Suomen uusi maskisuositus julki, oma harkinta korostuu – toisen rokoteannoksen kattavuus ylittänyt 70 prosenttia

10.52 THL on ohjeistanut, että koronataudin jo sairastaneelle riittää vain yksi rokote. MTV Uutiset kysyy, vääristääkö ohjeistus 80 prosentin rokotekattavuuden lukua toisen rokotteen osalta. THL:n Kontio vastaa, että kyseisiä henkilöitä on noin 40 000, joka on noin alle prosentin luokkaa kaikista yli 12-vuotiaista. Luku ei siis suuresti vaikuta rokotekattavuuden saavuttamiseen.

10.48 THL:n Helven mukaan lähtökohta uudessa maskisuosituksessa on se, että korostetaan ihmisen omaa harkintaa siitä, milloin riski erilaisissa tilanteissa on suuri. Uusi ohjeistus on sidottu rokotekattavuuteen, jonka tavoitteen hallitus on asettanut 80 prosenttiin toisen rokoteannoksen osalta.