissa ottamaan lääkeyhtiö Astra Zenecan koronavirusrokotetta, vaikka rokotteen mahdollisista haitoista oli saatu uutta tietoa.

17.40: Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS) on julkaissut Twitterissä listan paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle. Tampereella virukselle on voinut altistua näissä paikoissa:

17.7. klo 24-02 (pe-la yö) Thrasherie bar (useampi positiivinen)

17.7. klo 02-04 (pe-la yö) The Old Irish Pub (useampi positiivinen)

17.7. klo 16.30-22 Galaxie Center

17.7. klo 21.00-21.30 McDonalds, Kaukajärvi

17.7. klo 22-24 Sticky Wingers

18.7. klo 00-01 (la-su yö) Ravintola Klubimies

18.7. klo 10-11 Kahvila Ilopilleri, Laukontori

18.7. klo 17-18:30 Ravintola Hook

18.7. Särkänniemen huvipuisto (useampi positiivinen)

19.7. Särkänniemen huvipuisto klo 12-19 ja ravintola Pizza Buffa klo 17-17.45

20.7. klo 10-16 Zara Ratina

17.08: Euroopan lääkevirasto (EMA) on hyväksynyt Modernan koronavirusrokotteen käytön 12–17-vuotiaille nuorille. Modernan rokote on toinen koronarokote, jonka Euroopan lääkevirasto on tähän mennessä hyväksynyt annettavaksi murrosikäisille.

EMA totesi, että Modernan spikevax-rokotetta käytetään 12–17-vuotiailla samalla tavalla kuin 18-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Nyt hyväksynnän saanut rokote annetaan kahtena injektiona neljän viikon välein, lääkevirasto lisäsi.

16.02: Vantaa avaa walk in -rokotuspisteen Hiekkaharjun Varian rokotuspisteellä tiistaina 27.7.2021. Rokotuspiste on avoinna 30.7.2021 asti.

Pisteeltä voi hakea ensimmäisen tai toisen rokotteen. Rokotusten välillä vaadittava minimiaika on kahdeksan viikkoa.

13.15: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 64,7 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo THL.

Toisen rokoteannoksen on saanut 30 prosenttia väestöstä.

13.02: Valtaosa tartunnoista todetaan 18-29-vuotiailla, mutta viimeisen viikon aikana on myös 30-50-vuotiaiden tartuntamäärissä ollut nousua, sanoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että myös yksityistilaisuuksissa noudatettaisiin kokoontumisista annettuja rajoituksia. Yli 10 hengen kokoontumisia sisätiloissa ei siten tulisi järjestää, ellei niissä voida varmistua osallistujien välillä 2 metrin turvaetäisyyden ylläpitämisestä.

12.52: Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän päätöksellä Länsi-Uusimaa ja sitä kautta koko HUS-alue siirtyivät eilen kiihtymisvaiheeseen. Lisäksi koordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoitusten laajentamista koko Uudenmaan alueelle ja nykyisten kokoontumisrajoitusten jatkamista pääkaupunkiseudulla.

Koronavirustartunnat ovat nyt viidettä viikkoa kasvussa Uudellamaalla. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä on huolissaan kasvavista tartuntamääristä paitsi nuorten aikuisten myös vanhempien ikäryhmien keskuudessa.

11.53: Suomessa on raportoitu 412 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 56 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 9.

Yhteensä sairaalahoidossa olevien määrä on pysynyt samana kuin keskiviikkona, jolloin THL viimeksi tiedotti asiasta. Tehohoidossa olevien määrä on kuitenkin laskenut keskiviikosta yhdellä.

Torstai 22.7.

19.37 Pohjois-Karjala siirtyi tänään epidemian kiihtymisvaiheeseen, tiedottaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote.

– Koronapandemian neljäs aalto on nyt totta myös meillä. Jokaisella meillä on vastuu sen taltuttamisesta. Tilanteen haltuun saamisessa suurin merkitys on sillä, miten kansalaiset käyttäytyvät ja muistavat kasvomaskit, käsihygienian sekä turvaetäisyydet, toteaa tilannekuvatyöryhmän puheenjohtaja Sirpa Kaipiainen.

Viikolla 28 uusia tartuntoja Pohjois-Karjalassa todettiin 45, kun edellisviikolla tapauksia kirjautui 38.

Pohjoiskarjalaisilla todettuja tartuntoja oli näistä 29 ja kuusi tartunnoista kirjautuu toisten sairaanhoitopiirien alueelle oleskelukunnan mukaisesti.

18.00 Yli puolet Euroopan unionin aikuisväestöstä on rokotettu, kertoo EU.

Unionin tavoite kesäksi oli, että 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu. Tähän ei ole vielä päästy.

Täysin rokotetuksi katsotaan ne aikuiset, jotka ovat saaneet joko yhden Johnson & Johnsonin rokotteen tai kaksi muiden valmistajien EU:ssa käyttöön hyväksyttyä rokotetta.

13.51: Hallitus on päättänyt listasta maita, joista pääsee jatkossa Suomeen ilman todistusta rokotuksista, sairastetusta taudista tai negatiivisesta koronatestistä.

13.34: Hallitus on päättänyt lisärajoituksista kiihtymisvaiheessa oleviin kuntiin.

Kiihtymisvaiheen rajoituksiin nousevat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Ennestään kiihtymisvaiheessa on Uusimaa.

Kiihtymisvaihe tarkoittaa lisärajoituksia alueen ravintoiloille: Anniskelu on jatkossa sallittu kello 7-00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

12.40: Valtaosalla koronavirustartunnan saaneista oli neutraloivia vasta-aineita vielä yli vuoden kuluttua, kertoo THL.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin sairastetun koronavirustaudin tuottamien vasta-aineiden säilymistä, kun tartunnan saamisesta oli kulunut puoli vuotta ja vuosi.

Jopa 97 prosentilla tutkittavista havaittiin koronaviruksen piikkiproteiinin tunnistavia IgG-vasta-aineita, kun tartunnasta oli kulunut vuosi.

Vaikka vasta-aineita havaittiin monella, oli niiden määrä vuoden jälkeen noin kolmasosan matalampi kuin mitä se oli ollut puoli vuotta tartunnan saamisen jälkeen.

– Koronavirustaudin jälkeisten vasta-ainetasojen tutkiminen tuottaa tärkeää tietoa, joka auttaa myös rokotteiden aikaansaaman suojan ja keston arvioimisessa, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin.

12.37: Suomessa on raportoitu 404 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 084 tartuntaa, mikä on 1 682 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

10.12: Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuorten aikuisten keskuudessa nousten tartuntamäärien ja niistä aiheutuneiden altistusten vuoksi tartunnanjäljitys on ruuhkautunut osassa Suomea.

– Altistuneet itse ovat ruuhkan purkamisessa avainasemassa. Asianosaisten on lain mukaan autettava viranomaisia tartunnanjäljityksessä ja noudatettava heidän ohjeitaan, jotta tartuntaketjujen muodostuminen saadaan katkaistua viiveettä, tiedotteessa kerrotaan.

10.10: Viikolla 28 todetuista tartunnoista lähes 60 % todettiin 10-29-vuotiailla, joiden keskuudessa tapaukset painottuivat erityisesti 18-23-vuotiaisiin, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

10.08: Positiivisten näytteiden osuus on noussut 2,3 prosenttiin kesäkuun puolivälin jälkeen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

10.04: Tällä hetkellä tehohoidossa olevista koronapotilaista yli puolet on alle 50-vuotiaita, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnnin laitos.

10.03: Tartuntatautirekisteriin ei ole ilmoitettu yhtään uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa ajalla 14.-21.7.2021, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö sekä THL. Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu 21.7.2021 mennessä yhteensä 978.

9.49: MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus kokoontuu päättämään koronarajoituksista tänään kello 13.

8.55: Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen mukaan kiihtymisvaiheeseen siirtyminen tulee tarkoittamaan “ravintolatoimintaan valitettavan tuttuja rajoituksia, joita on aiemminkin ollut”.

– Mitään uutta ja mullistavaa sieltä ei tule, hän summaa.

Rajoitusten kiristymisestä odotetaan tänään myöhemmin tarkempaa tietoa.

8.50: MTV Uutisten tietojen mukaan kiihtymisvaiheen rajoituksiin nousevat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Ennestään kiihtymisvaiheessa on Uusimaa.

8.45: Hallitus kokoontuu tänään puimaan muun muassa koronarajoitusten kiristämisen tarpeellisuutta Suomen siirryttyä epidemian neljänteen aaltoon.

THL:n johtaja Mika Salminen ennakoi tiistaina hallituksen päätyvän kiristämään koronarajoituksia tartuntamäärien yllyttyä.

– Jos halutaan tapausmäärät laskuun, eihän oikein muuta vaihtoehtoa ole.

Keskiviikko 21.7.

11.49: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 56 ihmistä, joista tehohoidossa on 10.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut hieman maanantaista. Tuolloin THL kertoi, että sairaalahoidossa oli yhteensä 52 ihmistä, joista tehohoidossa oli 12.

11.40: Suomessa on raportoitu tänään 453 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

11.11: Elokuussa Vantaalle suunniteltu Pohjoismaiden suurin vaikuttajatapahtuma, Tubecon, siirtyy koronarajoitusten vuoksi ensi vuoteen. Tapahtuma järjestetään elokuussa 2022 Vantaan EnergiaAreenassa ja sen viereisessä Myyrmäen urheilupuistossa.

Vuodelle 2021 ostetut liput käyvät sellaisenaan ensi vuoden tapahtumaan, tapahtumasta tiedotetaan.

Vantaan Tubeconin siirtyminen ei vaikuta Tampere-talossa tänä vuonna 20.–21. elokuuta järjestettävään Tubecon Gamesiin, vaan se toteutuu ennakkosuunnitelmien mukaisesti.

Tiistai 20.7.

16.10 Pirkanmaa on nyt koronan kiihtymisvaiheessa, tiedottaa alueen sairaanhoitopiiri.

Viime viikolla alueella todettiin 174 koronatartuntaa ja ilmaantuvuusluvun kerrotaan olevan 56.

15.54 Oulun kaupunki tiedottaa, että viime viikonloppuna lauantaina 17.7. koronavirukselle on voinut altistua Fitness24-kuntosalilla kello 12 ja 14 välillä. Myös Turkansaaren ulkomuseon kahvilassa kello 11–18 välillä.

15.47 Helsingissä voi käydä nyt hakemassa ensimmäisen koronarokotteen ilman ajanvarausta. Käytännössä se tarkoittaa, että rokotuspisteelle voi tulla hakemaan ensimmäisen rokotteen ilman ajanvarausta arkisin kello 10 ja 15.15 välillä. Lauantaisin paikalle voi tulla 11–16.15.

Kakkosrokotteeseen tulee edelleen varata aika.

14:55 Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista. Virus leviää nyt erityisesti nuorten parissa ja yöelämässä.

– Tartunnat leviävät yökerhoissa, ravintoloissa ja festareilla, koska juhlatunnelmissa ihmiset eivät muista pitää etäisyyttä ja turvallisuusohjeet saatavat unohtua. Sellaisesta käytöksestä myös koronavirus on innossaan, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo tiedotteessa.

Varsinais-Suomessa tapausmäärät ovat pysyneet miltei ennallaan. Viime viikolla alueella todettiin kaikkiaan 166 tartuntaa. Tartunnoista noin 40 prosenttia todetaan rokottamattomilla ikäryhmillä eli nuorilla aikuisilla ja nuorilla. Varsinais-Suomi jatkaa koronaepidemian kiihtymisvaiheessa.

14:50 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viestinnästä kerrotaan, että koronarokotusluvuissa on viivettä. Aiemmin ilmoitetut luvut eivät siis ole oikein.

Kerroimme aikaisemmin tänään, että THL:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen olisi saanut lähes 3,55 miljoonaa ihmistä eli 63,9 prosenttia Suomen väestöstä.Toisen annoksen rokotuskattavuuden kerrottiin olevan 27,8 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,55 miljoonaa ihmistä.

14:10 Riihimäen seudun terveyskeskuksen mukaan seuraavissa paikoissa on voinut altistua koronavirukselle 17.–18.7. välisenä aikana:

– Juomahuone Laitinen 17.7. klo 21–24

– Jolene-karaokebaari 18.7. klo 00–03.

13.30: THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan Suomessa on käynnissä neljäs korona-aalto.

Hän kertoo, että valtioneuvoston on tarkoitus päättää mahdollisista rajoituksista jo tällä viikolla.

Salmisen mukaan THL pitää rajoitusten kiristämistä mahdollisena ja ei tule vastustamaan sitä. Hän uskoo itse, että joillain alueilla rajoituksia tullaan tiukentamaan lähipäivinä.

– Jos halutaan tapausmäärät laskuun, eihän oikein muuta vaihtoehtoa ole.

13:25: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen raportoidaan saaneen lähes 3,55 miljoonaa ihmistä eli 63,9 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Toisen annoksen rokotuskattavuuden kerrotaan olevan nyt 27,8 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,55 miljoonaa ihmistä.

11.40: Suomessa on raportoitu tänään 461 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

9.40: Helsinkiläiset voivat aikaistaa toista koronarokotusta halutessaan aikaisemmasta 12 viikosta 8 viikkoon, tiedottaa Helsingin kaupunki.

Ajan pystyy siirtämään kätevimmin verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi. Sivuilla on ohje, miten varatun ajan voi siirtää.

Maanantai 19.7.

14.00: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 63,9 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut 27,7 prosenttia.

13.55: Suomessa on raportoitu tänään 156 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

11.16: Juhannusviikon sekvensoiduista näytteistä yli 90 prosenttia oli deltavarianttia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Asiasta kertoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Twitterissä.

Viime viikon koronatestimäärät pysyivät Husin alueella korkealla tasolla. Lehtosen mukaan positiivisten näytteiden osuus oli 2,8 prosenttia näytteistä, kun sitä edeltävällä viikolla osuus oli 2,4 prosenttia.

10.12: Koronavirukselle on voinut altistua Oulussa yökerho Ilonassa 16-17.7.21 välisenä yönä, tiedottaa Oulun kaupunki. Yökerhossa olleiden tulee tarkailla vointiaan ja hakeutua tarvittaessa herkästi testiin.

10.10: Tampereen yliopistollinen sairaala kertoo Twitterissä paikoista, joissa on ollut mahdollista altistua koronalla.

Koronalle on voinut altistua seuraavissa paikoissa Tampereella ja Jämsässä:

– Dam Bar, Tampere, 11.7. klo 21-23

– Ravintola Silkkitie, Jämsä, 12.7. klo 14.30-15

– Bricks, Tampere, 13.7. klo 23-05



Sunnuntai 18.7.

14.01:

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,55 miljoonaa ihmistä eli 63,9 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 11 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 27,6 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,53 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 24 000:lla.

11.44Suomessa on tänään ylitetty sadantuhannen koronatartunnan rajapyykki. THL kertoo, että uusia tartuntoja on tänään todettu 180.

Lähellä sataatuhatta oltiin jo eilen, kun tartuntoja todettiin 384.

Lauantai 17.7.

13.28: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,53 miljoonaa eli liki 64 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 16 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on hieman yli 27 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,51 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 41 000:lla.

11:48: THL:n mukaan Suomessa on todettu 384 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 318 tartuntaa, mikä on 1 354 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Perjantai 16.7.

16.08: Oulun kaupungin mukaan seuraavissa paikoissa on voinut altistua koronavirukselle 11.–14.7. välisenä aikana:

• ke 14.7 klo 14.30-15.30 ravintola Burger King rotuaari

• ti 13- ke 14.7 välinen yö klo 03.00-04.00 ravintola McDonalds, Limingantulli

• ti 13.7. klo 21.00 Pub & Club Letkunpuiston Helmi

• ti 13.7. klo 16-18 ravintola Katrilli

• su 11.7. klo 17.30-17.45 Biltema, Kempele

• su 11.7. klo 18.00-18.45 ravintola Burger King, Kaakkuri

• su 11.7. klo 17–18.15 puistokahvila Makia

• su 11.7. klo 10-11.30 Oulun ortodoksisen seurakunnan katedraali (Torikatu 74).

• la 10. - su 11.7. välisenä yönä klo 23-02 yökerho Ilona

Kyseisissä paikoissa noina ajankohtina olleiden tulee tarkkailla vointiaan ja hakeutua tarvittaessa herkästi testiin, Oulun kaupunki tiedottaa.

14.15: THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 63,4 prosenttia Suomen väestöstä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä noin 17 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 26,4 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,47 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 40 000:lla.

12.54: Suomessa on todettu tänään 380 uutta koronatartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 44 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 10. Yhteensä koronatartuntoja on Suomessa todettu nyt lähes 100 000, tarkalleen 99 592.

12.22: Tekninen vika estää toistaiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta julkaisemasta päivän koronatartuntojen määrää, ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo MTV Uutisille.

10.40: Koronatapaukset ovat lisääntyneet Kainuussa. Ilmaantuvuus on noussut takaisin edellisten viikkojen tasolle ja on nyt 51,36 / 100 000 as / 14 vrk.

Uusien tietojen mukaan Sotkamon Käpymetsän päiväkodin viidellä lapsella testitulos on ollut positiivinen. Näistä neljä oli jo aiemmin karanteenissa.

Tapauksessa on nyt tiedossa seitsemän tartuntaa ja karanteenimääräyksiä kolmekymmentä. Koronatestauksia laajennetaan edelleen tartunnanjäljityksen edetessä.

Päiväkodin toiminta jatkuu pääosin normaalisti. Sotkamon kunta ottaa yhteyttä perheisiin ja ohjeistaa tarvittaessa päiväkodin toimintaan ja jatkotestaukseen liittyen. Kainuun sote huolehtii altistuneiden kontaktoinnista.

10.38: Koronarokotukseen pääsee ilman ajanvarausta jo kolmella paikkakunnalla. Rokotukseen pääsee ainakin Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Helsinkiläiset voivat käydä ottamassa koronarokotteen ilman ajanvarausta lauantaina 17.7. kaikissa Helsingin rokotuspisteissä.

Myös osa pienemmistä kaupungeista tarjoaa koronarokotusta ilman ajanvarausta. Tehosteannoksia ei kuitenkaan tavallisesti anneta ajanvarauksettomissa rokotepisteissä.

Torstai 15.7.

15.51: Upinniemessä 83 alokasta on siirretty eristyksiin koronatapausten vuoksi, kertoo Helsingin Sanomat. Kuudella alokkaalla on Helsingin Sanomien tietojen mukaan todettu koronatartunta. Eristyksiin laitetut ovat oireettomia, mutta olleet tekemisissä tartunnan saaneiden kanssa, sanoo rannikkoprikaatin esikuntapäällikkö Heikki Heilala HS:lle.

