THL:n Salminen pitää mahdottomana tehtävänä deltamuunnoksen leviämisen estämistä – "Ei syytä olettaa, ettei tästäkin selvittäisi"

Lisätietoja jatkotartunnoista saadaan Salmisen arvion mukaan aikaisintaan tämän viikon lopulla ja siitä eteenpäin. Jo tähän mennessä on osoittautunut, että jatkotartuntoja on jonkin verran syntynyt perhepiirissä.

Muita muunnoksia helpommin tarttuva deltavariantti on noussut julkisuuteen erityisesti viime päivinä, kun Venäjän Pietarista palanneiden matkailijoiden joukosta on tavattu satoja koronatartuntoja. Deltamuunnos on levinnyt Venäjällä voimakkaasti, sillä maan koronatilanne kaiken kaikkiaan on heikentynyt vauhdilla, myös Pietarissa.