THL: Rokottamattomien tulisi varoa näitä tapahtumia – "Kannattaa kahdesti miettiä lähtemistä"

– Tällä hetkellä riski saada tauti on korkein koko epidemian aikana. Jos on rokottamaton, kannattaa kahdesti miettiä lähtemistä tilanteisiin, joissa on paljon tuntemattomia ihmisiä ja joissa ollaan tiiviisti. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun pikkujouluihin mahdollisesti lähdetään, Katz kertoi torstain infotilaisuudessa.