13.29 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 63,1 prosenttia Suomen väestöstä ja toisen annoksen on saanut nyt 25,7prosenttia, kertoo THL. Yhteensä tänään raportoitiin lähes 54 000 uudesta annetusta rokoteannoksesta.

12.07 Suomessa on raportoitu tänään raportoitu 324 uutta koronatartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairaalassa koronan takia on tällä hetkellä 41 potilasta. Heistä 8 on tehohoidossa.

11.01: Yli puolet viime viikon koronatartunnoista todettiin 10–29-vuotiailla, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotteessaan.

Kolmannes koronatartunnoista todettiin 20–29-vuotiailla ja 25 prosenttia 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa tartunnat kuitenkin painottuvat 18 vuotta täyttäneisiin.

THL:n ja STM:n mukaan tartunnat leviävät esimerkiksi baari-illoissa ja juhlissa.

10.59: Helsinkiläiset voivat käydä ylihuomenna lauantaina koronavirusrokotuksessa ilman ajanvarausta. Vastaisuudessa itsensä voi rokotuttaa myös pop-up-pisteillä.

Rokotuksen ensimmäisen annoksen voi hakea kaikilta tänä lauantaina 17.7. Helsingin rokotuspisteiltä ilman ajanvarausta kello 9.15.–17. Asiasta tiedottaa Helsingin kaupunki.

Lue lisää: Helsingissä pääsee lauantaina koronarokotukseen ilman ajanvarausta

Keskiviikko 14.7.

13.33 Koronarokotteen toisen annoksen on saanut 25 prosenttia Suomen väestöstä ja ensimmäisen annoksen on saanut nyt 62,8 prosenttia, kertoo THL.

Koronarokotteen kaksi annosta on saanut nyt noin 1,39 miljoonaa ihmistä.

Toisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä liki 33 000:lla.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 3,48 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 19 000:lla.

12.28 Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa viikon aikana.

Yhteensä kuolemia on koko koronapandemian aikana raportoitu 978.

12.20: Hangon Regatta kokosi viikonloppuna kaupunkiin tuhansia juhlijoilta, joiden joukossa oli nyt saadun tiedon mukaan myös useita koronaan sairastuneita. Hangon kaupunki varoittaa mahdollisista altistuksista erityisesti tietyissä ravintoloissa olleita.

11.43 Suomessa on raportoitu 383 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Eilen tartuntoja todettiin 290.

Sairaalahoidossa koronaviruksesta johtuvan sairauden takia on 44. Heistä kymmenen on tehohoidossa.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 98 888.

9.30 Kainuussa on todettu neljä uutta koronatartuntaa. Yksi on Kuhmossa jo karanteenissa olleella ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä, yksi Suomussalmella ja kaksi muuta tapausta lähinnä Kajaanissa. Maakunnan ilmaantuvuus on nyt 40,3 (per 100 000 as / 14 vrk).

Kajaanilaisissa tapauksissa on kyse laajasta altistumisesta, jossa osallisena on useita kajaanilaisia, sotkamolaisia sekä ulkopaikkakuntalaisia. Kaikki altistuneet eivät ole vielä tiedossa, tällä hetkellä karanteenin on määrätty 23 henkilöä.

Kainuun sote tiedottaa tiedossa olevista mahdollisista altistumispaikoista ja -ajankohdista sekä kehottaa hakeutumaan koronatestiin, mikäli viitteitä tartunnasta ilmenee. S-Marketia lukuun ottamatta tartunnan saaneilla ei ole ollut maskia käytössä.

Sotkamon S-market, su 11.7 klo 19 - 20

Kajaani liikuntapuisto, festivaalialueen ulkopuolella, (ns. takarinne) su 11.7 klo 15 ja klo 22:45 – 24

Hesburger Kajaani, Sissikatu su 11.7. klo 22 - 22.30

Motonet ja Rusta, Kajaani ma 12.7 noin klo 15

– Tapauksissa on samoja piirteitä kuin aiemmissa ketjuissa, joissa tavataan kavereita ja vietetään aikaa yhdessä porukalla. Nyt on kuitenkin syytä varovaisuuteen sekä huolehdittava edelleen turvaväleistä ja muista ohjeista. Hyvä muistaa, että rokotuskaan ei täysin poista riskiä sairastua, muistuttaa vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola.

Tiistai 13.7.

13.20: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 62,4 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo THL. Toisen rokoteannoksen on saanut 24,4 prosenttia.

12.04: Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö kampanjoi koronarokotteiden patenttisuojien purkamisen puolesta.

Järjestön mukaan patenttisuojan poistuminen toisi tilanteeseen parannusta.

– Vain murto-osa rokotteista on annettu matalan tulotason maihin. Paitsi että se aiheuttaa turhia kuolemia ja kärsimystä, se vaarantaa meidät myös Suomessa. Rokottamattomassa väestössä pystyy muodostumaan uusia variantteja, joihin tämänhetkiset rokotteet eivät ehkä enää pure, Lääkärit ilman rajoja -järjestön viestintäasiantuntija Sanni Myllyaho sanoo.

11.58 Suomessa on raportoitu 290 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa koronaviruksesta johtuvan sairauden takia on 46. Heistä yhdeksän on tehohoidossa.

Maanantai 12.7.

12.25: Sairaalahoidossa koronavirukseen liittyvän taudin vuoksi on Suomessa tällä hetkellä 43 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tehohoidossa heistä on kahdeksan ihmistä.

Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut yhdellä viime perjantaista, jolloin THL viimeksi päivitti lukua. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana kuin perjantaina.

12.20: Suomessa on raportoitu 133 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Eilen todettiin 138 ja toissapäivänä 293 uutta tartuntaa.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 98 215.

10.00: HUSin entinen toimitusjohtaja ja nykyinen SDP:n kansanedustaja Aki Lindén kritisoi koronatilanteen hoitamista Suomessa. Lindén kommentoi asiaa Twitterissä.

– Koronaluvut näyttävät nyt siltä kuin joku olisi päättänyt, että laumasuoja saadaan Suomessa siten, että ikääntyneet rokotetaan ja nuoret hankkivat taudin. Näin ei ole päätetty. Ei tätä voi vaieten sivusta katsella, Lindén kirjoittaa Twitterissä.

– Tiedän ”aitiopaikalta” miten kovaa päättäjien lobbaaminen rajoitusten poistoon on koko kevään ollut. Nyt Suomen koronatilanne on huonompi kuin Ruotsin! Meillä ilmaantuvuus 43, Ruotsissa 37 (14 vrk/100 000 as). Tätäkö on haluttu?, kansanedustaja jatkaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa raportoitiin lauantaina 293 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 668.

Määrä on 1 527 enemmän kuin edeltävällä kahden viikon jaksolla.

Sunnuntai 11.7.

14.00: Koronaviruksen ilmaantuvuus viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta on Suomessa 50 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Tätä edeltävillä kahdella viikolla ilmaantuvuusluku oli 22. Luvut ovat pyöristettyjä.

Suurinta ilmaantuvuus on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, jossa tartuntoja on 97 sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavaksi eniten tartuntoja suhteessa väkilukuun on Uudellamaalla (82) ja Kymenlaaksossa (75).

Pienintä ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla, jossa on todettu kahden viime viikon aikana yksi tartunta. Ilmaantuvuusluku on alueella näin 1,3. Tätä edeltävien kahden viikon aikana sairaanhoitopiirissä ei todettu lainkaan tartuntoja. Alue oli pitkään ainoa laatuaan Suomessa.

Seuraavaksi vähäisintä taudin ilmaantuvuus on Länsi-Pohjan (5), Ahvenanmaan (7), Vaasan (10) ja Pohjois-Pohjanmaan (10) sairaanhoitopiireissä.

13.54: Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on viimeisimpien, perjantaina raportoitujen tietojen mukaan 42 ihmistä. Heistä kahdeksan on tehohoidossa.

13.26: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,46 miljoonaa ihmistä eli 62,4 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä lauantaista noin 21 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 24,2 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,34:ää miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa yli 39 000:lla.

12.02: Suomessa on tänään raportoitu 138 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 779 tartuntaa, mikä on 1 553 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 98 082.

Lauantai 10.7.

15.20: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,44 miljoonaa ihmistä eli 62 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 18 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 23,5 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,3:a miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa yli 32:000:lla.

15.15: Suomessa on raportoitu tänään 293 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 668 tartuntaa, mikä on 1 527 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 97 944.

Perjantain 9.7.

16.09. Hämeenlinnassa on saattanut altistua koronavirukselle useassa ravintolassa ja kaupassa 5.-7.7., tiedottaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Katso tarkemmat altistumistiedot sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. https://www.khshp.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta/

13.52 Varsinais-Suomi on siirtynyt takaisin koronaepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen, kertoo Aluehallintovirasto. Syynä on koronatartuntojen merkittävästi kasvanut määrä viimeisten kahden viikon aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt ottaa uudelleen käyttöön yleisörajoituksia ja yleisiä kokouksia koskevia kokoontumisrajoituksia.

13.24 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,42 miljoonaa ihmistä eli 61,6 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

12.48 Itä-Uusimaa on siirtynyt takaisin epidemian kiihtymisvaiheeseen, tiedottaa Loviisan kaupunki.

HUSin Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä päätti asiasta torstaina 8.7.2021 alueen tartuntamäärän lähdettyä jälleen nousuun. Tartuntoja on nyt erityisesti nuoremmissa ikäluokissa.

11.44 Suomessa on raportoitu 302 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 520 tartuntaa, mikä on 1 438 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa koronavirukseen liittyvän taudin vuoksi on tällä hetkellä 42 ihmistä. Sairaalahoidossa olevista kahdeksan on tehohoidossa.

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 97 651 koronavirustartuntaa.

10.36 Pfizer aikoo pyytää Yhdysvaltain viranomaisia hyväksymään koronavirusrokotteen kolmannen annoksen.

Yhdysvaltain terveysviranomaiset totesivat, että vielä ei ole aika tehosterokotteelle. Kolmas rokoteannos on kuitenkin mahdollinen, jos tutkimustulokset sitä edellyttävät.

Lue lisää: Pfizer ehdottaa kolmatta rokoteannosta Yhdysvalloissa

Torstai 8.7.

14.42 Varsinais-Suomi siirtyy tänään koronanepidemian kiihtymisvaiheeseen, kertoo Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks).

Siirtymä tarkoittaa joitain tiukennuksia alueellisiin suosituksiin. Varsinais-Suomessa suosituksissa noudatetaan kansallisia linjauksia.

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on vaikeutunut nopeasti, minkä vuoksi alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti aamulla alueen siirtymisestä kiihtymisvaiheeseen torstaista 8.7. alkaen.

– Alkukesän tartunnat tulivat alun perin pitkälti ulkomailta. Nyt jo noin 80 prosenttia koronatartunnoista on kotoperäisiä. Jäljittämättömien, tunnistamattomasta lähteestä peräisin olevien tartuntojen määrä on suurin kahteen kuukauteen, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttilakertoo.

14.40 Sisärajavalvontaa jatketaan Suomessa maanantaista alkaen vielä kaksi viikkoa, vaikka samaan aikaan vapaamman matkustamisen mahdollistama laki tulee voimaan. Asiasta päätettiin valtioneuvoston yleisistunnossa.

Rajavalvonnan jatkamisella annetaan terveysviranomaisille muutama lisäviikko valmistautua muuttuvaan lakiin.

Sisärajavalvonnan jatkuessa todistus koronaviruksen negatiivisesta testituloksesta tai ensimmäisestä rokotteesta ei riitä rajalla maahantulon perusteeksi, vaikka maanantaina voimaan tuleva tartuntatautilain muutos sen mahdollistaisi.

Sisärajavalvonta päättyy heinäkuun 25. päivän jälkeen.

13.06 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 61,1 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo THL. Toisen rokoteannoksen kattavuus on 22 prosenttia.

11.50: Tampereen seudun joukkoliikenne kertoo luopuvansa maskipakosta. Maskipakosta luovutaan maanantaina 12. päivä heinäkuuta. Tampereen seudun joukkoliikenne suosittelee edelleen vahvasti maskin käyttöä.

11.41: Suomessa on raportoitu 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

11.15: Eduskunta on hyväksynyt tartuntatautilakiin (TTL) tehdyt väliaikaiset muutokset, jotka tulevat voimaan 12. heinäkuuta ja jotka koskevat matkustamista Suomeen.

Voimaan tulevan lainsäädännön vuoksi ei ole enää välttämätöntä, että maahantulijoiden terveystarkastuksista määrätään aluehallintoviraston päätöksellä.

Aluehallintovirastojen päätökset maahantulon yhteydessä tehtävistä pakollisista terveystarkastuksista kumotaan.

10.35: Koronatartunnat kaksinkertaistuivat Suomessa jalkapallon miesten EM-kisoista palanneiden kisaturistien takia, tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:lle on raportoitu sairaanhoitopiireistä 6. heinäkuuta mennessä yhteensä 481 kisamatkoihin liittyvää tartuntaa ja 165 niihin liittyvää jatkotartuntaa.

THL:n ja STM:n mukaan kisamatkalta tulleet tartunnat ovat nyt pitkälti tiedossa ja tarvittavat henkilöt on asetettu karanteeniin.

Keskiviikko 7.7.

14.23: Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu kolme uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta viime keskiviikon jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu yhteensä 976.

Tautiin liittyvien kuolemantapausten määrä perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin, jotka voivat tarkentua takautuvasti.

13.36: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,38 miljoonaa ihmistä eli 60,8 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 19 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 21,4 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,19 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 31 000:lla.

11.38 Suomessa on todettu 258 uutta koronavirustartuntaa kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tiistai 6.7.

13.53 Koronarokotuksen on saanut nyt 3,36 miljoonaa ihmistä eli 60,5 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo THL.

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä noin 4 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 20,9 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 1,16 miljoonaa ihmistä.

12.55: Suomessa on raportoitu 222 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 182 tartuntaa, mikä on 1 106 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on nyt koko maassa lähes 40. Kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuusluku oli hieman alle 20.

Maanantai 5.7.

11.40 Suomessa on todettu 106 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 067 tartuntaa, mikä on 984 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 96 569 koronavirustartuntaa.

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 41 ihmistä, joista tehohoidossa on 9.

Sunnuntai 4.7.

16.28: Suomessa raportoitiin sunnuntaina 91 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 018 tartuntaa, mikä on 911 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 96 463.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 36, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 20.

THL:n mukaan suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (62), Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä (55), Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä (51) sekä Kainuun sairaanhoitopiirissä (49).

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on noin 60 prosenttia Suomen väestöstä ja toisen annoksen noin 20 prosenttia.

Lauantai 3.7.

18.22: Suomessa on raportoitu 192 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 929 tartuntaa, mikä on 802 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tapausten ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana on lähes 35, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli hieman yli 20.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa yli 3,3 miljoonaa ihmistä eli tasan 60 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt tasan 20 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,11 miljoonaa ihmistä.

Perjantai 2.7.

13.57: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa yli 3,3 miljoonaa ihmistä eli 59,5 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 31 000:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 19,2 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,07 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 39 000:lla.

12.20: Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia jatketaan pääkaupunkiseudulla eli Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla 10.8.2021 asti.

Avi perustelee päätöstä sillä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaman koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan perusteella epidemia on pääkaupunkiseudun alueella edelleen kiihtymisvaiheessa ja kokoontumisrajoitukset välttämättömiä myös lähiviikkoina

12.09: Suomessa on raportoitu 216 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi Suomessa on sairaalahoidossa 40 ihmistä, joista 11 on tehohoidossa.

6.10: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehti jo valmistella alkukesästä kevennystä maskisuositukseensa, kertoo Uutissuomalainen.

Jalkapallon EM-kisaturistien Pietarista tuomien koronatartuntojen myötä tämä kuitenkin myöhästyy.

6.09: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä tutkimuksesta selviää, että toinen koronarokoteannos on välttämätön, jotta ikääntyneet ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat saavat riittävän suojan koronavirustautia vastaan, THL kertoo.

Torstai 1.7.

16.19 Venäjän voimakkaasti heikentyneen koronatilanteen ja muuntuneen koronaviruksen takia Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että ihmiset välttäisivät toistaiseksi kokonaan matkustamista Venäjälle.

Viranomaiset testaavat Venäjältä saapuvia matkustajia tehostetusti rajalla ja ohjaavat maahan saapumisen jälkeen ns. 72-tunnin testiin.

THL suosittelee myös, että tulijat välttävät kontakteja muihin ihmisiin testituloksien valmistumista odottaessa.

16.17 Euroopan lääkeviraston (EMA) mukaan koronarokote suojaa koronaviruksen delta-muunnokselta.

EMA:n mukaan tämä pätee kaikkiin viraston hyväksymiin rokotteisiin.

15.37: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tiedottaa, että tänään kello 10 mennessä HUS-alueen kunnissa on todettu kaikkiaan 309 tartuntaa, jotka ovat peräisin Venäjältä jalkapallon EM-kisoista palanneilta matkailijoilta.

HUSin tiedossa on noin 40 jatkotartuntaa.

– Näyttäisi siltä, että jalkapalloturismiin liittyvissä tartunnoissa huippu on saavutettu, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toteaa tiedotteessa.

– Edelleen kannustan ihmisiä hakeutumaan testiin herkästi lievimmistäkin oireista, Mäkijärvi jatkaa.

14.46: Euroopan unionin koronatodistusasetus tulee tänään voimaan.

EU-kansalaiset ja EU:n alueella asuvat voivat saada maksuttoman koronatodistuksen, joka kelpaa kaikkialla EU:ssa.

Koronatodistukseen merkitään tiedot saaduista rokotuksista, tehdyistä testeistä ja taudista paranemisesta.

Todistus on ilmainen kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä digitaalisena että paperisena.

13.41: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,27 miljoonaa ihmistä eli 59 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 18,5 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 1,03:a miljoonaa ihmistä.

11.41: Suomessa on todettu 222 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Yhteensä tartuntoja on todettu 95 964.

11.22: Mehiläisen koronanäytteiden sekvensointitulokset osoittavat EM-kisaturistien koronatartuntojen olevan pääosin deltavariantin aiheuttamia, kertoo yksityinen terveydenhuoltopalvelujen tuottaja Mehiläinen.

