Suomessa todettu 143 uutta koronatartuntaa: Viime viikolla tartuntamäärät kääntyivät taas nousuun

Yhteensä tartuntoja on Suomessa todettu nyt 88 866.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 853, mikä on 867 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on kuitenkin todettu reilut sata enemmän kuin edellisellä viikolla.