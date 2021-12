THL:n Salminen: Omikronvariantti muutti pelin koronapassin osalta

THL:n johtaja Mika Salminen sanoo, että omikronvariantti on muuttanut tilannetta koronapassin osalta.

Aiempien koronavarianttien kanssa rokotesuoja on ollut niin hyvä, että passilla yhteiskuntaa on voitu pitää auki, vaihtoehtona rajoituksille. Omikron muutti pelikenttää, Salminen kuvailee THL:n ja STM:n infotilaisuudessa.

– Kun tartunnan riski kasvoi, koronapassin vaikuttavuus tällaisena yksinkertaisena toimena, että voidaan pitää ihan täysin auki, ei enää oikein ole paikallaan. Tämä johtaa keskusteluun, että kun meillä on säädetty tästä niin, että passi on vaihtoehto rajoituksille. Se tekee hankalaksi yhdistää passia ja rajoituksia, oikeastaan se ei ole laillisesti mahdollista tällä hetkellä, näin on tulkittu.