– Varianttilöydökset löytyivät pääkaupunkiseudulla 24.–28.6. aikavälillä otetuista näytteistä, Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen sanoo.

Keskiviikko 30.6.

Tällä hetkellä Suomen väestöstä yli 18-vuotiaista noin 72 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteensa.

15.42. Helsinki aloittaa 12–15-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokottamisen.

Rokotusajanvaraus aukeaa huomenna 1. heinäkuuta.

13.51 Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus, kertoo THL.

Tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu yhteensä 973.

Tilastointitavan yhtenäistämiseksi THL raportoi tämän viikon alusta alkaen vain tartuntatautirekisterin kautta kertyneet tiedot koronaan liittyvistä kuolemantapauksista.

Viime keskiviikkona uutisoidut 969 kuolemantapausta perustuivat vielä sairaanhoitopiirien THL:lle ilmoittamiin tietoihin.

13.50 Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä yli 24 400:lla, kertoo THL.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,2 miljoonaa eli 58,3 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 17,9 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 992 800 ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 10 400:lla.

13.48 Suomessa on tänään todettu 355 uutta koronatartuntaa, kertoo THL.

Eilen koronatartuntoja todettiin suurin määrä hetkeen, kun uusia tapauksia oli 219. Tämän päivän lukema on sitäkin suurempi.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 480 tartuntaa, mikä on 200 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on Suomessa sairaalahoidossa 39 ihmistä. Potilaista seitsemän on tehohoidossa.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 95 742.

10.42 Kajaani on koronan kiihtymisvaiheessa tartuntaryväksen takia, mutta tilanne on rauhoittumassa. Kainuun soten mukaan koronan ilmaantuvuus on koko Kainuun alueella 51,4. Testeistä noin 2 prosenttia on ollut viikolla 25 positiivisia, mutta tartunnat on saatu pääosin jäljitettyä. 122 ihmistä on tällä hetkellä alueella karanteenissa.

Kiihtymisvaiheen vuoksi alueen pandemiatyöryhmä suosittaa tiettyjä varotoimenpiteitä koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Alueella on esimerkiksi voimassa maskisuositus. Lisäksi matkailua Kajaanista ja Kajaaniin ei suositella, mikäli siihen liittyy oman seurueen ulkopuolisia henkilöitä.

Tiistai 29.6.

17.44: Tampreen yliopistollisen sairaalan alueella on saattanut sattua viime päivinä useita korona-altistuksia.

TAYS kertoo niistä tviitissään.

TAYSin mukaan koronalle on voinut altistua myös viikonloppuna Himosen juhannustapahtumassa ja siellä erityisesti päälavan katsomossa ja Nuppulanrannan mökkialueella.

Mahdollisia altistuspaikkoja ovat myös muun muassa ravintolat Poro ja Ranta Tampereen Koskikeskuksessa.

Lisäksi Lempäälässä ravintola Villihanhessa sunnuntaina olleita pyydetään tarkkailemaan oloaan ja hakeutumaan tarvittaessa testiin.

17.27: Pääkaupunkiseutu pysyy epidemian kiihtymisvaiheessa, eikä uusia rajoituksia ole tällä hetkellä tiedossa. Asiaa puitiin Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän ylimääräisessä kokouksessa iltapäivällä.

– Vaikka Uudellemaalle tulleita Pietarin EM-kisatartuntoja on nyt jo noin 230, jatkotartuntoja on tällä hetkellä tiedossa vain parikymmentä. Ei mitään suurta määrää, eikä isoja tartuntaketjuja ole paljastunut. Altistumistilanteita on kyllä, ja niitä joitakin on selvityksen alla, mutta tartunnanjäljityksessä on paiskittu kovasti töitä, HUSista kerrotaan.

16:13: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen pitää lähes mahdottomana, että koronaviruksen niin kutsutun deltamuunnoksen leviämistä voisi täysin estää. Hänen arvionsa mukaan muunnos leviää koko maailmaan. Deltamuunnosta on Suomessa esiintynyt jo usean kuukauden ajan.

Salminen ei kuitenkaan pidä tilannetta Suomen kannalta erityisen huolestuttavana.

– Ei ole syytä olettaa, ettei tästäkin selvittäisi, jos ihmiset toimivat oikein ja tartunnanjäljitys toimii. Oleellista on, että tapaukset löydetään, jotta voimme estää jatkotartunnat.

16.08: Suomessa on raportoitu tänään 219 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 292 tartuntaa, mikä on 19 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koko maassa taudin ilmaantuvuusluku on 23,3 tapausta sataa tuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Luku on lähes sama kuin edeltävän kahden viikon aikana. Korkein ilmaantuvuus on Kainuussa 50,2, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (Hus) 40,5 sekä Päijät-Hämeessä 34,3.

Viime aikoina Venäjältä palanneilta matkustajilta oli eiliseen mennessä todettu lähes 300 koronatartuntaa, josta merkittävä osuus, eli parisensataa, on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Venäjältä peräisin olevia tartuntoja oli Suomessa eiliseen mennessä todettu lähes 300.

Suurin osa Venäjän matkailuun liittyvistä koronatartunnoista on todettu Husin alueen kunnissa. Tiistaiaamupäivään mennessä tartuntoja on vahvistettu Husissa 222. Lähes 800 henkilöä on asetettu karanteeniin, kertoo Hus tiedotteessa.

Myös Päijät-Hämeessä on todettu Venäjältä peräisin olevia tartuntoja, kertoo infektioylilääkäri Ville Lehtinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Venäjällä pelattujen EM-jalkapallo-otteluiden tiimoilta Päijät-Hämeessä on varmistunut 12 koronatartuntaa ja lisäksi muutama jatkotartunta. Lehtinen arvioi, että ainakin jatkotartuntoja perheissä saattaa vielä tulla.

Sairaalahoitoon ei näitä tartunnan saaneita ole Päijät-Hämeessä tähän mennessä joutunut

16.05: Etätyösuositus puretaan Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan sen mahdollistaa rauhallisena pysynyt koronatilanne. Kuluneen kahden viikon aikana tartuntoja on ollut yhteensä 14, ja epidemia on alueella yhä perustasolla. Tartuntojen ilmaantuvuus on 14 vuorokauden seurantajaksolla nyt 3,4.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjaa, että alueella ei ole koronaviruksen vuoksi tarvetta etätyö- tai etäkokoussuosituksille, vaan nämä suositukset puretaan.

Alueella todetut tartunnat ovat pitkälti lähtöisin ulkomailta Suomeen saapuneilta matkustajilta.

Maanantai 28.6.

17.27 Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa, että Keski-Uusimaalla luovutaan kokoontumisrajoituksista huomisesta alkaen ja alue siirtyy epidemian perustasolle.

17.05 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa, että Pietarista palanneiden kanssa aikaa viettäneet hakeutuvat koronatestiin, vaikka oireita ei ilmenisi.

Lue lisää: Pietarista palanneiden kanssa aikaa viettäneitä suositellaan hakeutumaan oireettomanakin koronatestiin

16.06 Sote-valiokunta lisäsi maahantulomalliin pykälän, jonka mukaan alhaisen koronailmaantuvuuden maista pääsee vapaasti Suomeen.

Yhdellä rokotteella voi korvata ennakkotestin.

15.14: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salmisen mukaan Pietarista on tullut EM-kisaturistien mukana koronatartuntoja hieman alle 300. Hän korostaa, että kyse on toistaiseksi arviosta.

13.23: Venäjältä palanneilta matkailijoilta on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella jo 202 tartuntaa, kerrotaan Husin tiedotteessa.

HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo STT:lle, että rajalta välitetyt EM-kisaturistien tiedot ovat olleet henkilötietojen osalta vaillinaisia. Osittain puuttuvien osoite-, kotikunta- ja henkilötietojen selvittäminen on vaatinut Husin henkilökunnalta ylimääräistä aikaa.

13.19: Helsingissä on todettu ensimmäisiä jatkotartuntoja Pietarista Suomeen palanneiden, koronatartunnan saaneiden EM-kisaturistien lähipiirissä, kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

12.52: Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 21, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 24.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Kainuun sairaanhoitopiirissä, jossa se on lähes 45, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 38.

12.32: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan vielä ei tiedetä, kuinka paljon Pietarista tulleita koronatartuntoja on. Selvää kuitenkin on, ett' puhutaan ainakin sadoista tartunnoista.

– Tämän hetken arvion mukaan pelkästään Uudellamaalla tartuntoja on 200–300, Mäkijärvi kommentoi MTV Uutisille.

– Koko maan osalta luvun voinee kertoa kakkosella, johtajaylilääkäri pohtii.

12.21: Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi yhteensä 29 henkilöä on Suomessa sairaalahoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä viisi on hoidossa teho-osastolla.

12.12: Kaksi Pfizerin ja Biontechin rokoteannosta saaneilla 180 terveydenhuollon työntekijällä todettiin suomalaistutkimuksessa erittäin hyvä vasta-ainetaso SARS-CoV-2-virusta vastaan, Turun yliopisto kertoo.

Immuunivaste oli yhtä voimakas myös viruksen alfamuunnosta (entinen Britannian muunnos) vastaan, mutta jossain määrin heikentynyt beetamuunnosta (entinen Etelä-Afrikan muunnos) vastaan.

12.11: Suomessa on todettu 84 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1184 tartuntaa, mikä on 146 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

10.08: Pirkanmaalla on todettu tänään 19 uutta koronatartuntaa, mikä on suurin päiväkohtainen luku sitten toukokuun.

Tampereen yliopstollisen sairaalan (Tays) listauksen mukaan toukokuun 20. päivä Pirkanmaalla todettiin 20 uutta tartuntaa. Yli 20:n lukuja on raportoitu alueella viimeksi huhtikuun lopussa.

Sunnuntai 27.6.

20.34 Tänään Helsingissä EM-kisaturisteilla on todettu 28 uutta koronavirustartuntaa.

Helsingissä on todettu nyt yhteensä 167 Pietarin EM-jalkapallokisoihin liittyvää tartuntaa.

13.12: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 3,2 miljoonaa ihmistä, THL kertoo. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 977 500 ihmistä.

11.43: Suomessa on todettu tänään 95 uutta koronatartuntaa, kertoo THL.

Eilen koronatartuntoja todettiin 125. Kaikkiaan tartuntoja on epidemian alusta asti todettu Suomessa 95 084.

Lauantai 26.6.

13.09: THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,2 miljoonaa ihmistä eli 57,7 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on saanut noin 977 000 ihmistä. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 17,6 prosenttia.

13.08: Suomessa on raportoitu 125 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 096 tartuntaa, mikä on 351 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin Suomessa raportoitiin 1447 tartuntaa.

Perjantai 25.6.

14.32 THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa 3,19 miljoonaa ihmistä eli 57,4 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on saanut noin 954 000 ihmistä. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 17,2 prosenttia.

14.19 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teknisen häiriön vuoksi koronatartuntojen määrää ei ole pystytty päivittämään. THL.n johtaja Mika Salminen kertoo kuitenkin STT:lle, että tänään on todettu 145 uutta tartuntaa. Salmisen mukaan tartunnoista 91 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin johtaja Tuula Karhula on huolestunut Venäjältä tulevista koronatartunnoista. Hän kertoo MTV Uutisille, että Nuijamaan kohdalla rajan ylittäneillä kisaturisteilla on todettu kaksi lisätartuntaa eilen illalla. Pietarissa matkanneilla suomalaisilla on todettu yhteensä jo lähes sata tartuntaa.

Lisäksi Karhulaa huolestuttaa kiinteistönomistajien – kuten mökkeilijöiden – mukanaan tuomat tartunnat.

Torstai 24.6.

13.56 Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemalla otetuista näytteistä on todettu 86 koronatartuntaa.

22. kesäkuuta alkaen Vaalimaalla otetuissa testeissä on todettu 72 ja Nuijamaan rajanylityspisteellä 14 positiivista näytettä ihmisiltä eri puolilta Suomea. Vaalimaalla positiivisen koronanäytteen antaneista suurin osa on nuoria miehiä, jotka ovat pääkaupunkiseudun ohella kotoisin Pori–Tampere–Mikkeli-akselin eteläpuolelta.

11.53 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan heinäkuun alkupuolella noin 80 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi THL:n tiedotustilaisuudessa, että ensimmäisen rokoteannoksen on saanut jo 56,3 prosenttia Suomen väestöstä. Kontion mukaan rokotteen ensimmäisiä annoksia on annettu 3,1 miljoonaa ja toisia annoksia 920 000.

Ilmaantuvuus kahden viikon aikana sataatuhatta asukasta kohden on 19, kun se kahden edeltävän viikon aikana oli 29.

THL suosittelee rokoteohjelman laajentamista 12-15-vuotiaille. Vaikka tauti on nuorilla usein lievempi, niin rokottamalal voidaan silti suojata nuoria ja heidän lähipiiriään.

Keskiviikko 23.6.

14.06: Suomessa on raportoitu viime viikon keskiviikon jälkeen kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 969.

Aiemmin tänään raportoitiin 107 uutta koronatartuntaa.

THL päivittää koronaan liittyvien kuolemantapausten määrän kesällä kerran viikossa keskiviikkoisin. Tiedot sairaalahoidossa olevista koronapotilaista päivitetään kolmesti viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Suomessa on todettu 107 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 071 tartuntaa, mikä on 537 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tiistai 22.6.

13.23: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 3,077 miljoonaa ihmistä eli noin 55,4 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Rokotteen toisen annoksen on saanut noin 856 000 ihmistä. Toisen annoksen rokotekattavuus on näin 15,4 prosenttia.

Annettujen rokoteannosten määrä on kasvanut eilisestä noin 21 000:lla.

12.20: Koronatilanne heikkenee Kainusssa Kajaanissa leviävän koronaviruksen vuoksi, Kainuun sote tiedottaa. Muualla maakunnassa tilanne on hyvä. Pelkästään eilen maakunnassa todettiin 11 uutta koronatartuntaa, joista 9 Kajaanissa ja 2 ulkopaikkakuntalaisilla.

Tartunnat painottuvat kajaanilaisiin teini-ikäisiin nuoriin.

– Sosiaalinen aktiivisuus, turvavälien puuttuminen ja maskittomuus johtavat tartuntaketjuihin, jotka eivät ole rajoituksin pysäytettävissä. Tarvitaan yksilötason vastuullisuutta ja perusasioiden kertaamista. Ellei hyvin nopeaa korjausliikettä tilanteessa nähdä, on Kajaanin kesä mm. tapahtumien osalta suuressa vaarassa, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kirjoittaa tiedotteessa.

– Juhannuksen viettoon Kajaaniin ei pidä tulla, ellei pysty välttämään kontakteja paikallisiin. Vastaavasti juhannuksen viettoon Kajaanista ei pidä lähteä, ellei pysty välttämään kontakteja kohteessa. Omalla porukalla kontakteja välttäen voi edelleen viettää juhannusta terveysturvallisesti, hän jatkaa.

Kainuun sote kehottaa jokaista seuraavissa paikoissa mainittuihin aikoihin ollutta hakeutumaan koronatestiin:

Ravintola Rikastamo Otanmäki 20.6. klo 18-19

Sound Factory Kajaani 20.6. klo 19-24

Bar Narnia Kajaani 20.6. - 21.6. yö 00-02

Subway Kajaani 21.6. klo 18:00 – 18:30

Huilitupa Kajaani 16. - 20.6.2021

Kamux Kajaani 21.2. 9:30 – 12:00

Kajaanin autokulma 15. - 18.6.2021

11.59: Suomessa on raportoitu 110 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Maanantai 21.6.

13.54 Kainuun alueella uusia aikoja ensimmäiselle koronarokotteelle ei anneta kesä–heinäkuun aikana. Kesällä saapuvilla rokoteannoksilla kyetään antamaan vain tehosterokotteet, tiedottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Tilanne johtuu rokotteiden heikosta saatavuudesta.

Kainuussa täyttyvät tällä hetkellä kiihtymisvaiheen kriteerit. Alueen lähes kaikki tapaukset ovat Kajaanissa, jossa uusia koronatapauksia on ollut päivittäin. Kainuun koronakoordinaatioryhmä kokoontuu huomenna ylimääräiseen kokoukseen nopeasti heikentyneen tilanteen vuoksi.

13.18 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 3,063 miljoonaa ihmistä eli 55,2 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on saanut noin 848 000 ihmistä. Toisen annoksen rokotekattavuus on 15,3 prosenttia.

11.53: Suomessa on raportoitu 45 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 098 tartuntaa, mikä on 564 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sunnuntai 20.6.

Kello 16.05: Suomessa on raportoitu tänään 65 uutta koronatartuntaa. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 671 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen oli tähän päivään mennessä saanut noin 55 prosenttia väestöstä eli noin 3,06 miljoonaa ihmistä. Toisen annoksen oli saanut lähes 845 000 ihmistä, noin 15 prosenttia väestöstä.

Moniin muihin Euroopan maihin verrattuna Suomessa koronan ilmaantuvuus, eli tartuntojen määrä kahdessa viikossa sataatuhatta ihmistä kohden, on alhaisella tasolla.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n mukaan esimerkiksi Kreikassa ilmaantuvuusluku oli kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana 127 ja Ruotsissa 131, kun Suomessa se samalla ajanjaksolla 25. Euroopan alhaisimmat ilmaantuvuusluvut olivat Islannissa (10) ja Maltalla (9).

Lauantai 19.6.

13.38: Suomessa yli kolme miljoonaa ihmistä on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tämä on 54,5 prosenttia väestöstä. Molemmat rokoteannokset on saanut noin 827 000 ihmistä, mikä on lähes 15 prosenttia Suomen väestöstä.

Yhteensä rokotettuja on Suomessa lähes 73 000 enemmän kuin eilen.

11.46: Suomessa on todettu 115 uutta koronavirustartuntaa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista.

Perjantai 18.6.

16.27: Koronarokotukset etenevät Tampereella yhä nuorempiin. Juhannusviikolla rokotusajan pääsevät varaamaan 22–24-vuotiaat eli vuosina 1997–1999 syntyneet tamperelaiset. Ajanvaraus alkaa syntymävuoden mukaan porrastetusti peräkkäisinä päivinä maanantaista lähtien. 12–16 -vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien tamperelaisten ajanvaraus avautuu tiistaina 22.6. klo 12.

15.17: Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 32 ihmistä, joista tehohoidossa 11.

13.15: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan saanut Suomessa noin 2,97 miljoonaa ihmistä eli 53,7 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on saanut noin 800 000 ihmistä. Toisen annoksen rokotekattavuus on 14,4 prosenttia.

