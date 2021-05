THL: Suomessa on todettu 280 uutta koronavirustartuntaa – Intian virusmuunnosta on tähän mennessä tavattu maassamme 25 henkilöllä

Intian virusmuunnoksen aiheuttamia koronatartuntoja todettu Suomessa jo 25

THL kertoo, että Maailman terveysjärjestö WHO on lisännyt Intian muunnoksen ja sen jatkolinjat huolestuttavien koronavirusmuunnosten listalle. Aiemmin Intian variantti oli luokiteltu tehostettuun seurantaan, mutta WHO päätti muuttaa luokittelua, koska virusmuunnoksen tartuttavuuden on arvioitu lisääntyneen.