200 ihmistä asetettu koronakaranteeniin Oulussa – näissä paikoissa virukselle on voinut altistua

Oulun yliopistollisessa sairaalassa todettiin torstaina neljä koronatartuntaa. Tartunnat on todettu osastolla 5. Kaikille potilaille on tehty koronatesti sairaalaan saapuessa ja ne on todettu negatiiviseksi. Tartunta on todennäköisesti lähtöisin osastolle altistuneena saapuneesta potilaasta, joka on alkanut oireilla sairaalassa ollessaan.