11.50: Suomessa on raportoitu 73 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 146 tartuntaa, mikä on 823 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

8.11: Euroopan unionin koronarokotustodistus on saatavilla Omakanta-palvelusta ensi viikon tiistaista lähtien.

Kyseessä on digitaalinen todistus, jonka voi näyttää esimerkiksi matkapuhelimesta. Myöhemmin heinäkuussa todistuksen voi noutaa myös tulostettuna terveydenhuollosta, jos kansalaisella ei ole pääsyä digitaalisiin palveluihin.

Koronarokotustodistus on yksi EU:n kolmesta koronatodistuksesta, jotka tulevat suomalaisten saataville kesän aikana. Koronarokotustodistuksen lisäksi heinäkuussa EU:ssa otetaan käyttöön yhtenäinen todistus koronatestituloksesta ja sairastetusta koronataudista.

Tavoitteena on, että myös muut EU:n koronatodistuksista, eli todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, saa Omakannasta heinäkuun puolesta välistä alkaen.

8.06: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikilla alueilla noudatetaan samoja koronarajoituksia.

Suomen koronaluvut ovat viime viikkoina kehittyneet selkeästi parempaan suuntaan. Muutos näkyy kaduillakin, sillä ravintolat saavat jälleen olla pidempään auki ja monet muutkin tilat ovat avanneet ovensa.

Varsinkin sisätiloissa kasvomaskit ovat kuitenkin yhä vakiovaruste. THL:n Mika Salminen muistuttaa, ettei Suomessa ole käytössä maskipakkoa.

– Suomessa ei ole mitään määräystä, että maskia pitää käyttää. On olemassa THL:n suositus. Kyse on vapaaehtoisuudesta, Salminen toteaa.

Torstai 17.6.

13.15 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,92 miljoonaa ihmistä eli 52,7 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on saanut noin 766 000 ihmistä. Toisen annoksen rokotekattavuus on 13,8 prosenttia.

Rokotteen toisen annoksen on saanut noin 766 000 ihmistä. Toisen annoksen rokotekattavuus on näin 13,8 prosenttia.

Yhteensä rokotettuja on Suomessa noin 63 000 enemmän kuin eilen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa.

12.53: Suomessa on raportoitu tänään 55 uutta koronatartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkentaa tartuntatautirekisterin koronavirukseen liittyvien kuolemien määrittelyä.

Tämän seurauksena tartuntatautirekisterin tilastosta poistuu 50 kuolemantapausta.

Tarkennus perustuu siihen, että kuolemansyyn selvittäminen perustuu aina lääkärin arvioon. Jos lääkärin arvion mukaan potilas ei menehtynyt Covid-19-tautiin, tämä huomioidaan vastedes myös tilastoinnissa.

Määritelmän muutoksen jälkeen koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on tilastoitu yhteensä 970 koko pandemian aikana 16. kesäkuuta 2021 mennessä.

Keskiviikko 16.6.

14.15: Suomessa on raportoitu kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta viime viikon keskiviikon jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 967.

Sairaalahoidossa on 43 ihmistä, joista 12 on tehohoidossa.

Aiemmin tänään raportoitiin 103 uutta koronatartuntaa.

Rokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut 2,88 miljoonaa ihmistä, toisen annoksen 13,4 prosenttia väestöstä.

8.23: Koronarokotukset laajenevat 20-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin henkilöihin Oulussa, kertoo Oulun kaupunki. Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien lisäksi rokotusvuorossa ovat myös riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

Rokotuksissa käytetään Biontech-Pfizerin tai Modernan rokotetta.

Tiistai 15.6.

14.30: Varsinais-Suomi on koronaepidemian perustasolla, kokoontumisrajoitukset puretaan.

Alueen kunnissa voi 16.6. alkaen järjestää sisätiloissa ja ulkotiloissa tilaisuuksia ja tapahtumia ilman henkilömäärärajoituksia.

Positiiviseksi testattujen osuus on vain 0,7 prosenttia, ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on pudonnut 18,6:een ja sairaalahoitoa vaativia potilaita on sairaanhoitopiirin alueella vain yksi.

13.03: Suomessa on raportoitu 73 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Eilen todettiin yhteensä 29 uutta tartuntaa.

Maanantai 14.6.

13.39: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut reilut 2,8 miljoonaa ihmistä eli 51 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 14 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt hieman yli 13 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 726 000:tta ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 2 900:lla.

12.29: Suomessa on raportoitu 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 297 tartuntaa, mikä on 1 057 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sunnuntai 13.6.

13.06: Suomessa raportoitiin sunnuntaina 47 uutta koronatartuntaa, kertoo THL.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 377 tartuntaa, mikä on 1 083 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 2,82 miljoonaa ihmistä eli 50,8 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen taas on saanut noin 723 000 ihmistä eli 13 prosenttia väestöstä.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on kahden viikon ajalta alle 25 sataatuhatta ihmistä kohden. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 46,6. Perässä ovat Päijät-Häme (37,7) ja Kanta-Häme (32,2). Pienin ilmaantuvuus on edelleen Ahvenanmaan nolla tartuntaa kahdessa viikossa.

Yhteensä koronapandemian aikana Suomessa on raportoitu 93 821 tartuntaa.

Lauantai

13.39 Suomessa on todettu 114 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on todettu tähän mennessä 93 774.

Puolet Suomen väestöstä, eli noin 2,77 miljoonaa ihmistä on nyt saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut noin 703 000 ihmistä, eli noin 12,7 prosenttia väestöstä.

Perjantai

14.05: Vaasassa koronarokotusajan voi varata maanantaiaamusta kello 9 lähtien kaikki yli 16-vuotiaat, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Sairaanhoitopiiri kehottaa varaamaan rokotusajan verkossa, mutta se onnistuu myös puhelimitse.

13.13: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,73 miljoonaa ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rokotettujen määrä on kasvanut eilisestä noin 23 000 ihmisellä.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut noin 675 000 ihmistä.

Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 49,2 prosenttia ja toisen annoksen osalta 12,2 prosenttia.

12.15: Hallitus on odotetusti pidentänyt ravintoloille sallittua anniskelu- ja aukioloaikaa Uudellamaalla. Ravintolat saavat maakunnassa anniskella iltakymmeneen asti ja olla auki tunnin pidempään jo tänään. Rajoitus on yhteneväinen Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan kanssa.

Lisäksi Uudenmaan ravintoloissa kumottiin niin sanottu tanssi- ja karaokekielto, joka velvoitti ravintoloita ohjaamaan asiakkaat istumaan.

12.10: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on raportoitu tänään 47 koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 492 tartuntaa, mikä on 1 110 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 2 602 tartuntaa kahdessa viikossa.

Torstai

14.17: Koronaepidemian vuoksi asetetut kokoontumisrajoitukset poistetaan Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella. Kokoontumisrajoitukset eivät ole enää voimassa huomisesta alkaen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo, että rajoitukset voidaan purkaa, koska alueen epidemiatilanne on rauhoittunut ja palannut perustasolle.

14.02:Ravintolarajoitukset höllentyvät huomisesta alkaen Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa, joissa epidemiatilanne on siirtynyt koronan perustasolle. Näin ollen Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa anniskelu on sallittu jatkossa kello 1 asti yöllä, ja ravintolat saavat olla auki kello 2 asti yöllä.

13.42: Ulkomailta saatujen koronatartuntojen osuus kaikista tartunnoista on kasvanut. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla koronatartunnoista 16 prosenttia tuli ulkomailta, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö viikoittaisessa katsauksessaan. Ulkomailta peräisin olevien tartuntojen osuus on kaksinkertaistunut.

13.28: Pääkaupunkiseudun koronaepidemiatilanne on palannut leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Siirtyminen leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen tarkoittaa, että alueen epidemiatilanne on muuttunut aiempaa rauhallisemmaksi.

13.07: Suomessa on raportoitu tänään 93 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ilmaantuvuusluku on 14 vuorokauden ajalta 29 sataatuhatta ihmistä kohden.Koronavirustartuntojen määrät ovat laskussa, ja valtaosalla alueista tartuntoja todetaan vähän. Suomen eteläosissa Covid-19-tapausten ilmaantuvuus on paikoin suurempi kuin muualla maassa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,71 miljoonaa ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 48,8 prosenttia.

Keskiviikko

14.20: Suomessa on raportoitu viime viikon keskiviikon jälkeen viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 964.

13.26: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 48,3 prosenttia suomalaisista eli noin 2,68 miljoonaa ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toisen rokoteannoksen on saanut 11,5 prosenttia eli noin 638 000 suomalaista.

Ensimmäisiä rokoteannoksia on annettu runsaat 25 000 lisää eiliseen verrattuna. Toisen annoksen saaneita on nyt lähes 14 000 enemmän kuin eilen.

12.47: Suomessa on raportoitu tänään 126 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 604 tartuntaa, mikä on 1 129 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

12.44: Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että Kymenlaakson koronavirustilanne mahdollistaa maakunnan siirtymisen perustasolle. Kymenlaakson koronatilanne on kehittynyt viimeisen kahden viikon aikana suotuisasti. Uusia tapauksia viimeisen kahden täyden viikon aikana on ollut 34. Perustason myötä suositus kokoontumisrajoituksien poistamisesta

Tiistai 8.6.

15.20: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt perustasolle.

Koronan ilmaantuvuus on edeltävän kahden viikon ajalta 21 tapausta 100 000 asukasta kohti. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on 0,7 prosenttia.

Pandemiaohjausryhmä tähdentää perustasolla pysymisessä koronarokotteen merkitystä. Nykyisellä tasolla pysyminen edellyttää ykkös- ja kakkosrokotteen ottamista ja hygieniaohjeiden noudattamista.

12.08: Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella ei tarvitse enää noudattaa turvavälejä ulko- eikä sisätiloissa huomisesta alkaen, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Sen mukaan alueen epidemiatilanne on parantunut nopeasti, minkä vuoksi turvaväleistä ei tarvitse enää huolehtia.

Yleiset hygieniavaatimukset ja kokoontumisrajoitukset on yhä kuitenkin huomioitava.

11.47: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi tänään 113 uutta koronatartuntaa.

9.08: Tulli kertoo tutkineensa tänä vuonna 13 erilaista kansanmaskia, joista suurin osa täytti vaatimukset.

Maskieristä viisi oli kankaisia kestomaskeja ja kahdeksan CE-merkitsemättömiä kertakäyttömaskeja.

Maskeista ei löytynyt terveydelle haitallisia yhdisteitä, mutta muutamissa erissä havaittiin puutteita pakkausmerkinnöissä. Tullin mukaan kaikista Suomeen tuotavista kasvomaskeista kansanmaskit ovat vain pieni osa.

8.08: Koronarokotukset laajenevat Oulussa 25-vuotiaisiin (vuonna 1996 syntyneet) ja sitä vanhempiin henkilöihin. Rokotuksissa käytetään Biontech-Pfizerin tai Modernan rokotetta, tiedottaa Oulun kaupunki.

Rokotusvuorossa ovat myös riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

Maanantai 7.6.

13.42: Koronarokotukset avautuvat kaikille 16 vuotta täyttäneille sekä sitä vanhemmille kainuulaisille, Kainuun sote tiedottaa.

13.25: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 47,3 prosenttia suomalaisista eli reilut 2,62 miljoonaa ihmistä.

Toisen rokoteannoksen on saanut 11 prosenttia eli noin 608 000 suomalaista.

12.21: Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on nyt 61 ihmistä, joista 11 on tehohoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoin: nin laitos THL.

11.42: Suomessa on todettu 55 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tartuntojen määrä laskee edelleen, sillä eilen todettiin 68 tartuntaa.

Sunnuntai 6.6.

11.48: Suomessa on todettu 68 uutta koronatartuntaa, kertoo THL.

Lauantai 5.6.

11.44: Suomessa on todettu 120 uutta koronatartuntaa. Varmistettuja tartuntoja on todettu tähän mennessä 93 158.

Perjantai 4.6.

15.21: Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku eli uusien tartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden on tasaantunut ympäri maata.

Ilmaantuvuuden keskiarvo kahden viime viikon ajalta on noin 35 uutta tartuntaa sataatuhatta suomalaista kohden, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartasta.

Matalin ilmaantuvuusluku on Lapin sairaanhoitopiirissä, missä on kahden viime viikon aikana todettu alle kaksi uutta tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Toiseksi matalimmat ilmaantuvuusluvut ovat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä, joissa kummassakin lukema sataatuhatta asukasta kohden jää alle kuuden uuden tartunnan.

Maan korkein ilmaantuvuusluku, noin 92, on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Kannoilla seuraavat Keski-Pohjanmaan (lähes 83) ja Helsingin ja Uudenmaan (lähes 61) sairaanhoitopiirit.

13.18: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt yli 2,57 miljoonaa ihmistä eli runsaat 46 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on lisääntynyt eilisestä yli 36 000 rokotetulla.

Rokotteen toisen annoksen on saanut lähes 573 000 ihmistä eli runsaat 10 prosenttia väestöstä.

12.27: 30–34-vuotiaiden helsinkiläisten koronarokotukset alkavat ensi viikolla. Vuosina 1987–1991 syntyneiden rokotusajanvaraus aukeaa maanantaina 7. kesäkuuta.

Tähän mennessä reilut 280 000 helsinkiläistä on käynyt ensimmäisessä rokotuksessa.

70-vuotiaista ja tätä vanhemmista ensimmäisen rokotuksen on saanut yli 90 prosenttia. 55–69-vuotiailla rokotuskattavuus on 80 prosenttia tai enemmän. 45–54-vuotiaista rokotuksen on hakenut noin 75 prosenttia. 40–44-vuotiailla rokotuskattavuus on vielä alle 70 prosenttia. 35–39-vuotiaiden rokotukset alkoivat tällä viikolla.

12.11: Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on sairaalahoidossa nyt 67 ihmistä. Tehohoidossa heistä on 10.

Sairaalahoidossa olevia potilaita on 13 vähemmän kuin eilen ja tehohoidossa olevia on neljä vähemmän kuin eilen.

11.42: Suomessa on raportoitu tänään 125 koronatartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 944 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

8.54: Koronatilanne on kehittynyt edelleen suotuisasti Varsinais-Suomessa. Tuoreiden koronalukujen mukaan alueella päästään palaamaan tänään koronaepidemian lievempään vaiheeseen, eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen.

– Koronakoordinaatioryhmä haluaa avata varsinaissuomalaisten arkea ja elinkeinoelämää viipymättä, kun epidemiatilanne sen nyt sallii, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

– Pyrimme tällä mahdollistamaan alkukesän juhlat, tapahtumat ja lomat. On omissa käsissämme, että hyvä kehitys jatkuu myös tässä kovasti odotetussa vaiheessa.

Torstai 3.6.

15.21:

13.19: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut vajaat 46 prosenttia suomalaisista ja toisen liki 10 prosenttia. Pistettyjen rokoteannosten määrä on lisääntynyt eilisestä yhteensä lähes 60 000:lla.

12.17: Suomessa koronatilanne on viimeisen viikon aikana parantunut, kertoivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tämän päivän koronainfossaan. MTV Uutiset seurasi tilaisuutta tässä artikkelissa.

11.42: Suomessa on todettu 143 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin 877, mikä on yli 400 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien koronatapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti oli kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 40, kun edeltävän kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 53.

Keskiviikko 2.6.

14.43: Suomessa on raportoitu kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on 79 ihmistä, joista 14 on tehohoidossa.

13.27: Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa nyt 9,4 prosenttia väestöstä eli noin 522 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneiden määrä on lisääntynyt eilisestä noin 24 000:lla.

Koronarokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut hieman yli 45 prosenttia väestöstä, eli noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on lisääntynyt eilisestä noin 35 000:lla.

11.42: Suomessa on raportoitu tänään 128 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tiistai 1.6.

13.18: Koronavirusrokotteen molemmat annokset on saanut Suomessa nyt yhdeksän prosenttia väestöstä eli noin 500 000 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Toisen annoksen saaneiden määrä on lisääntynyt eilisestä noin 15 000 henkilöllä.

Ensimmäisen annoksen on puolestaan saanut lähes 44,5 prosenttia väestöstä eli lähemmäs 2,47 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on lisääntynyt eilisestä noin 25 000:lla henkilöllä.

11.57: Suomessa on tänään raportoitu 154 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viikon aikana on raportoitu 2 229 tartuntaa, mikä on 689 tartuntaa vähemmän kuin edellisten 14 päivän aikana. Silloin raportoitiin 2 918 tartuntaa.

5.47: Koronavirusepidemia on siirtynyt Etelä-Karjalassa perustasolle, totesi alueen koronatilannekuvaryhmä kokouksessaan maanantaina.

Perustaso on epidemian alin taso.

Tilannekuvaryhmä on suosittanut aluehallintovirastoa purkamaan kaikki voimassa olevat kokoontumisrajoitukset.

Myöskään yksityistilaisuuksien osallistujamäärää koskevia suosituksia ei enää pidetä voimassa.

5.01: Lapin rajanylityspaikoilla on osallistuttava tästä päivästä alkaen terveystarkastukseen, jos saapuu Suomeen koronatartuntojen riskimaasta. Pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista tuleville määräsi Lapin aluehallintovirasto.

Riskimaita ovat ne maat, joiden koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on ajantasainen tieto siitä, mitkä maat ovat riskimaita.

5.00: Kahden metrin turvavälivelvoite ei enää jatkossa ulotu ulkotiloihin.

Tartuntatautilain väliaikaisissa pykälissä säädetty lähikontaktin määritelmä koskee jatkossa vain sisätiloja, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotteessaan.

Maanantai 31.5.

13.56: Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen kahdeksan uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 956.

Sairaalahoidossa on yhteensä 95 ihmistä, joista 17 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on 12 ihmistä vähemmän kuin perjantaina.

13.13: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 44,1 prosenttia suomalaisista ja toisen 8,7 prosenttia. Pistettyjen rokotteiden määrä on lisääntynyt eilisestä yhteensä noin 2 000 annoksella.

11.47: Suomessa on todettu tänään 56 uutta koronatartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Eilen raportoitiin 63:sta uudesta tartunnasta. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 278 tartuntaa, mikä on 587 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

11.03: Suomi ottaa vapaata matkustamista edistävän EU:n vihreän passin eli viralliselta nimeltä EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöön vasta heinäkuun puolivälissä.

Ensimmäinen askel oli tällä viikolla omakantaan siirtyvät rokotustiedot. Digitaalisen todistuksen käyttöönotto tulee maksamaan Suomelle runsaat neljä miljoonaa euroa.

