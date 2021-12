THL:n Mika Salminen: Alennusmyynnit ovat vaaranpaikka, isot uudenvuoden juhlat jätettävä väliin

Positiivisten koronatestien osuus yhä kasvussa

Salminen muistutti koronatiedotustilaisuudessa, että pyhäpäivien aikana luvuissa on tulkintahaasteita ja niihin tulee suhtautua varauksellisesti. Lisäksi tartuntaluvut voivat olla vaillinaisia, sillä Hus-alueella on ollut häiriötä tapausten ilmoittamisessa kansalliseen rekisteriin.

Kolmannen rokotteen saaneiden määrä ylitti miljoonan

THL ilmoitti tänään, että koronarokotteen kolmannen annoksen saaneiden määrä on ylittänyt Suomessa miljoonan. Kolmannen koronapiikin saaneita on nyt yli 1 013 000.

Kaksi rokoteannosta saaneita on liki 4,1 miljoonaa eli lähes 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Yhden rokotepiikin on Suomessa ottanut noin 4,3 miljoonaa ihmistä.

Sairaalakuormitus on säilynyt vakaana

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on THL:n mukaan noussut maanantaista 37 ihmisellä. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 343 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 56 potilasta. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista kahdella.