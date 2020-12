STM: Suomeen ensimmäisenä saatava rokote-erä voi olla vain muutamia tuhansia – ikääntyneiden koronatartunnat lisääntyneet huolestuttavasti

– Mielestäni on tärkeämpää tietää se, paljonko saamme tammikuussa. Sillä alkaa olla jo vaikutusta. Siinä pitäisi puhua jo suuremmista määristä niin Suomessa kuin EU:ssa kauttaaltaan, Kumpulainen sanoi STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa.

Rokotetta saadaan Suomeen muutama päivä sen jälkeen, kun Euroopan komissio myöntää myyntiluvan. Komissio voi myöntää myyntiluvan sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto EMA on puoltanut myyntilupaa.

Toimituksia toivottavasti viikoittain

Ensimmäinen erä rokotteita tulee näillä näkymin Hus-apteekkiin, sillä kyse on todennäköisesti hyvin pienestä erästä, sanoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

THL kertoi joulukuun alussa, että rokotteen on saamassa ensin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, jonka jälkeen rokotuksia on tarkoitus laajentaa ensin ikääntyneille ja riskiryhmäläisille sekä kevään kuluessa edelleen muille ryhmille.

Ikääntyneiden tartunnat lisääntyneet huolestuttavasti

Koronavirustartunnat ovat huolestuttavasti lisääntymässä ikääntyneiden keskuudessa, kertoo THL. Tartuntoja on yhä enemmän vanhemmissa ikäluokissa, ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on lisääntynyt.

Tautiin sairastuneiden keski-ikä on nousussa. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on nyt yli 15 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden osuus lähes yhdeksän prosenttia.

Yli 70-vuotiaat ihmiset kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään. THL:n mukaan riskiryhmien suojeleminen on hyvin tärkeää, jotta voitaisiin ehkäistä vakavia koronatautitapauksia.

Tänään 358 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 358 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 806 tartuntaa, mikä on 330 vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Asukaslukuun suhteutettuna koronavirusta on kahden viikon aikana todettu eniten Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä, vähiten taas Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.