2:21 Katso video: Suomi ottaa digitaalisen rokotepassin käyttöön vasta heinäkuun puolivälissä – tätä se tarkoittaa!

Sunnuntai 30.5.

11.52: Suomessa on todettu 63 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian alusta lähtien runsaat 92 432.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 44 prosenttia suomalaisista eli noin 2,44 miljoonaa ihmistä.

Lauantai 29.5.

13.34: Suomessa todettu 125 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on nyt todettu 92 369.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 43,7 prosenttia suomalaisista, eli vajaat 2,43 miljoonaa ihmistä.

Perjantai 28.5.

14.37: Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 948.

Sairaalahoidossa on yhteensä 107 ihmistä, joista 20 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on kahdeksan ihmistä enemmän kuin eilen.

13.15: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 43,2 prosenttia suomalaisista. Toisen rokoteannoksen on saanut 8,2 prosenttia. Eilisen jälkeen rokotteita on annettu yhteensä yli 53 000 annosta.

13.06: Vaasassa maksuttomat koronarokotukset laajenevat kaikille yli 25-vuotiaille vaasalaisille. Ajanvaraus avataan ensi tiistaina, 1. kesäkuuta, ja varattavia aikoja avataan aluksi viikolle 23 sekä viikonloppuun 12.–13. kesäkuuta. Myös 16-24-vuotiaiden riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien koronarokotukset jatkuvat edelleen.

11.44: Suomessa on raportoitu tänään 182 uutta koronatartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä tartuntoja on todettu epidemian alusta asti 92 244. Kahden viime viikon aikana on todettu 2 579 tartuntaa, mikä on 300 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

10.41: Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä ei enää suosittele yksityistilaisuuksiin osallistujarajoitusta. Tilaisuudet on silti järjestettävä turvaohjeita noudattaen.

Myöskään yleisötilaisuuksien järjestämiselle ei ole estettä, kuten valtioneuvosto linjasi kiihtymisvaiheessa olevien alueiden osalta. Yleisötilaisuuksien järjestämisen edellytys on turvaohjeiden noudattaminen, jolloin järjestäjä velvoitetaan turvaväleihin yli 10 henkilön kokoontumisissa sisällä ja yli 50 henkilön tilaisuuksissa ulkona. Tapahtumajärjestäjät tekevät yleisötapahtumiin edelleen turvallisuussuunnitelmat.

Myös aikuisten sisäliikunta voidaan aloittaa alueella turvatoimet huomioiden. Lisäksi korkeakoulut voivat palata lähiopetukseen.

Torstai 27.5.

19.15 Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville.

Määräys on voimassa 1.6.-30.6.2021.

18.34 Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa määräystään, joka velvoittaa maahantulijat osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen rajanylityspaikoilla.

Aluehallintovirasto jatkaa myös määräystään, joka velvoittaa alueen kunnat järjestämään maahantulijoiden terveystarkastukset. Määräykset ovat voimassa 1.- 30.6.2021 ja ne koskevat Turun sataman, Naantalin sataman ja Turun lentoaseman rajanylityspaikkoja.

15.30 Suomessa ei ole raportoitu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä virukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 946.

Sairaalahoidossa virukseen liittyvän taudin vuoksi on tällä hetkellä 99 ihmistä, mikä on 2 vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa on 19 ihmistä. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut yhdellä eilisestä.

14.17: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,4 miljoonaa eli 42,6 prosenttia suomalaisista, kertoo THL. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 7,8 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 434 000:tta ihmistä.

14.15: Suomessa on todettu tänään 98 uutta koronatartuntaa.

9.30: MTV uutiset seuraa tänään useita tiedotustilaisuuksia, joista odotetaan uutta ja ajantasaista koronavirustietoa eri näkökulmista. Voit seurata alla mainittuja tilaisuuksia tästä artikkelista tai MTV Uutiset Livestä.

Kello 9.30: THL ja STM järjestävät tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta Suomessa juuri nyt.

THL ja STM järjestävät tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta Suomessa juuri nyt. Kello 13.00: HUS järjestää tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta koronavirustilanteesta. Tilaisuudessa on luvassa tietoa myös koronaviruksen pitkäaikaisoireista ja HUS:iin perusteilla olevasta koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikasta.

HUS järjestää tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta koronavirustilanteesta. Tilaisuudessa on luvassa tietoa myös koronaviruksen pitkäaikaisoireista ja HUS:iin perusteilla olevasta koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikasta. Kello 15.00: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoo alueen ajankohtaisesta koronavirustilaisuudesta ja linjauksistaan liittyen voimassa oleviin rajoituksiin ja suosituksiin.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoo alueen ajankohtaisesta koronavirustilaisuudesta ja linjauksistaan liittyen voimassa oleviin rajoituksiin ja suosituksiin. Kello 17.30: THL järjestää kansalaisille avoimen yleisötilaisuuden koronarokotuksista. Verkossa järjestettävässä tilaisuudessa asiantuntijat vastaavat yleisön ennakkoon lähettämiin kysymyksiin.

8.10: Hallitus tekee tänään valtioneuvoston yleisistunnossa periaatepäätöksen koronapandemian hillintään tähtäävän hybridistrategian päivityksestä. Päivityksen sisällöstä kertoi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) eilisessä tiedotustilaisuudessa. Strategian päivitys tietää höllennyksiä rajoituksiin erityisesti epidemian perustason ja kiihtymisvaiheen alueilla.

Keskiviikko 26.5.

14.11: Suomessa on raportoitu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 946.

Sairaalahoidossa on kaikkiaan 101 ihmistä, joista 18 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on nyt 13 ihmistä vähemmän kuin eilen.

13.16: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,34 miljoonaa eli 42,1 prosenttia suomalaisista.

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä lähes 30 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 7,4 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 410 000:tta ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa vajaalla 21 000:lla.

11.46: Suomessa on raportoitu tänään 220 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartunnoista 82 on todettu Helsingissä.

Tiistai 25.5.

15.08: Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen 3 uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on 114 ihmistä, joista 18 on tehohoidossa.

13.21 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,3 miljoonaa eli 41,6 prosenttia suomalaisista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä yli 24 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 7 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 389 000:ta ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa liki 14 000:lla.

11.55: Suomessa on raportoitu 125 uutta koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 715 tartuntaa, mikä on 173 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu yli 91 700 tartuntaa.

Maanantai 24.5.

16.50: Koko Uudellamaalla voi järjestää enintään 50 ihmisen kokoontumisia ulkotiloissa kesäkuun alusta lähtien, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi).

13.55: Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen seitsemän uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on 118 ihmistä, joista 22 tehohoidossa.

13.25: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut reilut 2,28 miljoonaa eli 41,1 prosenttia suomalaisista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kuluneen vuorokauden aikana annettiin yhteensä reilut 4 800 annosta. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä reilulla 4 400:lla.

Toisen annoksen rokotuskattavuus on nyt 6,8 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 375 000:ta ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa liki 400:lla.

12.22: Suomessa on raportoitu tänään 93 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 726 tartuntaa, mikä on 188 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sunnuntai 23.5

14.22 Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 2,28 miljoonaa suomalaista eli 41 prosenttia väestöstä. Rokotettujen määrä kasvoi lauantaista 18 500:lla. Kaksi annosta saaneita on 375 000, eli noin 7 prosenttia väestöstä.

12.08 Suomessa on varmistunut 121 uutta koronavirustartuntaa kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tartuntojen viikkomäärät ovat nyt suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden loka–marraskuun vaihteessa.

Lauantai 22.5.

Kello 14.09: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 40,7 prosenttia suomalaisista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Toisen rokoteannoksen on saanut 6,6 prosenttia. Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut lähes 2,26 miljoonaa suomalaista.

Perjantai 21.5.

18.36: Ravintola Rubiinissa Helsingin Siltamäessä 9.–11. ja 14.–18. tätä kuuta käyneillä asiakkailla on todettu koronavirustartuntoja.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan tartunnan saaneet ovat mahdollisesti altistaneet ravintolan muita asiakkaita.

Lisäksi mahdollisia altistuksia on ollut läheisessä Pub Olohuoneessa 15.5. Myös Siltamäen ostoskeskuksessa 9.–11.5. ja 14.–18.5. käyneet asiakkaat ovat saattaneet altistua.

Tartunta on todettu tähän mennessä 11 ravintola Rubiinissa olleella.

Kaikkia ravintola Rubiinissa kyseisinä aikoina olleita pyydetään ottamaan yhteyttä Epidemiologiseen toimintaan, jos heihin ei ole vielä oltu yhteydessä.

–On oleellista, että tavoitamme asiakkaat kyseisiltä päiviltä nopeasti. Näin saamme tartuntaketjut mahdollisimman tehokkaasti katkaistua, Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo.

17.15: Koronarokotteita kohdennetaan ensi viikolla Keski-Pohjanmaalle ja Päijät-Hämeeseen, kertoo THL. Alueille kohdennetaan ensi viikolla yhteensä 14 000 rokoteannosta.

13.24: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on THL:n mukaan saanut nyt 40,1 prosenttia suomalaisista. Toisen rokoteannoksen on saanut 6,3 prosenttia. Eilisen jälkeen rokotteita on annettu yhteensä yli 53 000 annosta.

12.55: Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu eilisen jälkeen kolme. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 108 koronapotilasta, joista 28 on tehohoidossa.

12.24: Helsinki aloittaa 40–44-vuotiaiden eli vuosina 1977–1981 syntyneiden koronarokotukset. Rokotusajanvaraus aukeaa tiistaina 18. toukokuuta. Rokotusajan voi varata verkossa osoitteessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla ajanvarausnumeroon 09 310 46300.

12.22: Suomessa on todettu 211 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Yhteensä pandemian aikana tartuntoja on raportoitu Suomessa 91 157. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 876 tartuntaa, mikä on 71 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Torstai 20.5.

15.18: Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi 21. toukokuuta alkaen järjestää myös yli 50 henkilön tilaisuuksia, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Kaikissa tilaisuuksissa on kuitenkin otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58c mukaiset velvoitteet.

15.00: Ravintolorajoitukset tiukentuvat perjantaista alkaen Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Baareissa alkoholia saa anniskella iltakuuteen asti ja ravintolat saavat olla auki iltaseitsemään. Muissa ravintoloissa alkoholia saa anniskella iltaseitsemään ja ravintolat saavat olla auki iltakahdeksaan

Etelä-Karjalassa rajoitukset lievenevät. Anniskelu on sallittu perjantaista alkaen iltakymmeneen asti ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki iltayhteentoista.

14.55: Maahantulorajoituksia jatketaan 15. kesäkuuta asti, kertoo sisäministeriö. Rajaliikenteen rajoitukset poistetaan Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkailta toukokuun 24. päivä alkaen.

14.52: Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt lähes 2,2 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden osuus on nyt noin 40 prosenttia väestöstä.

13.10: Suomessa ei ole raportoitu uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia, kertoo THL. Sairaalahoidossa on virukseen liittyen 135 potilasta, heistä 28 on tehohoidossa.

12.28: THL arvioi, että kaikki halukkaat 16 vuotta täyttäneet ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksensa heinäkuun loppuun mennessä.

– Tavoite siitä, että kaikilla aikuisilla on mahdollisuus saada ensimmäinen rokoteannos heinäkuun loppuun mennessä, näyttää realistiselta, THL:n johtaja Mika Salminen sanoi.

12.27: THL:n johtaja Mika Salminen katsoo, että esimerkiksi tapahtuma- ja ravintolarajoitusten välinen epäsuhta ei ole perusteltavissa terveysturvallisuudella.

12.25: Suomessa on tänään raportoitu 259 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2866 tartuntaa, mikä on 159 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 3 025 tartuntaa.

Keskiviikko 19.5.

16.58: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on korjannut takautuvasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle raportoituja koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon otettujen potilaiden ja kuolleiden määriä.

THL:n koronavirustilastoista on nyt poistettu koko epidemian ajalta 455 potilasta ja 7 kuollutta, joiden hoitoontulon tai kuoleman syy ei ollut koronavirus.

Raportointia korjattiin, koska osa aiemmin koronaviruksen vuoksi hoidossa olleista ja infektiosta parantuneista potilaista oli tammikuussa tehdyn muutoksen vuoksi kirjautunut raporteissa uudelleen koronaviruspotilaaksi tullessaan hoitoon muun syyn vuoksi.

13.45: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut lähes 39 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut hieman yli 2,15 miljoonaa ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä yli 28 000:lla.

Toisen annoksen osalta rokotekattavuus on nyt 5,5 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 300 000:aa ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 16 000:lla.

14.41: Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa nyt 148 ihmistä, joista tehohoidossa on 26, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut eilisestä yhdellätoista. Tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin eilen.

Tänään ei ole raportoitu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia. Suomessa on todettu pandemian alusta alkaen yhteensä 929 koronaan liittyvää kuolemantapausta.

12.24: Suomessa on raportoitu 289 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 896 tartuntaa, mikä on 93 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pandemian alusta saakka Suomessa on raportoitu kaikkiaan 90 687 koronatartuntaa.

11.30: Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautiosastolla on todettu koronaepidemia, tiedottaa alueen hyvinvointiyhtymä Päijät-Sote.

Tähän mennessä tartunta on varmistunut kahdella potilaalla ja yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla.

Koko osaston henkilökunta ja potilaat on testattu kertaalleen. Karanteeniin on asetettu nelisenkymmentä potilasta ja toistakymmentä henkilökuntaan kuuluvaa.

Tiistai 18.5.

14.28:

Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa nyt 137 ihmistä, joista tehohoidossa on 25, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut eilisestä viidellä. Tehohoidossa on kaksi ihmistä vähemmän kuin eilen.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien kokonaismäärä on laskenut neljällä aiempaan verrattuna, koska kuolemantapausten laskentatapaa on tarkennettu yhden sairaanhoitopiirin alueella, THL kertoo.

Suomessa on todettu nyt yhteensä 929 koronaan liittyvää kuolemantapausta.

13.22: THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 38,3 prosenttia suomalaisista. (THL). Toisen rokoteannoksen on saanut 5,2 prosenttia. Eilisen jälkeen rokoteannoksia on annettu yhteensä yli 31 000 annosta.

11.56:

Suomessa on todettu tiistaina 149 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Yhteensä tartuntoja on nyt Suomessa todettu 90 398.

Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 878 tartuntaa, mikä on 131 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Ilmaantuvuusluvun (tartuntoja 100 000 asukasta kohden 14 päivän aikana) pahin tilanne on Keski-Pohjanmaalla (166), Päijät-Hämeessä (109,8), HUS-alueella (81,0) ja Kanta-Hämeessä, jossa tilanne on pahentunut viime päivinä selvästi (69,8).

11.29: Kanta-Häme on palannut leviämisvaiheeseen koronaviruksen osalta. Alueen pandemiaryhmä päätti asiasta maanantaina.

Leviämisvaiheseen maakunnan veivät neljä kriteeriä: taudin ilmaantuvuusluku on nyt kahden viikon ajalta 76/100 000 henkilöä kohden, Fimlabin koronavirusnäytteistä positiivisia on 3,7 prosenttia, tapausten kasvunopeus on huomattavan suuri ja terveydenhuollon kantokyky on tartunnanjäljityksen sekä erikoissairaanhoidon osalta kriittinen.

Leikkaustoiminnassa voidaan toistaiseksi toeuttaa vain päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa sekä päiväkirurgiaa, koska jatkohoitopaikkoja ei ole tarpeeksi maakunnan laajuisista terveydenhuollon osastojen suluista johtuen käytettävissä.

– Kaksi erillistä tartuntaketjua on lähtöisin Kanta-Hämeen keskussairaalan osastoilta ja yksi Riihimäen sairaalan terveyskeskusvuodeosastolta. Näiltä osastoilta ehti siirtyä potilaita myös jatkohoitoon ja kotihoitoon, mikä on aiheuttanut osastosulkuja Hämeenlinnassa ja Riihimäessä sekä laajoja karanteeneja terveydenhuollon henkilöstölle. Tilanne on vakavin pandemian aikana meillä Kanta-Hämeessä, ja nyt täytyy tehdä kaikki voitava epidemioiden nopeaksi rajaamiseksi, kertoo maakunnan pandemiaryhmän puheenjohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen.

8.58: Lohja kertoo avaavansa 30–39 -vuotiaiden ajanvarauksen koronarokotuksiin 20.5.2021 klo 12.00. Yhteensä 22 746 henkilöä eli 49,3 % lohjalaisista on saanut ensimmäisen koronarokotteen.

8.50: Hyrynsalmen varhaiskasvatuksessa todetut koronatartunnat ovat laajentuneet ryppääksi, tiedottaa Kainuun sote. Eilen ryppääseen on todettu neljä uutta tartuntaa.

Todettuja tartuntoja on tällä hetkellä yhteensä 12, joista valtaosa on lapsia. Karanteeniin asetettuja on yhteensä 73.

– Päivähoidossa lapset touhuavat keskenään ja taudit leviävät herkästi, myös korona. Ja sitä myöten myös aikuiset voivat sairastua, joten tartuntamäärä voi edelleen kasvaa. Karanteeniohjeita noudattamalla ja altistuneiden testaamisella rajataan leviämistä, kertoo vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola Kainuun soten tiedotteessa.

Kainuun sotesta muistutetaankin, että koronavirusrokote ei suoraan poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä, joten suosituksia ja ohjeita tulee edelleen noudattaa rokotuksen jälkeenkin.

Maanantai 17.5.

13.31: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut lähes 38 prosenttia väestöstä. Toisen rokoteannoksen on saanut 5,1 prosenttia. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 2,1 miljoonaa ihmistä.

13.25: Suomessa on todettu viikonlopun aikana kaksi koronaan liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronaan on THL:n mukaan Suomessa kuollut 933 ihmistä.

Sairaalapotilaiden määrä on kasvanut viikonlopun aikana kymmenellä yhteensä 132:een. Heistä tehohoidossa on 27, eli yksi vähemmän kuin perjantaina.

11.44: Suomessa on todettu 144 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tautitapauksia on todettu 90 249.

Sunnuntai 16.5.

13.45:

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 37,8 prosenttia väestöstä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut lähes 2,1 miljoonaa ihmistä. Rokotettujen määrä on noussut eilisestä noin 12 500:lla.

Toisen annoksen osalta rokotekattavuus on nyt 5,1 prosenttia, mikä tarkoittaa 281 000 ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa noin 4 200:lla.

