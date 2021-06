Suomi ottaa käyttöön EU:n koronarokotustodistuksen – näin se helpottaa suomalaisten matkailua heinäkuussa

EU:n koronatodistusten tarkoituksena on luoda yhtenäinen matkustusasiakirja EU:n alueella, ja tavoitteena on helpottaa turvallista ja vapaata liikkuvuutta koronasta huolimatta. EU-maat tosin ottavat nämä todistukset käyttöön rajanylityksessä eriaikaisesti. Lisäksi EU-jäsenmaat päättävät itse muut tarkemmat käyttötarkoitukset.

Tänne voi matkustaa

Yllä olevalla videolla esitelty kartta maista, joihin voi matkustaa, on koottu Re-open EU - sivuston tiedoista. On todennäköistä, että kesän aikana maat päivittävät vielä tietoja matkustusrajoituksistaan.

Huomionarvoista ennen todistuksella matkustamista on se, että suurimmassa osassa maita rokotetodistus on käyttökelpoinen vasta kun molemmat rokoteannokset on annettu ja viimeisimmästä annoksesta on kulunut kaksi viikkoa. Poikkeuksena ovat sellaisten valmistajien rokotteet, jotka tehoavat täysin jo yhdellä piikillä.