Suomessa on koronapandemian aikana todettu nyt yli 90 000 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tänään raportoitiin 227 uutta koronavirustartuntaa, mikä nosti tartunnan saaneiden määrän yli vuoden jatkuneen pandemian aikana yhteensä 90 105:een.

Tartuntamäärät ovat kuitenkin olleet kahden viikon seurantajaksolla laskevia. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 769 tartuntaa, mikä on 375 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin todettiin 3 144 tartuntaa.

Koko maassa koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on painunut jaksolla juuri ja juuri alle 50:n, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli lähes 57.

Taudin ilmaantuvuusluku on korkein Päijät-Hämeen (109), Varsinais-Suomen (99) ja Keski-Pohjanmaan (95) alueilla. THL:n raportoimista paikkakuntakohtaisista luvuista ilmenee, että Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa raportoitiin sunnuntaina 16 uutta tartuntaa ja Päijät-Hämeessä Lahdessa 13.

Eniten päivittäisiä tartuntoja oli edelleen Espoon, Helsingin ja Vantaan alueella. Niissä raportoitiin yhteensä 90 koronatartuntaa.

10.33: Hyrynsalmen varhaiskasvatuksessa todetut koronatartunnat ovat laajentumassa ryppääksi, jossa tällä hetkellä on kuusi sairastunutta, Kainuun sote tiedottaa. Karanteeniin on nyt asetettu 41 henkilöä, joista valtaosa alle kouluikäisiä lapsia.

Kunnan perhepäivähoidon yhdessä ryhmässä havaitut tartunnat vaikuttavat myös Hyrynsalmen palveluihin.

– Lasten tai oman karanteenin vuoksi kotiin joutuu jäämään useita työntekijöitämme. Tiedotamme palvelumuutoksista kunnan nettisivuilla, kertoo kunnanjohtaja Heimo Keränen.

Kaikkien altistuneiden testitulokset eivät vielä ole valmiina.

– Mahdollista toki on, että lisää tapauksia vielä ilmenee, toteaa Kainuun soten vs.pandemiapäällikkö Tuomo Erola.

Lauantai 15.5.

13.16: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 37,6 prosenttia väestöstä eli 2,09 miljoonaa ihmistä, THL kertoo. Toisen rokotteen on saanut viisi prosenttia.

12.38: Päijät-Hämeessä sairaalassa hoidettavista koronapotilaista puolet eli yhdeksän on saanut yhden koronarokotteen.

– Kaikkiaan 19 koronapotilasta on hoidettavana sairaalassa, ja heistä kaksi on tehohoidossa, hyvinvointiyhtymä tiedotti keskiviikkona.

Hyrynsalmen varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon yhdessä ryhmässä on todettu koronavirustartuntoja, Kainuun sote tiedottaa. Tällä hetkellä sairastuneita on yksi aikuinen ja yksi lapsi. Tapauksen johdosta on asetettu lisäksi karanteeniin 15 henkilöä, joista osa on lapsia.

Altistumisajankohta hoitoryhmässä on ma 10.5. – ke 12.5. Tartunnanjäljitys on osittain kesken, eikä tartunnan lähteestä tai mahdollisista lisäaltistuksista toistaiseksi ole lisätietoa.

12.35: Suomessa on todettu 192 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä tartuntoja on Suomessa nyt todettu lähes 90 000, eli 89 878. STT kertoo, että viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 828 tartuntaa, mikä on 390 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku koko maassa viimeisten kahden viikon ajalta on 51 tapausta sataatuhatta ihmistä kohden. Aiemman kahden viikon luku oli noin 58.

Taudin ilmaantuvuuden osalta pitkään pahimpana alueena ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on nyt pudonnut neljänneksi. HUS-alueella on nyt 81,5 tartuntaa 14 päivän ajalta 100 000 ihmistä kohden. Koronaryppäät ovat nostaneet ilmaantuvuuden kärkeen Päijät-Hämeen (107,9), Keski-Pohjanmaan (99,9) ja Varsinais-Suomen (97,7).

Perjantai 14.5.

14.21:

Päijät-Hämeeseen toimitetaan lisäerä koronarokotteita myös ensi viikolla, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Päijät-Sote. Ensi viikon lisäerän koko on 5 000 annosta.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku alueella on laskenut hieman, mutta tilanne on hyvinvointiyhtymän mukaan edelleen vaikea.

Kahden viime viikon aikana sairaalahoitoon on joutunut Päijät-Hämeessä enemmän koronapotilaita kuin kertaakaan aiemmin epidemian aikana. Tehohoitopotilaita on myös siirretty muualle hoidettavaksi.

Päijät-Häme sai ensimmäisen lisäerän rokotteita aiemmin tällä viikolla.

13.57: Suomessa on todettu keskiviikon jälkeen yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema. Sairaalahoidossa on 122 potilasta, joista 28 on tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden määrä kasvoi keskiviikosta neljällä.

Suomessa on raportoitu 154 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 852 tartuntaa, mikä on 436 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu vajaat 89 700 tartuntaa.

10.32: Kansanedustajalla on tänään todettu koronatartunta, eduskunta tiedottaa. Kyseinen edustaja ei ole osallistunut eduskuntatyöhön tai käynyt eduskunnassa siten, että hän olisi voinut tartuttaa muita eduskunnassa. Eduskunta ei julkaise tartunnan saaneen nimeä, mutta myöhemmin se tiedotti edustajan luvalla, että kyseessä oli entinen keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Torstai 13.5.

13.15: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut 36,5 prosenttia väestöstä. Toisen rokotteen on saanut lähes 4,5 prosenttia. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 2,02 miljoonaa ihmistä.

13.10: Suomessa on todettu 262 uutta koronavirustartuntaa.

Keskiviikko 12.5.

18.20: Keski-Pohjanmaalla kokoontumisrajoitukset tiukentuvat 13. toukokuuta alkaen, kertoo aluehallintovirasto. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, pois lukien Reisjärven kunta osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa enintään 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 20 henkilöön 1. kesäkuuta saakka.

Lisäksi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan kaupungin ammattilukio ja ammattiopisto Luovi siirtyvät etäopetukseen 12.-23.5. Kaikki keskiviikkona 5.5. tai sen jälkeen Kokkolan ammattikampuksella oleskelleet opiskelijat, opettajat ja muut mahdolliset henkilöt siirtyvät omaehtoiseen karanteeniin.

Myös Kokkolan aikuislukion iltaopetus ja Kokkolan päivälukiot siirtyvät etäopetukseen 17.-23.5. väliseksi ajaksi.

13.47: Uusia koronaan liittyviä kuolemia on todettu kolme, kertoo THL.

12.47 Suomessa on todettu 280 uutta koronavirustartuntaa.

Maassamme on toistaiseksi todettu 25 Intian koronavirusmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa.

THL:n mukaan kaikki tapaukset liittyvät matkailuun joko suoraan tai jatkotartunnan kautta.

Tiistai 11.5.

15.17: Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kokoontumisrajoituksia kevennetään, tiedottaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Suurin sallittu kokoontumisten osallistujamäärä sisätiloissa nousee Varsinais-Suomessa 10 henkilöön ja Satakunnassa 20 henkilöön.

14.28: Suomessa on todettu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sairaalahoidossa on nyt 114 potilasta, joista 26 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä laski maanantaista seitsemällä potilaalla, tehohoidossa olevien määrä pysyi samana.

14.05: Kymenlaaksossa kokoontumisrajoituksia lievennetään, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kymenlaaksossa enintään 20 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on sallittua 12. toukokuuta alkaen. Päätös on voimassa toukokuun loppuun saakka.

13.28: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saannut 1,97 miljonaa suomalaista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lukema oli kasvanut edellisestä päivästä vajaalla 30 000 rokotetulla.

Ensimmäisen rokoteannoksen on nyt saanut reilut 35 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen saaneita on vajaat 220 000 eli tasan neljä prosenttia väestöstä.

12.00: Suomessa on raportoitu 124 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 848, mikä on 796 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana.

Maanantai 10.5.

18.44 Oulu on koronaepidemiassa toiseksi vaikeimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa, kertoo Oulun kaupunki.

Viime viikon uusien tartuntojen määrä supistui liki puoleen edellisviikosta. Altistuneiden määrä kasvoi hieman ja joukkoaltistumisten määrä kasvoi selvästi.

Viikon uusista tartunnoista enää noin 15% liittyi Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun kaupunginsairaalan sairaalaepidemiaan.

Sairaalaepidemiassa ilmeni eilen ensimmäinen koronatartuntaan liittyvä kuolemantapaus Oulun kaupunginsairaalassa.

Tänään on tullut tuli ilmi kolme uutta tartuntaa, joista kaksi on sairaalaepidemiaan liittyviä. Karanteeniin on tänään asetettu yhteensä 15 henkilöä.

14.32: Koronatartuntojen määrä oli viime viikolla hienoisessa nousussa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä, mutta epidemiatilanne on edelleen maltillinen. Alueellinen tartuntatautien torjuntaryhmä totesi tänään, että koko sairaanhoitopiirin alueella jatketaan perustasolla.

13.48 Rokotteen ensimmäisen annoksen on nyt saanut Suomessa 1 944 725 ihmistä. Kaksi annosta on saanut 211 038 ihmistä.

13.42 Suomessa on todettu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta perjantain jälkeen. Yhteensä pandemian aikana Suomessa on menehtynyt 924 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

12.20: Koronarokotuksessa tulee ensisijaisesti käydä omassa kotikunnassa eikä mökkipaikkakunnalla, muistuttaa THL:n ohjeistuksesta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Näin siksi, että koronarokotteet jaetaan kuntiin niiden asukasmäärän ja ikärakenteen mukaan, eikä jakelussa huomioida mökkiläisten osuutta.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että kuntien varsinaisten asukkaiden rokottaminen voi hidastua ja rokotesuunnittelu vaikeutua, jos mökkiläiset hakeutuvat rokotettavaksi mökkipaikkakunnalla.

12.08:Suomessa on raportoitu 143 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 853, mikä on 867 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on kuitenkin todettu reilut sata enemmän kuin edellisellä viikolla.

11.19: Kainuussa ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa 25.4. jälkeen, Kainuun sote tiedottaa. Koronaviruksen 14 vrk:n ilmaantuvuus alueella on edellisen kerran ollut nolla viime vuoden elokuussa.

– Tartunnat laskevat nyt koko maassa. Yksittäisiä tapauksia ja uusia ryppäitäkin nähtäneen vielä, mutta eiköhän edessä ole rauhallinen kesä, toivoo pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Kainuussa voidaan järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että niissä voidaan varmistaa tartuntatautilain turvallisuusvelvoitteet. Kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 10.5. - 31.5.2021.

10.46: Sosiaali- ja terveysministeriö tekee tänään päätöksen, jonka mukaan koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista. Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Mitä tämä tarkoittaa alueilla?

STM järjestää tiedotustilaisuuden kello 15.30.

Mukana tilaisuudessa ovat osastopäällikkö Satu Koskela sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Kristiina Poikajärvi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja johtajaylilääkäri Juhani Sand Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

10.44: Koronarokotteesta tunnettu saksalainen lääkeyritys Biontech kertoi maanantaina rakentavansa Singaporeen Kaakkois-Aasian-toimintojensa päämajan sekä rokotetehtaan, joka kykenee tuottamaan satoja miljoonia rokoteannoksia vuodessa.

Tehtaan on tarkoitus olla toimintakunnossa vuonna 2023.

Biontechin ja yhdysvaltalaisen Pfizerin koronarokotetta toimitetaan tällä hetkellä jo yli 90 maahan. Yhtiöiden mukaan tuotantoa on kiihdytetty niin, että vuoden loppuun mennessä saadaan toimitettua kolme miljardia rokoteannosta.

Yhtiöiden mukaan ne pyrkivät ensi vuonna entisestään kiihdyttämään tuotantoaan.

Biontechin ja Pfizerin koronarokote oli ensimmäinen, joka hyväksyttiin käyttöön länsimaissa viime vuonna.

Sunnuntai 9.5.

16.55: Ilmaantuvuusluku kahden viikon ajanjaksolla sataatuhatta ihmistä kohden on nyt alle kymmenen Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Savon ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koko maan ilmaantuvuus on hieman alle 53. Korkein ilmaantuvuusluku, lähes 109, on nyt Päijät-Hämeessä.

13.20 Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen 162 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Ensimmäisen koronarokoteannoksen kattavuus on Suomessa nyt lähes 35 prosenttia väestöstä ja toisen 3,8 prosenttia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yli 1,9 miljoonaa ihmistä on saanut Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä on kasvanut eilisestä noin 40 000 rokotetulla.

Toisen rokoteannoksen on saanut vajaa 210 000 ihmistä. Molemman rokoteannoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä yli 5000:lla.

Lauantai 8.5

14.01 Noin 1,9 miljoonaa ihmistä on saanut Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Määrä on kasvanut eilisestä noin 34 000:lla.

Toisen rokoteannoksen on saanut noin 204 000 ihmistä. Ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus on Suomessa nyt 34,2 prosenttia väestöstä ja toisen 3,7.

11.41 Suomessa on raportoitu 229 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on raportoitu virusepidemian alusta saakka 88 561.

Perjantai 7.5.

18.27: Koronavirusmuunnosten määrä nousee Suomessa. Perjantaihin mennessä koronavirusmuunnoksia oli todettu Suomessa kaikkiaan lähes 5 946, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Määrä oli kasvanut viime viikon perjantaista 572 tapauksella.

15.27: Suomessa on todettu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on kuollut koronavirukseen liittyen 922 ihmistä.

Perjantaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli 133 ihmistä, joista tehohoidossa 28. Tehohoitopotilaiden määrä on kasvanut eilisestä yhdellä.

11.47: Suomessa on todettu 254 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 2 954 tartuntaa, mikä on 1 190 vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Torstai 6.5.

14.00: Suomessa on todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Pandemian alusta lähtien Suomessa on kirjattu 919 virukseen liittyvää kuolemaa.

Sairaalahoidossa on 127 ihmistä, joista 27 tarvitsee tehohoitoa. Tehohoitopotilaiden määrä on kasvanut eilisestä kolmella.

11.36: Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi torstain tiedotustilaisuudessa, että Suomessa koronatartuntojen määrä laskee nopeammin kuin sairaalakuormitus.

Voipio-Pulkin mukaan ei voi välttyä ajatukselta, että Suomessa yleistynyt koronaviruksen brittivariantti saattaa aiheuttaa hiukan vakavampaa tautia.

Suomessa oli viime perjantaihin mennessä vahvistettu 4 521 brittivarianttitapausta.

10.57: Kahden miljoonan annetun koronavirusrokoteannoksen määrä on ylitetty, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen.

10.17: Suomessa on todettu tänään 280 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä Suomessa on nyt todettu 88 078 koronavirustartuntaa.

Keskiviikko 5.5.

21.26: Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestävät Varissuon asukkaille koronavirusta seulovan pikatestauksen. Se on tarkoitettu etenkin oireettomille alueen asukkaille.

Maksuton pikatesti toteutetaan Varissuon jäähallin parkkihallissa torstaina sekä ensi tiistaina 11. toukokuuta kello 10–15. Testiin voi tulla ilman ajanvarausta tai lähetettä. Testitulos valmistuu 15–30 minuutissa.

– Varissuon alueella on koko koronaepidemian ajan ollut eniten koronavirustartuntoja. Haluamme vähentää alueen viruskuormaa käyttämällä valtiolta saatuja pikatestejä. Seulontatestaus on tarkoitettu erityisesti oireettomille. Kyseessä on antigeenitestaus, jonka avulla löytyvät akuutit infektiot, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tiedotteessa.

Turussa toteutettava oireettoman väestön seulonta pikatesteillä on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

14.10: Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo THL. Sairaalahoidossa on 130 ihmistä, joista 24 teho-osastolla.

13.33: Yli 1,76 miljoonaa suomalaista on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä on kasvanut eilisestä reilulla 41 000:lla.

12.02: Uusia koronavirustartuntoja on tänään todettu 269, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä koko epidemian aikana Suomessa on todettu 87 798 koronatartuntaa.

Tiistai 4.5.

16.25: Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee, että ulko- ja sisäliikuntatiloja voidaan kuntien päätöksellä avata 10. toukokuuta alkaen. Esimerkiksi uimahallit voitaisiin avata äitienpäivän jälkeen.

Koordinaatioryhmä päivittää myös yksityis- ja yleisötilaisuuksia koskevia suosituksia ja rajoituksia 10. toukokuuta alkaen.

Yksityistilaisuuksiin voi suosituksen mukaan osallistua kymmenen henkilön sijaan jatkossa 20 ihmistä. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jonka mukaan yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajattaisiin nykyisen kymmenen henkilön sijaan 20 henkilöön.

14.22: Sairaalapotilaiden määrä on kääntynyt kasvuun maanantaista. Koronan takia hoidettavia potilaita on nyt kahdeksan enemmän, eli yhteensä 128. Tehohoidossa on 29 potilasta, yksi enemmän kuin maanantaina. Koronaan liittyviä kuolemia on ilmoitettu yksi lisää, yhteensä koronakuolemia on tilastoitu 916.

13.27: Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 1,72 miljoonaa suomalaista, kertoo THL. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta nyt noin 31 prosenttia väestöstä.

13.24: Koronatartuntojen vähenemisen vuoksi myös ravintolarajoituksia höllennetään. MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus on päättämässä huomisessa koronakokouksessaan, että Suomi siirtyy koronatoimien tasolta 2 tasolle 1. Käytännössä tämä tarkoittaa koronatoimien päävastuun siirtymistä jälleen hyvin vahvasti alueellisille viranomaisille.

12.30: Koronatartunnat ovat laskussa koko maassa. Suomessa on raportoitu 184 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 984, mikä on 1 653 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

10.00: Koronatilanne pääkaupunkiseudulla on rauhoittunut, kertoo HUS. Sairaanhoitopiiri siirtyi korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen 23.11.2020. Nyt täysvalmiuden kriteeristö ei enää täyty, ja HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen on päättänyt, että HUS siirtyy valmiustilaan 2 eli tehostettuun valmiuteen.

Maanantai 3.5.

13.31: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut runsaat 1,69 miljoonaa ihmistä. Luku on noussut eilisestä reilulla 3 000:lla.

13.30: Turun Varissuon asukkaat saavat Suomessa ensimmäisinä EU:n lahjoittamia koronavirusta seulovia pikatestejä. Suomi on saanut 250 000 pikatestiä EU:n hätäapuvälineen rahoittamana lahjoituksena ja pikatestejä on jaettu sairaanhoitopiirien kautta terveydenhuollon yksiköihin. Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestävät Varissuon asukkaille koronavirusta seulovan pikatestauksen Varissuon jäähallin parkkihallissa 6.5. ja 11.5. kello 10–15. Pikatesti on maksuton ja on tarkoitettu erityisesti oireettomille Varisuolla asuville.

13.19: Pietarista Vuosaaren satamaan 30.4. saapuneella Valencia Express -rahtilaivalla on 11 koronavirustartunnan saanutta miehistön jäsentä, Helsingin kaupunki tiedottaa. Sairastuneet on asetettu eristykseen ja altistuneet karanteeniin laivalle. Yksi miehistön jäsen on Helsingissä sairaalahoidossa. Kaikille miehistön jäsenille tehtiin koronatesti sunnuntaina 2.5.

Yksi rahtilaivan miehistön jäsenistä sairastui Pietarissa. Kaikille miehistön jäsenille tehtiin Pietarissa koronatesti. Sairastuneen lisäksi neljällä miehistön jäsenellä todettiin tuolloin koronavirustartunta.

Laivan saapumisesta oli tehty ohjeiden mukaisesti meriterveysilmoitus ennen satamaan saapumista. Helsingin epidemiologisella toiminnalla oli tieto laivan saapumisesta ja siitä, että laivalla on koronavirustartunnan saaneita. Laivalla on 24 miehistön jäsentä.

13.04: Suomessa on todettu viikonlopun aikana yksi koronaan liittyvä kuolema, THL tiedottaa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut nyt 915 ihmistä. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on viikonloppuna laskenut kuudella 120:een. Heistä teho-osastolla on 28, eli kolme vähemmän kuin perjantaina.

12.06: Suomessa on raportoitu 117 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 032, mikä on 1 754 tapausta vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Sunnuntai 2.5.

13.07: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 1,69 miljoonaa ihmistä, kertoo THL. Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 30,4 prosenttia.

11.49: Suomessa on todettu 132 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 113, mikä on 1 769 tartuntaa vähemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Lauantai 1.5.

13.23: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut yli 1,68 miljoonaa ihmistä, kertoo THL. Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on 30,3 prosenttia.

12.34: Suomessa on raportoitu 288 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 201, mikä on 1 893 tartuntaa vähemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla. Husin alueella ilmaantuvuusluku on 96 ja Varsinais-Suomessa 91. Tautitilanne on rauhallisin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, missä ilmaantuvuusluku on 3.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen oli Suomessa saanut perjantaihin mennessä lähes 1,66 miljoonaa ihmistä.

Perjantai 30.4.

18.14: Ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut Suomessa lähes 1 659 000 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on noussut eilisestä yli 66 000:lla.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut nyt 29,8 prosenttia väestöstä.

Toisen rokoteannoksen on saanut yli 165 000 ihmistä, mikä on kolme prosenttia koko väestöstä.

12.56 Suomessa on todettu yksi uusi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvä kuolemantapaus. Tautiin menehtyneitä on nyt Suomessa yhteensä 914.

12.48 Hallitus on antanut 30.4. esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin tartuntatautilain määräaikaisten säännösten voimassaoloa 31.12.2021 saakka. Nyt nämä säännökset ovat voimassa 30.6. saakka.

Tavoitteena on varmistaa, että epidemiatilanteen huonontuessa olisi myös kesäkuun jälkeen mahdollista ryhtyä oikea-aikaisesti nopeisiin, tehokkaisiin ja välttämättömiin toimiin epidemian uudelleen leviämisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on osaltaan myös turvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky tilanteessa, jossa tautitapausten määrä lähtisi uudelleen nousuun.

12.20 Lapin sairaanhoitopiirin alueella voidaan 3.5.2021 alkaen järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia. Tilaisuuksissa on huolehdittava osallistujien turvallisuudesta, muistuttaa Lapin sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

11.49 Suomessa on todettu 195 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Torstai 29.4.

15.09: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 9. toukokuuta saakka.

Päätösten mukaan yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voi Pohjois-Pohjanmaalla osallistua korkeintaan 10 ja Kainuussa korkeintaan 20 ihmistä.

Molemmilla alueilla on ilmennyt uusia tartuntaketjuja, ja Oulu on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen, avi kertoo tiedotteessaan.

Aluehallintoviraston saamien arvioiden mukaan kokoontumisrajoitusten lieventämistä ei tällä hetkellä nähdä varovaisuusperiaatteen perusteella mahdollisena.

15.00: 16–17-vuotiaiden helsinkiläiset, joilla on vakavalle koronaviruksen aiheuttamalle taudille altistava sairaus, voivat varata ajan koronarokotukseen tästä päivästä alkaen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laski viime perjantaina riskiryhmään 2 kuuluvien ikärajaa 16 ikävuoteen, kun aiemmin se oli 18 vuotta.

Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia: jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)

hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen

vaikea krooninen maksasairaus

tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta,

keskivaikea tai vaikea uniapnea,

psykoosisairaus

sairaalloinen lihavuus (painoindeksi yli 40).

14.56: Kainuussa ei ole todettu tällä viikolla yhtäkään koronatartuntaa, kertoo Kainuun sote tiedotteessaan. Edellinen positiivinen testitulos todettiin viime sunnuntaina, 25. huhtikuuta.

13.57: Tehohoidossa oli Suomessa eniten potilaita tämän vuoden maaliskuussa koko koronaepidemian aikana. Tuolloin tehohoidossa oli samanaikaisesti enimmillään 64 koronapotilasta.

10.55: Suomessa on todettu 208 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lisäksi Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Suomessa ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut 70 vuotta täyttäneistä jo 88 prosenttia ja 50 vuotta täyttäneistä 57 prosenttia, kävi ilmi STM:n ja THL:n aamuisessa tiedotustilaisuudessa.

Lisäksi tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, että koronatartunnat tulevat nyt kaveripiireistä ja työpaikoilta.

9.28: Hufvudstadsbladet kertoo, että koronaviruksen niin sanottu intialaisvartiantti on rantautunut Suomeen.

Suomessa on vahvistettu maaliskuussa kolme tällaista tartuntaa. (Päivitys kello 10.23: Kahden sijaan kolme tapausta)

Voit lukea lisää tästä artikkelista.

Keskiviikko 28.4.

16.59: THL:n, Valtioneuvoston kanslian, sisäministeriön ja poliisin #OmassaKuplassa-kampanja kehottaa suomalaisia viettämään vappua vain oman lähipiirin kanssa. Kampanjan tavoitteena on hillitä vappujuhlinnan mahdollisesti lisäämiä koronatartuntoja.

– Vaikka koronatartuntojen määrä on nyt laskussa, on myös vappuna tärkeää edelleen noudattaa kokoontumisrajoituksia ja muistaa turvavälit, maskin käyttö ja huolellinen käsihygienia. Maltetaan siis viettää vapun juhlapäivät turvallisesti. Tämä auttaa saamaan tulevasta kesästä kaikille paremman, sanoo THL:n ylilääkäri Otto Helve tiedotteessa.

Poliisi puolestaan toivoo suomalaisten juhlivan vappua niin, ettei poliisin tarvitsisi vappuna puuttua kiellettyihin kokoontumisiin. Kokoontumisrajoitukset vaihtelevat alueellisesti.

16.55: Lapin aluehallintovirasto jatkaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kokoontumisrajoitusta, joka kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 henkilöä.

Lisäksi Länsi-Pohjan alueelle tulee voimaan määräys turvaväleistä, joka tarkoittaa sitä, että tiloissa on varmistettava turvavälit.

Länsi-Pohjassa koronan ilmaantuvuus on 57 kahden viikon jaksolla sataatuhatta ihmistä kohden.

13.22: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 1 571 000 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on noussut eilisestä vajaalla 30 000:lla.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut nyt 28,3 prosenttia väestöstä.

Toisen rokoteannoksen saaneita on vajaat 157 000. Heidän osuutensa väestöstä on lähes kolme prosenttia.

13.09: Suomessa on todettu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä kuolemia on raportoitu pandemian aikana 911.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 133 potilasta, joista tehohoidossa on 33. Molemmat luvut ovat kasvaneet yhdellä edellisestä päivästä.

Suomessa on raportoitu 244 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tiistai 27.4.

13.46: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 1 543 200 ihmistä, ei 1 523 200 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on vajaat 154 000. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanyt nyt lähes 28 prosenttia väestöstä.

13.21: THL: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 1 523 200 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on vajaat 154 000. Viimeisen vuorokauden aikana rokotteita on annettu hieman yli 20 000. Ensimmäisen rokoteannoksen on saanyt nyt lähes 28 prosenttia väestöstä.

12.56: Koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia on ilmoitettu kaksi lisää, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu nyt 908.

12.52: Poliisi suosittelee vahvasti, ettei Helsingin keskustaan kokoonnuta vappuna.

Helsingin poliisi muistuttaa, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut kuuden hengen kokoontumisrajoituksia toukokuun puoleenväliin saakka. Rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Myös Turussa muistutetaan vastaavista rajoituksista.

12.40: Pääministeri Sanna Marin kertoi, että koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat päättymässä.

11.49: Suomessa on todettu 224 uutta koronavirustartuntaa.

Maanantai 26.4

16.32: Eilen Oulussa todettiin joukkoaltistuminen Kaakkurin koulussa. 22 henkilöä asetettiin karanteeniin. Myös päiväkoti Versossa on havaittu joukkoaltistuminen, jonka yhteydessä 18 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Oulussa koronatartuntojen määrä on kasvussa. Viime viikolla todettiin 47 tartuntaa, kun sitä edellisellä viikolla vastaava luku oli 32. Karanteeniin puolestaan joutui yhteensä 338 henkilöä. Edellisellä viikolla karanteeniin asetettiin 194.

13.53 Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut runsaat 1 524 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on vajaat 153 000.

13.12: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on palannut kokonaisuudessaan koronaepidemian perustasolle, sairaanhoitopiiri tiedottaa. Vielä ennen Jyväskylä oli kiihtymisvaiheessa, mutta nyt sekin on palannut perustasolle.

Sairaanhoitopiirin alueella todettiin viime viikolla vain 12 tartuntaa ja uusien koronatapausten osalta ilmaantuvuusluku on mennyt koko ajan alaspäin. Seitsemän vuorokauden osalta sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku oli enää 4,8 ja kahden viikon osalta 18,3.

13.02 Suomessa on todettu kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta.

11.40 Suomessa on rapotoitu 133 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahden viime viikon aikana uusia tartuntoja raportoitu 3 650, kun niitä edeltävien kahden viikon aikana raportoitiin 6 054.

Sunnuntai 25.4.

13.15: Suomessa ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen on saanut yli 1 521 000 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä yli 41 000:lla.

Ensimmäisen rokoteannoksen on nyt saanut Suomessa yli 27 prosenttia väestöstä.

Toisen annoksen saaneita on yli 152 000, eli alle 3 prosenttia väestöstä.

12.05: Suomessa on raportoitu tänään 197 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 3 766, kun edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 6 393. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lauantai 24.4.

13.14: Ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut Suomessa runsaat 1 480 000 ihmistä, kertoo THL. Toisen annoksen saaneita on yli 147 000.

11.45: Suomessa todettu 263 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä tartuntoja on raportoitu nyt 85 607 koko pandemian aikana Suomessa.

Perjantai 23.4.

15.34: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin eilen 8 uutta koronavirustapausta. Niistä valtaosa on Torniossa. Karanteeniin on viikon sisällälaitettu noin 500 henkeä, ja altistuneita on useissa Meri-Lapin kunnissa.

– Aiemmasta poiketen altistuneiden määrät ovat olleet nyt erittäin suuria, koska ollaan tavattu suurella joukolla yksityisissä tilaisuuksissa. Tilanne heijastelee selkeästi myös nuorison väsymystä koronarajoituksiin, sairaanhoitopiirin tiedotteessa kerrotaan.

Jos tartuntojen kasvu ei pian taitu joudutaan sairaanhoitopiirissä arvioimaan epidemian leviämisvaiheeseen siirtymistä ensi viikolla.

13.35: Ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut THL:n mukaan Suomessa runsaat 1 469 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on yli 146 000.

13.34: Suomessa on raportoitu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoo THL. Sairaalahoidossa on 132 koronapotilasta, heistä tehohoidossa 31.

11.47: Suomessa on raportoitu 267 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Torstai 21.4.

20.26 Maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset jatkuvat Etelä-Suomen kaikilla rajanylityspaikoilla toukokuun ajan. Asiasta kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi). Osana terveystarkastusta voidaan ottaa koronatesti.

13.52 Oulun kaupunginsairaalassa todettiin potilailla koronatartuntoja. Tartunta todettiin neljällä osasto 5:n potilaalla. Kaikkien potilaiden koronatesti oli sairaalaan saapuessa negatiivinen. Tartunnan epäillään olevan lähtöisin osastolla altistuneena saapuneesta potilaasta, joka alkoi sairaalassa ollessaan oireilla.

Kaikki koronapositiiviset potilat on siirretty koronaosastolle, eikä osastolle 5 oteta toistaiseksi uusia potilaita. Kaikista osaston potilaista ja henkilökunnasta kerrotaan otetun koronanäytteet.

Tartunnat on todettu osastolla 5. Kaikille potilaille on tehty koronatesti sairaalaan saapuessa ja ne on todettu negatiiviseksi. Tartunta on todennäköisesti lähtöisin osastolle altistuneena saapuneesta potilaasta, joka on alkanut oireilla sairaalassa ollessaan.

Tapauksen tultua ilmi sairaalassa on ryhdytty viipymättä toimenpiteisiin tartuntojen leviämisen estämiseksi. Koronapositiiviset potilaat on siirretty koronaosastolle, eikä osastolle 5 oteta toistaiseksi uusia potilaita. Kaikista osaston potilaista ja henkilökunnasta otetaan koronanäytteet. Tilojen siivousta, hygieniaohjeistusta ja suojavarusteiden käyttöä on tehostettu.

Suomessa on todettu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Lue lisää tästä artikkelista.

Rokotettuja on tällä hetkellä yhteensä 1 570 979, joista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 1 430 756 ihmistä ja kaksi annosta on saanut 140 223 ihmistä.

10.28: Suomessa on todettu tänään 280 koronavirustartuntaa, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön viikottaisessa tiedotustilaisuudessa.

Yhteensä todettujen koronatartuntojen määrä on nyt ylittänyt Suomessa 85 000:n rajan. Tarkka lukema on 85 077.

Keskiviikkoon mennessä Suomessa oli todettu 899 koronakuolemaa. Helve kertoi kuitenkin infossa, että kuolleita on jo 930.

Keskiviikko 20.4.

14.16: Suomessa on todettu kuusi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo THL. Yhteensä koronaan on nyt kuollut Suomessa 899 ihmistä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen takia olevien määrä laskee entisestään. Tiistaihin verrattuna sairaalapotilaita on nyt 21 vähemmän, yhteensä 142, joista teho-osastoilla 35. Eilen tehohoidossa oli 36 koronapotilasta.

13.17: THL: Suomessa ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut liki 1 363 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on lähes 127 000.

12.25: Oulu tiedottaa mahdollisista koronaaltistuksista kolmessa ravintolassa ja kuntosalilla perjantaina 16. huhtikuuta. Kyseisenä päivänä koronavirukselle on kaupungin viranomaisten mukaan voinut altistua kello 8.30–10 Hukka XPress Rotuaari -kuntosalilla, ravintola Pad Thai Baan Naassa kello 13.15–13.45, ravintola Petrellin saluunassa kello 20–21 ja Teerenpelissä kello 21–22.30.

Mainituissa paikoissa oleskelleita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan herkästi testiin tarvittaessa.

11.50: Suomessa todettu 296 uutta koronavirustartuntaa.

Tiistai 20.4.

15.52: Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että kulttuurilaitokset, kuten museot ja kirjastot, voidaan alueella avata, kun niissä asioidessa noudatetaan korona-ajan terveysturvallisuusohjeita.

Yksityistilaisuuksia koskeva, 10 hengen osallistujamääräsuositus jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla 9.5. saakka.

13.13: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut lähes 1 342 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneita on runsaat 124 000.

13.00: Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo THL.

11.50: Euroopan lääkeviraston EMA:n odotetaan antavan tänään lausunnon Johnson & Johnson -yhtiön koronavirusrokotteen turvallisuudesta.

Yritys on keskeyttänyt rokotteiden toimitukset Eurooppaan.

Suomi on tilannut Johnson & Johnsonin rokotetta yhteensä 2,4 miljoonaa annosta. Rokotteen oli määrä tulla Suomessa käyttöön huhtikuun viimeisellä viikolla.

11.44: Suomessa on raportoitu tänään 214 uutta tartuntaa, kertoo THL.

Maanantai 19.4.

14.02: Suomessa on raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on 166 potilasta, heistä tehohoidossa 34.

13.19: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 1 317 000 ihmistä. Toisen annoksen on saanut runsaat 122 000.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan eilisen jälkeen ensimmäisellä annoksella rokotettujen määrä on noussut noin 3 000:lla. Toisen annoksen lisäys eiliseen on noin 800. Rokotuskattavuus on nyt 23,7 % väestöstä. Toisen annoksen on saanut 2,2 % väestöstä.

11.44 Suomessa on todettu 156 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tartuntoja on raportoitu kahden viikon aikana 4 728, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä raportoitiin noin 7 613.

Sunnuntai 18.4.

13.54 Ensimmäisen annoksen koronarokotetta on saanut Suomessa yli 1,3 miljoonaa ihmistä. Kahden viimepäivän aikana ensimmäisiä annoksia on annettu 51 000, THL kertoo.

12.13 THL:llä oli eilen huoltokatko, joten koronatartuntalukuja ei lainkaan julkaistu. Tämänpäiväisen tiedon mukaan Suomessa on todettu kahden viimeisen päivän aikana 498 uutta koronatartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella todettiin eilen lauantaina 135 koronavirustartuntaa. Asiasta kertoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Twitterissä.

Luvut ovat laskusuunnassa.

Perjantai 16.4.

14.46: Helsingissä aletaan rokottaa seuraavaksi tänä vuonna 60-64 vuotta täyttäviä kaupunkilaisia. Rokotusajanvaraus heille aukeaa ensi maanantaina 19.4.

13.45: Suomessa on raportoitu 380 uutta koronavirustartuntaa. Eilen tartuntoja raportoitiin 289.

13.20: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt noin 1 263 200 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Määrä on lisääntynyt eilisestä reilulla 36 500 rokotetulla.

Torstai 15.4.

14.35: Suomessa on raportoitu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tilannekatsauksessaan. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 161 ihmistä, joista tehohoidossa on 37 ihmistä.

14.22: Ravintolasulku päättyy Pohjois-Savossa jo huomenna perjantaina alueen koronatilanteen paranemisen vuoksi, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Muutos perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eilen antamaan arvioon alueiden tautitilanteesta. Sen perusteella sulku ei ole enää välttämätön Pohjois-Savossa.

12.13: Ulkoministeriö: Suomi tukee kehittyvien maiden koronan vastaisia ponnisteluja kehitysyhteistyövaroista kaikkiaan yli 80 miljoonalla eurolla. Tähän sisältyy muun muassa 2,5 miljoonan euron yleistuki rokoteliittouma Gaville viime vuonna.

12.06: Päivittäinen tartuntaluvut tarkentuivat. Tänään Suomessa on raportoitu 289 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

10.32: THL:n Mika Salmisen mukaan tänään tullaan raportoimaan alle 300 tartuntaa. Salmisen muistikuvan mukaan luku on 298.

10.32: Covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto kieltää edelleen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 henkilöä.

Keskiviikko 14.4.

21.01 Hervannassa sijaitsevassa Tampereen asumispäivystyksessä Tastussa on todettu yhdeksän koronavirustartuntaa sekä henkilökunnalla että asukkailla, kertoo Tampereen kaupunki tiedotteessaan.

Tartunnan saaneet asukkaat on asetettu eristykseen ja altistuneet karanteeniin. Tilanteen vuoksi asumispäivystyksessä on tehty tarvittavia tilajärjestelyjä.

Majoitusta pyritään tarjoamaan asunnottomille tamperelaisille turvallisuustoimenpiteet huomioiden. Palveluun voi hakeutua ympäri vuorokauden.

13.58: Suomessa on raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemia on raportoitu nyt 881.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 180 ihmistä. Heistä 34 on tehohoidossa.

13.43: MTV Uutisten tietojen mukaan rokotusjärjestyksen muuttamisesta ei tule päätöksiä vielä tänään. Hallitus kokoontuu Säätytalolle kello 16 käymään läpi tautitilannetta sekä tulevia koronatoimia.

Lue koko juttu täältä.

13.38: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt yli 1186 000 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on lisääntynyt eilisestä reilulla 34 000 rokotetulla.

Rokotekattavuus on nyt runsaat 21 prosenttia.

13.36: Suomessa on raportoitu 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu vajaat 5800 tartuntaa, mikä on noin 3100 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian alusta lähtien lähes 83 000.

10.33: Oulun Ritaharjun koulussa on tapahtunut joukkoaltistuminen, joka on tullut ilmi eilen tiistaina, tiedottaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut. Joukkoaltistumisen seurauksena yhteensä 27 oppilasta luokilta 9E ja 9F asetetaan karanteeniin.

Altistuneiden huoltajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Tiistai 13.4.

15.29: Pirkanmaalla vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa jatkuu maanantaista 19.4. alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön turvaohjeistuksia noudattaen, kertoo Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä. Harrastuksissa tulee kuitenkin olla korkeintaan kymmenen henkilön ryhmiä eikä kilpailuja voida järjestää.

14.10: Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut reilut 1,15 miljoonaa ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä lähes 22 000 rokotetulla.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa lähes 97 000 ihmistä.

Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 20,7 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,7 prosenttia.

13.00: THL kertoo kolmesta uudesta koronataudin aiheuttamasta kuolemantapauksesta. Tautiin liittyviä kuolemia on nyt raportoitu yhteensä 877.

Suomessa sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi yhteensä 182 potilasta, joista 38 on tehohoidossa.

12.10: Suomessa on todettu 286 uutta koronatartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 5 858, mikä on 3 077 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Maanantai 12.4.

16.27:

Suomessa on todettu viikonlopun aikana kuusi uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronaan Suomessa kuollut nyt 874 ihmistä.

Paraneva koronatilanne näkyy myös sairaalapotilaiden määrässä. Viikonlopun aikana koronan takia hoidettavien sairaalapotilaiden määrä putosi 39:llä. Sairaalahoidossa on nyt 185 ihmistä, joista 42 tehohoidossa. Tehohoidossa olevien määrä nousi perjantaista yhdellä.

15.57 Oulu on koronaepidemiassa alhaisimmalla eli perustasolla.

Oulussa vapautuu tänään rajoitusten piiristä yli 65-vuotiaiden uimahallin ja kuntosalien käyttö kaupungin tilojen osalta. Aluehallintovirasto on nostanut kokoontumisrajoituksen sallittua henkilömäärää kuudesta kymmeneen henkilöön.

Valtioneuvosto on poistanut Oulun osalta ravintoloiden sulun perjantaista 9.4. alkaen. Muut rajoitukset ja suositukset ovat toistaiseksi ennallaan.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu käsittelemään rajoitusten purkamista koskevaa suunnitelmaa huomenna.

13.40 Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 1 130 219 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä yli 9 600 rokotetulla.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa 94 664 ihmistä.

Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 20,3 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on puolestaan 1,7 prosenttia.

13.38 Jyväskylän kaupunki valmistautuu omaan exit-suunnitelmaansa. Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että viime viikolla (14) uusia tartuntoja ilmeni ainoastaan 25 kappaletta.

Toisen asteen opetuksen osalta todettiin, että lähiopetukseen voidaan Jyväskylän oppilaitoksissa siirtyä valtionhallinnon exit-suunnitelman mukaisesti todennäköisesti jo huhtikuun aikana.

11.40: Suomessa on todettu 225 uutta koronavirustartuntaa. Koko pandemian aikana kotimaassa on todettu 82 278 koronavirustartuntaa.

11.33: Kajaanissa on todettu sunnuntaina kaksi uutta koronatartuntaa. Molemmat sairastuneet ovat aiemmin karanteenissa olleita henkilöitä ja liittyvät viime viikon laajempaan tartuntaryppääseen. Kummastakin tartunnasta määrättiin yksi lähipiirissä altistunut karanteeniin.

Sunnuntai 11.4.

11.51: Suomessa on todettu 346 uutta koronatartuntaa, kertoo THL.

Lauantai 10.4.

13.20: THL:n mukaan Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut hieman alle 1 088 000 ihmistä. Määrä on kasvanut eilisestä yli 24 700 rokotetulla.

11.41: Suomessa on todettu tänään 446 uutta koronatartuntaa, kertoo THL.

Perjantai 9.4.

14.05: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lieventää sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön.

Määräys on voimassa 12.4.–25.4.2021 ja se koskee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntia.

13.20: Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 1 063 000 ihmistä. Määrä on kasvanut eilisestä lähes 38 000 rokotetulla.

13.00: Uusia koronakuolemia on tänään kaksi.

10.40: Hallitus kertoi tänään aamuisessa tiedotustilaisuudessaan niin sanotun exit-strategian sisällöstä.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi tiedotustilaisuudessa, että uusia koronatartuntoja todetaan tänään 419.

Torstai 8.4.

16.24 Lapin sairaanhoitopiirin alueella kielletään yli 20 ihmisen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, Lapin aluehallintovirasto (avi) tiedottaa.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää, jos niihin osallistuu korkeintaan 20 ihmistä ja edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen voimassa olevia ohjeita.

Kokoontumisrajoituksilla pyritään ennaltaehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Rajoitukset ovat voimassa 12. huhtikuuta alkaen toukokuun 11. päivään asti.

13.27: Suomessa on todettu tänään neljä uutta koronaan litityvää kuolemantapausta. Yhteensä Suomessa on raportoitu 855 koronakuolemaa.

Sairaalapotilaiden määrässä on merkittävää laskua. Porilaiden määrä laski keskiviikosta 15:llä ja on nyt 235. Heistä tehohoidossa on 42 potilasta, kolme vähemmän kuin keskiviikkona.

12.04: Suomessa tänään todettujen koronatartuntojen määrä on tarkentunut 426:een. Aiemmin ilmoitettu luku oli 429 vahvistettua tartuntaa.

10.26: Yli miljoona suomalaista on saanut 1. koronarokoteannoksen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 80 vuotta täyttäneistä rokotettuja on yli 85 prosenttia ja 70 vuotta täyttäneistä noin 72 prosenttia.

10.04: Kajaanissa todetussa koronaryppäässä on tällä hetkellä todettu ensimmäisenä sairastuneen ulkopaikkakuntalaisen henkilön lisäksi tartunta kuudella kajaanilaisella. Karanteeniin on lisäksi asetettu kolmetoista henkilöä.

Tartunnanjäljitys on saatu näiltä osin valmiiksi, joten jatkotartunnat rajoittunevat jo karanteenissa oleviin henkilöihin.

Keskiviikko 7.4.

18.30: Kajaanissa eilen todettu koronavirustartunta on osoittautumassa laajemmaksi ryppääksi, Kainuun sote tiedottaa. Uusia tartuntoja on tällä hetkellä kuudella ja karanteeniin on lisäksi asetettu seitsemän henkilöä. Kaikki ovat kajaanilaisia. Tartunnanjäljitys selvittää edelleen kontakteja ja mahdollisia altistumisia, jotka rajoittunevat pääosin lähipiirissä oleviin henkilöihin.

Tapauksessa on kyse tämän hetken tietojen mukaan muualta Suomesta kotoisin olevan henkilön Kainuun vierailusta, jonka yhteydessä tavattuja ihmisiä on altistunut koronalle.

Klo 16.10:18–44 vuotiaiden vakavalle koronavirustaudille alttiiden helsinkiläisten koronavirusrokotukset alkavat. He voivat varata koronarokotusajan huomisesta torstaista kello 16 alkaen. Vaikealle koronavirustaudille altistavia sairauksia tai tiloja ovat muun muassa jatkuvaa lääkitystä vaativa astma ja vaikea sydänsairaus.

Rokotuksia annetaan Jätkäsaaren, Messukeskuksen, Malmin ja Myllypuron rokotuspisteissä.

15.12: Suomen Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että terveydenhuollon henkilöstön rokottaminen on hidastunut koronarokotteiden odotettua hitaamman saatavuuden vuoksi. Lääkäriliiton mukaan suurin osa terveydenhuollon henkilöstöstä on edelleen rokottamatta.

Suomen Lääkäriliiton kanta on, että rokotuksin tulee turvata terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä ja kriisivalmiutta sekä hillitä hoitovelan kasvua.

13.56: Suomessa on todettu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa. Tehohoidossa on 45 potilasta, mikä on saman verran kuin eilen. Sairaalahoidossa on yhteensä 250 potilasta, yksi eilistä enemmän.

Kahden viikon tartuntamäärät ovat edelleen laskusuunnassa. Kahden viime viikon aikana on todettu yli 7 300 tartuntaa, mikä on liki 2 300 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

13.36: Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt liki 990 000 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Eilisen jälkeen koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut yli 17 000 henkilöä. Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta lähenee 18:aa prosenttia. Toisen rokoteannoksen on saanut 1,6 prosenttia suomalaisista, eli vajaat 89 800 ihmistä.

12.02:Suomessa on todettu 348 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2262 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

8.53: Kainuussa vakituisesti asuvilla ei ole todettu uusia koronatartuntoja, tiedottaa Kainuun sote. Sen sijaan ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä on tiistaina todettu koronavirus, jonka johdosta kymmenen kajaanilaista on tällä hetkellä asetettu karanteeniin. Pääsiäisvierailuihin liittyvässä tapauksessa jatkoselvittelyt ovat edelleen meneillään.

Kainuun prikaati on ilmoittanut kahdesta uudesta jo karanteenissa olleen varusmiehen tartunnasta.

Tiistai 6.4.

21.51: Maasotakoulussa on todettu yhteensä 49 koronavirustartuntaa, joista 44 on varusmiehillä Haminassa.

Varusmiehistä kuusi on kotonaan, muut varuskunnassa. Sairastuneet varusmiehet on sijoitettu erilleen muista, kertoi Maavoimat nettisivullaan tiistaina.

17.35: Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle, sairaanhoitopiiri tiedottaa. Niin tartuntojen määrä kuin ilmaantuvuuskin on jatkanut laskuaan alueella.

Alueen rajoituksia puretaan, mutta vain lievästi. Uuden suosituksen mukaan yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on nyt enintään kymmenen henkilöä, kun aiempi suositus on ollut kuusi henkilöä.

Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jonka mukaan yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajattaisiin nykyisen kuuden henkilön sijaan 10 henkilöön 12.4.–25.4. väliselle ajalle, tiedotteessa todetaan.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu noin viisi tartuntaa päivää kohden.

14.47:

Suomessa on todettu pääsiäispyhien aikaan 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä Suomessa on nyt raportoitu 860 koronaan kuolleesta.

Sairaalahoidossa olevien määrä on laskussa. Yhteensä sairaalassa on nyt 249 koronapotilasta, joista tehohoidossa 45. Tehohoitopotilaiden määrä on laskenut viime torstaista seitsemällä, ja sairaalapotilaiden kokonaismäärä 15:llä.

13.43:

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt noin 972 370 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä hieman alle 1 600 ihmisellä.

Toisen annoksen on saanut vajaa 89 200 ihmistä.

Rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 17,5 prosenttia väestöstä ja toisen rokotteen 1,6 prosenttia väestöstä.

12.13: Suomessa on todettu 331 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Todettujnen tartuntojen määrä on nyt yhteensä 80 068. THL kertoo tarkemmat tiedot sairaalapotilaiden ja koronaan kuolleiden määrästä myöhemmin iltapäivällä.

Tampereen vastaanottokeskuksessa entisen Kaupin sairaalan tiloissa on todettu 17 asukkaalla koronavirustartunta. Ne asukkaat, joilla on todettu koronavirustartunta, on määrätty eristykseen ja koko muu vastaanottokeskus on asetettu tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin 17.4.2021 asti.

Vastaanottokeskuksessa tehtiin pääsiäisen aikoihin koronaseulonta, koska keskuksessa oli todettu yksittäisiä tartuntoja. Seulonnassa todettiin uusia tapauksia.

Vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä 140 asukasta. Keskuksessa työskentelee 16 henkilökuntaan kuuluvaa. Karanteenin ajan kaikki asukkaat pysyttelevät vastaaottokeskuksen tiloissa.

Maanantai 5.4.

22.28: Jyväskylässä Kuokkalan yhtenäiskoulusta on määrätty eilisen ja tämän päivän aikana koronakaranteeniin lähes 150 henkilöä. Tartuntaketju ilmeni pääsiäisen aikaan, Jyväskylän kaupunki tiedottaa.

Jyväskylän kaupunki kertoo, että laajan jäljityksen ja soittokierroksen myötä kaikkien altistuneiden oppilaiden perheet on nyt saatu tavoitettua. Kaikki altistuneet ohjataan koronatesteihin.

– Altistumisten laajuutta selittää se, että yksittäisiä samaan tartuntaketjuun liittyviä tartuntoja ilmeni useammassa Kuokkalan yhtenäiskoulun luokkaryhmässä, tiedoteessa kerrotaan.

14.00: Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa noin 970 800 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä noin 280 ihmisellä.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa nyt reilu 89 190 ihmistä.

Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 17,5 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.

12.20: Suomessa on todettu tänään 341 uutta koronavirustartuntaa.

Kaikkiaan tartuntoja on todettu epidemian alusta 79 737 kappaletta.

Koronatartuntaluvut ovat viime päivinä olleet laskussa. Pyhäpäivät voivat kuitenkin vaikuttaa testeihin hakeutumiseen ja raportointiviiveisiin, joten epidemian kehittymistä kannattaakin tarkastella hieman pidemmällä ajanjaksolla.

Sunnuntai 4.4

22.24: Jyväskylässä on asetettu koronakaranteeneja Kypärämäen ja Viitaniemen koululle sekä Taikalampun päiväkotiin, Jyväskylän kaupunki tiedottaa.

Kypärämäen koululla karanteeni koskee 35 ja Viitaniemen koululla 31 henkilöä. Kuokkalan Taikalampun päiväkodissa karanteeni koskee 38 henkilöä.

Kaikki altistuneet ohjataan koronatesteihin. Altistumiset ovat tapahtuneet ennen pääsiäistä.

14.23: Uusien koronatartuntojen määrä jatkaa laskuaan, tänään raportoitiin 302 uutta tartuntaa. Koska näytteenottopäiväkohtaisissa luvuissa on viiveitä ja raportointiin ja näytteenotossa käyntiin voivat vaikuttaa esimerkiksi pyhäpäivät, epidemian kehittymistä kannattaa kuitenkin tarkastella muutamia päiviä pidemmällä ajanjaksolla.

THL tiedotti tänään myös, että koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa tähän mennessä 970 550 ihmistä. Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 17,5 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla.

Lauantai 3.4.

14.29: Vartiuksen rajanylityspaikalla on ollut aiempaa enemmän liikennettä Venäjälle suuntautuvan pääsiäismatkailun vuoksi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräämät maahantulijoiden pakolliset terveystarkastukset on aloitettu Vartiuksessa perjantaina.

Määräys koskee henkilöitä, jotka ovat 14 vuorokauden sisällä ennen maahantuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 100 000 henkilöä kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Pakolliset terveystarkastukset eivät koske 2008 tai sen jälkeen syntyneitä lapsia eikä tavaraliikenteen henkilöstöä työtehtävissään.

14.17: Kainuun prikaatissa todettiin varusmiehillä kolme koronatartuntaa 1. huhtikuuta. Aiemmin oli ilmoitettu, että tartuntoja olisi kaksi.

14.05: Suomessa on raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 8 215. Se on 1 214 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 79 094 koronavirustartuntaa.

14.02: Koronavirusrokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa yli 968 500 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä 6 500 ihmisellä.

Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa reilut 89 100 ihmistä.

Rokotekattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 17,4 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.

Perjantai 2.4

15.50: Maasotakoulusta on löytynyt 25 koronavirustartuntaa, kertoo Yle. Valtaosa tartunnoista on havaittu Reserviupseerikoulun varusmiehillä. Loput todettiin Maasotakoulun opiskelijoilla.

Mahdollisesti altistuneita varusmiehiä on Ylen mukaan 111. Heidät on eristetty muista ja jokaiselle on tehty koronatesti.

13.30 Päivän koronaluvut ovat tiedossa. Suomessa on tänään THL.n mukaan raportoitu 566 uutta virustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu 78 672.

Koronavirusrokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa lähes 962 000 ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä yli 34 000 ihmisellä.

Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa yli 89 000 ihmistä.